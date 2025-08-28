'Təzəpir' çevrəsində söküntüyə etiraz edən sakinlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə veriblər

Bakının Yasamal rayonu, “Təzəpir” məscidinin ətrafında yaşayan sakinlər paytaxtın Bayırşəhər adlanan bölümünün söküntüsü ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə veriblər. Onlar bu qurumun söküntü barədə sərəncamını qanunsuz sayır və onun ləğvini istəyirlər. Elə həmin tələblə də Bakı İnzibati Məhkəməsində iddia qaldırıblar.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan prospekti ilə Mirzə Fətəli Axundov, Nizami küçəsiylə də Mirzağa Əliyev küçəsi arasında qalan ərazi sökülməlidir. Təxminən iki ay öncə sərəncamın icrasına başlanıb, etirazlar olsa da, ərazidə xeyli ev sökülüb.
Sakinlər məhkəməyə vəsatət veriblər ki, onların iddiasına baxılıb yekun qərar verilənədək söküntünün qadağan edilməsi barədə qərardad çıxarılsın.
“Bu cür özbaşınalıq təkcə bizim mülkiyyət hüququmuzun pozulması deyil, həm də mədəni irsimizə zərbə vurmaqdır. Bu ərazidə 200-ə yaxın tarixi bina yerləşir. Onları dağıtmaq vandalizmdir Bu ərazilər Bakının simasıdır, ruhudur”, - sakin Sevil Cəfərovanın sözləridir. O, tarix və memarlıq baxımından önəmli tikililərin qorunmasından ötrü müxtəlif dövlət strukturlarına üz tutduqlarını söyləyib. Onlara gələn cavabda isə söküntünün aparılmadığı bildirilib:
“Gözümüzün önündə söküntü gedir, bizə cavab gəlir ki, “söküntü işləri aparılmır”. Bundan sonra nə deyəsən?!”.
Paytaxtın İH başçısı mərkəzdə söküntünün əhatə dairəsini genişləndirib
AzadlıqRadiosunun bilgisinə görə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov iyulda “Təzəpir” ətrafındakı söküntünün əhatə dairəsinin genişləndirilməsi barədə yeni sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamda Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrından “Nizami” metrostansiyasınadək olan ərazinin də sökülməsi nəzərdə tutulub. Söhbət Süleyman Rəhimov, Abdulla Şaiq, Əlibəy Hüseynzadə, Balababa Məcidov, Nabat Aşurbəyova küçələrinin əhatə dairəsində yerləşən ərazinin söküntüsündən gedir.
Sakin Mehdi Əliyev deyir ki, sakinlərə hər kvadratmetrə görə 2 min 700 manat təklif olunur: “Baxıb görsünlər ki, bu ərazidə verdikləri pula ev almaq mümkündür, yoxsa yox? Bizim nəinki özümüz, ata-babalarımız da buralarda yaşayıb, uzaq yerlərə necə gedək? Bunu anlamaq istəmirlər”.
Obyekt sahiblərinə isə hər kavratmetrə görə 3 min manat təklif edilir. Onlar da məbləğin çox az olduğunu deyir.
Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən bildirilib ki, söküntü ərazisindəki tarixi abidələr qorunacaq. “Təzəpir” ətrafında sökülən tikililərin yerində isə park salınacaq və Mərkəzi Parka birləşdiriləcək.