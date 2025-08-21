Dünya xəbərləri
'Şimal axını'nda partlayışlara görə Ukrayna vətəndaşı İtaliyada həbs edilib
2022-ci ildə "Şimal Axını" qaz kəmərlərinə ziyan vuran partlayışlarla əlaqədar İtaliyada bir Ukrayna vətəndaşı həbs olunub.
İtaliya polisi tərəfindən həbsi təsdiqlənən şübhəli şəxs Almaniyanın məxfilik qanunlarına uyğun olaraq alman prokurorları tərəfindən yalnız "Serqiy K." kimi təqdim edilib.
Almaniya federal prokurorluğunun bildirdiyinə görə, o, 2022-ci ilin sentyabrında Danimarkanın Bornholm adası yaxınlığında Baltik dənizinin dibində "Şimal Axını 1" və "Şimal Axını 2" kəmərlərinə partlayıcı qurğular yerləşdirdiyi iddia edilən qrupun üzvü olmaqda ittiham olunur.
Almaniya prokurorluğunun məlumatına görə, Serqiy K. və onun əlbir olduğu şəxslər partlayıcı maddələri Almaniyanın Rostok limanından yola düşən yelkənli yaxta ilə daşıyıblar. Gəmi isə saxta şəxsiyyət sənədlərindən istifadə edilərək yerli şirkətdən icarəyə götürülüb.
Rusiyanın "Qazprom" şirkətinə məxsus olan və Avropanın böyük enerji şirkətləri tərəfindən birgə maliyyələşdirilən "Şimal axını" kəmərləri Moskva ilə münasibətləri gərginləşmiş Ukrayna və Polşa kimi tranzit dövlətlərdən yan keçərək Rusiya qazını birbaşa Almaniyaya çatdırmaq üçün çəkilib.
Qərb hökumətləri əvvəlcə Rusiyanı partlayışlara görə ittiham edib, Moskva isə bu iddiaları rədd edərək əvəzində ABŞ, Britaniya və Ukraynanı günahlandırıb.
"Şimal Axını" layihəsinə sahib olan konsorsiumun tərkibində alman şirkətləri olduğu üçün Almaniyanın istintaq orqanları insidenti araşdırıb. 2024-cü ilin avqustunda alman istintaqçıları ilkin araşdırmanı yekunlaşdıraraq hadisədə Ukrayna vətəndaşı Volodimir Z. adlı şəxsi ittiham edib və onun barəsində rəsmi həbs orderi çıxarılıb.
Partlayışdan sonra yayılan müxtəlif xəbərlərdə Ukrayna əməliyyatçıları ittiham olunub və onların Ukrayna dövlətindən asılı olmayaraq hərəkət etdikləri ehtimal olunub. Almaniyanın keçmiş kəşfiyyat rəhbəri Avqust Hanninq 2024-cü ilin avqustunda "Die Welt" qəzetinə bildirib ki, guya Polşa və Ukrayna prezidentləri arasında hücumla bağlı razılaşma olub. Ancaq Polşa prezidentinin ofisi iddianı təkzib edib. Ukrayna hökuməti də hücumla bağlı məsuliyyət daşımadığını bəyan edib.
Hadisənin baş verdiyi sular Danimarka və İsveçə aid olduğu üçün bu ölkələr də istintaq aparıb, ancaq 2024-cü ildə insidentlə bağlı istintaq işi bağlanıb. Danimarka polisi partlayışların "qaz xətlərinə qarşı qəsdən sabotaj" nəticəsində baş verdiyini bildirib, lakin heç bir şübhəli müəyyən edilməyib və cinayət işini davam etdirmək üçün əsas olmadığı vurğulanıb.
Dağıstan-Azərbaycan sərhədində 'düşmənə yardım'da şübhəli sayılan şəxs saxlanıb [Video]
Rusiya xüsusi xidmət orqanları iddia edir ki, oğurlanmış məxfi sənədləri ölkədən çıxarmaq istəyən xarici vətəndaş saxlanıb.
Dağıstanın "Yaraq-Kazmalyar" buraxılış məntəqəsində Rusiya-Azərbaycan sərhədini keçərkən saxlanılan Yadulla Rufullayevin vətəndaşlığı qeyd edilmir.
Sosial şəbəkələrdə yayılan əməliyyat çəkilişindən aydın olur ki, o, azərbaycanca danışır, rusca pis bilir
Ona aid olduğu deyilən yük maşınında Azərbaycan pasportu vərəqlənir
Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (FSB) məlumatına görə, saxlanılan şəxsi Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti (SBU) məxfi əməkdaşlığa cəlb edib və "Rusiya hərbi-sənaye kompleksinin sirr daşıyıcılarından birinə hücum nəticəsində" əldə olunmuş xidməti materialları çıxarmağa cəhd göstərib. İddialara görə, SBU agenti olduğu bildirilən qardaşının göstərişi ilə hərəkət edən Rufullaev sonradan Ukraynaya göndərmək məqsədilə Kurqan vilayətində xəlvəti yerdə saxlanan sənədləri və mobil telefonunu götürüb.
AzadlıqRadiosunun həmin görüntülərin hansı şəraitdə çəkildiyini, etirafların həqiqiliyini müstəqil mənbələrdən yoxlamaq imkanı yoxdur.
Y.Rufullayev barəsində "düşmənə yardım etmək" maddəsi ilə cinayət işi açılıb və həmin maddə 15 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutur.
Nobel mükafatı laureatları belaruslu siyasi məhbuslarla bağlı Trampa üz tutublar
"Reuters"in xəbərinə görə, 19 Nobel mükafatı laureatı ABŞ prezidenti Donald Trampa açıq məktubla müraciət edərək onu 1300 siyasi məhbusun azadlığı üçün Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya təzyiq göstərməyə çağırıb.
Məktubda Lukaşenko ilə telefon danışığında siyasi məhbuslar məsələsini qaldırdığı üçün Trampa təşəkkür edilib və ABŞ prezidentinin bu istiqamətdə daha çox iş görməsi istənilib.
Məktubda vurğulanıb ki, siyasi məhbusların azad olunması yalnız Belarus xalqı üçün ədaləti bərpa etməyəcək, həm də barışıq və dialoqa yol açacaq.
Məktubu imzalayanlar arasında Nobel Sülh Mükafatı laureatı Oskar Arias, ədəbiyyat üzrə laureatlar Svetlana Aleksiyeviç və Herta Müller, həmçinin fizika, kimya, tibb və iqtisadiyyat üzrə 16 laureat var.
Onlar həmçinin ölkədə siyasi motivli təqiblərə son qoymağa çağırıblar ki, Lukaşenko 2020-ci ildə mübahisəli seçkilərlə bağlı küçə etirazlarını yatırdıqdan sonra kütləvi şəkildə xaricə qaçan belarusların geri qayıtması asanlaşsın.
Xatırlatma
Avqustun ortalarında Tramp "Truth Social" şəbəkəsində Lukaşenko ilə söhbəti barədə yazaraq bildirib ki, o, 16 məhbusun azad olunmasına görə Lukaşenkoya təşəkkür edib. Belarus hakimiyyəti iyunda müxalifətçi Sergey Tixanovski, AzadlıqRadiosunun Belarus xidmətinin keçmiş jurnalisti İqor Karney, Minsk Dilçilik Universitetinin keçmiş dosenti Natalya Dulina və bir neçə digər siyasi məhbusu əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxıb. Onların əksəriyyəti Litvaya aparılıb.
Tramp həmçinin bildirib ki, uzun illər insan haqlarının pozulmasına və Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibəyə verdiyi dəstəyə görə Qərb ölkələrinin boykot etdiyi Lukaşenko ilə görüşü səbirsizliklə gözləyir. Lukaşenko Trampı Minskə səfərə dəvət edib.
Lukaşenko ölkədə siyasi məhbusların mövcudluğunu dansa da, vətəndaşların etirazlara və fərqli düşüncələrə görə təqibi bugünə qədər davam edir.
ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin hakimlərinə yeni sanksiyalar qoyub
ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) daha dörd hakim və prokuroruna sanksiya tətbiq edib. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici aktivlərə nəzarət idarəsinin saytında məlumat verilib.
Dövlət katibi Marko Rubio Vaşinqtonun qərarını belə izah edib ki, BCM "milli suverenliyi görməməzlikdən gəlməyə davam edir" və ABŞ-nin siyasi motivli hesab etdiyi ABŞ və İsrail vətəndaşlarına qarşı istintaq hərəkətləri həyata keçirir. Rubionun bəyanatında BCM-in hərəkətləri "milli təhlükəsizliyə təhdid" adlandırılıb.
İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Birləşmiş Ştatların qərarını alqışlayaraq bunu "İsraili və İsrail ordusunu gözdən salmağa yönəlmiş yalan kampaniyasına qarşı ədalətli addım" adlandırıb. Sanksiyaya məruz qalanlar arasında fransalı hakim Nikolya Qiyu da var. O, Qəzza zolağında İsrail ordusu ilə HƏMAS arasında gedən müharibədə insanlığa qarşı törədildiyi iddia olunan cinayətlər üzrə məhkəmə prosesinə sədrlik edir. BCM daha əvvəl bu işlə bağlı İsrail baş naziri Netanyahunun həbsinə order verib. Bu qərar İsrail və ABŞ-nin kəskin tənqidinə səbəb olub.
Sanksiyalara məruz qalanlar arasında ABŞ hərbçilərinin iştirakı də daxil olmaqla Əfqanıstanda törədildiyi iddia olunan cinayətlərin araşdırılmasında iştirak edən kanadalı hakim Kimberli Prost da var. Sanksiyalar həmçinin iki prokuror köməkçisinə də şamil olunub.
İyunda ABŞ eyni əsaslarla artıq dörd BCM hakiminə sanksiya qoymuşdu. Fevralın 13-də isə Maliyyə Nazirliyi Netanyahunun həbsinə order çıxarılması təşəbbüsü ilə çıxış edən BCM prokuroru Kərim Əhməd Xana sanksiya tətbiq edib. Bu qərar ABŞ prezidenti Donald Trampın BCM-ə qarşı sanksiyalar barədə fərmanından sonra verilib. Həmin qərar məhkəmənin Vaşinqtonun və onun müttəfiqlərinin, həmçinin İsrailin maraqlarına toxunan istintaq əməllərinə cavab olaraq qəbul edilib.
Nə ABŞ, nə də İsrail Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvüdür və onun yurisdiksiyasını tanıyır. Lakin 120-yə yaxın ölkə, o cümlədən Aİ ölkələrinin əksəriyyəti BCM-i tanıyır.
Qazaxıstan məhkəməsi AzadlıqRadiosunun iddiasını təmin etməyib
Astana məhkəməsi AzadlıqRadiosunun (RFE/RL) Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) qarşı qaldırdığı iddianı təmin etməyib.
Bu barədə radionun Qazaxıstan xidməti məlumat yayıb.
Ötən il qəbul edilmiş qanuna əsasən, Qazaxıstanda xarici media əməkdaşlarının fəaliyyəti qadağan olunub. XİN əvvəlcə AzadlıqRadiosunun Qazaxıstan xidmətinin yeddi, sonra isə daha doqquz jurnalistinə akkreditasiya verməkdən imtina edib. Bu gün məhkəmə ilk yeddi jurnalistlə bağlı qərar çıxarıb.
Daha əvvəl bir sıra beynəlxalq insan haqları təşkilatları Qazaxıstan hökumətinin akkreditasiya verməməsini pisləyib. "Human Rights Watch" bu qərarı "mediaya qarşı açıq hücum" adlandırıb. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası (IFJ) bunu "mətbuat azadlığına və jurnalistlərin öz peşəsi ilə məşğul olmaq hüququna hücum" kimi xarakterizə edib.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi (CPJ) isə Qazaxıstan hakimiyyətini AzadlıqRadiosunun Qazaxıstan xidməti əməkdaşlarına akkreditasiya verməyə çağırıb və qeyd edib ki, "AzadlıqRadiosunun cəsarətli reportajları Qazaxıstan mediasında mərkəzi yer tutur".
Tramp: ABŞ Ukraynada Avropa qüvvələrinə havadan dəstək verə bilər
ABŞ prezidenti Donald Tramp avqustun 19-da bildirib ki, Rusiya və Ukrayna arasında sülh razılaşması əldə olunduqdan sonra Avropa təhlükəsizlik qüvvələri Ukraynaya göndəriləcəyi təqdirdə onlara havadan dəstək verməyə hazırdır.
Tramp televiziyaya müsahibəsində deyib ki, Avropa ölkələri öz qoşunlarını Ukraynaya göndərməyə hazırdır. "Onlara kömək etməyə hazırıq, xüsusən də biz hava məkanından danışırıqsa, çünki heç kimin bizim kimi arsenalı yoxdur", - Tramp qeyd edib. O, bu dəfə də Amerika qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsini istisna edib.
"The Wall Street Journal" isə yazır ki, Ukrayna ərazisindən kənarda olacaq ABŞ hərbi təyyarələri Avropanın (sülhməramlı) kontingentinə hava dəstəyini təmin etmək üçün istifadə oluna bilər - ABŞ bu qüvvələri qorumaq üçün Ukrayna yaxınlığında hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirə bilər, həmçinin hərbi nəqliyyat təyyarələri Avropa qoşunlarını və hərbi texnikasını daşıya bilər.
Keçən həftə Alyaskada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdən sonra prezident Tramp Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin rəhbəri general Den Keynə Ukrayna ərazisində yerləşdirilə biləcək beynəlxalq qüvvələri dəstəkləmək üçün variantlar hazırlamağı tapşırıb.
Trampın sözlərinə görə, o, Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh sazişinə riayət olunmasının təminatçısı kimi Avropa hərbçilərinin Ukrayna ərazisində yerləşdirilməsinə Putinin razılıq verəcəyini gözləyir.
Moskva NATO qüvvələrinin belə əməliyyatda iştirakının onun üçün qəbuledilməz olduğunu israr etməkdə davam edir.
Macarıstan Rusiya neftinə görə Ukraynanı günahlandırıb
Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto X platformasındakı paylaşımında bildirib ki, onun ölkəsinə gedən neft kəmərinə hücumdan sonra Rusiyadan ölkəyə neft nəqli dayandırılıb. Siyartonun sözlərinə görə, Kiyev enerji infrastruktura yenidən hücum edib və bununla da "Budapeştin enerji təhlükəsizliyinə zərbə vurub".
Macarıstanın XİN rəhbəri hadisənin dəqiq nə vaxt və harada baş verdiyini açıqlamayıb. O, Rusiya energetika nazirinin müavini Pavel Sorokinə istinadən qeyd edib ki, mütəxəssislər boru kəmərinin işini təmin edən transformator yarımstansiyasının bərpası üzərində işləyirlər. Neft tədarükünün nə vaxt bərpa olunacağı, hələlik, məlum deyil.
Siyarto iddia edib ki, Brüssel və Kiyev Macarıstanı Ukraynadakı müharibəyə cəlb etməyə çalışır. "Ukraynanın enerji təchizatımıza təkrar hücumları da eyni məqsədə xidmət edir", - macar nazir əlavə edib.
Nazir bu müharibənin onların müharibəsi olmadığını vurğulayaraq "ukraynalı qərar qəbul edənlərə xatırlatma: Macarıstandan alınan elektrik ölkənizin elektrik enerjisi ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayır", - deyə əlavə edib.
Ukrayna xarici işlər naziri Andriy Sibiqa macarıstanlı həmkarının ittihamlarına X platformasından cavab verib. O, bu müharibəni dayandırmayan tərəfin Moskva olduğunu xatırladıb.
"Macarıstana illərdir deyilir ki, Moskva etibarsız tərəfdaşdır. Buna baxmayaraq, Macarıstan Rusiyadan asılılığını saxlamaq üçün hər cür səy göstərib. Hətta genişmiqyaslı müharibə başlayandan sonra belə. İndi siz şikayətlərinizi və hədələrinizi Moskvadakı dostlarınıza göndərə bilərsiniz", - ukraynalı nazir qeyd edib.
Tacikistan hökuməti falçıya gedənləri cərimələmək istəyir
Tacikistan hökuməti falçı və cadugərlərin xidmətindən istifadəyə görə cərimələrin tətbiqini nəzərdə tutan qanun layihəsini parlamentə təqdim edib. Bu barədə AzadlıqRadiosunun tacik xidməti sənəd layihəsinə istinadən məlumat yayıb.
Əgər qanun layihəsi təsdiqlənərsə, bu, ölkənin İnzibati Xətalar Məcəlləsinə daxil ediləcək. Cadugər və falçıların yanına getməyə görə 375–750 somo (40.27-80.5 ABŞ dolları) cərimə tətbiq olunması təklif edilir.
Tacikistanın İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən, cadugərlik və falçılıqla məşğul olmaq inzibati məsuliyyətə səbəb olur. Belə ki, fiziki şəxslər 6 min–7 min 500 somo (645-805 dollar) cərimə və ya 10-15 gün müddətinə inzibati həbs oluna bilərlər.
Əgər bir il ərzində eyni pozuntu təkrar olunarsa, cadugərlik və falçılıqla məşğul olan şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. Ölkənin Cinayət Məcəlləsində bu halla bağlı 1 ildən 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur.
Pakistanda daşqın və torpaq sürüşməsində 300-dən çox insan həlak olub
Pakistanın şimal-qərbində baş vermiş torpaq sürüşməsi və daşqınlar nəticəsində 340-dan çox insan həlak olub.
Bəzi sakinlər təhlükəli əraziləri tərk etmək barədə onlara xəbərdarlıq edilmədiyini bildirərək hakimiyyət orqanlarını günahlandırıblar. Sakinlərin sözlərinə görə, ucqar bölgələrdə belə elanlar üçün ənənəvi üsul olan məscidlərdən heç bir xəbərdarlıq yayılmayıb.
Hökumət isə bildirib ki, erkən xəbərdarlıq sistemi mövcuddur, lakin qəfil yağan güclü yağışlar səbəbindən daşqın xəbərdarlıqlar verilməzdən əvvəl baş verib.
Avqustun 15-də başlayan qəfil leysan daşqınlara səbəb olub, nəticədə onlarla ev dağılıb, yollar su altında qalıb. Ölkənin Xayber-Paxtunxva əyalətində azı 344 nəfər həlak olub. Pakistanın şimalında yerləşən bu dağlıq əyalətdə ən çox zərər çəkən Buner rayonudur. Yerli rəsmilər bildirib ki, burada 10-12 kənd qismən torpaq altında qalıb.
Əyalətin xilasetmə agentliyinin sözçüsü Bilal Əhməd Faizinin sözlərinə görə, təbii fəlakət nəticəsində Bunerdə azı 208 nəfər həlak olub. O qeyd edib ki, dağıntılar altından cəsədləri çıxarmaq üçün 2 minə yaxın xilasedici prosesə cəlb olunub.
Əyalətin fövqəladə hallar xidməti avqustun 17-də daha 54 cəsədin tapılması barədə məlumat yayıb. Rəsmilər daha əvvəl 150-dən çox sakinin itkin düşdüyünü bildirmişdi.
Xilasetmə əməliyyatı davam edərkən güclü yağış axtarış prosesini son dərəcə çətinləşdirir. Daşqınlar nəticəsində elektrik xətləri və mobil qüllələr zədələndiyi üçün ərazidə elektrik enerjisi və mobil siqnallar yoxdur.
Pakistan Meteorologiya Departamenti isə Xayber-Paxtunxva da daxil olmaqla bir neçə bölgədə yeni yağışların olacağını proqnozlaşdırıb. Avqustun 17-də verilən açıqlamada bildirilib ki, yağışların avqustun 21-dək davam edəcəyi gözlənilir.
Son aylarda baş verən daşqınlar Pakistanın müxtəlif bölgələrində ciddi itkilərə səbəb olub.
Pakistanın Milli Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi bildirib ki, iyundan iyulun sonunadək yağan yağışlar zamanı baş verən daşqınlar nəticəsində əksəriyyəti qadınlar və uşaqlar olmaqla, demək olar, minə yaxın insan ölüb və ya xəsarət alıb.
Mütəxəssislər isə bildirir ki, son illərdə daşqınların artmasının səbəblərindən biri iqlim dəyişikliyidir. İqlim dəyişikliyi nəticəsində yağışlar əvvəlki kimi geniş ərazilərə uzun müddət ərzində bərabər paylanmaq əvəzinə, kiçik ərazilərdə qəfil və şiddətli leysan şəklində yağır.
Rusiyanın silah zavodunda partlayış olub, ölənlər var
Rusiyanın Ryazan vilayətinin Şilovski rayonunda yerləşən "Elastik" silah zavodunun barıt sexində baş verən partlayış nəticəsində azı beş nəfər ölüb, 20-yə yaxın insan yaralanıb. Yaralılardan 10-un vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib.
"Baza" Teleqram kanalı dağıntıların altında insanların olduğunu və ölənlərin sayının arta biləcəyini yazıb.
2021-ci ilin məlumatlarına görə, zavod artilleriya üçün raketlər, müxtəlif növ təyyarə silahları və sualtı qayıqlar üçün qaz generatorları istehsal edir.
Yerli KİV-in məlumatına görə, sexdə yanğın səhər saat 10:30 radələrində baş verib. Partlayış nəticəsində barıt sexinin binası tamamilə dağılıb.
Partlayışın səbəbi hələlik məlum deyil.
Ərdoğan CHP liderini məhkəməyə verib, 25 min dollar istəyir
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ana müxalifətinin lideri, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) sədri Özgür Özəli böhtan atması iddiası ilə məhkəməyə verib. Prezident Ərdoğan Bayrampaşada keçirilən mitinqdəki çıxışı, eləcə də Marmara həbsxanasını ziyarət etdikdən sonra açıqlamasına görə Özəldən mənəvi zərər kimi 1 milyon lirə (25 min dollar) tələb edir.
Apreldə də Ərdoğan Özələ qarşı oxşar iddia qaldırmışdı, lakin bu məbləğ daha az - yarım milyon lirə idi. Həmin iddia CHP üzvü və İstanbul Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin başqanı Əkrəm İmamoğlu həbs etdikdən sonra qaldırılıb. İmamoğlu gələcək prezident seçkisində Ərdoğanın əsas rəqibi sayılırdı. Lakin o, korrupsiya və başqa cinayətlərdə ittiham olunub və məhkəmə iyulda İmamoğlu barəsində 1 il 8 ay həbs hökmü çıxarıb. İmamoğlu ilə yanaşı, eyni korrupsiya ittihamı ilə CHP-ni təmsil edən Adana, Antalya və Adıyaman bələdiyyələrinin rəhbərləri də saxlanıb.
Ö.Özəlin son açıqlamaları da İmamoğlu işi ilə bağlıdır. O, avqustun 13-də keçirilən mitinqdə İmamoğlunun həbsinə görə prezident Ərdoğanın məsuliyyət daşıdığını bildirib.
'Sərhədsiz Reportyorlar' Rusiyada 'arzuolunmaz' oldu
Rusiya Ədliyyə Nazirliyi "Sərhədsiz Reportyorlar" (RSF) beynəlxalq jurnalist təşkilatının adını Rusiyada "arzuolunmaz" təşkilatlar siyahısına əlavə edib.
2024-cü ilin aprelində "Roskomnadzor" "Sərhədsiz Reportyorlar"ın internet saytını bloklayıb. 2025-ci ilin iyulunda isə Baş Prokurorluq qurumun Rusiyada "arzuolunmaz" kimi tanınması barədə qərar qəbul edib.
Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı olan RSF 1985-ci ildə Fransada yaradılıb. Onun devizi bütün dünyada mətbuat azadlığını, jurnalistləri və internet istifadəçilərini müdafiə etməkdir. Təşkilat hər il müxtəlif ölkələrdə söz azadlığının məhdudlaşdırılması və jurnalistlərin təqibi barədə məlumat verən "Mətbuat azadlığı barometri" adlı hesabat dərc edir. Bu hesabatda Rusiya hər il getdikcə geriləyir.
Rusiyada 'Telegram' və 'WhatsApp' zəngləri 'qismən' bloklandı
"Roskomnadzor" Rusiyada "Telegram" və "WhatsApp" messencerlərində zənglərin qismən məhdudlaşdırıldığını bildirib. Hökumət qurumu bu qərarın hüquq-mühafizə orqanlarının materiallarına əsasən cinayətkarlarla mübarizə məqsədilə verildiyini iddia edib.
"Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatlarına və vətəndaşların çoxsaylı müraciətlərinə əsasən, xarici messencerlər – "Telegram" və "WhatsApp" Rusiya vətəndaşlarının aldadılması və pul tələb edilməsi, həmçinin vətəndaşların təxribat və terror fəaliyyətlərinə cəlb etmək üçün əsas səsli rabitə xidmətlərinə çevrilib. Bu istiqamətdə cavab tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı messencerlərin sahiblərinə dəfələrlə edilən müraciətlər nəzərə alınmayıb", - "Roskomnadzor"un mətbuat xidmətinin açıqlamasında qeyd olunub.
Bildirilib ki, messencerlərin digər funksiyalarına heç bir məhdudiyyət tətbiq edilmir.
"Verstka" yazır ki, "WhatsApp"ın Rusiyada aylıq auditoriyası 97.5 milyon nəfərə çatır, "Telegram"dan isə 90.5 milyon insan istifadə edir. Bu, ölkə əhalisinin əksəriyyətini təşkil edir. Nəşr bildirir ki, Rusiya hakimiyyəti ölkədə xarici tətbiqlərin bloklanmasını və dövlət tərəfindən dəstəklənən "Max" messenceri üçün əlverişli bazarın yaradılmasını nəzərdən keçirir.
Putinin iqamətgahı çevrəsində 12 hava hücumundan müdafiə mövqeyi qurulub
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Valdaydakı iqamətgahı ətrafında 12 hava hücumundan müdafiə (HHM) mövqeyi qurulub və bu mövqelər əsasən "Pantsir-S1" hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təchiz olunub. Bu barədə "Yandeks"dəki yeni peyk şəkilləri və "Yandeks.Zerkala"” xidmətinin fotoşəkillərini araşdıran AzadlıqRadiosunun Rusiya xidməti məlumat yayıb.
Bildirilir ki, Putinin həyat yoldaşı olduğu iddia edilən Alina Kabayeva və onların birgə övladları tez-tez Valdayda vaxt keçirirlər.
"Proyekt" 2023-cü ildə yazmışdı ki, Kabayeva və uşaqları üçün Valdayda yeni ev tikilib, onun köməkçiləri isə iqamətgahın yaxınlığında mənzillər alıblar.
Moskva şəhərində və əhalisi 20 milyondan çox olan Moskva vilayətində isə jurnalistlər yalnız 60 hava hücumundan müdafiə mövqeyi müəyyən ediblər.
2022-ci ildən FSB-nin saxlamaları zamanı azı 70 nəfər öldürülüb
2022-ci ilin fevralından - Rusiyanın Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəsi başlayandan bəri Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (FSB) həbs əməliyyatları zamanı Rusiyada azı 65 nəfər, Ukraynanın Zaporojye vilayətinin işğal olunmuş hissəsində isə dörd nəfər qətlə yetirilib, bir nəfər isə Samarada əməliyyat zamanı özünü partladıb.
"IStories" bu rəqəmi Rusiyanın terrorla Mübarizə Milli Komitəsi, İstintaq Komitəsi, FSB, dövlət xəbər agentlikləri və hüquq-mühafizə orqanlarına yaxın medianın dərc etdiyi xəbərlərə əsaslanaraq hesablayıb.
Bildirilib ki, 2022-ci ilin fevralından bəri FSB-nin həbs əməliyyatları zamanı öldürülənlərin 44-ü Rusiya vətəndaşı olub. Hüquq-mühafizə orqanlarının mətbuat açıqlamalarında doqquz nəfərin Mərkəzi Asiya ölkələrindən olduğu göstərilib, ancaq onların vətəndaşlıqları qeyd olunmayıb. Öldürülənlər arasında Qazaxıstan, Ukrayna və Belarus vətəndaşları da olub.
FSB öldürülənlərin 28-ni Ukrayna kəşfiyyat xidməti ilə əlaqədə və ya AFU daxilindəki könüllü birləşmələrin göstərişləri əsasında hücumlar hazırlamaqda şübhəli bilib. Öldürülən 27 nəfər İŞİD ilə əlaqədə şübhəli bilinib.
"IStories" qeyd edib ki, şübhəlilərin çoxu Şimali Qafqazdakı saxlanılma əməliyyatlarında öldürülüb - Dağıstan və İnquşetiyada 12, Kabardin-Balkarda isə doqquz nəfər.
"IStories" vurğulayıb ki, reallıqda 2022-ci ildən bəri FSB əməliyyatları zamanı öldürülənlərin sayı daha çox ola bilər. Çünki bu hesablama yalnız təhlükəsizlik xidmətinin ictimaiyyətə açıqladığı məlumatlar əsasında aparılıb.
