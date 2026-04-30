Azərbaycan bu il də Ermənistan və Gürcüstandan geridə qaldı
"Sərhədsiz Reportyorlar" təşkilatının "Dünya Mətbuat Azadlığı İndeksi"nə əsasən, Azərbaycan 180 ölkə arasında 171-ci pilləyə enərək mətbuat azadlığının ən çox məhdudlaşdırıldığı dövlətlər sırasında yer alıb. Hesabatı şərh edən hüquqşünas Yalçın İmanovun qənaətincə, son üç ildə Azərbaycanda mətbuata qarşı artan təzyiqlər cəmiyyətin marginallaşması ilə nəticələnib.
