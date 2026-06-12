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Səsi çıxmayanın canı çıxır – Evdə ac qalan cəbhədə ölümə qaçır: Avtoritarizmin paradoksu

Səsi çıxmayanın canı çıxır – Evdə ac qalan cəbhədə ölümə qaçır: Avtoritarizmin paradoksu
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Səsi çıxmayanın canı çıxır – Evdə ac qalan cəbhədə ölümə qaçır: Avtoritarizmin paradoksu

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Ölkədəki işsizlik və inflyasiya fonunda hökumətə etiraz etməyən vətəndaşların müharibədə ölüm təhlükəsini gözə alması maraqlı bir təzad yaradır. Jurnalist İrina Yakutenko bildirir ki, repressiv avtoritar rejimlərdə insanlar həbsxana şəraiti, polis işgəncələri və qəddarlıqlar barədə ətraflı məlumata malikdirlər. Bu səbəbdən dinc etirazın gətirəcəyi real təhlükələr onlara daha qorxulu görünür. Tədqiqatçıların qənaətinə görə, hüquqları uğrunda mübarizə aparmayan cəmiyyətlər yalnız dövlət onların şəxsi həyatına birbaşa müdaxilə etdikdə etiraza qalxırlar ; kütləvi hərəkat üçün təkcə daxili narazılıq potensialı kifayət etmir.

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