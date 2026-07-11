Naxçıvanın muxtariyyəti faktiki ləğv edildi — 'Referendum keçirilə bilər'
Prezident İlham Əliyevin müvafiq qərarları ilə Naxçıvanın muxtariyyət statusunun faktiki olaraq məhdudlaşdırılması prosesi yekunlaşıb. Bununla da Naxçıvan Muxtar Respublikası inzibati baxımdan birbaşa mərkəzi hakimiyyətə tabe edilib. Son dəyişiklikləri şərh edən siyasi təhlilçi Nəsimi Məmmədli vurğulayır ki, həm Azərbaycan, həm də Naxçıvan konstitusiyalarında muxtariyyət statusu hələ ki hüquqi olaraq qalmaqdadır. Amma inzibati idarəçilik artıq tamamilə Bakıya tabe etdirilib: "Nümayəndəlik yaradıldıqdan sonra Naxçıvanın muxtariyyət statusu formal xarakter almağa başladı. Hazırda Muxtar Respublikanın Ali Məclisi öz siyasi çəkisini əhəmiyyətli dərəcədə itirib. İstisna deyil ki, gələcəkdə ölkədə Konstitusiya referendumu keçirilsin və Naxçıvanın hüquqi statusu ilə səlahiyyət bölgüsü yenidən tənzimlənsin".