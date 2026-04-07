Rusiyanın Vladimir vilayətinə dron hücumunda üç nəfər ölüb
Rusiyanın Leninqrad vilayətinə yenidən dron hücumu olub. Vilayətin qubernatoru Aleksandr Drozdenko bildirib ki, hava hücumundan müdafiə qüvvələri region üzərində 22 dronu vurub.
Ukraynanın "Supernova+" və "Exilenova+" monitorinq kanalları isə Ust-Luqa limanının hücuma məruz qaldığını yazır.
Ukrayna tərəfi hələlik hücumla bağlı şərh verməyib.
Bu il martın 25-dən Ukrayna dronları ixrac üçün vacib Ust-Luqa limanına aktiv hücum edir. Zərbələr nəticəsində üç neft tankeri, bir neçə yanacaq rezervuarı, yanalma körpüləri və "Novatek"in infrastrukturu zədələnib. "Bloomberg" aprelin 5-də yazıb ki, bir neçə günlük fasilədən sonra Ust-Luqa limanı neft yüklənməsi bərpa edilib.
Vladimir vilayətinə də dron hücumu olub. Qubernator Aleksandr Avdeyev bildirib ki, dronlardan biri Aleksandrovski rayonunda ikimənzilli yaşayış evinə düşüb, nəticədə valideynlər və onların 2014-cü il təvəllüdlü oğlu həlak olub. Beş yaşlı qız isə hazırda qohumlarının yanındadır.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi aprelin 7-nə keçən gecə Ukraynanın 45 dronunun vurulduğunu açıqlayıb.
Astronavtlar 50 ildən sonra ilk dəfə Aya uçur
"Integrity" kosmik gəmisi göyərtəsində dörd astronavtla ABŞ-də Kanaveral burnundakı kosmodromdan buraxılıb. İnsanlar yarım əsrdən də çox keçəndən sonra ilk dəfə "Artemida-2" missiyası çərçivəsində Aya yollanıblar.
Gəmi Aya enməyəcək. O, Ayın orbitinə daxil olmadan, təxminən 8 min kilometr məsafədə Ayın ətrafından dolanacaq. Bunun altı gün sonra baş verəcəyi gözlənilir. Gəmi Yerdən maksimum 400 min kilometr məsafədə olacaq.
Astronavtlar Yerə 10 gündən sonra qayıdacaqlar.
"Artemida-2" ABŞ-nin yeni Ay proqramının əsas elementidir. Uçuş zamanı astronavtlar kosmosun dərinliyində həyat təminatı sistemini sınaqdan keçirməlidirlər.
Proqramın davam etdirilməsi missiyanın uğurundan asılıdır. Bu proqram çərçivəsində gələn il Aya enişlə pilotlu uçuş gerçəkləşdirilə bilər.
Ekipaj komandir Rid Uaysmen, pilot Viktor Qlover, mütəxəssis Kristina Kox və kanadalı astronavt Ceremi Hansendən ibarətdir.
Rusiya Britaniya səfirliyinin ikinci katibini ölkədə çıxarır
Böyük Britaniyanın Rusiyadakı səfirliyinin ikinci katibi Yanse Cerardus kəşfiyyat fəaliyyətində şübhəli bilinir, o, deportasiya ediləcək. Bunu TASS agentliyi FSB-nin mətbuat mərkəzinə istinadla bildirir.
"Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti (FSB) adı çəkilən diplomatın Rusiya Federasiyasının təhlükəsizliyinə təhdid yaradan kəşfiyyat və təxribat fəaliyyətinin əlamətlərini müəyyənləşdirib, rusiyalı iqtisadi ekspertlərlə qeyri-rəsmi görüşlərdə məxfi məlumat əldə etmək cəhdlərini qeydə alıb", – FSB-nin məlumatında deyilir.
FSB iddia edir ki, Cerardus viza alarkən yalan məlumat verib. Nəticədə onun diplomatik akkreditasiyası ləğv edilib, iki həftə ərzində ölkədən çıxması tapşırılıb.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Britaniyanın Rusiyadakı müvəqqəti işlər vəkili Deyni Dolakiyaya etiraz təqdim edib. FSB rusiyalıları Britaniya diplomatları ilə təmaslardan çəkinməyə çağırıb, bunun cinayət məsuliyyəti yarada biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi hələlik əməkdaşının qovulması ilə bağlı xəbərləri şərh etməyib.
Rusiya XİN sonuncu dəfə 2026-cı il yanvarın ortalarında Moskvadakı Britaniya səfirliyinin əməkdaşının akkreditasiyasını ləğv edib, o da Britaniya kəşfiyyat xidmətləri ilə əlaqədə şübhəli bilinib.
Putin ölkədən 100 min dollardan çox pul çıxarmağı qadağan edir
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avrasiya İqtisadi Birliyi ölkələrinə nağd rubl və qızıl ixracına məhdudiyyətlərlə bağlı fərman imzalayıb. Bu ittifaqa Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan və Qırğızıstan daxildir.
Aprelin 1-dən yalnız fiziki şəxslərin 100 min ABŞ dolları ekvivalentindən artıq olmayan nağd rubl çıxarmasına icazə verilir.
Beynəlxalq aeroportlarda keçid məntəqələrinə istisna tətbiq ediləcək. Bu zaman vəsaitin çıxarılması üçün bank hesablarından pul çıxarışlarını təsdiqləyən arayışlar tələb olunacaq.
Mayın 1-dən 100 qramdan artıq qızıl külçələrin çıxarılması da yasaqlanacaq. Bu məhdudiyyət fiziki və hüquqi şəxslərə, eləcə də fərdi sahibkarlara aiddir.
Yenə aeroportlar üçün istisna nəzərdə tutulub. Bu zaman Federal Əyar Palatasından icazə sənədi tələb olunacaq.
Fərmanda deyilir ki, nağd valyuta və qızıl külçələrinin ixracı üçün xüsusi prosedur "milli təhlükəsizliyi və milli maraqları qorumaq məqsədilə" tətbiq olunur.
Ukrayna Rusiya limanlarını vurub
Martın 25-də Ukrayna Rusiyadakı hədəflərə 400-dək dron buraxıb. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi azı 10 vilayətə və ilhaq edilmiş Krım yarımadasına hücum olunduğunu bildirir. Bir çoxları bunun dörd il öncə müharibə başlayandan bəri Ukraynanın böyük hücumlarından biri olduğunu deyir.
Bir gün öncə Rusiya Ukrayna vilayətlərinə azı 500 dron və raketlə hücum etmişdi.
Rusiyanın Baltik dənizindəki Ust-Luqa limanında yanğın başlayıb. Açıqlamanı Leninqrad vilayətinin qubernatoru Aleksandr Drozdenko verib. O, hazırda yanğının söndürüldüyünü bildirib.
Ukrayna hücumu təsdiqləyib, bunu Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti (SBU) günündə "Kiyevin Rusiyaya hədiyyəsi" adlandırıb.
Ukrayna ordusu isə Rusiyanın "Purqa" buzqıran gəmisinin vurulduğunu bildirib. Bu hücum Ukrayna sərhədindən 900 km uzaqda, Leninqrad vilayətindəki Vıborq şəhərində gerçəkləşdirilib.
Rusiya rəsmiləri bu zərbənin baş verdiyini təsdiqləməyib. Amma Drozdenko Vıborqda yaşayış binasının damına ziyan dəydiyini deyib.
Martın 23-də oxşar hücumlar nəticəsində Ust-Luqa və Primorsk limanları xam neft və yanacaq ixracını bir günlüyə təxirə salmalı olmuşdu.
Son vaxtlar Kiyev Rusiyanın enerji infrastrukturuna zərbələri intensivləşdirib. Bu arada neftin bahalanmasının, ABŞ-nin Yaxın Şərq münaqişəsi fonunda Rusiyaya sanksiyaları müvəqqəti yumşaltmasının Moskvanın iqtisadiyyatına stimul verəcəyi, hərbi işğalı daha da körükləyəcəyi sarıdan narahatlıq var.
Rusiyanın Leninqrad və Pskov vilayətləri ilə həmsərhəd Estoniya və Latviyaya Rusiya ərazisindən dron müdaxilələri olduğu bildirilir. Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna dronun yerli elektrik stansiyasını vurduğunu, amma bu ölkəyə yönəlmədiyini deyib.
"Bu, Rusiyanın tammiqyaslı təcavüzünün konkret nəticəsidir", – Tsahkna X-də yazıb. Elektrik stansiyasına ziyan dəydiyi, yaxud hər hansı itki baş verdiyi açıqlanmayıb.
Rusiyada özəl mühafizə qurumlarına döyüş silahı gəzdirməyə icazə verilir
Rusiya prezidenti Vladimir Putin özəl mühafizə təşkilatlarının əməkdaşlarına döyüş silahı daşımağa icazə verən qanunu imzalayıb. Məqsəd mühafizə olunan obyektləri dronlardan qorumaqdır.
Sənəddə deyilir ki, mühafizəçilər kritik əhəmiyyətli obyektlər siyahısında olan yerlərdə dronların qarşısını kəsmək üçün döyüş silahından istifadə edə bilərlər.
Silahı yalnız strateji müəssisələr və dövlət şirkətlərinin təsis etdiyi təşkilatların əməkdaşları gəzdirə biləcəklər. Bu təşkilatlar "xüsusi hərbi əməliyyat" müddətində silahı "Rosqvardiya"dan ala biləcəklər. Rusiya hakimiyyəti Ukraynada beşinci ildir apardığı təcavüzkar müharibəni "xüsusi hərbi əməliyyat" adlandırır.
Bundan öncə Dövlət Dumasının Təhlükəsizlik və korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsinin sədri Vasili Piskaryov demişdi ki, yanacaq-energetika kompleksinə aid obyektlərin 80 faizindən çoxunu özəl mühafizə təşkilatları qoruyur.
"Ancaq qanunla onların yalnız xidməti silahdan istifadə icazəsi var, çox vaxt bu, dronların və digər (sualtı, suüstü, quru) pilotsuz vasitələrin hücumunu tez və effektli dəf etməyə yetmir", – deputat bildirib.
Kolumbiyada hərbi təyyarə qəzasında 66 nəfər həlak olub
Martın 23-də Kolumbiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. 66 nəfər həlak olub, dörd nəfər itkin düşüb.
Təyyarədəki 128 nəfərin 11-i Hava Qüvvələri üzvləri, 115-i hərbçilər, ikisi polis zabiti olub.
"LMT.N Hercules C-130" nəqliyyat təyyarəsi Peru ilə sərhəddə yerləşən Puerto Leqisamodan qalxarkən qəzaya düşüb. Təyyarədə yanğın başlayıb, göyərtəsindəki bəzi partlayıcı qurğular partlayıb.
Yerli sakinlər qəzadan sağ çıxanları xilas etməyə başlayıblar. Yayılan videolarda kişilərin motosikletlərlə yaralı əsgərləri daşıdığı görünür.
Hərbi maşınlar sonradan hadisə yerinə çatıb. Rəsmi qurumlar qəzanın baş verdiyi ərazinin çətin relyefdə yerləşdiyini, bunun da xilasetmə işlərini çətinləşdirdiyini deyirlər.
57 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 30-nun vəziyyəti ağır deyil.
Rusiya qırıcısı Estoniyanın hava məkanını pozub
Martın 18-də Rusiya qırıcısı Estoniyanın hava məkanını pozub. Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna bu gün – martın 19-da Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkilini çağırdıqlarını bildirib.
İnsident Estoniyanın şimal sərhədində, Finlandiya Körfəzindəki Vayndlo adası yaxınlığında baş verib. Rusiyanın SU-30 qırıcı təyyarəsi Estoniyanın hava məkanına daxil olaraq orada bir dəqiqəyədək qalıb.
"Bu pozuntuya İtaliyanın Hava Qüvvələrinin bölməsi reaksiya verib, Estoniyanın təhlükəsizliyinə təhdid yaranmayıb", – Tsahkna vurğulayıb.
Rusiya ötən il Estoniyanın hava məkanını dörd dəfə pozub, Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkilinə etiraz bildirilib.
Estoniya NATO-nun və Avropa İttifaqının üzvüdür. Ötən il Rusiya dronları NATO və Aİ üzvləri - Polşa və Rumıniya ərazisinə də girib.
Taliban: Pakistan Kabildə xəstəxananı vurub, yüzlərlə ölü var
Pakistanın Kabildə xəstəxanaya hava hücumu azı 400 nəfərin ölümünə, 250 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Bu məlumatı Əfqanıstan Talibanı yayıb. Pakistan isə iddiaları rədd edib.
Kabildə 2 min çarpayılıq Omid Xəstəxanasının Pakistanın hava hücumuna martın 16-da məruz qaldığı bildirilir.
Xilasetmə işləri, meyitlərin çıxarılması prosesi davam edir, Taliban hökumətinin sözçü müavini Həmdullah Fitrat deyib.
O, X-də yazıb ki, Pakistan qüvvələri narkotik asılılığının müalicə olunduğu Omid xəstəxanasına hava hücumu gerçəkləşdirib, xəstəxananın xeyli hissəsi dağıdılıb.
Pakistanın İnformasiya Nazirliyi isə bildirib ki, zərbə Kabildə və Nəngərhar əyalətində hərbi obyektləri hədəf alıb, mülki şəxslər qəsdən vurulmayıb.
"Kabildə iki yerdə texniki dəstək infrastrukturu və sursat anbarları məhv edilib", – bunu Pakistanın informasiya naziri Attaullah Tarar X paylaşımında yazıb.
Tərəflərin iddialarını müstəqil qaynaqlardan təsdiqlətmək mümkün olmayıb.
Bu zərbə sərhədyanı toqquşmaların davam etdiyi Əfqanıstan və Pakistan arasında gərginliyi kəskin artırıb.
'Crocus'da terrora görə 15 nəfərə ömürlük həbs verildi
Rusiya 2024-cü ildə Moskvada törədilmiş terror hücumu ilə bağlı 15 nəfəri ömürlük həbsə məhkum edib.
Həmin ilin martında Moskva yaxınlığındakı "Crocus City Hall" konsert mərkəzinə hücumda 149 nəfər öldürülmüşdü. Tacikistanın dörd vətəndaşı terror hücumunu həyata keçirməkdə təqsirli bilinib. Onlarla əlbirlikdə təqsirləndirilən 11 nəfər də ömürlük həbsə məhkum edilib.
Ümumilikdə, bu iş üzrə 19 nəfərə ittiham irəli sürülmüşdü.
Digər dörd təqsirləndirilənə 19 ildən 22 ilə qədər həbs cəzası verildiyi bildirilir.
Hücuma görə məsuliyyəti "İslam Dövləti–Xorasan" (ISIS-K) qruplaşması üzərinə götürmüşdü.
Təqsirləndirilənlərdən Dalerjon Mirzoyevin anası Qulrakat Mirzoyeva AzadlıqRadiosunun tacik xidmətinə məhkəmə qərarını ədalətsiz saydığını deyib: "Böhtandır, hamısı yalandır. Bizi heç dəvət etmədilər, bizimlə danışmadılar. Bu, oğluma böhtandır. O bunları etməyib. Etirafları işgəncə və döyülmə ilə alıblar".
Məhkəmə qapalı keçirilib.
Rusiyanın İstintaq Komitəsi istintaqın əvvəlində bildirmişdi ki, dörd silahlının Ukrayna ilə əlaqəsi olduğuna dair sübutlar var. Kiyev və Vaşinqton bu iddianı rədd edib.
ABŞ və Rusiya təmsilçiləri Floridada görüşüblər
ABŞ prezidentinin xüsusi elçiləri Stiv Uitkoff və Cared Kuşner, Ağ evin müşaviri Coş Qruenbaum Floridada Rusiya prezidentinin təmsilçisi Kirill Dmitriyev ilə görüşüblər.
Dmitriyevin dediyinə görə, tərəflər Rusiya-ABŞ münasibətlərinin bərpasına kömək edə biləcək layihələri və qlobal enerji bazarlarında böhran vəziyyətini müzakirə ediblər.
"Bu gün bir çox ölkələr, ilk növbədə ABŞ Rusiya nefti və qazının dünya iqtisadiyyatında sabitliyinin təmin edilməsində əsas sistemyaradan rolunu, Rusiyaya qarşı sanksiyaların səmərəsiz və dağıdıcı xarakterini daha yaxşı anlamağa başlayır", – o, Telegram-kanalında yazıb.
Uitkoffun ofisi yalnız tərəflərin bir sıra məsələləri müzakirə etdiyini, təmasları saxlamaqla bağlı razılığa gəldiyini bildirib.
Daha öncə yayılmış məlumata görə, ABŞ dünya enerji bazarındakı təzyiqi azaltmaq üçün Rusiya neftinə sanksiyaları zəiflətməyi nəzərdən keçirir. Bazar ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsindən dolayı şok yaşayır.
Hindistanın neft emalı zavodlarına artıq dənizdə olan Rusiya neftini almağa müvəqqəti icazə verilib. ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent bunun Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzkar müharibəni maliyyələşdirməsinə kritik təsir göstərməyəcəyini bildirib.
Rusiya və Ukrayna əsirləri dəyişirlər
Rusiya və Ukrayna bu gün və sabah hər tərəfdən 500 hərbi əsir dəyişəcəklər. Açıqlamanı Kremlin köməkçisi Vladimir Medinski verib.
Medinski Telegram-kanalında yazıb ki, Ukrayna və Rusiya martın 5-6-da hərbi əsirləri "500-ə 500" formulu üzrə dəyişəcək və bu, Cenevrədə əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində gerçəkləşəcək.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatına görə, martın 5-də 200 rusiyalı hərbçi Rusiyaya qaytarılıb. Martın 6-da isə "300-ə 300" formulu üzrə mübadilə planlaşdırılıb.
Ukrayna hələlik bu məlumatları şərh etməyib.
Əvvəlki əsir mübadiləsi fevralın 5-də "157-yə 157" formulu üzrə aparılıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski onda 150 hərbçi və 7 mülki ukraynalının azad edildiyini, onların arasında yaralı hərbçilərin də olduğunu demişdi.
İsveçdə Fransa təyyarədaşıyanı yaxınlığında dron zərərsizləşdirilib
İsveçin Silahlı Qüvvələri Malmö limanında Fransanın "Charles de Gaulle" atom təyyarədaşıyanı yaxınlığında naməlum dronu zərərsizləşdirib. Məlumat SVT telekanalı yayıb.
Dronu İsveç Hərbi Dəniz Qüvvələrinin patrul gəmisi aşkarlayıb.
İsveçin müdafiə naziri Pol Yonson hadisənin Rusiya hərbi gəmisi İsveçin ərazi sularında – Eresunn boğazında olduğu vaxt baş verdiyini bildirib. Nazirin sözlərinə görə, "görünən odur ki, Rusiya hərbi gəmisi ilə bu pilotsuz aparat arasında sıx əlaqə var".
İsveç Silahlı Qüvvələri dronu zərərsizləşdirib. İsveç ordusu SVT-yə bildirib ki, müdaxilədən sonra dronla əlaqə itib.
İnsidentlə bağlı araşdırmaya başlanıldığı açıqlanıb.
Dron radioelektron vasitələrlə təyyarədaşıyandan 13 kilometr aralıda susdurulub. Bunu Fransa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah nümayəndəsi Giyom Verne "France Presse" agentliyinə deyib. "İsveç sistemi qüsursuz işləyib və bu, gəminin göyərtəsindəki fəaliyyətə təsir göstərməyib", – o bildirib.
"Charles de Gaulle" ABŞ-yə məxsus olmayan ən böyük atom təyyarədaşıyanıdır. Gəmi Malmö limanına fevralın 25-də gəlib, Baltik, Şimal, Norveç və Aralıq dənizlərində NATO təlimlərində iştirak edəcək.
Ötən payız Şimali və Qərbi Avropanın bir sıra ölkələrinin, o cümlədən İsveçin hakimiyyət orqanları naməlum dronlar, hərbi obyektlər üzərində insidentlər barədə məlumat vermişdi. Rusiyanın bu hadisələrdə iştirakı birbaşa təsdiqlənməyib. Amma onların Moskvanın apardığı hibrid müharibənin elementi ola biləcəyi ilə bağlı şübhələr səsləndirilib.
Paşinyan və Akopyan vətəndaş nikahlarının bitdiyini elan etdilər
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və həyat yoldaşı Anna Akopyan sosial şəbəkələrdə paylaşım edərək vətəndaş nikahlarının bitdiyini elan ediblər.
Akopyan Paşinyanla evliliyinin bitdiyini və hökumət malikanəsindən köçdüyünü bildirib.
Akopyan və Paşinyanın dörd övladı var.
AzadlıqRadiosunun erməni xidməti yazır ki, bir neçə gün öncə Akopyan sosial mediada vətəndaş nikahlarının başa çatdığını yazanda çoxları bunu uzun illər birlikdə yaşadıqdan sonra qanuni nikaha işarə kimi anlamışdı.
İyunun 7-də Ermənistanda parlament seçkiləri keçiriləcək və Paşinyan yenidən baş nazir seçilmək istəyir. Paşinyan və Akopyanın qərarı məhz belə bir ərəfədə açıqlanır.
Akopyan yazıb ki, "Mənim addımım" xeyriyyə fonduna rəhbərliyi davam etdirəcək. O, bu fəaliyyəti ilə əlaqədar cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna biləcəyini də istisna etməyib.
Ermənistanda seçkilərdən öncə xeyriyyə fəaliyyətinə qadağa qoyulub.
Azad Avropa Radiosunun rumın və bolqar xidmətləri bağlanır
Azad Avropa/Azadlıq Radiolarının (RFE/RL) rumın və bolqar xidmətləri büdcə səbəblərinə görə 2026-cı il martın 31-dən fəaliyyətini dayandırır.
Bu redaksiyalar ilk dəfə 1950-ci ildə açılıb. 2004-cü ildə Rumıniya və Bolqarıstan Avropa İttifaqına (Aİ) qoşulduqdan sonra həmin ölkələrə radio yayımları dayandırılıb. 2019-cu ildə hər iki redaksiya rəqəmsal formatda fəaliyyətini bərpa edib.
RFE/RL prezidenti Stiven Kapus rumın və bolqar xidmətlərinin jurnalistlərin işini yüksək qiymətləndirib: "Onların bağlanması qərarı büdcə məhdudiyyətlərinin davam etməsi ilə əlaqədardır. "Свободна Европа" və "Europa Liberă România"nın 2019-cu ildə Bolqarıstan və Rumıniyaya qayıdandan bəri məşğul olduğu prinsipial və balanslı jurnalistika ilə fəxr edirik. Bu komandalara son yeddi ildə auditoriyalarına və AzadlıqRadiosuna sədaqətə görə minnətdarıq".
Donald Tramp administrasiyası ötən ilin yanvarında vəzifəyə başlayandan AzadlıqRadiosu ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşib. Ötən ilin martında radioya nəzarət edən ABŞ Qlobal Media Agentliyi (USAGM) ABŞ Konqresinin 2025-ci maliyyə ili üçün ayırdığı qrantı bloklamağa cəhd göstərib. Məhkəməyə müraciətdən sonra vəsait hissə-hissə ödənib. Radionun 2026-cı il üçün büdcəsi isə 20 faizdən çox azaldılıb.
AzadlıqRadiosu ABŞ Konqresinin illik qrantı ilə maliyyələşir. Korporasiyanın nizamnaməsi onun redaksiya fəaliyyətinə hər hansı siyasi müdaxiləni yasaqlayır. AzadlıqRadiosu azı 20 dildə fəaliyyət göstərir. Radio ciddi qənaət tədbirlərinə əl atmaqla yanaşı, fəaliyyətini uğurla davam etdirir.