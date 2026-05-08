Rubio: ABŞ Moskva ilə Kiyev arasında vasitəçiliyi dayandıra bilər

ABŞ əvvəlki kimi Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh əldə olunması üçün vasitəçi rolunu oynamağa hazırdır, lakin nizamlanma prosesi irəliləməsə, "Vaşinqton vaxt itirməyəcək". Bunu İtaliyada səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Marko Rubio deyib.
Rubio bildirib ki, ABŞ-nin səyləri hələlik bir sıra səbəblərə görə nəticə verməyib və danışıqlar dalana dirənib.
"Vaxtımızı boş yerə itirmək, irəliləyiş gətirməyən təşəbbüslərə əbəs yerə güc və enerji sərf etmək istəmirik", – dövlət katibi deyib.
Bir gün əvvəl Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov da Moskva, Vaşinqton və Kiyev arasında üçtərəfli danışıqların növbəti raundunun indi təşkil edilməsinin "vaxt itkisi" olacağını bildirmişdi. Onun sözlərinə görə, danışıqların bərpası üçün Ukrayna Donetsk vilayətinin nəzarətində saxladığı hissəsindən qoşunlarını çıxarmalıdır.
"Hər kəs – deyərdim ki, Ukrayna təmsilçiləri də – anlayır ki, hazırda Kiyev yalnız bir ciddi addım atmalıdır. Bundan sonra, birincisi, hərbi əməliyyatlar dayandırılacaq, ikincisi isə, uzunmüddətli nizamlanmanın ciddi müzakirəsi üçün imkan yaranacaq", – Uşakov mayın 7-də deyib.
ABŞ də bundan əvvəl Ukrayna qoşunlarının çıxarılmasının Rusiyanın əsas tələbi olaraq qaldığını bildirib. Kiyev isə bu tələbin qəbuledilməz olduğunu dəfələrlə vurğulayıb. Hazırda Donetsk vilayətinin 20 faizi Ukraynanın nəzarətindədir.
Rubio İtaliyada jurnalistlərə onu da deyib ki, Vaşinqton İranın ABŞ-nin sülh təşəbbüslərinə cavabını bu gün – mayın 8-də gözləyir.
Dövlət katibi İtaliyada baş nazir Corca Meloni və Roma Papası XIV Leo ilə görüşüb. Məqsəd ABŞ administrasiyası ilə Vatikan arasında yaranmış gərginliyi yumşaltmaq idi. Prezident Donald Tramp İranla müharibə məsələsində tutduğu mövqeyə görə Papanı sərt tənqid etmişdi.