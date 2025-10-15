İsrail 'Rəfah' keçidini açacağını deyir, HƏMAS girovların meyitlərini qaytarır

İsrail Qəzza ilə Misir arasındakı "Rəfah" sərhəd-keçid məntəqəsinin açılmasına qərar verib. Bu keçidlə Qəzzaya humanitar yardım daşınır. Təl-Əviv qərarı dörd girovun cəsədlərinin qaytarılmasından sonra verib. Oktyabrın 15-də İsrailin "Kan" ictimai yayımçısı bu haqda məlumat yayıb.
İsrail Qəzzaya daxil olan yardım yük maşınlarının sayını yarıya endirmək qərarını da ləğv edib.
ABŞ və Aİ-nin terrorçu təşkilat saydığı HƏMAS israilli girovların cəsədlərini İsrailə təhvil verməyə başlayıb. Təl-Əviv HƏMAS-ın bu öhdəliyini pozduğunu deyərək Qəzzaya buraxılan humanitar yardım maşınlarının sayını yarıya endirəcəyini açıqlamışdı. Bundan sonra cəsədlər təhvil verilməyə başlayıb.
HƏMAS silahı yerə qoyacaqmı?
"Reuters" yazır ki, HƏMAS döyüşçüləri Qəzza küçələrində yüzlərlə təhlükəsizlik qüvvəsi yerləşdirib, İsraillə əməkdaşlıqda ittiham etdiyi bir neçə nəfəri edam edib. Bununla da qruplaşma Qəzzada nəzarəti bərpa etdiyini göstərməyə çalışıb.
Amma ABŞ prezidenti Donald Trampın sülh planında HƏMAS-ın silahsızlaşdırması tələbi yer almışdı.
"Silahlarını yerə qoymasalar, biz onların silahlarını alarıq. Bu, tez və ola bilər zorakı şəkildə baş versin", – Tramp Knessetdə çıxışından bir gün sonra Ağ evdə deyib.
İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu isə demişdi ki, müharibə yalnız HƏMAS silahlarını təhvil verib Qəzzaya nəzarətdən imtina etdikdən sonra başa çata bilər. HƏMAS bu tələbi rədd edib.
Tramp oktyabrın 13-də İsrail parlamentində çıxışında "yeni Yaxın Şərqdə tarixi sübh"ün açıldığını elan edib. Həmin gün İsrail və HƏMAS 20 sağ israilli girovla 2 minədək fələstinli məhbusu dəyişiblər.
Öldürülmüş 28 girovun meyitinin qaytarılması ilə sülh razılaşmasının daha bir bəndidir. HƏMAS artıq səkkiz meyiti qaytarıb, Qəzzada azı 19 öldüyü güman edilən girovun meyiti qalır, bir nəfər itkin düşmüş sayılır.
Qəzzada qətllər davam edir, atəşkəsə baxmayaraq...
Fələstinin təhlükəsizlik rəsmiləri son günlər HƏMAS döyüşçüləri ilə rəqibləri arasında toqquşmalarda onlarla insanın öldürülüyünü deyirlər.
İsrailin dronları isə Qəzzanın şərqində evlərini yoxlamağa gedən beş fələstinlini öldürüb. Xan Yunis yaxınlığına İsrailin zərbəsindən bir nəfər ölüb, biri yaralanıb. Bunu Qəzzanın səhiyyə orqanları bildirir.
HƏMAS İsraili atəşkəsi pozmaqda ittiham edir. İsrail ordusu isə atəşkəs xəttini keçənlərə atəş açıldığını bildirib.
2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS İsrailin cənubuna hücum edib, təxminən 1200 nəfər həlak olub, 251 nəfər girov götürülüb. Bu hücuma cavab olaraq İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb. O vaxtdan bəri Qəzzada 65 mindən çox insanın öldürüldüyü bildirilir.
2007-ci ildən Qəzza zolağında ABŞ və Aİ-nin terrorçu təşkilat kimi tanıdığı, İsraillə müharibə vəziyyətində olan HƏMAS qruplaşması hakimiyyətdədir.