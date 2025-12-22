Paşinyan-Putin görüşü başlayıb

Dekabrın 22-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburqda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşür. Putin görüşün əvvəlində deyib ki, nüvə enerjisi və nəqliyyat infrastrukturu sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək niyyətindədir.
"Nüvə enerjisi də daxil olmaqla, yaxşı planlarımız var. İndi detallara toxunmayacağıq, amma müzakirə etməyə və danışmağa fürsət var", – Putin bildirib.
Rusiya lideri onu da deyib ki, öncəki görüşdə Ermənistanın baş naziri “Yerevan və Moskvanın əməkdaşlıq edə biləcəyi sahələrlə bağlı suallar qaldırıb”. Putin bunların arasında “köhnə marşrutların bərpasını, Ermənistan sərhədlərini açacaq yeni marşrutların qurulmasını” vurğulayıb.
İki liderin sentyabrın 25-də Kremldə görüşündə Rusiya prezidenti qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin 11 milyard dolları ötdüyünü deyib. Ötən il Ermənistanla ticarət dövriyyəsi 11.7 milyard dollar olub ki, bu da rekord göstərici sayılır. Amma bu il iki ölkənin ticarət dövriyyəsi təxminən iki dəfə azalaraq 6 milyard dollara düşə bilər. Belə bir xəbərdarlıqla Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk çıxış edib. O, ötən həftə Yerevanda səfərdə olub.
Rusiyadan ötən həftə gələn başqa bir açıqlamada deyilirdi ki, Rusiyanın iştirakı olmadan “Tramp yolu” gerçəkləşə bilməz. Tam adı Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu (TRIPP ) olan bu yol Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanln əsas hissəsini Naxçıvan eksklavı ilə birləşdirməlidir.
Dekabrın 22-də Sankt-Peterburq şəhərində Ali Avrasiya İqtisadi Şurası iclası və Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçirilir. Azərbaycan prezident İlham Əliyev Rusiyaya getməyib. Prezident Administrasiyası bunu Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv olmaması və prezident Əliyevin iş qrafikinin sıxlığı ilə izah edib.