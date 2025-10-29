Neftin qiyməti qalxır. Tələbat 2032-də pikə çatacaq

Oktyabrın 29-da neftin qiyməti qalxıb. Səbəb ABŞ-də xam neft ehtiyatlarının azalması və dünyanın iki ən böyük neft istehlakçısı - ABŞ və Çinin liderlərinin gözlənən görüşü ilə bağlı nikbinlikdir. "Reuters" belə yazır.
Bu gün "Brent" xam neftinin fyuçers qiyməti barelə görə 22 sent, yaxud 0.34 faiz qalxaraq 64.62 dollar, "Qərbi Texas" neftinin fyuçersi 20 sent, yaxud 0.33 faiz yüksələrək 60.35 dollar olub.
Çinin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) oktyabrın 29-da bildirib ki, prezident Si Cinpin bir gün sonra ABŞ prezident Donald Tramp ilə Cənubi Koreyanın Busan şəhərində görüşəcək. Pekin müsbət nəticələr üçün birlikdə işləməyə hazır olduğunu əlavə edib.
ABŞ-də xam neft, benzin ehtiyatları ötən həftə azalıb. Bazar mənbələri bunu Amerika Neft İnstitutunun (API) məlumatlarına istinadən bildiriblər. Oktyabrın 24-də başa çatan həftədə xam neft ehtiyatları 4.02 milyon barel azalıb. Benzin ehtiyatlarının 6.35 milyon barel azaldığı vurğulanır.
Ötən həftə neftin qiymətlərində ən böyük həftəlik artım qeydə alınmışdı. Bu, D.Trampın prezidentliyinin ikinci dönəmində Rusiyanın "LUKoil" və "Rosneft" şirkətlərinə ilk sanksiyalarından sonra baş verib. Amma yenə də sanksiyaların bazardakı aşırı təklifi üstələyəcəyinə, digər yandan da OPEC+un hasilatı artıracağı haqda söhbətlər qiymətlərə təzyiq göstərib.
Neft tələbi 2032-də pikə çatacaq
Bu arada qlobal neft tələbatının əvvəl gözləniləndən iki il gec - 2032-də pik həddə çatacağı bəlli olub. "Wood Mackenzie" konsaltinq şirkəti oktyabrın 29-da bu barədə hesabat yayıb. Səbəb olaraq nəqliyyat və neft-kimya sənayesində karbohidrogenlərdən istifadənin davamlı dinamikası göstərilir.
Hesablamalara görə, 2032-ci ildə maye karbohidrogenlərə tələbat pik həddə – gündə 108 milyon barelə çatacaq, təbii qaz tələbatı isə 2040-cı illərin sonlarına qədər dayanıqlı qalacaq.
Hesabatda deyilir ki, süni intellekt səbəbindən enerji tələbinin artması, geosiyasi gərginliklər mədən yanacağına asılılığı artırıb. Bu isə 2050-ci ilədək "sıfır emissiya" hədəflərinə çatmağı mümkünsüz edib.
Gələn ay Braziliyada COP30 konfransı keçirilməlidir. Həmin tədbirdə ölkələr iqlim öhdəliklərini yeniləməli, bərpaolunan enerji hədəfləri üzrə irəliləyişi qiymətləndirməlidir.
"Wood Mackenzie" bildirir, qlobal istiləşməni 2 dərəcə Selsidə saxlamaqdan ötrü 2025-2060-cı illər aralığında ildə 4.3 trilyon dollar investisiya tələb olunacaq. Bu, indiki səviyyədən 30 faiz çoxdur. Yalnız bu zaman 2060-cı illərdə sıfır emissiyaya çatıla bilər.
Enerji sektoruna qoyulan investisiyalar isə növbəti 10 ildə qlobal ÜDM-in indiki 2.5 faizindən 3.35 faizə qaldırılmalıdır.