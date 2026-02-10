Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 11 Fevral, çərşənbə, Bakı vaxtı 00:47
Aktual

Naxçıvanda Talıbovdan sonra kadrları ard-arda niyə dəyişirlər…

Naxçıvanda Talıbovdan sonra kadrları ard-arda niyə dəyişirlər…
Embed
Naxçıvanda Talıbovdan sonra kadrları ard-arda niyə dəyişirlər…

No media source currently available

0:00 0:05:35 0:00

Jurnalist Elman Abbasov deyir ki, Vasif Talıbov vəzifəsindən uzaqlaşdırılandan sonra Naxçıvanda bəzi müsbət dəyişikliklər var: "Talıbovun vaxtına nisbətən insanların sosial mediaya çıxışı daha azaddır. Amma insanlar şikayət edəndə hələ də təzyiqlər qalır. Əvvəllər daxili işlər nazirinin otağında dırnaqlarını çəkirdilər, şillələyirdilər. İndi dırnaq çəkmək, şillələmək yoxdur, amma pambıqla baş kəsirlər. İnsanlar hələ də danışmağa qorxur".

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG