Naxçıvanda Talıbovdan sonra kadrları ard-arda niyə dəyişirlər…
Jurnalist Elman Abbasov deyir ki, Vasif Talıbov vəzifəsindən uzaqlaşdırılandan sonra Naxçıvanda bəzi müsbət dəyişikliklər var: "Talıbovun vaxtına nisbətən insanların sosial mediaya çıxışı daha azaddır. Amma insanlar şikayət edəndə hələ də təzyiqlər qalır. Əvvəllər daxili işlər nazirinin otağında dırnaqlarını çəkirdilər, şillələyirdilər. İndi dırnaq çəkmək, şillələmək yoxdur, amma pambıqla baş kəsirlər. İnsanlar hələ də danışmağa qorxur".