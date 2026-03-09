İran Müctəba Xameneini yeni ali rəhbər elan edib. Tramp: 'Görək nə olacaq'

Ayətullah Seyid Müctəba Hüseyni Xamenei İranın üçüncü Ali rəhbəri təyin edilib. Yeni rəhbəri seçməyə məsul Ekspertlər Məclisi bu təyinatı martın 8-də elan edib.
Müctəba Xamenei Ali rəhbər postunda bütün siyasi və hərbi məsələlərdə son söz sahibinə çevrilir, diktator səviyyəsində səlahiyyətlər əldə edir.
Ancaq bu vəzifə onu ABŞ və İsrail qüvvələrinin mümkün hədəfinə çevirir. Onun atası Ayətullah Əli Xamenei fevralın 28-də ABŞ və İsrailin İrana zərbələrinin elə birinci günü qətlə yetirilb.
“Qəbulolunmaz seçim”
Bu qərardan öncə ABŞ prezidenti Donald Tramp atasının mümkün varisi sayılan Müctəba Xameneini “qəbulolunmaz seçim”, “zəif fiqur” adlandırıb. Tramp bildirib ki, Tehranın seçdiyi şəxs Vaşinqton üçün də qəbulolunan olmalıdır.
“O (növbəti ali rəhbər) bizim təsdiqimizi almasa, çox davam gətirməyəcək”, – Tramp ABC News-a deyib, həmin vəzifəyə “uyğun gələ biləcək çox sayda insanın” olduğunu sözlərinə əlavə edib.
Tramp Xameneinin təyinatından az sonra İsrailin “Times of Israel” nəşrinə müsahibəsində bu addımı birbaşa şərh etməyib, “Görək nə olacaq” deməklə kifayətlənib.
Ali rəhbər təyinatı xəbərindən bir neçə saat öncə İsrailin Müdafiə Qüvvələri (SAXAL) xəbərdarlıq edib ki, “İsrail hər hansı varisi və varis təyin etməyə çalışan hər kəsi izləməyə davam edəcək”, varisin seçildiyi iclasa qatılan Ekspertlər Məclisinin üzvlərini hədəfə almaqdan “çəkinməyəcək”.
İsraildə müxalifət lideri Yair Lapid martın 8-də AzadlıqRadiosuna müsahibəsində deyib ki, İsrail Əli Xameneinin ölümündən sonra hakimiyyətə gələcək istənilən yeni ali rəhbərə zərbə endirmək hüququnu özündə saxlayır.
Xameneinin təyinatı açıqlanandan az sonra İran İsrail istiqamətində raketlər buraxdığını bildirib.
Dövlət televiziya şirkəti IRIB Telegram kanalında yazıb ki, “İran Ayətullah Seyyid Müctəba Xameneinin əmri ilə işğal olunmuş ərazilərə doğru ilk raket dalğasını göndərib”. Kanal üzərində “Əmrinizdəyik, Seyid Müctəba” sözləri yazılmış raketin fotosunu paylaşıb.
Ekspertlər Məclisi geri çəkilmir
Ekspertlər Məclisi qərarı açıqlayarkən deyib ki, “kəskin müharibə vəziyyəti və düşmənlərin birbaşa təhdidlərinə baxmayaraq” seçim edilib.
Müctəba Xameneinin İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ilə yaxın əlaqələri ilə tanınır.
Dövlət mediasına görə, sərt xətt tərəfdarı olan SEPAH yeni liderə “sədaqət andı” içib, onun təyinatını dəstəkləyib. Silahlı qüvvələrin rəhbərliyi də yeni rəhbər kimi Xameneinin ardınca gedəcəyini bəyan edib.
Milli təhlükəsizlik qurumunun başçısı Əli Laricani də yeni ali rəhbərin ətrafında birlik çağırışı səsləndirib. Onun sözlərinə görə, Ekspertlər Məclisi seçimi özünün hədəf alınma təhdidlərinə baxmayaraq seçimi edib.
Martın 8-də İrana hava zərbələri davam edib. Tehranda neft depoları, emal müəssisələri vurulub. İsrail qüvvələri İrandan kənarda da əməliyyatları davam etdirib.
İran isə ABŞ hərbi aktivlərinin olduğu Körfəz ölkələrinə zərbələr endirib. Baxmayaraq ki, prezident Məsud Pezeşkian Vaşinqtonun ərəb müttəfiqlərinə daha öncəki hücumlara görə üzr istəmişdi.
Tramp: ABŞ kürdlərin hücuma keçməsini istəmir
Tramp bir gün öncəki açıqlamasında bildirib ki, etnik kürdlərin İrana hücum etməsini istəmir. Ötən həftə Trampın İraqdakı iranlı kürd mühacirlərin quru əməliyyatına təşviq etməsi ehtimalı ətrafında ziddiyyətli xəbərlər yayılmışdı.
“Kürdlərin hücuma keçməsini gözləmirik. Kürdlərlə yaxın dostuq, amma müharibəni olduğundan daha da mürəkkəbləşdirmək istəmirik”, – Tramp jurnalistlərə deyib.
“Kürdlərin yaralanmasını, öldürülməsini istəmirəm. Onlar daxil olmağa hazırdırlar, amma onlara demişəm ki, bunu etməsinlər. Kürdlər də qoşulsa, müharibə daha da mürəkkəbləşər”, – Tramp əlavə edib.
ABŞ prezidenti martın 5-də “Reuters” agentliyinə demişdi ki, iranlı kürd döyüşçülərin ABŞ və İsrailin zərbələrinə dəstək üçün hücuma keçməsinə “tam dəstəkləyərdi”.