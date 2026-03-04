Neftin barelinin qiyməti 82 dolları keçib

Martın 4-də neftin qiyməti 1 faiz qalxıb. Amma artım tempi ötən günlərə nisbətən səngiyib. Bundan öncə ABŞ prezidenti Donald Tramp ABŞ donanmasının Hörmüz boğazında gəmiləri müşayiət etməsi ehtimalından danışıb.
"Brent" neftinin bareli 82.57 dollara qalxıb.
"Qərbi Texas" neftinin bareli isə 75.28 dollara yüksəlib.
"Hazırda geosiyasət qiyməti qaldıran ənənəvi səbəbləri – ehtiyatlarla bağlı rəqəmləri, ABŞ-nin iqtisadi göstəricilərini, OPEC-in şərhini üstələyib", – "Phillip Nova" şirkətindən bazar üzrə aparıcı təhlilçi Priyanka Saçdeva "Reuters"ə deyib.
Onun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə əsas izlənəsi göstəricilər Körfəzdən ixrac məlumatı, təsdiqlənmiş tanker insidentləri, ABŞ donanmasının hərəkəti, İranın tonu olacaq.
ABŞ və İsrailin İrana, Tehranın isə regiondakı ölkələrə zərbələri artıq beşinci gündür davam edir.
OPEC-də ikinci böyük neft hasilatçısı olan İraq istehsalı günə 1.5 milyon barelədək, təxminən yarıbayarı azaldıb.
İran Hörmüz boğazındakı tankerləri də hədəfə alır və körfəz əsasən bağlıdır. Dünyada neft və mayeləşdirilmiş qaz axınının beşdə biri Hörmüzdən keçir.
Tramp deyib ki, gərəkərsə, ABŞ donanması neft tankerlərini Hörmüzdə müşayiət edə bilər.
"Bu, yaxşı xəbərdir, amma aydındır ki, bir gecəyə baş verməyəcək. Donanma müşayiətinin köməyi dəyər, amma yenə də buna vaxt lazımdır", –ING təhlilçiləri bildirir.