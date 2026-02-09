Dünya xəbərləri
ABŞ fevralın 19-da Sülh Şurasının iclasını keçirməyi planlaşdırır
Fevralın 19-da Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə qurulmuş Sülh Şurasının ilk iclası planlaşdırılır. ABŞ mediası bazar günü – fevralın 8-də Trampın artıq Şuranın üzvü olan, yaxud üzv olmağa qərar verməmiş ölkə liderlərinə dəvət göndərdiyini yazıb.
İclasın Donald Trampın adının da yer aldığı Amerika Sülh İnstitutunun qərargahında keçiriləcəyi gözlənilir. Medianın yazdığına görə, ilk iclasda Qəzza sektorunun bərpası müzakirə olunacaq.
Sülh Şurası ilkin olaraq Trampın Qəzzada sülh planında nəzərdə tutulmuşdu. Yanvarda Davosda təxminən 20 liderin imzaladığı Sülh Şurasının nizamnaməsi isə qurum üçün daha geniş mandatı əhatələyir. Trampın sədrliyi altında fəaliyyət göstərəcək Şura dünyanın digər regionlarında da münaqişələrin həllinə töhfə verməyi planlaşdırır. Trampın tənqidçiləri isə deyirlər ki, o, BMT qurumlarını öz nəzarətində olan Sülh Şurası ilə əvəz etmək istəyir.
Argentina, Ermənistan, Azərbaycan, Bolqarıstan, Macarıstan, İndoneziya, Qazaxıstan, Pakistan, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və BƏƏ kimi ölkələrin liderləri, eləcə də İsrail Sülh Şurasında yer almağa razılıq veriblər. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko da dəvəti qəbul edib. Amma Rusiya, Ukrayna, Çin, Hindistan və Aİ üzv ölkələrin əksəriyyəti hələ iştirakla bağlı qərar verməyib, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya isə açıq imtina ediblər.
Rumıniya prezidenti Nikuşor Dan fevralın 8-də X sosial şəbəkəsində Sülh Şurasının iclasına dəvət olunduğunu yazıb. O, Rumıniyanın hazırda ABŞ ilə qurumun nizamnaməsinin bir sıra müddəalarına yenidən baxılması haqda məsləhətləşmələr apardığını qeyd edib.
İranlı Nobel Sülh Mükafatı laureatına azı 7 il həbs cəzası kəsilib
İranlı fəal və Nobel Sülh Mükafatı laureatı Nərgiz Məhəmmədi 7 il 6 ay müddətinə yeni həbs cəzasına məhkum edilib. Qadın hüquqları uğrunda 30 ildir mübarizə aparan fəal əvvəl dəfələrlə həbs olunub. Onun yeni məhkumluğu haqda fevralın 8-də bir qrup tərəfdarı məlumat yayıb.
53 yaşlı Məhəmmədinin birhəftəlik aclıq aksiyası elə həmin gün başa çatıb. Məhəmmədi bazar günü həbsxanadan vəkili Mustafa Nili ilə telefon danışığında hökmü bir gün öncə aldığını deyib. Bunu Nərgiz Fondu bəyanatında bildirib.
İranın Xarici İşlər Nazirliyi (XIN) məsələni şərh etməyib.
Məhəmmədi dekabrın 12-də vəkil Xosrov Əlikürdinin şübhəli ölümü ilə bağlı açıqlamalarından sonra saxlanılıb. Prokuror jurnalistlərə deyib ki, o, İranın şimal-şərqindəki Məşhəd şəhərində Əlikürdinin anım mərasimində təxribat xarakterli çıxışlar edib, iştirakçıları "normalara zidd" şüarlar səsləndirməyə, ictimai asayişi pozmağa təşviq edib.
Məhəmmədi hazırda Məşhəddə istintaq təcridxanasında saxlanılır.
Fəal milli təhlükəsizliyə qarşı toplaşma və əlbirlik ittihamı üzrə 6 il, hökumət əleyhinə təbliğata görə isə 1.5 il həbsə məhkum edilib. O, Xusf şəhərinə ikiillik sürgün edilib, ölkədən çıxışına iki il qadağa qoyulub.
N.Məhəmmədi İranda qadın hüquqlarının irəli aparılması, ölüm cəzasının ləğvi uğrunda fəaliyyətinə görə 2023-cü ildə elə həbsdə Nobel Sülh Mükafatına layiq görülüb.
Rusiyanın Ukraynaya dron hücumlarında azı üç nəfər ölüb
Fevralın 9-na keçən gecə Rusiyanın Ukraynaya dron hücumlarında azı üç nəfər ölüb. Onların arasında ana və onun 10 yaşlı oğlu da var.
Region rəsmiləri və prokurorlar Ukraynanın şərq və cənub bölgələrinin hədəf alındığını bildiriblər.
Regional prokurorluğun məlumatına görə, Xarkov vilayətinin şərqindəki Boqoduxov şəhərində yaşayış məntəqəsinə hücumda uşaq və anası həlak olublar. Daha altı nəfər yaralanıb. Rusiya 2022-ci ildə Ukraynada təcavüzkar müharibəyə başlayandan bu vilayət tez-tez hücumlara məruz qalır.
Odessa liman şəhərinə Rusiyanın kütləvi dron hücumunda isə bir nəfər ölüb, iki nəfər isə yaralanıb. Məlumatı vilayət qubernatoru Oleq Kiper verib. Onun sözlərinə görə, hücum zamanı yaşayış infrastrukturu və qaz kəmərinə ziyan dəyib. Kiper bu məlumatı Telegram-da paylaşıb.
Cənub-şərqdə yerləşən Dnepropetrovsk vilayətinə dron hücumunda 13 yaşlı qız daxil, doqquz nəfər yaralanıb. Vilayət qubernatoru Oleksandr Qanja deyib ki, hücum üçmərtəbəli binada yanğına səbəb olub, binanın damı tamamilə dağılıb.
Pakistanda məscid partladılıb
İslamabadda məscidə intiharçı hücumunda ölənlərin sayı 31-i keçib, 169 nəfər yaralanıb.
+++
Pakistanın paytaxtı İslamabadda cümə namazı vaxtı şiə məscidinə intiharçı hücum edib.
Yaralıların çoxunun vəziyyəti ağırdır deyə, ölü sayı arta bilər.
Paytaxt İslamabad sərt mühafizə olunur və nadir hallarda partlayışlar baş verir. Amma son illər ölkədə silahlıların fəallaşması müşahidə olunur.
Noyabrın 11-də İslamabadda intiharçı hücumu 12 nəfərin həyatına son qoyub, 27 nəfər yaralanıb. Pakistan hakimiyyəti həmin hücumu Əfqanıstan vətəndaşının həyata keçirdiyini bildirib. Məsuliyyəti üzərinə götürən olmayıb.
241 milyon əhalisi olan Pakistan, əsasən, sünni ölkəsidir, azlıqda olan şiələr əvvəllər də məzhəb zorakılığına hədəf olublar. Bu hücumları gerçəkləşdirən qruplar arasında sünni islamçı "Təhriki-Taliban" Pakistan silahlı qruplaşması da olub.
Moskvada QRU generalı güllələnib
Rusiyanın QRU kimi tanınan Baş Kəşfiyyat İdarəsində ikinci şəxs sayılan general Moskvada güllələnərək yaralanıb. Müstəntiqlər hadisənin sui-qəsd olduğunu deyirlər.
İstintaq Komitəsinin məlumatına görə, general-leytenant Vladimir Alekseyev fevralın 6-da bir neçə dəfə, o cümlədən kürəyindən güllələnib, xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun durumu açıqlanmayıb.
Komitə silahlıların hadisə yerindən qaçdığını bildirir.
Təsdiqlənməmiş media məlumatlarına görə, Alekseyev mənzilindən çıxarkən yaşadığı binanın pilləkənində güllələnib.
Alekseyev QRU-nun komandan müavinidir. Müdafiə Nazirliyinin bu kəşfiyyat qurumu diversiya, sui-qəsd, casusluq və kiberhücumlar ilə ad çıxarıb.
Böyük Britaniya Alekseyevin adını 2018-ci ildə Solsberidə keçmiş rus casusu Sergey Skripalın "Noviçok" qazı ilə zəhərlənməsi ilə bağlı çəkib. Həmin hadisədə zəhərə təsadüfən məruz qalan bir britaniyalı qadın ölüb.
Generalların ölümü
Alekseyevin gerçəkdən sui-qəsdə tuş gəldiyi təsdiqlənsə, bu, son illər Moskvada yüksəkrütbəli hərbçilərə hücumlar silsiləsinin davamı olar.
Bu hücumlarla bağlı əsasən Ukrayna kəşfiyyat qurumlarından şübhələnirlər. Son illər onlar Rusiyada bir sıra diversiya və sui-qəsd əməliyyatları gerçəkləşdiriblər.
Dekabrda Baş Qərargahın əməliyyat hazırlığı idarəsinin rəisi, general-leytenant Fanil Sarvarov Moskva yaxınlığında avtomobilinin altında bomba partlaması nəticəsində həlak olub.
Səkkiz ay öncə isə Baş Qərargahın əməliyyat idarəsinin rəis müavini, general-leytenant Yaroslav Moskalik Moskva yaxınlığında avtomobil partlayışında öldürülüb.
2024-cü ildə Rusiyanın nüvə və kimyəvi silahlardan mühafizə qüvvələrinə cavabdeh zabit Moskvadakı yaşayış binasının qarşısında elektrik skuteri partladılaraq öldürülüb.
Belqorod və Bryanskda energetika obyektlərinə hücum olub, istilik, işıq, su kəsilib
Fevralın 6-na keçən gecə Belqoroda hücum nəticəsində elektrik təchizatı qismən kəsilib. Məlumatı Belqorod vilayətinin qubernatoru Vyaçeslav Qladkov yayıb.
Qladkov yazıb ki, Belqorod şəhərinin, bir sıra dairələrin enerji infrastrukturu böyük miqyasda zədələnib. O, bərpa işlərinin bütün gecə davam etdiyini, Belqorodda elektrik enerjisinin verilişini tam həcmdə bərpa olunmadığını bildirib.
Daha öncə yerli sakinlər partlayış səsləri barədə məlumat veriblər. Belqorodun mərkəzində istilik təchizatında fasilələr yarandığı xəbər verilib.
"Astra"nın təhlilinə görə, Belqorod İES-in şimal hissəsinə hücum olub.
Bryansk vilayətinin qubernatoru Aleksandr Boqomaz isə Ukrayna ordusunun energetika obyektlərinə yeni zərbələr endirdiyini bildirib. Bir neçə yaşayış məntəqəsi işıqsız qalıb.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, fevralın 6-na keçən gecə 38 Ukrayna dronu vurulub. Onlardan 26-sı Bryansk, 10-u isə Belqorod vilayəti üzərində məhv edilib.
Rusiya 2022-ci ilin fevralında Ukraynaya qarşı tammiqyaslı işğala başlayandan Ukrayna qüvvələri Belqorod və digər sərhəd vilayətlərinə hücumlar edib.
Rusiyanın Kiyevə raket və dron zərbələri isə yanvarda 1 milyonadək insanın işıqsız qalmasına səbəb olub.
Azərbaycan-BƏƏ təlimlərində dördayaqlı robotlar görünüb
Fevralın 3-də başa çatan Azərbaycan-BƏƏ birgə təlimində yeni pilotsuz hava və quru sistemləri nümayiş etdirilib. Bu haqda "Janes" nəşri yazır.
Azərbaycan və BƏƏ müdafiə nazirliklərinin yaydığı videolarda ən azı beş dördayaqlı robot görünür. Onlardan ikisinin ayaqlarında təkərlər və işıq məsafəölçmə (LIDAR) sensorları var. Bu robotlar Əbu-Dabidəki Əl-Həmra Döyüş Təlimi Mərkəzində hərbçilərə binaların təmizlənməsində kömək edir.
Bu robotlar "Unitree" Çin şirkətinin B2 modelinə tam bənzəyib, həmin model də ayaqlarını təkərlərlə əvəzləyə bilir. "Unitree" bildirir ki, B2 20 kq yüklə 15 km məsafəni dörd saat fasiləsiz gedə, 40 sm hündürlüyündə maneəni aşa, 120 sm-ə qədər tullana bilir.
"Janes" təlimdə ikivintli azı iki pilotsuz helikopterin də iştirak etdiyini yazır. Onlardan biri xilasetmə xərəyi ilə şərti yaralının təxliyəsində istifadə olunub, digəri yük kapsulu ilə eniş edib.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, təlim yaşayış məntəqəsi, dağlıq ərazi və dəniz mühitində keçirilib. Məqsəd dağlıq ərazidə fəaliyyət göstərən qanunsuz silahlı dəstələrin aşkarlanaraq zərərsizləşdirilməsi, ələ keçirilmiş gəmi üzərində nəzarətin bərpası, yaralıların təxliyəsi və s. olub.
"Sülh Qalxanı – 2026" təlimi fevralın 2-3-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) keçirilib. Təlimi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və BƏƏ prezidenti Məhəmməd bin Zayed əl-Nəhyan izləyiblər.
İran Fars körfəzində bir milyon litr yanacaq daşıyan tankerleri saxladığını bildirir
İran hakimiyyəti Fars körfəzində yanacaq qaçaqmalçılığı şübhəsi ilə iki gəmini saxlayıb. "Fars" agentliyi yazır ki, bu haqda İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (İİKK) Hərbi-Dəniz Qüvvələri məlumat verib. Tankerlərin kimə məxsus olduğu açıqlanmır.
Yoxlama zamanı gəmilərdə bir milyon litrdən çox qaçaqmal yanacaq aşkarlandığı bildirilir. Gəmilərdə 15 nəfər xarici ekipaj üzvü olub. Cinayət işinin başlanması üçün onları məhkəmə orqanlarına təhvil veriblər. İİKK bildirir ki, hər iki tankeri bir müddət izləyiblər, onlar geniş şəbəkənin tərkibində son aylar yanacaq qaçaqmalçılığı ilə məşğul olublar.
İran daha öncə də Fars körfəzində xarici ölkələrə məxsus neft tankerlerini saxlayıb. 2025-ci ilin yazında dizel yanacağı qaçaqmalçılığı şübhəsi ilə iki gəmi ələ keçirilib.
Son insident İran-ABŞ gərginliyi fonunda baş verib. Fevralın 3-də İran Amerika tankerini ələ keçirməyə cəhd edib. Həmin gün ABŞ-nin F-35C qırıcısı Ərəbistan dənizində "Abraham Lincoln" təyyarədaşıyanına "aqressivcəsinə" yaxınlaşan İran dronunu vurub.
Fevralın 6-da Omanın paytaxtı Məsqətdə ABŞ və İran Tehranın nüvə proqramını müzakirə edəcək. "Axios" nəşri yazıb ki, danışıqlar öncəsi ABŞ prezidenti Donald Trampın xüsusi təmsilçisi Stiv Uitkoff, eləcə də müşaviri və kürəkəni Cared Kuşner İranla bağlı məsləhətləşmələr üçün Qətərə getməlidirlər.
Liviyada Qəddafinin oğlu öldürülüb
Liviyanın keçmiş lideri Müəmmar Qəddafinin oğlu Səif Qəddafi öldürülüb. AFP xəbəri S.Qəddafinin qohumlarına, onun müşavirinə istinadla yayıb.
53 yaşlı Qəddafinin Liviyanın qərbində, Zintan şəhəri yaxınlığında, öz bağında güllələndiyi bildirilir.
S.Qəddafi 1979-2011-ci illərdə Liviyanı idarə etmiş Müəmmar Qəddafinin ikinci oğludur. O, rəsmi dövlət vəzifəsində olmayıb, 2011-ci ildə Qəddafi rejimi devrilənədək xarici siyasət danışıqlarına, daxili məsələlərə rəhbərlik edib.
Rejimin süqutundan sonra Səif saxlanılıb, mülki əhaliyə qarşı cinayətlərə görə ölüm cəzasına məhkum edilib. 2017-ci ildə onun azadlığa çıxdığı bəlli olub. 2021-ci ildə o, Liviya prezidenti vəzifəsinə namizədliyini irəli sürəcəyini açıqlayıb, amma seçkilər təxirə salınıb.
Liviyada 2011-ci ildən vətəndaş müharibəsi, siyasi qeyri-sabitlik qalır. Ölkədə hakimiyyət bir neçə qüvvə arasında bölünüb: paytaxt Tripoli daxil olmaqla ölkənin qərb hissəsinə BMT-nin dəstəklədiyi Milli Birlik Hökuməti nəzarət edir, şərq hissəsinə isə Xəlifə Həftar və onun Liviya Milli Ordusu nəzarət edir.
Türkiyə, ABŞ, bir sıra digər ölkələr Rusiyanı Liviyadakı münaqişəyə müdaxilədə, bundan ötrü "Vaqner" özəl hərbi şirkətinin qüvvələrindən yararlanmaqda ittiham ediblər.
Çexiyada on minlərlə insan prezidentə dəstək mitinqinə çıxıb
Bazar günü – fevralın 1-də Çexiyanın paytaxtı Praqada və ölkənin digər şəhərlərdə on minlərlə insan prezident Petr Pavelə dəstək üçün küçələrə çıxıb.
Aksiyalar "Demokratiya naminə milyon an" vətəndaş təşəbbüsünün çağırışı ilə keçirilib. Praqada nümayişçilər şəhərin mərkəzi Staromestska və Vatslav meydanlarına toplaşıblar. Təşkilatçılar mitinqdə 80-90 min insanın iştirak etdiyini bildirir, bu isə son illərin ən böyük aksiyalarından biridir. Nümayişçilər "Tək deyilik!", digər şüarlar səsləndiriblər. Onlar Çexiyanın, Aİ və Ukraynanın bayraqlarını qaldırıblar.
Etirazlara prezident Petr Pavel ilə milyarder Andrey Babişin sağ-populist hökuməti arasında münaqişənin kəskinləşməsi səbəb olub.
Prezident "Avtomobilçilər özləri üçün" partiyasının fəxri sədri Filip Tureki ətraf mühit naziri təyin etməkdən imtina edib. O, qərarını Turekin daha öncə demokratik dövlətdə nazir vəzifəsinə uyğun gəlməyən açıqlamaları ilə izah edib.
Pavel xarici işlər naziri, Turekin partiya yoldaşı Petr Matsinkanı bu təyinatla bağlı ona təzyiq göstərməkdə, faktiki şantaj etməkdə suçlayıb. Avropayönlü partiyaların hazırda müxalifətdə olan təmsilçiləri prezidentə dəstək bildirib.
64 yaşlı Pavel NATO-nun keçmiş generalıdır, 2023-cü ilin martından Çexiya prezidentidir. Müxalifət fevralın 3-də hökumətə etimadsızlıq səsverməsi keçirməyi planlaşdırır, hökuməti prezidentə təzyiq göstərməkdə ittiham edir.
Amma bu təşəbbüsün uğur qazanma ehtimalı aşağıdır. Hakim koalisiya Deputatlar Palatasında 200 yerdən 108-nə sahibdir və sabit çoxluğu saxlayır. Koalisiyaya Babişin ANO partiyası, "Avtomobilçilər" və ultra-sağçı "Azadlıq və birbaşa demokratiya" partiyası daxildir. Babiş prezidentlə mübahisədə birbaşa iştirak etmir, amma Matsinkanı vəzifədən azad etməyi nəzərdən keçirmədiyini açıq bildirib. Xarici işlər nazirinin vəzifədən çıxarılmasını prezident tərəfdarları tələb edir.
İrana hücum ehtimalı nefti bahalandırır
Yanvarın 29-da Asiya bazarlarında neft 1.5 faizdən çox bahalanıb. Bu, ABŞ-nin İrana mümkün hücumu ilə bağlı narahatlıqların artması fonunda baş verir. İran Yaxın Şərqdə əsas neft istehsalçılarından biridir.
"Brent" markalı neftin füçersləri 1.5 faiz bahalaşaraq bir bareli 69.39 dollara yüksəlib.
ABŞ-nin "West Texas Intermediate" (WTI) markalı nefti isə 1.06 dollar və ya 1.7 faiz artaraq 64.27 dollara çatıb.
ABŞ prezidenti Donald Trampın İranı nüvə proqramını dayandırması üçün hərbi zərbə ilə hədələyib, ABŞ-yə məxsus hərbi-dəniz qrupu regiona gəlib.
İran Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatında (OPEC) gündəlik 3.2 milyon barel hasilatla dördüncü ən böyük istehsalçıdır.
Dünyanın ən böyük neft istehlakçısı olan ABŞ-də xam neft ehtiyatlarının qəfil azalması da qiymətləri dəstəkləyib. Ötən həftə ABŞ-nin xam neft ehtiyatları 2.3 milyon barel azalaraq 423.8 milyon barelə düşüb.
Bəzi təhlilçilər geosiyasi risklərin qarşıdakı aylarda qiymətləri daha da yüksələcəyini proqnozlaşdırır.
"Citi" təhlilçilərinin fikrincə, geosiyasi eskalasiyanın davam etməsi "Brent" markalı neftin barelini 72 dollaradək yüksəldə bilər.
Aİ Ermənistana 20 milyonluq yardım paketinə razılıq verir
Avropa İttifaqının (Aİ) səfirləri Ermənistana "ölümcül olmayan" hərbi yardım üçün 20 milyon avroluq paketi təsdiqləyiblər.
AzadlıqRadiosunun Avropa üzrə redaktoru Rikard Yozvyak paketin Ermənistan Silahlı Qüvvələri üçün tibbi avadanlıqları əhatələdiyini xəbər verir.
Paket ötən ilin yazında təklif edilmişdi. Amma Macarıstan onun təsdiqlənməsini bloklamışdı. Azərbaycan ilə yaxın münasibətləri olan Viktor Orban hökuməti Bakıya da oxşar təklifin irəli sürülməsini vacib saymışdı. Amma Budapeşt dekabrda vetonu qaldıracağını bildirmişdi.
Bu paket Aİ-nin Avropa Sülh Fondu (EPF) çərçivəsində indiyədək Ermənistana təqdim etdiyi ən böyük yardım paketidir. EPF beş il öncə yaradılıb, Brüssel onun vasitəsilə üçüncü ölkələrə hərbi təlim missiyalarını və hərbi avadanlıq ixracını maliyyələşdirir.
Ermənistan 2024-cü ildə EPF-dən ilk dəfə 10 milyon avroluq maliyyə alıb. Brüssel iyunda keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində ölkəyə dəstəyi artırmaq niyyətindədir. Aİ-nin mövqeyincə, Rusiya Yerevanın qərbyönlü kursunu dəyişmək üçün ona təzyiq göstərəcək.
Rusiyada bir ildə miqrant uşaqların sayı 25 faiz azalıb
Rusiyada bir il ərzində xarici vətəndaş olan yetkinlik yaşına çatmayanların sayı təxminən 25 faiz azalıb. Açıqlamanı Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) rəsmi nümayəndəsi İrina Volk verib.
Volk detalları açıqlamayıb. Son bir neçə ildə Rusiyada miqrasiya qanunvericiliyi sərtləşdirilib. Miqrant uşaqların rus dili imtahanı vermədən məktəblərə qəbulu yasaqlanıb, valideynlər Rusiya ərazisində qanuni qaldıqlarını təsdiqləməyə məcbur edilib. Nəticədə ötən ilin sentyabrında xarici vətəndaşların uşaqlarının 87.5 faizi məktəblərə qəbul ola bilməyib.
DİN təmsilçisi xatırladıb ki, 2026-cı il yanvarın 28-dən nazirlik ilə təhsil qurumları arasında xarici uşaqlarla bağlı məlumat mübadiləsi üzrə qanun qüvvəyə minir. Dediyinə görə, bu yenilik yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbilərin Rusiyada qalmasına nəzarət məqsədi daşıyır. Gələcəkdə bu məlumatlar əcnəbinin rəqəmsal profilinə daxil ediləcək.
"DumaBinqo" layihəsi hesablayıb ki, 2021-ci ildən bəri Dövlət Duması 73 antimiqrasiya qanun layihəsinə baxıb. Onlardan 38-i 2024-cü ildə "Krokus"dakı terror aktından sonra müzakirə olunub. Əsas qanunlardan biri Rusiyada miqrasiya qanunvericiliyini pozan bütün xarici vətəndaşların salındığı, nəzarət olunan şəxslər reyestri olub. Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodin 2025-ci ilin oktyabrında DİN-in məlumatlarına istinadla deyib ki, sentyabrın 1-dək bu reyestrdə 770 min miqrant olub, onların üçdə birini qadınlar və uşaqlar təşkil edib.
FSB-yə interneti söndürmək hüququ veriləcək
Dövlət Duması Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (FSB) rabitəni məhdudlaşdırmaq səlahiyyətlərini genişləndirən qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. "Rabitə haqqında" qanuna dəyişikliklər parlamentə noyabrda təqdim edilib. Layihədə FSB-yə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə təkcə mobil rabitənin deyil, stasionar interneti də söndürmək səlahiyyəti verilir. Rabitə operatorları isə bu halda abonentlər qarşısında maddi məsuliyyətdən azad edilir.
Sənədin izahat hissəsində deyilir ki, qanun layihəsi Rusiya FSB-sinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə təhlükəsizliyin təmin edilməsi, terrorçuluqla mübarizədə münasibətlərin tənzimlənməsinə yönəlib. Nəzərdə tutulan tədbirlərin sosial-iqtisadi, maliyyə və digər mənfi nəticələrə, eləcə də biznesə hər hansı zərər vurmayacağı bildirilir.
Sənədin ilkin müzakirəsi zamanı rəqəmsal inkişaf nazirinin müavini İvan Lebedev bildirib ki, bu dəyişikliklərə ehtiyac rabitə operatorlarına qarşı çoxsaylı məhkəmə iddialarından yaranıb. O, dron hücumları zamanı mobil rabitənin işini məhdudlaşdırmağın vacibliyini də vurğulayıb.
Rusiyada dron hücumları fonunda mobil internet vaxtaşırı məhdudlaşdırılır. Təkcə regionlarda deyil, Moskva və Sankt-Peterburq da daxil, iri şəhərlərdə də fasilələr qeydə alınır. Hakimiyyət orqanları bunu prezidentin səfərləri və Qələbə Günü paradının məşqləri zamanı təhlükəsizliyin təmin olunması ilə izah edir.
Daha öncə oxşar məhdudiyyətlər taksi xidmətlərinin, çatdırılma sistemlərinin, onlayn bankların işində problemlərə səbəb olub, şirkətlərin narazılığına yol açıb.
Zelenski Gürcüstana səfir təyin edib
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski diplomat Mixail Brodoviçi Gürcüstana səfiri təyin edib. Bu vəzifə 2022-ci ildən boş idi.
M.Brodoviç 1990-cı illərdən Xarici İşlər Nazirliyində çalışır. 2015-2022-ci illərdə o, Ukraynanın Sloveniyadakı səfiri olub.
Rusiya Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı işğala başlayandan sonra Kiyevlə Tbilisinin münasibətlərinin pisləşməsi "Gürcü Arzusu"nun mövqeyi ilə əlaqələndirilir.
2022-ci ilin martında Zelenski Ukraynanın Gürcüstandakı səfiri İqor Dolqovu geri çağırıb, iyunda onu vəzifədən azad edib.
2024-cü ilin sentyabrında Ukrayna Gürcüstandakı müvəqqəti işlər vəkili Mixail Xarişini geri çağırıb. XİN bunu "səbəblər kompleksi" ilə izah edib.
Gürcüstanın Ukraynadakı səfiri Giorgi Zakaraşvili 2023-cü ildə Kiyevi tərk edib. Onda Zelenski bildirib ki, Rusiya Gürcüstan hakimiyyətinin əli ilə Ukrayna vətəndaşı Mixail Saakaşvilini öldürür. Gürcüstan səfirinə isə məsləhətləşmələr üçün Tbilisiyə qayıtmağı təklif edib.