'Təhqirə etiraz': İran futbol rəhbərliyi Kanadaya girmədən geri qayıtdı

İran Futbol Federasiyasının rəsmiləri bildiriblər ki, bu həftə Torontonun əsas hava limanına gəldikdən sonra Kanada immiqrasiya əməkdaşlarının "uyğunsuz davranışı" səbəbindən ölkəni tərk ediblər. Onların arasında İranın sərt xətt tərəfdarı olan İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) keçmiş üzvü də olub.
Rəsmilər dünya çempionatı öncəsi Vankuverdə keçiriləcək FIFA toplantısında iştirak etməli idilər.
Kanadanın ictimai təhlükəsizlik naziri Qeri Anandasanqari bildirib ki, məxfilik qanunlarına görə konkret halları şərh edə bilməz, lakin əlavə edib ki, SEPAH üzvləri Kanadada arzuolunan deyil.
"SEPAH-a təhqir"
İranın 'Tasnim' xəbər agentliyinin məlumatına görə, federasiya prezidenti Mehdi Tac və baş katib Hidayət Mombeni də daxil olmaqla, nümayəndə heyətinin vizaları olsa da, immiqrasiya əməkdaşlarının "uyğunsuz rəftarı" səbəbindən ölkəyə girməkdən imtina ediblər.
Nümayəndə heyəti aprelin 30-da keçiriləcək FIFA Konqresi üçün Vankuverə getməli idi. Tədbirdə 2026-cı il Dünya Çempionatı ərəfəsində 211 üzv assosiasiyanın təmsilçiləri bir araya gələcək. Bu il çempionata Kanada, ABŞ və Meksika birgə ev sahibliyi edəcək.
İran Futbol Federasiyası bildirib ki, hava limanındakı immiqrasiya əməkdaşlarının davranışı və "İran xalqının silahlı qüvvələrinin ən şərəfli qurumlarından birinə qarşı təhqiramiz münasibət" səbəbindən nümayəndə heyəti ilk reyslə Türkiyəyə qayıdıb.
ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana hava zərbələrinə başlayandan İranın dünya çempionatında iştirakı sual altındadır. İran millisinin ilk üç oyununun ABŞ-də keçirilməsi planlaşdırılır.
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ötən həftə deyib ki, İran futbolçularının iştirakı arzuolunandır, lakin ABŞ nümayəndə heyətinin SEPAH-la əlaqəli saydığı üzvlərinin ölkəyə girişinə icazə verməyəcək. ABŞ və bir sıra digər hökumətlər SEPAH-ı terror təşkilatı kimi tanıyır.