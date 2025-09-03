Dünya xəbərləri
Biznesmen İlham Rəhimov Avstraliyanın sanksiya siyahısında
Böyük Britaniya və Avstraliya sentyabrın 2-də Rusiyaya qarşı sanksiya siyahılarını genişləndiriblər.
Böyük Britaniyanın sanksiya siyahısına Çeçenistan rəhbərinin anası Aymani Kadırova, Əhməd Kadırov Fondu salınıb. Siyahıda həmçinin hökumətyönlü gənclər təşkilatları olan "Birincilər Hərəkatı", "Qələbə Könüllüləri", Tatarıstanın baş nazir müavini Leyla Fazliyeva, Çeçenistan Daxili İşlər Nazirliyinin Kadırov adına Xüsusi Təyinatlı Polis Alayının komandiri Zamid Çalaev, daha bir neçə məmur da yer alıb. Onlar Ukrayna uşaqlarını qaçırmaqda və onlara Rusiyada rəsmi ideologiya aşılamaqda günahlandırılırlar.
Avstraliyanın xarici işlər naziri Penni Vonq isə sentyabrın 2-də 14 rusiyalıya qarşı sanksiyalar elan edib. Avstraliya onların Ukraynada müharibənin davam etməsinə dəstək verdiyini, siyasi müxalifətin sıxışdırılmasında əli olduğunu bildirir.
Siyahıya Vladimir Putinə yaxın azərbaycanlı biznesmen İlham Rəhimov, Ural Dağ-Metallurgiya şirkətinin həmtəsisçisi Andrey Koziçin, Tatarıstanın keçmiş prezidentinin oğlu Radik Şaymiyev, Moskva merinin müavini Maksim Liksutov, media meneceri Kristina Potupçik salınıb. Siyahıda olan şəxslərin maliyyə sanksiyaları və səyahət qadağalarına məruz qalacağı bildirilir.
İ.Rəhimova 2023-cü ildə Kanada da sanksiya tətbiq edib, onun Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibəni maliyyələşdirən sektorlara töhfə verdiyi bildirilib.
ABŞ Karib dənizində narkotiklə dolu gəmini məhv edib [Video]
Sentyabrın 2-də ABŞ hərbçiləri Karib dənizinin cənub hissəsində içində böyük partiya narkotik maddələr olan sürətli kateri məhv ediblər. Bu haqda prezident Donald Tramp məlumat verib.
Prezident katerdə "Tren de Araqua" cinayətkar qruplaşmasının 11 üzvünün olduğunu, narkotikin ABŞ üçün nəzərdə tutulduğunu söyləyib. Tramp sosial şəbəkədə yazıb ki, zərbə terrorçular neytral sularda olanda endirilib.
"Tren de Araqua" qruplaşması Dövlət Departamentinin terrorçu təşkilatlar siyahısındadır. Dövlət katibi Marko Rubio deyib ki, zərbə Venesueladan çıxan narkotik gəmisinə endirilib.
Pentaqon insidentin videosunu yayıb.
Şərhçilər bu hadisənin ABŞ-nin ənənəvi yanaşmasından kəskin fərqləndiyini qeyd edirlər. Belə ki, Vaşinqton indiyədək narkotiklərin ələ keçirilməsinə, narkobanda üzvlərinin məhkəmə qaydasında mühakiməsinə üstünlük verirdi. "The New York Times" administrasiyanın yüksəkrütbəli rəsmisinə istinadla yazır ki, gələcəkdə də narkokartellərin qayıq, yaxud gəmilərinə belə zərbələr endiriləcək. Prezident Tramp bu əməliyyatı ABŞ-yə narkotik daşımağı planlaşdıranlara xəbərdarlıq adlandırıb.
Trampdan Çinə mesaj: 'ABŞ-yə qarşı gizli planlar qurarkən...'
ABŞ prezidenti Donald Tramp sentyabrın 3-də Çində keçirilən paradla bağlı yazıb ki, əsas sual orada onun ölkəsinin Çinə dəstəyinin qeyd olunub-olunmayacağıdır. O, İkinci Dünya müharibəsində çoxsaylı amerikalının həyatını itirdiyini vurğulayıb.
"Əsas cavab gözləyən sual budur: görəsən, Çin Xalq Respublikasının prezidenti Si Çinin AZADLIĞINI xarici işğalçıdan qorumaq üçün Birləşmiş Ştatların göstərdiyi böyük dəstəyi və tökülən qanı qeyd edəcəkmi? Çinin Qələbə və Şöhrət uğrundakı mübarizəsində çox sayda amerikalı həyatını itirdi. Ümid edirəm ki, onların qəhrəmanlığı və həyatlarını qurban verməsi anılacaq və xatırlanacaq!", – Tramp "Truth Social" şəbəkəsində yazıb.
Çinli həmkarına gözəl və unudulmaz bir bayram günü arzulayan ABŞ lideri mesajını bu sözlərlə bitirir: "ABŞ-yə qarşı gizli planlar qurarkən Vladimir Putinə və Kim Çen Ina səmimi salamlarımı çatdırın".
ABŞ prezidenti "gizli plan" deyərkən nəyi nəzərdə tutduğunu açıqlamayıb.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Şimali Koreya lideri Kim Çen In və bir sıra ölkələrin liderləri sentyabrın 3-də Pekində İkinci Dünya müharibəsinin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş parad qatılıblar. Təhlilçilər bu tədbiri Çinin qlobal siyasi arenadakı yerini yenidən formalaşdırmaq, özünü İkinci Dünya müharibəsindəki sonrakı beynəlxalq nizamın qoruyucusu kimi təqdim etmək istəyi kimi yozurlar.
Kəşfiyyat: Şimali Koreya Rusiyaya daha 6 min əsgər göndərəcək
Şimali Koreya Rusiyaya əlavə olaraq 6 min əsgər göndərməyi planlaşdırır. Bu haqda Cənubi Koreyanın "Yonhap" agentliyi ölkənin kəşfiyyatına istinadla xəbər verir.
Agentlik qeyd edir ki, bu, Şimali Koreya ordusunun Rusiyaya göndərəcəyi üçüncü hərbi qrup olacaq, məqsəd Ukraynadakı müharibədə Rusiya qoşunlarını dəstəkləməkdir. Agentlik ötən ildən bəri Şimali Koreyanın Rusiyaya təxminən 13 min hərbi qulluqçu göndərdiyini yazır. Cənubi Koreya kəşfiyyatının hesablamasına görə, onların təxminən 2 mini Rusiyanın Kursk vilayətində döyüşlərdə həlak olub.
Şimali Koreya lideri Kim Çen In sentyabrın 2-də Pekinə gedib, orada Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin və Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə birgə tədbirlərə qatılıb. Sentyabrın 3-də liderlər İkinci Dünya müharibəsinin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradda tribunada yanaşı dayanıblar.
Prokuror Serj Sarkisyandan 4 milyard dram müsadirə olunmasını istəyir
Sentyabrın 2-də keçirilən məhkəmə iclasında prokuror Ermənistanın üçüncü prezidenti Serj Sarkisyan barəsində mülki iddia irəli sürüb.
O, Serj Sarkisyanı və digərlərini mülki cavabdeh kimi tanımağı, S.Sarkisyanın dövlətin xeyrinə təxminən 4 milyard dram (10 milyon 200 min dollar) məbləğində kompensasiya ödəməsini tələb edib.
Üçüncü prezident 20 il əvvəl, müdafiə naziri olduğu dövrdə bağladığı sazişlə əlaqədar ittiham olunur. İttiham aktına əsasən, Yerevanda İsakov prospektinə və “Yerablur” panteonuna bitişik torpaq sahəsi bazar qiymətindən aşağı qiymətə satılıb. Prokurorluq iddia edir ki, S.Sarkisyan bu addımı torpağı “Toyota-Yerevan” şirkətinə vermək məqsədi ilə atıb. Bu şirkətin 30%-i Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryanın oğlu Sedrak Koçaryana məxsusdur.
2018-ci ildə Ermənistanda Nikol Paşinyan baş nazir seçiləndən sonra keçmiş prezidentlər və siyasi müttəfiqlər olan Koçaryan və Sarkisyana bir sıra ittihamlar irəli sürülüb.
Tbilisidə biri azərbaycanlı olmaqla 8 nəfərə hökm çıxarılıb
Tbilisi şəhər Məhkəməsi avropayönlü etirazların iştirakçılarına hökm çıxarıb.
Onlar "qrup şəklində zorakılıq"da ittiham olunsalar da, sonradan ittihamları qismən dəyişdirilib: Cinayət Məcəlləsinin 226-cı – "İctimai asayişin qrup halında pozulması, yaxud onda iştirak" maddəsi ilə təqsirli biliniblər.
Üç nəfər 2 il 6 ay, 5 nəfər isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sonuncuların sırasında azərbaycanlı İnsaf Əliyev də var. O, Gürcüstanın Qardabani rayonu Qaracalar kəndindəndir.
Prokurorluq "Lelo" partiyasının üzvləri Vasil Kadzelaşvili və Vepxviya Kasradze tələbə Zviad Tsetsxladze ilə birlikdə qrup zorakılığının təşkilatçısı olduğunu deyir. Bu ittiham üzrə 6 ildən 9 ilədək həbs nəzərdə tutulur.
Təqsirləndirilənlər ittihamları qəbul etmirlər.
Məhkəmə prosesində saxlanılan nümayişçilər arasında əlaqə müəyyən edilməyib. Bu isə hərəkətin qrup halında zorakılıq kimi təsnif olunması üçün zəruri şərtdir. Dindirilən polis əməkdaşları da etiraz aksiyaları zamanı onlara konkret kimlərin xəsarət yetirdiyini deyə bilməyiblər.
Etirazlara çıxan rusiyalıya narkotik ittihamı
Etirazlara çıxan rusiyalı Anton Çeçinə isə narkotik saxlama maddəsi ilə 8 il 6 ay azadlıqdan məhrumetmə cəzası kəsilib.
Çeçin son sözündə deyib ki, ona bəraət verilənəcən mübarizəni davam etdirəcək.
Çeçin Altay diyarının Barnaul şəhərindəndir. O, müxalifətin etirazlarına və piketlərə çıxıb, ona inzibati iş açılıb. Rusiya 2022-ci ildə Ukraynaya qarşı tammiqyaslı işğala başlayandan sonra həmin ilin aprelində Gürcüstana gedib.
Çeçin Gürcüstanda etirazlarda fəal iştirak edib. Ötən ilin yazında 800 dollar cərimələnib. Noyabrda parlament seçkilərinin nəticələrinə etirazlara qatılıb. Həyat yoldaşı onun bu zaman ilk dəfə polis təhdidi ilə üzləşdiyini deyir.
Dekabrda isə onu narkotik ittihamıyla saxlayıblar. Həyat yoldaşı onun saxlanarkən bir neçə dəfə döyüldüyünü bildirib.
Xatırlatma
Ötən il oktyabrın sonunda Gürcüstanda parlament seçkilərinin qalibi hakim "Gürcü Arzusu" partiyası elan edilib. Noyabrda "Gürcü Arzusu" 2028-ci ilin sonunadək Avropa İttifaqına üzvlük danışıqlarını gündəlikdən çıxarmaq qərarı verib. Buna cavab olaraq ölkədə etiraz aksiyaları başlanıb, güc strukturları etirazları zorakılıqla yatırdıb.
Parubiyin qətlində şübhəli bilinən Rusiya ilə əlaqələrini danır
Ukrayna Ali Radasının keçmiş spikeri Andrey Parubiyin qətlində şübhəli bilinən şəxs sentyabrın 2-də məhkəmədə jurnalistlərlə söhbətində cinayəti törətdiyini etiraf edib. Amma o, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının onu şantaj etməsinə dair mediada yayılan informasiyanın həqiqətəuyğun olmadığını, siyasətçini öz təşəbbüsü ilə öldürdüyünü deyib.
Motivə gəlincə, o, Ukrayna hakimiyyətindən qisas almaq istədiyini, keçmiş prezidenti Petro Poroşenkonu da öldürə biləcəyini söyləyib.
Şübhəlinin sözlərinə görə, Rusiyadakı əsirlərlə mübadilə olunaraq Rusiyaya getmək, oğlunu axtarmaq istəyir.
Media daha öncə mənbələrə istinadla yazırdı ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları şübhəliyə oğlunun meyitinin yerini göstərəcəyi ilə bağlı vədlər verərək onu əməkdaşlığa məcbur ediblər.
Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları sentyabrın 1-də keçirilən brifinqdə deyiblər ki, Parubiyin qətli ilə bağlı istintaq heç bir versiyanı istisna etmir, lakin "Rusiya izi" əsas və prioritet versiya hesab olunur.
1 sentyabr 2025
Zelenski Parubiyin qətlində şübhəlinin saxlanıldığını deyir
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, millətçi deputat, parlamentin keçmiş sədri Andrey Parubiyin qətlində şübhəli sayılan şəxs saxlanılıb. Parubiy avqustun 30-da qərbi Lvov şəhərində küçədə güllələnərək öldürülüb.
Zelenskinin avqustun 31-i gecə yarısı belə bir açıqlama verib.
"Daxili işlər naziri İqor Klimenko və Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Vasıl Malyuk az əvvəl Andrey Parubiyin qətli ilə bağlı şübhəli şəxsin saxlanılması haqda məlumat verdilər", – Zelenski X sosial şəbəkəsində yazıb.
Prezident gərəkən istintaq hərəkətlərinin aparıldığını açıqlayıb.
AzadlıqRadiosunun Ukrayna xidmətinin hadisə yerində olan müxbiri Parubiyin avqustun 30-u günorta saatlarında yaşadığı evin yaxınlığında, Yefremova küçəsində güllələnərək qətlə yetirildiyini xəbər verib. Hüquq-mühafizə orqanları sabiq deputatın aldığı güllə yaralarından dərhal yerindəcə keçindiyini təsdiqləyiblər.
Ukrayna Baş Prokurorluğu qətllə bağlı istintaq başladıldığını, 54 yaşlı tanınmış siyasətçinin "qəsdən öldürülməsi" maddəsi üzrə cinayət işi açıldığını elan edib.
Parubiyin bir neçə yaxın silahdaşı baş verənlərə görə Rusiyanı günahlandırıb.
Millət vəkili Mikola Knyajitski deyib ki, Parubiyin qətli onun mövqeyinə görə Rusiyanın qisasıdır. Deputat onun Ukraynanın suverenliyi, təhlükəsizliyi və birliyi uğrunda mövqeyinə görə hədəfə alındığını düşündüyünü bildirib.
Parubiy 2013-2014-cü illərdə Ukraynada "Ləyaqət İnqilabı" adlanan Maydan etirazlarında mühüm rol oynayıb. Ozamankı prezident Viktor Yanukoviçin Kiyevi Avropa İttifaqından uzaqlaşdırıb Rusiya ilə yaxınlaşmaq qərarı ölkə boyunca kütləvi mitinqlərə səbəb olub. Nəticədə o, hakimiyyətdən devrilərək Rusiyaya qaçıb.
Parubiy 2004-cü ildə "Narıncı inqilab"da da əsas fiqurlardan biri olub. Prezident seçkisində Kremlə yaxın namizəd Yanukoviçin qalib elan edilməsi etirazlar doğurub, nəticələr ləğv edilib..
"Bu qətli kimin icra etməsinin, kimin sifariş verməsinin fərqi yoxdur. Cavabdehliyi Putin daşımalıdır", – Parubiyin üzvü olduğu Avropa Həmrəyliyi Partiyasının sədri, keçmiş prezident Petro Poroşenko deyib.
Zəlzələ azı 1100 nəfərin həyatına son qoyub. 'Taliban' xaricdən kömək istəyir
Əfqanıstanda avqustun 31-də baş vermiş zəlzələdə ölənlərin sayı 1400-ü ötüb, 3200-dən çox insan xəsarət alıb. Ölkəni idarə edən "Taliban" hakimiyyəti isə xaricdən kömək istəyir.
"Xeyli sayda adam həyatını, evini itirib, bizə yardım lazımdır", – Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Şarafat Zaman "Reuters"ə deyib.
Rusiyadan başqa heç bir ölkə "Taliban" hökumətini rəsmən tanımır. Yardım qrupları isə de-fakto hakimiyyətin qadağalarına baxmayaraq, əlaqələr qurmağa çalışıblar.
"Amnesty International" təcili humanitar yardım çağırışı edib. Londonda yerləşən bu təşkilat "Taliban"ı xilasetmə əməliyyatlarını çətinləşdirdiyinə görə tənqid edib. Qurum həmçinin Pakistanı 2 milyonadək əfqan qaçqını məcburi repatriasiya etdiyinə görə pisləyib, bu addımın durumu daha da ağırlaşdırdığını bildirib.
6 ballıq zəlzələ Pakistanla sərhədə yaxın Cəlalabad şəhəri ətrafında baş verib.
Ukraynadan Çinə çağırış: Putini sülhə gətirin
Ukrayna Çini Rusiya prezidenti Vladimir Putinə sülhə nail olmaq üçün təzyiq göstərməyə çağırıb. Putin isə Çində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammitində on minlərlə insanın həlak olduğu müharibəni müdafiə edib.
"Çin Xalq Respublikasının əhəmiyyətli geosiyasi rolunu nəzərə alaraq, biz BMT Nizamnaməsinə hörmət əsasında Ukraynaya sülh gətirməkdə Pekinin daha fəal rolunu alqışlayarıq", – Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) sentyabrın 2-də bəyanatında bildirib.
Nazirliyin bəyanatında qeyd olunub ki, ŞƏT-in yekun bəyannaməsində münaqişəyə toxunulmayıb. XİN bunu "Moskvanın diplomatik səylərinin uğursuzluğunun əlaməti" adlandırıb. Rusiya 2022-ci ilin fevralında Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı işğala başlayıb.
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski daim Rusiyanın yaxın müttəfiqi olan Çini müharibəni dayandırması üçün Putinə təzyiq göstərməyə çağırıb.
Liderlər parada qatılacaq
Sentyabrın 3-də Çində daha bir yüksək səviyyəli diplomatik tədbir – İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş böyük hərbi parad keçiriləcək. Putin daxil olmaqla bir sıra liderlər ŞƏT sammitindən sonra paradda iştirak üçün Çində qalıblar.
Putin Tiencində ŞƏT sammitində Ukraynanı işğal etməsinə dair Qərbə mesaj da göndərib. O deyib ki, Ukraynadakı müharibə Rusiyanın hücumu nəticəsində başlamayıb, səbəb Kiyevdə Qərbin dəstəklədiyi çevriliş olub. Bu isə Maydan etirazlarının təhrifi deməkdir. Belə ki, 2014-cü ildə bu etirazlar nəticəsində Moskvanın dəstəklədiyi prezident Viktor Yanukoviç hakimiyyətdən devrilib.
Putin əlavə edib ki, Qərbin Ukraynanı NATO-ya cəlb etmək cəhdləri, Rusiyanın təhlükəsizliyinə birbaşa təhdiddir. NATO isə bu iddianı dəfələrlə rədd edib.
Ukraynaya təhlükəsizlik qarantiyalarını müzakirə edəcəklər
Bu arada Kiyevin Avropadakı müttəfiqləri – "İstəklilər Koalisiyası" sentyabrın 4-də Parisdə bir araya gələrək Ukraynaya potensial təhlükəsizlik qarantiyalarını müzakirə edəcəklər.
Kremlin xarici siyasət müşaviri Yuri Uşakov ŞƏT sammiti çərçivəsində deyib ki, Putin, Zelenski və ABŞ prezidenti Donald Tramp arasında üçtərəfli görüşlə bağlı elə bir plan yoxdur. Tramp bu yaxınlarda belə bir görüşü təşkil etməyə çalışdığını demişdi.
Rusiyanın Fon der Lyayenin Bolqarıstana enişinə müdaxilə etdiyi bildirilir
Bolqarıstan bildirib ki, Plovdiv şəhərindəki hava limanında GPS naviqasiya sistemləri Rusiyanın müdaxiləsi nəticəsində sıradan çıxarılıb, nəticədə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula Fon der Lyayenin təyyarəsi ilə əlaqə kəsilib. Hadisə həftəsonu eniş zamanı baş verib.
Sofiya hökuməti sentyabrın 1-də bu haqda açıqlama yayıb. Məlumatda deyilir ki, hava limanının nəzarət qülləsi təyyarənin GPS siqnalını itirib, lakin təyyarə GPS-dən asılı olmayan yerüstü naviqasiya sistemləri vasitəsilə təhlükəsiz eniş edib.
Avropa İttifaqı (Aİ) rəsmiləri avqustun 31-də baş vermiş hadisəni təsdiqləyiblər. "Bolqarıstan hakimiyyətindən bu vəziyyətin Rusiyanın açıq-aşkar müdaxiləsi ilə bağlı ola biləcəyi barədə məlumat almışıq", – onlar deyiblər.
Avropa Komissiyasının baş sözçü müavini Arianna Podesta deyib: "Biz, əlbəttə ki, Rusiyanın düşməncəsinə davranışının daimi tərkib hissəsi olan təhdidlərə və qorxutmalara bələdik və buna müəyyən qədər öyrəşmişik".
Rusiya rəsmiləri bu ittihamlarla bağlı, hələlik, açıqlama verməyiblər.
Ursula Fon der Lyayen Rusiya prezidenti Vladimir Putinin və Moskvanın Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı işğalının açıq tənqidçisidir. O, hazırda Rusiya və müttəfiqi Belarusla sərhəddə yerləşən Aİ ölkələrində dördgünlük səfərdədir.
Podesta bildirib ki, "insident prezidentin ön cəbhədə yerləşən üzv dövlətlərdə gerçəkləşdirdiyi missiyanın vacibliyini bir daha göstərir".
"Bu hadisə bizim müdafiə qabiliyyətimizi gücləndirməyə, Ukraynaya dəstəyimizi artırmağa sarsılmaz öhdəliyimizi daha da möhkəmləndirəcək", – o əlavə edib.
Bugündən Avropada TPO tərkibli gel dırnaq boyası qadağan olunur
Sentyabrın 1-dən Avropada tərkibində TPO olan gel dırnaq boyasından istifadə yasaqlanır. Gelin ultrabənövşəyi, yaxud LED lampası altında tez qurumasına imkan verən trimetilbenzoyl fosfin oksid (TPO) Avropanın qara siyahısında yer alıb. Bu oksidin reproduksiya üçün ziyanlı olması ortaya çıxıb.
Ustalara təhlükəsiz alternativlərdən istifadə tövsiyə olunur.
Avropa İttifaqının (Aİ) qaydasında deyilir ki, bu məhsulun mövcud ehtiyatları da yığışdırılmalıdır, qalan məhsulun satılması üçün heç bir istisna nəzərdə tutulmayıb. Aİ-nin bu il mayında dərc olunmuş "Omnibus VII" adlı qaydasının məqsədi CMR, yəni reproduksiya üçün kanserogenik, mutagenik, yaxud toksik sayılan bütün maddələri bazardan yığışdırmaqdır.
ABŞ, Kanada, Avstraliya kimi yerlərdə isə TPO qadağası yoxdur. Aİ zonasından kənarda Mərakeş də artıq belə bir qadağa elan edib.
Finlandiya gözəllik salonlarına mövcud ehtiyatlarını işlədib qurtarmağa icazə verib.
Aİ üzvü olmayan İsveçrə də tərkibində TPO olan dırnaq məhsullarını qadağan edir. Minlərlə gözəllik salonu üçün bu bir neçə min frank dəyərində məhsulun sıradan çıxarılması deməkdir.
Azərbaycanda da manikür zamanı gel dırnaq boyasından geniş istifadə olunur. Bu məhsulların tərkibində TPO olması haqda hansısa yoxlamanın aparılıb-aparılmadığı bəlli deyil.
Putin Təhlükəsizlik Şurası ilə MDB-nin bəzi üzvləri ilə münasibətləri müzakirə edib
Avqustun 29-da Rusiya prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə MDB ölkələri ilə münasibətləri müzakirə edib.
"MDB-nin bəzi üzvləri ilə iş barədə danışacağıq – bizim üçün bu istiqamətdə prioritet hansı məsələlərdir, yaxın gələcəkdə addımlarımız və məqsədlərimiz nə olmalıdır", — "İnterfaks" prezident Putinə istinadla bildirir.
Prezidentin Təhlükəsizlik Şurası ilə hər həftə, adətən cümə günləri görüşdüyü qeyd olunur.
MDB-yə doqquz postsovet ölkəsi – Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan və Özbəkistan daxildir.
Ötən il MDB-nin sammiti Moskvada keçirilib. Bu il isə oktyabrın 10-da Düşənbədə keçirilməsi planlaşdırılır.
Bu il Azərbaycanda 3-cü MDB Oyunlarının keçirilməsi gözlənilir.
Son aylar Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində gərginik yaranıb. İyunun sonunda Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı zorakı reydlərdən sonra Bakıda da bir qrup rusiyalı saxlanılıb. Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi Rusiya ilə əlaqəli tədbirləri təxirə salıb.
Moskva isə Azərbaycan diasporunun bəzi üzvlərinə qarşı yeni cinayət işi açaraq onları deportasiya və ya həbs edib.
'Meduza': Ukrayna ilə müharibədə 220 min Rusiya hərbçisi həlak olub
2025-ci ilin avqustuna qədər Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı müharibədəki itkisi 219 min nəfərdir. Vərəsəlik işlərinin reyestrini və ölənlərin adlarının siyahısını araşdıran "Meduza" və "Mediazona" jurnalistləri və könüllülər bu qənaətə gəlib.
Jurnalistlər miras halları ilə bağlı reyestrindəki məlumatları təhlil edərək belə nəticəyə gəliblər ki, Rusiya ordusunda itkilər hər il kəskin şəkildə artır. Belə ki, 2023-cü ildə cəbhədə 50 minə yaxın Rusiya hərbçisi həlak olubsa, 2024-cü ildə bu rəqəm 93 minə yaxın olub.
"2024-cü ilin noyabrında kişilər arasında ölüm səviyyəsi rekord həddə çataraq həftədə təxminən 3 min nəfər təşkil edib. Bununla bağlı mümkün izahlardan biri 2024-cü ilin ikinci yarısından etibarən Rusiya məhkəmələrinə hərbi qulluqçuların itkin düşmüş və ya ölü elan edilməsinə dair iddiaların kütləvi şəkildə daxil olmasıdır", - "Mediazona" qeyd edir.
Rusiya hakimiyyəti Ukraynaya qarşı müharibədə ölən və yaralananların sayını rəsmi olaraq açıqlamayıb. Qərb mediası kəşfiyyat məlumatlarına istinadən yazıb ki, itkilər yüz minlərlədir - söhbət ölən və yaralananlardan gedir.
NATO ölkələrindən yalnız üçü yeni xərc hədəfini tam ödəyib
NATO-nun yeni hesabatına görə, bu il alyansa üzv bütün dövlətlər ÜDM-in 2 faizi həcmində uzun müddətdir mövcud olan müdafiə xərcləri hədəfinə çatıb. Lakin hazırda NATO-nun yeni hədəfini - 3.5 faizi - yalnız üç ölkə yerinə yetirir.
Hesabata görə, İspaniya, İtaliya və Belçika kimi əvvəllər hərbi xərclərlə bağlı geridə qalmış NATO ölkələri də hazırda müdafiə xərclərini 2014-cü ildə Uelsdə keçirilən NATO sammitində razılaşdırılan səviyyəyə (2 faiz) çatdırıb.
Alyans üzvləri Rusiyanın 2022-ci ildə Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsindən və ABŞ prezidenti Donald Trampın Avropa müttəfiqlərinin öz müdafiələrinə daha çox sərmayə qoyması tələbindən sonra hərbi xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə artırıb.
Hazırda yalnız üç NATO üzvü iyunda Haaqada razılaşdırılmış ÜDM-in 3.5 faizlik yeni hədəfinə çatıb. Bu ölkələr Polşa (4.48 faiz), Litva (4 faiz) və Latviyadır (3.73 faiz).
ABŞ isə bu il ÜDM-in 3.22 faizini müdafiəyə xərcləmək niyyətindədir.
NATO üzvləri 2014-cü ildə ÜDM-in ən azı 2 faizini müdafiəyə xərcləmək barədə razılığa gəliblər. İllər ərzində çoxları bu vədi yerinə yetirə bilməyib. Lakin alyans bildirib ki, 2025-ci ildə bütün 32 üzv hədəfə cavab verəcək, yeddi ölkə minimum hədd olan 2 faizi, digərləri isə bir qədər yuxarı vəsait xərcləyəcək.
İyunda Haaqada keçirilən NATO sammitində razılaşdırılmış yeni hədəf ÜDM-in 3.5 faizi olsa da, liderlər 2035-ci ilə qədər buna çatmağı öhdələrinə götürüblər. Həmin sammitdə ümumilikdə ÜDM-in 5 faizini müdafiə və təhlükəsizliklə bağlı investisiyalara sərf etmək kimi daha geniş bir hədəf də müəyyən edilib. NATO bildirib ki, bu xərclərə kibertəhlükəsizlik və ağır hərbi texnikanı daşımaq üçün yolların və limanların modernləşdirilməsi daxildir.
Ukrayna və Macarıstan xarici işlər nazirləri arasında gərginlik yaranıb
Ukrayna qüvvələrinin "Drujba" neft kəmərinə son zərbəsinə cavab olaraq, Macarıstan hökuməti həmin hücuma görə məsul olan hərbi birliyin komandirinin Macarıstana və bütövlükdə Şengen zonasına daxil olmasını qadağan etmək qərarına gəlib.
Bunu Macarıstan xarici işlər naziri Peter Siyarto X platformasındakı paylaşımında bildirib.
Nazir Ukraynanın zərbələrini "Macarıstanın suverenliyinə hücum" kimi qiymətləndirib və qeyd edib ki, bu, ölkənin enerji təhlükəsizliyini risk altında qoyub.
"Ukrayna çox yaxşı bilir ki, "Drujba" kəməri həm Macarıstanın, həm də Slovakiyanın enerji təchizatı üçün həyati əhəmiyyət daşıyır və belə zərbələr Rusiyadan daha çox bizə zərər vurur. Enerji təhlükəsizliyimizə və suverenliyimizə hücum edən hər kəs nəticələrə hazır olmalıdır", - Siyarto vurğulayıb.
Ukraynanın xarici işlər naziri Andriy Sibiqa macar həmkarının bu açıqlamasına reaksiya verib. Sibiqa macar XİN rəhbərinin paylaşımını "utanmazlıq" adlandırıb: "Peter, əgər sənin üçün Rusiya kəməri bu səhər Rusiyanın öldürdüyü ukraynalı uşaqlardan daha vacibdirsə, bu, mənəvi tənəzzüldür. Macarıstan tarixin yanlış tərəfindədir".
Ukraynanın baş diplomatı əlavə edib ki, Kiyev Budapeştə eyni addımla cavab verəcək.
