Ermənistanda saxlanılan gürcüstanlı döyüşçü azad edilib
Ermənistanda saxlanılan Gürcüstan vətəndaşı Giorgi Kinoiani azadlığa çıxıb. O, Ukraynada Rusiyaya qarşı döyüşlərdə iştirak etmək ittihamı ilə saxlanmışdı.
"Ermənistan onu Rusiyaya təhvil verməkdən imtina edib, çünki bu onun üçün təhlükəli olardı", – vətəndaş fəalı Giorgi Tumasiani sosial şəbəkədə yazıb.
Fəal ümidini bildirib ki, "Rusiyanın tələbi ilə Ermənistanda saxlanılan ikinci Gürcüstan vətəndaşı Vano Sabaşvili ilə bağlı da oxşar qərar veriləcək".
Vako Kinoiani "Pirveli" telekanalına qardaşının buraxıldığını təsdiqləyib: "Dünən Ermənistan misilsiz qərar qəbul edərək Giorgini rusların əlindən birbaşa aldı... Giorgi dünən gecə azad edildi. Hüquqşünasla danışacağıq və, əlbəttə ki, Gürcüstana qayıdacağıq".
2024-cü il oktyabrın 25-də Donetsk məhkəməsi G.Kinoianini 7 il müddətinə qiyabi azadlıqdan məhrum edib. O, Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsinin muzdlu əməliyyatlarda iştirakda təqsirli bilinib.
Kinoiani döyüşlərə Ukraynanın tərəfindən qatılıb. İttihama görə, o, "Gürcü legionu"nun tərkibində vuruşub. Rusiya "Legion"un təsisçisi Mamuka Mamulaşvilini və digər gürcü döyüşçülərini qiyabi olaraq həbs cəzasına məhkum edib.
G.Kinoiani 2025-ci il sentyabrın 3-də Gürcüstandan Ermənistana keçərkən saxlanılıb.
Bundestaq Almaniya pasportlarının sürətli verilməsinin ləğvini dəstəkləyib
Oktyabrın 8-də Bundestaq Almaniyada sürətləndirilmiş vətəndaşlıq hüququnun ləğvinə səs verib.
2024-cü ildəki hökumətin qanuna etdiyi əlavə həmin ilin yayında qüvvəyə minib və bu hüquqla vətəndaşlığı üç il ərzində almaq mümkündür.
Həmin qanun alman dilini sərbəst bilən, özünü və ailəsini dövlət yardımına ehtiyac olmadan təmin edənlərə üç il ərzində vətəndaşlıq verilməsini nəzərdə tutur. Həmin şəxslər ölkənin qanunlarını bildiyini təsdiqləyən imtahanı verməli, inteqrasiya sahəsində "xüsusi" xidmətləri olmalıdır. Almaniya vətəndaşlarının həyat yoldaşları üçün isə əlavə tələblər qoyulmur.
Fevralda Bundestaqa seçkilərdə CDU/CSU bloku qalib gəlib. Bu blok seçki proqramında sürətli vətəndaşlıq hüququnu tənqid etmişdi. CDU/CSU və Sosial-Demokrat Partiyasının koalisiya sazişinə qanunun ləğvi salınıb.
Mayın sonunda ölkənin daxili işlər naziri Aleksander Dobrint "Bild" nəşrinə sürətləndirilmiş vətəndaşlığın qanunsuz miqrasiyaya əlavə stimul yaratdığını deyib.
Qanunun ləğvi üçün dəyişikliklər Almaniyanın 16 regional hökumətini təmsil edən Bundesratda qəbul edilməlidir, - DW bildirir.
Putin Düşənbədə həbs olunmadı
Rusiya prezidenti Vladimir Putin oktyabrın 8-də Tacikistana səfər edib. Bu, onun 2022-ci ilin iyunundan bəri bu ölkəyə ilk səfəridir. Tacikistan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) üzvüdür və Rusiya prezidentinin həbsinə dair bu məhkəmənin orderini icra etməli idi. Amma Putin Düşənbədə həbs olunmayıb.
"Human Rights Watch" beynəlxalq insan haqları təşkilatı həmin gün Tacikistandan Putinə ölkəyə giriş imkanı verməməyə, yaxud onu hava limanında həbs etməyə çağırmışdı. Təşkilat BCM üzvlərini, ATƏT və Aİ-ni beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün Düşənbəyə təzyiq göstərməyə çağırıb.
"Putin Haaqada məhkəmə qarşısında dayanmalıdır, BCM-yə üzv ölkələrdə beynəlxalq sammitlərə qatılmamalıdır", – AzadlıqRadiosunun tacik xidməti "Human Rights Watch"un beynəlxalq ədalət üzrə direktoru Liz Evensona istinadla yazır.
Ancaq Tacikistan hakimiyyəti bu çağırışları gözardı edib. Putini hava limanında prezident Emoməli Rəhmon qarşılayıb. Düşənbə küçələri Tacikistan bayrağının rəngləri ilə bəzədilib. Binalarda Putin və Rəhmonun şəkilləri olan elektron ekranlar yerləşdirilib.
Putin Düşənbədə "Mərkəzi Asiya – Rusiya" sammitində və MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edəcək.
BCM 2023-cü ilin martında Putin barəsində axtarış elan edib. Rusiya prezidenti Ukraynada hərbi cinayətlər törətməkdə ittiham olunur. Moskva bu ittihamları rədd edir, məhkəmənin yurisdiksiyasını tanımadığını bildirir.
İsrail və HƏMAS sülh planının birinci mərhələsinə razılaşıb
İsrail ilə HƏMAS qruplaşması israilli girovların azad edilməsi əvəzində İsrail ordusunun razılaşdırılmış bölücü xəttə çəkilməsi üzrə razılığa gəliblər. ABŞ prezidenti Donald Tramp bu barədə oktyabrın 8-də axşam "Truth Social" şəbəkəsində yazıb. ABŞ və Aİ HƏMAS-ı terror təşkilatı kimi tanıyır. Bu qruplaşma 2023-cü il oktyabrın 7-də İsrail ərazisinə hücum edərək 250 nəfəri girov götürüb, 1200 nəfəri qətlə yetirib.
"Fəxrlə bildirirəm ki, İsrail və HƏMAS sülh planımızın birinci mərhələsini gerçəkləşdirməyə razılaşıblar. Bu o deməkdir ki, bütün girovlar yaxın zamanda azad ediləcək, İsrail isə qoşunlarını qarşılıqlı razılaşdırılmış xəttə çəkəcək. Bu, möhkəm, davamlı və daimi sülhə doğru ilk addımdır", – prezident Tramp qeyd edib.
Razılaşmanın detalları, hələlik, bəlli deyil. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu HƏMAS-la razılaşmanın oktyabrın 9-da hökumətin xüsusi iclasında təsdiqlənməli olduğunu bildirib. O, razılaşmanı "həlledici dönüş nöqtəsi" adlandırıb, Donald Trampa onun əldə olunmasında köməyinə görə təşəkkür edib. Razılaşma çərçivəsində İsrail həbsxanalarından xeyli sayda fələstinlinin azad ediləcəyi gözlənilir.
Sentyabrın sonunda prezident Tramp HƏMAS-ın israilli girovları buraxması, əvəzində isə İsrailin təxminən 2 min fələstinlini azad etməsini nəzərdə tutan sülh planını təqdim edib. Girov götürülmüş 48 israillinin taleyi hələ də bəlli deyil. Onlardan 20-sinin sağ olduğu güman edilir.
Sülh planında HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması, Qəzzada hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması da nəzərdə tutulur. Oktyabrın 4-də HƏMAS qruplaşması açıq bəyan edib ki, planın bəzi bəndləri – israilli girovların fələstinlilərlə dəyişdirməyə, Qəzzanın idarəçiliyində iştirakdan imtinaya razıdır. Ancaq digər bəndlərin danışıqlarda müzakirə edilməli olduğunu bildirib.
EPP İvanişviliyə sanksiya tələb edir
Avropa Xalq Partiyası (EPP) Avropa İttifaqına Gürcüstanın hakim "Gürcü Arzusu" partiyasının qurucusu və fəxri sədri Bidzina İvanişvili və tərəfdarlarına sanksiyalar tətbiq etməyə çağırır, onların Gürcüstanda demokratiyanın, insan hüquqlarının və hüququn aliliyinin pozulmasında əli olduğunu bildirir.
EPP bildirir ki, "gürcü xalqı azadlıqları, Avropa gələcəyi uğrunda mübarizəsini davam etdirdiyi bir vaxtda oliqarx İvanişvilinin "Gürcü Arzusu" partiyası oktyabrın 4-də Gürcüstan tarixində ən aşağı seçici fəallığı ilə növbəti saxtalaşdırılmış seçkiləri keçirib. Bu səsvermə əsas müxalifət partiyalarının boykotu, rejim əleyhdarlarına qarşı kütləvi repressiyalar və zorakılıq fonunda baş tutub".
Partiya hesab edir ki, həbslər və təqib təhdidləri insanların etiraz hüququnu məhdudlaşdırmaq, qərbyönlü müxalifəti aradan götürmək, cəmiyyətdə qorxu yaratmaq məqsədi daşıyır. Bu səbəbdən "Gürcü Arzusu"nu zorakılığı və repressiyaları dayandırmağa, gürcü xalqının Avropa hədəflərinə hörmət etməyə çağırırlar. EPP Avropa İttifaqını və üzv dövlətlərini İvanişvili və tərəfdarlarına ünvanlı sanksiyalar tətbiq etməyə səsləyir.
Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze isə cavabında vurğulayıb ki, "ABŞ və Aİ xalqın seçdiyi hakimiyyəti devirmə cəhdinə qarşı çıxmayıb, özünü bundan kənar tutmayıb, bu isə devirmə və zorakılığa dolayı dəstək deməkdir".
"EPP Avropanın ən böyük partiyasıdır, daha çox hakim partiyaları birləşdirir... "Milli Hərəkat" da EPP üzvüdür... Milli Hərəkat və digər radikal müxalifət qüvvələrinin xalqın seçdiyi hakimiyyəti devirməyə cəhdi fonunda Avropa Xalq Partiyası Gürcüstan demokratiyasının düşmənlərinin deyil, Bidzina İvanişvili və hakim komandanın digər liderlərinin cəzalandırılmasını tələb edir. Bu bəyanat sayəsində gürcü cəmiyyəti Aİ-nin suverenliyini itirməsi və xaricdən idarə olunan Avropa bürokratiyası sayəsində düşdüyü faciəvi durumu anlayar", – Kobaxidze bildirib.
Gürcüstanda oktyabrın 4-də keçirilmiş mitinqin 23 iştirakçısı saxlanılıb. Təşkilatçılar etirazların "hökumətin sülh yolu ilə devrilməsi" məqsədi daşıdığını bildirib. Mitinqin beş təşkilatçısı barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib.
Qızılın qiyməti 4 min dolları keçdi
Oktyabrın 8-də qızılın unsiyası 4 min dolları keçib, 1.4 faiz artaraq 4 min 39 dollara yüksəlib.
"Reuters" qızılın sürətlə bahalanma səbəbləri arasında ABŞ-də faiz dərəcələrinin salınacağı gözləntiləri, siyasi və iqtisadi qeyri-müəyyənliyi, mərkəzi bankların güclü şəkildə qızıl almasını, dolların zəifləməsini sadalayır.
"StoneX" analitiki Rona Okonnell deyib ki, geosiyasi qeyri-müəyyənlik baxımından şərtlər əvvəlki kimi qalır, əlavə olaraq ABŞ-də hökumətin bağlanması (şatdaun) faktoru da var: "Bu amil səhmlərin gücünə mane olmur, eyni zamanda, riskin müəyyən qədər azaldılması üçün qızıl külçəsi seçilir".
Artıq səkkizinci gündür ABŞ-də şatdaundur, əsas iqtisadi göstəricilərin açıqlanması gecikib. Nəticədə investorlar FED-in faiz endirimlərinin vaxtı və miqyasını qeyri-hökumət mənbələrinə əsasən dəyərləndirməli olurlar.
Bazarlar FED-in növbəti iclasında uçot dərəcəsini 25 baza bəndi endirəcəyini gözləyir, dekabrda da oxşar azalma proqnozlaşdırılır.
Yaxın Şərqdəki münaqişə, Ukrayna müharibəsi kimi qlobal böhranlar da qızıla tələbatı artırıb. Fransa və Yaponiyada siyasi qarışıqlıq isə təhlükəsiz sığınacaq aktivlərinə marağı daha da gücləndirib.
Avropa Parlamenti 61 ölkə üçün vizasız rejimin dayandırılması mexanizmini təsdiqləyib
Avropa Parlamenti təhlükəsizliyi hədələyən, insan haqlarını pozan ölkələrə qarşı vizasız rejimin müvəqqəti və ya daimi dayandırılmasını asanlaşdıran mexanizmi təsdiqləyib.
Yeni qaydalara əsasən, Avropa Komissiyası konkret ölkə ilə bağlı təhlükəsizlik səbəblərinə dayanaraq vizasız rejimi dayandıra biləcək. Məhdudiyyətlər öncə müvəqqəti - araşdırma və dialoq dövründə tətbiq edilə bilər. Durum düzəlməsə, vizasız rejim həmişəlik ləğv edilə bilər.
Qərarın əsas səbəblərinə gəlincə, müəyyən ölkə vətəndaşlarının törətdiyi cinayətlərin artması, Şengen zonasına girişə daha çox imtina verilməsi, sığınacaq müraciətlərinin artması və ya qalma müddətinin aşılması halları göstərilir.
518 deputat dəyişiyin lehinə, 96-sı əleyhinə səs verib, 24 nəfər bitərəf qalıb.
AzadlıqRadiosunun Avropa redaktoru Rikard Yozvyakın fikrincə, yeni qaydalar Gürcüstan üçün çox vacibdir. Belə ki, ötən il Tbilisi həm anti-LGBT qanunlarını, "xarici agentlər haqqında" qanunu qəbul edib. Kreml də belə tədbirlərdən söz azadlığı və vətəndaş cəmiyyətini boğmaq üçün istifadə edir.
Yozvyakla söhbətdə Avropa diplomatları da bu versiyanı təsdiqləyiblər.
Aİ-yə üzv ölkələrin noyabrın 17-də Avropa Parlamentinin bu qərarını dəstəkləyəcəyi və yeni qaydaların dekabrda qüvvəyə minəcəyi gözlənilir.
Qaydalar Aİ ilə vizasız rejimi olan 61 ölkəyə, o cümlədən Aİ-yə üzv olmaq istəyən qərbi Balkan ölkələri, Moldova və Ukraynaya da aid ediləcək.
Tramp deyir ki, 'Tomahawk' raketləri ilə bağlı qərar vermək üzrədir, amma bəzi suallar var
ABŞ prezidenti Donald Tramp oktyabrın 7-də deyib ki, Ukraynaya "Tomahawk" raketlərinin tədarükü ilə bağlı "müəyyən mənada" qərar verib. Amma öncə Ukraynanın onlarla nə edəcəyini bilmək istəyir.
"Onları haraya göndərəcəklər? Bu sualı vermək istəyirəm", – Tramp Ağ evdə jurnalistlərə cavabında söyləyib.
O, eskalasiya istəmədiyini, müharibənin bitməsini tələb etdiyini bir daha vurğulayıb.
Raketlərlə bağlı nə vaxt yekun qərar verəcəyi haqda heç nə deməyib.
ABŞ mediası administrasiyadakı mənbələrə istinadən bildirmişdi ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Trampla Nyu-Yorkdakı son görüşündə ondan 2 min 500 kilometrədək uçuş məsafəsi olan "Tomahawk" raketlərinin mümkün tədarükünü istəyib. Zelenski bunu dolayı yolla təsdiqləyərək deyib ki, Ukraynanın ehtiyacları barədə Trampa siyahı təqdim edib.
Son vaxtlar ABŞ Ukraynaya silahı birbaşa tədarük etmir, silahlar NATO ölkələrinə satılır, onlar vasitəsilə Ukraynaya göndərilir. "Tomahawk" raketlərinin tədarükünün necə təşkil edilə biləcəyi, digər detallar dəqiq bəlli deyil. ABŞ ordusunun arsenalında, əsasən, dənizdən, özəlliklə sualtı qayıqlardan atılan raketlər var.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin daha öncə bildirib ki, "Tomahawk" raketlərinin Ukraynaya tədarükü müharibənin gedişatını dəyişməyəcək, amma bu, ABŞ ilə Rusiya arasında əlaqələrin dağılmasına gətirər.
Siyasi proseslər bitkoynu, qızılı rekord həddə qaldırıb
Yaponiyada səhmlər bazar ertəsi 5 faizdən çox artaraq tarixdə ilk dəfə rekord həddə çatıb, yen isə ucuzlaşıb. "Reuters" yazır ki, səbəb yumşaq maliyyə və pul siyasətinə üstünlük verən Sanae Takaiçinin iqtidar partiyasının lideri seçilməsi və ölkənin ilk qadın baş naziri olmağa yaxınlaşmasıdır.
Qızılın qiyməti isə 4 min dollara yaxınlaşaraq rekord səviyyəyə çatdı.
Əsas kriptovalyuta olan bitkoyn da bazar günü tarixi həddə qalxıb.
İnvestorlar ABŞ hökumətinin bağlanması (şatdaun) fonunda dəyərini qoruyan alternativ aktivlərə üstünlük verməyə başlayıblar.
Yaponiyanın "Nikkei" indeksinin dəyəri 48 min səviyyəsini keçib.
Yapon yeni ABŞ dolları qarşısında 2 faizədək ucuzlaşıb, avqustun 1-dən bəri ilk dəfə 150 səviyyəsini keçib. Yaponiyanın 30 illik dövlət istiqrazlarının faizləri rekord həddə yüksəlib.
ABŞ dolları avro və funt sterlinq qarşısında bir qədər dəyər qazanıb. Dolların əsas valyutalara qarşı indeksi ötən həftə 0.5 faiz düşsə də, bu həftə yenidən yüksəlir.
Qızıl 1.5 faiz bahalaşaraq 3.944 dolları keçib. Hazırda təxminən 3.927 dollar civarında ticarət olunur.
Bitkoyn hazırda 123 min 600 dollar səviyyəsindədir. "Standard Chartered Bank"ın rəqəmsal aktivlər üzrə araşdırma rəhbəri Ceff Kendrik deyib ki, şatdaun davam etdikcə, bitkoyn bahalanacaq, yaxın vaxtlarda 135 min dollara çata bilər.
Neftin qiyməti də artıb. Oktyabrın 5-də OPEC+ noyabrdan hasilatı gündəlik 137 min barel artıracağını açıqlayıb. Bu, oktyabrdakı artımla eyni səviyyədədir.
Rusiya qiymətlərə təzyiq yaratmamaq üçün bu səviyyədə artımı təklif edib. Səudiyyə Ərəbistanı bazar payını sürətlə bərpa etməkdən ötrü ikiqat, üçqat, hətta dördqat artım istəyirdi.
"Brent" markalı neft 1.3 faiz artaraq bir barel üçün 65.36 dollara, ABŞ-nin WTI markalı nefti isə 1.3 faiz bahalaşaraq 61.69 dollara yüksəlib.
Arxiyepiskop Mikael Acapaxyana 2 illik həbs cəzası kəsildi
Erməni Apostol Kilsəsinin Şirak yeparxiyasının rəhbəri arxiyepiskop Mikael Acapaxyan 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xəbəri AzadlıqRadiosunun erməni xidməti yayıb.
Hakimiyyəti ələ keçirməyə çağırışda ittiham olunan M.Acapaxyana prokuror 2 il yarım azadlıqdan məhrumetmə cəzası tələb etmişdi.
"Azatutyun" yazır ki, hakim Armine Meliksetyanın bu məhkəmə işini yekunlaşdırması iki aydan da az çəkib.
29 sentyabr
Prokuror Arman Bağdasaryan Şirak yeparxiyasının rəhbəri, hakimiyyəti ələ keçirməyə çağırışda ittiham olunan arxiyepiskop Mikael Acapaxyana 2 il 6 ay azadlıqdan məhrumetmə cəzası tələb edib.
Sentyabrın 29-da bu iş üzrə əlavə dinləmələr başlayıb.
Yepiskopu cərimə və 5 ilədək həbs cəzası gözləyir. Vəkili Ara Zohrabyan bu məhkəmədə ədalət olmadığını deyib.
24 sentyabr
Erməni Apostol Kilsəsinin arxiyepiskopu hakimiyyəti devirməyə açıq çağırışlarda təqsirli bilinib
Sentyabrın 24-də Yerevanda məhkəmə Erməni Apostol Kilsəsinin Şirak yeparxiyasının rəhbəri arxiyepiskop Mikael Acapaxyanı hakimiyyətin devrilməsinə açıq çağırışlarda təqsirli bilib.
Bu ittiham üzrə cərimə və ya 5 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulur.
İş üzrə əlavə məhkəmə iclası sentyabrın 29-da keçiriləcək və arxiyepiskopa cəza kəsiləcək. Acapaxyan üç aydan çoxdur həbsdə saxlanılır və barəsində həbs-qətimkan tədbiri dəyişdirilməyib.
İttiham bir il öncə verilmiş bir müsahibəyə əsaslanır. Orada arxiyepiskop çevrilişin vacibliyindən danışıb. O zaman Ermənistan Baş Prokurorluğu bu açıqlamalarda cinayət tərkibi görməyib, cinayət işi açılmayıb. İş açılanda isə hüquq-mühafizə orqanları bildiriblər ki, Acapaxyan bu fikirləri dəfələrlə təkrarlayıb və bu, cinayət təqibinə səbəb olub.
Acapaxyan bu ittihamları siyasi təqib sayır, özünü təqsirli bilmir. Məhkəmədə deyib ki, həbsdə də azaddır: "Allahla və özümlə danışmağa çox imkanım oldu. Buna görə xoşbəxtəm və minnətdaram. Bu hökumətin dövründə, siyasi səbəblərlə də olsa, müttəhim olmaq mənim üçün şərəf, sevinc və xoşbəxtlikdir".
Acapaxyanın vəkilləri məhkəmə prosesində pozuntular olduğunu, məhkəmə hökmünün ədalətli olacağına şübhə etdiklərini deyiblər. Vəkillər axtarış vaxtı qanun pozuntularına, eyni maddə ilə suçlanan şəxslərin ev dustaqlığına buraxıldığı halda, Acapaxyanın həbsdə olmasını vurğulayıblar.
"Onlar elə bir cəza təyin edəcəklər ki, din xadimi seçkilərə qədər həbsdə saxlanılsın", – vəkil Ara Zohrabyan belə deyib.
Ermənistanda növbəti parlament seçkiləri 2026-cı ilin iyununa təyin olunub.
2025-ci ilin iyununda Yerevanda məhkəmə Erməni Apostol Kilsəsinin digər din xadimi, "Müqəddəs mübarizə" hərəkatının lideri arxiyepiskop Baqrat Qalstanyanı iki aylıq həbs edib. O, Kilsənin Ali Ruhani Şurasının üzvüdür, Ermənistanın şimal-şərqində yerləşən Tavuş vilayətinin eyniadlı yeparxiyasına rəhbərlik edir. Baqrat baş nazir Nikol Paşinyana qarşı çıxışları ilə tanınır. Ona da hakimiyyətin ələ keçirilməsi cəhdi ittihamı irəli sürülüb.
Pezeşkian su böhranına görə paytaxtın Tehrandan köçürülməsini vacib sayır
İran prezidenti deyir ki, ölkənin paytaxtı Tehrandan ölkənin cənubuna köçürülməlidir. Səbəblərə gəlincə, şəhərin sürətlə böyüməsini, su təchizatının yetərli olmamasını, torpaq sürüşməsi təhlükəsini göstərib.
Məsud Pezeşkian oktyabrın 2-də deyib ki, keçən il bu təklifi ali dini rəhbər Əli Xameneiyə verib. Prezident təklifinin xeyli tənqid olunmasını da qəbul edir, amma deyir ki, paytaxtı dəyişdirməyin alternativi yoxdur.
"Ölkənin hazırda üzləşdiyi problemlər inkişaf yolunu Fars Körfəzinə yönəltməyimizi tələb edir. Tehran, Kərəc, Qəzvində hazırda su böhranı var və bunlar asanlıqla həll edilə bilməz", – deyən Pezeşkian yağıntının da azaldığını, durumun kritik həddə çatdığını vurğulayıb.
Tehranda əhali 10 milyonu keçib. İranın su ehtiyatlarının təxminən 1/4-i paytaxtda istehlak olunur.
Keçmiş prezidentlərdən Həsən Ruhani də paytaxtın köçürülməsi məsələsini qaldırıb, hətta plan da hazırlayıb.
Tehran su anbarları paytaxtın suyunun 70 faizini təmin edir, qalanı isə yeraltı mənbələrdən gəlir. Lakin yağıntının azalması, buxarlanmanın artması yeraltı sulara təzyiqi artırıb.
Medianın 'milyarder' dediyi İbrahim Süleymanov həbs edilib
Moskvada işadamı İbrahim Süleymanov 2004-cü ildə törədilmiş qətldə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Məlumatı Rusiyanın TASS dövlət agentliyi mənbələrə istinadla yayıb.
Süleymanov milyarder kimi təqdim olunur. O, 2024-cü ildə "Sirena-Travel" IT şirkətinin benefisiarı olub.
"Kommersant" yazır ki, Süleymanov Rusiya Federal Maliyyə Sağlamlaşdırması və İflas Xidmətinin rəhbəri Georgi Talın qətlində şübhəli bilinir. "VÇK-OGPU" Telegram kanalının yazdığına görə, bu iş üzrə daha əvvəl Abakar Darbişev şübhəli kimi saxlanılıb, qətli onun törətdiyi ehtimal olunur. Onun Süleymanova qarşı ifadə verdiyi və hüquq-mühafizə orqanlarının maşınında öldüyü bildirilir.
Bir neçə Telegram kanalının məlumatına görə, Süleymanovun həm də 1999-cu ildə "Vnukovo Airlines" şirkətinin həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri Gennadi Borisovun qətlinə bağlılığı araşdırılır.
Bəzi media qurumları Süleymanovu "kölgə milyarderi", "Rusiyanın ən sirli milyarderi" adlandırır. "Aqentstvo"nun məlumatına görə, onun "Sirena-Travel" şirkəti Rusiyada aviabiletlərin 80 faizinin bronlaşdırılmasına cavabdeh olub. 2023-cü ildə ukraynalı hakerlər şirkətin məlumat bazasını yararaq 2007-2023-cü illər üzrə rusiyalıların uçuş məlumatlarını yayıblar.
Süleymanov YUKOS-un keçmiş şəriki Platon Lebedevin qızı ilə evlidir. Lebedev vaxtilə Mixail Xodorkovski ilə birlikdə məhkum olunmuşdu. "Aqentstvo" Süleymanovun həm də Federasiya Şurasının üzvü Süleyman Kərimovun biznes tərəfdaşı olduğunu yazır.
2004-cü ildə Süleymanova dələduzluq, çirkli pulların yuyulması və qanunsuz silah saxlama maddələri ilə cinayət işi açılıb. O zaman futbol üzrə Rusiya Premyer Liqasının sədr müavini idi. 10 il 10 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilsə də, vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb.
İ.Süleymanov 1967-ci ildə Dağıstan Respublikasının Rutul kəndində doğulub.
İspaniya abort hüququnu konstitusiyaya salmaq istəyir
İspaniyanın solçu hökuməti abort hüququnu konstitusiyaya salmağı planlaşdırır. Bunu baş nazir Pedro Sançez oktyabrın 3-də deyib.
Ötən il Fransa abort hüququnu Konstitusiyaya daxil edib. İspaniya isə ikinci belə ölkə ola bilər.
İspaniya 40 ildir abortu qanuniləşdirib, 1985-ci ildən cinayət sayılmır.
Sançez X platformasında yazıb ki, "bu hökumət sosial hüquqlardan geri çəkilməyəcək".
Ölkədə sorğular "Voks" (Səs) ultra sağçı partiyasına dəstəyin artdığını göstərir. Sosialistlərin və ultra-solçulardan ibarət koalisiya hökuməti isə feminist siyasəti vurğulamaqla seçici bazasını genişləndirməyi hədəfləyir.
Sözügedən islahat üçün qanunverici palatanın 3/5-nin dəstəyi lazımdır. Yəni mühafizəkar müxalifət Xalq Partiyasından (NP) deputatların dəstəyinə ehtiyac yarana bilər.
2022-ci ildə ABŞ Ali Məhkəməsi 1973-cü ildə abortu konstitusiya hüququ kimi tanıyan "Rou Ueydə qarşı" qərarını ləğv edib. Tənqidçilər bundan sonra qadınların reproduktiv azadlıqlarını məhdudlaşdırmağa yönəlik qlobal səylərin artdığını deyirlər.
ABŞ prezidenti Donald Tramp həm birinci, həm də ikinci prezidentlik dövründə abortu təbliğ edən xarici qruplara Amerikanın yardımına məhdudiyyətlər qoydu.
Münxendə dronlara görə 20-dək uçuş təxirə salınıb
Avropanın ən böyük aeroportlarından olan Münxen hava limanı oktyabrın 3-nə keçən gecə fəaliyyətini dayandırıb. Səbəb hava məkanında naməlum dronların aşkarlanmasıdır.
Aeroport bildirib ki, reyslər yerli vaxtla saat 22:18-də dayandırılıb. 17 təyyarə hava limanından çıxa bilməyib. Bu isə təxminən 3 min sərnişin deməkdir.
Münxenə gələn 15 təyyarə isə digər aerodromlara yönləndirilib.
Hava limanının işi oktyabrın 3-də səhər saat 5-də bərpa edilib.
Polis əməkdaşları aeroportun ərazisində naməlum dronları, yaxud şübhəli şəxsləri axtarıblar, amma saxlanan olmayıb.
Son həftələr Danimarka, İsveç və Almaniyanın şimalında əsas infrastruktur və hərbi bazalar üzərində naməlum dronlar görünüb. İlk hadisə sentyabrın 24-də axşam Kopenhagen üzərində qeydə alınıb.
Hələlik, bu halların bir-biri ilə əlaqəli olub-olmadığı, arxasında hansı qüvvənin dayandığı barədə rəsmi versiya irəli sürülməyib. Amma Rusiyanın rolu istisna olunmur.
Almaniyanın "Spiegel" nəşri oktyabrın 4-də yazır ki, istintaq ölkənin şimalında dronların göründüyü vaxt Kil şəhərinin ərazisində olan Rusiya kölgə donanması gəmisinin PUA-ların buraxılması ilə mümkün əlaqəsini araşdırır. Daha öncə Fransada kölgə donanmasının gəmisi saxlanılıb. Media onun Danimarka üzərində dronların işə salınmasında mümkün rolu barədə versiyalardan yazıb.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin oktyabrın 2-də "Valday" klubunun sessiyasında "niyə Danimarka üzərinə dron buraxırsız" sualına "daha olmayacaq" deyə cavab verib. O, Rusiyanın bu insidentlərə bağlılığını rədd edib, onları "naməlum uçan obyektlər" ilə müqayisə edib.
Mançesterdə sinaqoq yaxınlığına hücumda iki nəfər ölüb
Mançesterdə sinaqoq yaxınlığına hücum nəticəsində iki nəfər ölüb, dörd nəfər isə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Şübhəli şəxs əvvəlcə insanlara avtomobillə, sonra isə bıçaqla hücum edib. BBC-nin məlumatına görə, polis onu zərərsizləşdirib.
Rəsmi orqanlar baş verən hadisəni terror aktı kimi qiymətləndiriblər.
Hücum edənin motivləri hələ açıqlanmayıb. Böyük Mançester şəhərinin meri Endrü Börnem hadisəni "dəhşətli antisemitizm hücumu" adlandırıb. Hadisə yəhudilərin Yom-Kippur bayramı vaxtı baş verib. Bu zaman sinaqoqa getmək inanclılar üçün vacib sayılır.
Polis iki nəfərin həbs olunduğunu açıqlayıb. Amma hadisəni törədənin şəxsiyyəti "təhlükəsizlik səbəblərindən" açıqlanmayıb.
Mediada yayılan fotolarda tünd geyimli, saqqallı bir kişi sinaqoqun yanında, belinə nəsə bağlamış vəziyyətdə görünür.
Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer hökumətin Təhlükəsizlik Komitəsinin iclasını çağırıb. O, oktyabrın 2-də Kopenhagendə Avropa ölkələrinin liderləri ilə görüşdən Londona qayıdıb. Sonradan Starmer birbaşa Britaniyanın yəhudi icmasına müraciət edib. Baş nazir onların təhlükəsizliyindən ötrü hər şeyi edəcəyini, artan antisemitizmlə mübarizənin vacibliyini vurğulayıb.
