Dünya xəbərləri
Ötən il dünyada silah satışından 679 milyard dollar gəlir əldə olunub
Ötən il dünyada ən böyük 100 silah istehsalçısının silah və hərbi xidmət satışından gəlirləri 5.9 faiz artaraq rekord 679 milyard dollara çatıb. Dekabrın 1-də Stokholm Beynəlxalq Sülh Tədqiqatları İnstitutu (SIPRI) bu barədə hesabat açıqlayıb.
Ötən il qlobal silah gəlirlərinin kəskin artmasına Ukrayna və Qəzzadakı müharibələr, qlobal və regional geosiyasi gərginliklər, hərbi xərclərin yüksəlməsi səbəb olub. 2018-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq ən böyük beş silah şirkətinin gəlirləri artıb.
Bu yüksəlişin əsas hissəsi Avropa və Birləşmiş Ştatlardakı şirkətlərin payına düşür. Amma ümumilikdə ilk 100-lükdə olan şirkətlərin illik gəliri artıb. Asiya və Okeaniya istisnadır, Çinin silah sənayesindəki problemlər regional statistikaya təsirini göstərib.
SIPRI-nın tədqiqatçısı Lorentso Skaratsato deyir ki, şirkətlərin istehsal gücünü artırmasına baxmayaraq, xərclərə, çatdırılma qrafikinə təsir göstərə biləcək bir sıra problemləri var.
2024-cü ildə "Top 100"dəki ABŞ silah şirkətlərinin gəliri 3.8 faiz artaraq 334 milyard dollara çatıb. Siyahıya "Lockheed Martin", "Northrop Grumman", "General Dynamics" kimi şirkətlər daxildir.
İlk 100 şirkətdən 26-sı Avropada (Rusiyanı çıxmaqla) yerləşir, onlardan 23-nün gəlirləri artıb. Bu artım Ukraynadakı müharibədən, Rusiyadan gözlənən təhdiddən qaynaqlanır.
SIPRI bildirir ki, sanksiyalara, işçi çatışmazlığına baxmayaraq, Rusiyanın silah gəlirləri də yüksəlir. İlk 100-lükdə "Rostec" və Birləşmiş Gəmiqayırma Korporasiyası yer alıb. Onların ümumi silah gəlirləri 23 faiz artaraq 31.2 milyard dollar çatıb.
Bütün xəbərləri izləyin
Tramp Maduro ilə danışdığını təsdiqləyib
Bazar günü ABŞ prezidenti Donald Tramp Venesuela lideri Nikolas Maduro ilə danışdığını təsdiqləyib.
"Bunu şərh etmək istəmirəm. Cavab "bəli"dir", – Tramp jurnalistlərin sualına cavabında deyib.
Bu barədə ilk dəfə "The New York Times" qəzeti yazmışdı.
Tramp şənbə günü – noyabrın 29-da isə Venesuelanın hava məkanının bağlandığını bildirib.
"Reuters" əlaqə saxladığı ABŞ rəsmilərinin bu açıqlamadan təəccübləndiklərini deyiblər. Ağ ev əlavə açıqlama verməyib.
Venesuela hökuməti isə Trampın dediyini pisləyib, ölkəyə qarşı "kolonialist təhdid" adlandırıb.
Tramp administrasiyası amerikalıların ölümünə səbəb olan qanunsuz narkotik ticarətində Maduronun rolundan danışır, onunla mübarizə yollarını götür-qoy edir. Sosialist Maduro qanunsuz narkotik ticarəti ilə əlaqəsi olmadığını bildirir.
Türkiyə sahillərində Rusiya 'kölgə donanması'nın iki tankeri yanıb
Qara dənizdə xarici təsirdən sonra iki neft tankerində yanğın olduğu xəbər verilir. Hər iki gəmi Rusiyanın neft ticarəti üçün istifadə etdiyi "kölgə donanması"nın bir hissəsi olaraq Qərb sanksiyaları altındadır.
"Rusiyanın Novorossiysk limanına gedən boş KAIROS tankeri ehtimal ki, xarici təsir səbəbindən sahilimizdən 28 mil məsafədə göyərtədə yanğın siqnalı verib. 25 heyət üzvünün vəziyyəti yaxşıdır. Xilasetmə qüvvələrimiz dənizçiləri təxliyə etmək üçün əraziyə göndərilib, vəziyyət nəzarət altındadır", - Türkiyə Nəqliyyat Nazirliyinin açıqlamasında deyilir.
Nazirliyin məlumatına görə, ikinci gəmi - VIRAT Qara dənizdə təxminən 35 dəniz mili məsafədə vurulduğunu bildirib: "Hadisə yerinə xilasetmə qrupları və ticarət gəmisi göndərilib. Gəmidəki 20 heyət üzvünün hamısının vəziyyəti yaxşıdır, mühərrik otağında sıx tüstü aşkar edilib. Vəziyyət nəzarət altındadır".
Rusiyalı hərbi bloqerlər VIRAT-ın beş dəniz dronunun hücumuna məruz qaldığını bildirirlər.
Rusiya tərəfi hadisə ilə bağlı şərh verməyib.
Honkonqda antikorrupsiya idarəsi yanğına görə daha 6 nəfəri saxlayıb
Honkonqun antikorrupsiya idarəsi "Wang Fuk Court" yaşayış kompleksində yanğınla əlaqədar daha 6 nəfəri saxlayıb.
Yanğında ölənlərin sayı 128 nəfərə çatıb, 200 nəfər itkin sayılır.
Noyabrın 26-da dünyanın ən sıx məskunlaşan şəhərlərindən olan Honkonqun Tay Po rayonundakı səkkiz binadan ibarət yaşayış kompleksində güclü yanğın baş verib.
Polis yanğına təhlükəli materiallardan istifadə edən tikinti şirkətinin "ağır" səhlənkarlığının səbəb ola biləcəyini bildirib.
Polisin məlumatına görə, binalar yanğın standartlarına uyğun olmayan qoruyucu tor və plastiklə örtülüb. Yanğından zərər görməmiş bir binada təmir işləri aparan tikinti şirkəti isə bəzi pəncərələri köpük materialı ilə möhürləyib.
Tikinti şirkətinin iki direktoru və bir mühəndislik müşaviri yanğındakı ölümlərlə əlaqədar şübhəli qismində saxlanılıb.
1948-ci ildə Honq-Konqda anbarda yanğında 176 nəfər həlak olmuşdu.
Tramp: ABŞ 'üçüncü dünya' ölkələrindən miqrasiyaya 'daimi fasilə' verəcək
ABŞ prezidenti Donald Tramp noyabrın 27-də deyib ki, administrasiyası "üçüncü dünya" ölkələrindən miqrasiyaya "daimi fasilə" verəcək. Məqsəd ABŞ sisteminin tam bərpasıdır.
"Reuters" yazır ki, Tramp konkret ölkə adı çəkməyib, "üçüncü dünya ölkələri", "daimi fasilə" deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunu da deməyib. O, plana keçmiş prezident Co Bayden administrasiyasının təsdiqlədiyi işlərin salınacağını, Bayden dövrünün milyonlarla "qanunsuz" qəbulunu ləğv edəcəyini yazıb.
Prezident həmçinin qeyri-vətəndaşlar üçün bütün federal imtiyazlar və subsidiyaların kəsiləcəyini, təhlükəsizlik riski yaradan, "Qərb sivilizasiyasına uyğun gəlməyən" istənilən əcnəbinin deportasiya olunacağını əlavə edib.
"Reuters" Ağ evdən, ABŞ Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Xidmətlərindən (USCIS) şərh ala bilmədiyini yazır.
Prezident həmçinin Bayden administrasiyası dövründə 19 ölkədən vətəndaşlara verilmiş "green card"ların və sığınacaq müraciətlərinə yenidən baxılması göstərişi verib.
USCIS 19 ölkə ilə bağlı "Reuters"in sorğusuna cavabında Trampın iyunda səyahət qadağası qoyduğu ölkələri göstərib. Həmin siyahıda Əfqanıstan, Burundi, Laos, Toqo, Venesuela, Syerra-Leone və Türkmənistanın adları var.
Bütün bunlar Ağ ev yaxınlığında Milli Qvardiyanın iki əməkdaşının güllələnməsindən sonraya təsadüf edir. Onlardan biri aldığı yaralardan ölüb. Şübhəli kimi saxlanan əfqanıstanlıya isə bu il, Tramp administrasiyası dövründə sığınacaq verilib. "Reuters" müvafiq sənədləri gördüyünü yazır.
ABŞ hökuməti artıq Əfqanıstan vətəndaşlarının immiqrasiya müraciətlərinə baxılmasını dayandırıb.
İmran Xanın partiyası həbsdə onunla görüş tələb edir
Pakistanın həbsdə olan keçmiş baş naziri İmran Xanın partiyası onunla görüş tələb edir. Partiya bildirir ki, üç həftədən çoxdur siyasətçiyə ailəsi və vəkilləri ilə görüş verilməyib deyə, onun səhhətindən narahatdır.
Xan 2023-cü ilin avqustundan həbsdədir. Ona korrupsiya ittihamları ilə 14 il həbs cəzası kəsilib. Özü isə ordunun onu siyasətdən uzaqlaşdırmaq üçün cinayət işlərini düzüb-qoşduğunu bildirir. Ordu bu iddianı rədd edir.
Xanın "Təhrik-i-İnsaf" partiyasının sözçüsü Zülfikar Buxari deyib ki, noyabrın 4-dən bəri onu görən olmayıb, buna səbəb də göstərilməyib. "Keçmiş baş nazir" statusuna baxmayaraq, Xana ziyarətdən, tibbi yardımdan imtina olunur.
"Onun səhhətindən, qanunsuz təcridindən narahatıq", – Buxari "Reuters"ə deyib.
Xanın ailəsi, partiya üzvləri son günlər həbsxana qarşısında etiraz edərək onunla görüş tələb ediblər.
Qanunla o, həftədə azı bir dəfə kənardan gələnlərlə görüşə bilər.
Yerli medianın yazdığına görə, 73 yaşlı Xanla görüşləri çətinləşdirmək üçün onu sərt rejimli həbsxanaya da köçürə bilərlər.
Pakistanın Daxili İşlər Nazirliyi sorğuları cavablandırmayıb.
Həbsxana rəsmisi keçmiş baş nazirin səhhətinin yaxşı olduğunu deyib.
2018-ci ildə baş nazir seçilən Xan 2022-ci ildə ordu ilə mübahisədən sonra parlament səsverməsi ilə vəzifədən kənarlaşdırılıb. Onun 2023-cü ildə həbsi ölkədə etirazlara səbəb olub.
Putin KTMT-ni Rusiyanın yeni silahları ilə silahlandırmağı təklif edir
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) qüvvələrini yeni Rusiya silahları ilə təchiz etməyi təklif edib. O, KTMT Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının Bişkekdə keçirilən iclasında bu haqda danışıb: "Biz kollektiv qüvvələrin real hərbi əməliyyatlar zamanı effektivliyini sübut etmiş müasir Rusiya silah və texnika nümunələri ilə təchiz olunması üçün irimiqyaslı proqramın işə salınmasını təklif edirik".
"Vedomosti"nin yazdığına görə, Putin onu da bildirib ki, Rusiya KTMT-nin hərbi potensialını gücləndirmək üçün təşkilatdakı müttəfiqlərlə birgə işləyəcək. Prioritetlərə gəlincə, buraya milli kontingentlərin döyüş qabiliyyətini artırmaq, kollektiv qüvvələrin idarə olunmasını təkmilləşdirmək var.
Putin noyabrın 25-də Bişkekə dövlət səfərinə gedib.
25 noyabr
Ermənistan KTMT-nin sammitinə qatılmayacaq
Ermənistan noyabrın 27-də Bişkekdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) sammitinə qatılmayacaq. Bunu Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov deyib.
Amma Yerevan sammitdə razılaşdırılmış sənədlərin qəbuluna qarşı deyil, - Uşakov əlavə edib.
Ermənistan artıq iki ildir KTMT-nin tədbirlərinə qatılmır.
Rusiyanın başçılıq etdiyi KTMT ilə Yerevanın münasibətləri son illər gərginləşib. Ermənistan Qarabağ və ətrafındakı Rusiya sülhməramlılarını Azərbaycanın əməliyyatının qarşısını almamaqda ittiham edib. Ermənistan Azərbaycanın 2022-ci ildə onun ərazisinə girdiyini deyib, alyansı bunu qınamağa çağırıb. Bakı o zaman mövqelərini dəqiqləşdirdiyini açıqlamışdı.
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf 7 rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Krım körpüsündəki partlayışa görə 8 nəfərə ömürlük həbs kəsilib
2022-ci ilin oktyabrında Krım körpüsündə partlayışa görə səkkiz nəfər terror aktında, silah və ya partlayıcı maddələrin qanunsuz dövriyyəsində təqsirli bilinib. Bu barədə Rostov Cənub Hərbi Məhkəməsi qərar çıxarıb. Rusiya, Ukrayna və Ermənistan vətəndaşları olan bu şəxslərə ömürlük həbs cəzaları kəsilib.
Krım körpüsü Rusiya Ukraynanın Krım vilayətini ilhaq edəndən sonra tikilib, yarımadanı Rusiyanın cənubuna birləşdirir. Körpünü 2020-ci ildə şəxsən prezident Vladimir Putin açıb. Körpüdən hərbi texnikanın Krıma, Rusiyanın Ukraynanın cənubunda işğal etdiyi ərazilərə daşınmasında istifadə olunur.
2022-ci il oktyabrın 8-də Krım körpüsündə güclü partlayış baş verib, iki avtomobil aşırımı uçub və dəmiryol hissəsində güclü yanğın yaranıb. Beş nəfər həlak olub. Rusiya partlayışı "terror aktı" kimi qiymətləndirib. Putin terror aktının hazırlanmasında Ukrayna xüsusi xidmətlərini günahlandırıb. İstintaq isə partlayışı Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti (SBU) rəhbəri Vasili Malyukun təşkil etdiyini bildirib. Həmin partlayışdan sonra Ukrayna hərbçiləri körpüyə bir neçə dəfə dəniz dronları ilə hücum edib.
Malyuk Ukrayna jurnalistlərinə bildirib ki, partlayışın təşkili üzərində o və daha iki xüsusi xidmət əməkdaşı işləyib. Partlayıcının körpüyə necə daşınması barədə deyib ki, xüsusi xidmət "çox sayda insanı özlərinin xəbəri olmadan istifadə edib".
Rusiyada bu iş üzrə həbs olunanlar günahlarını etiraf etməyib və yük maşınındakı yükün partlayıcı olduğunu bilmədiklərini bildiriblər.
Körpünün partladılması üzrə cinayət işindən əlavə, Rusiyada həmin partlayışla bağlı sosial mediada paylaşımlar edənlərə "terrorizmin təbliği" maddəsi üzrə onlarla cinayət işi açılıb, onlar həbs cəzalarına məhkum olunublar.
'Reuters': ABŞ Belarusla 100 siyasi məhbusun buraxılmasını müzakirə edir
ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyası Belarus hakimiyyəti ilə azı 100 siyasi məhbusun buraxılmasını müzakirə edir. Bunu "Reuters" mənbələrə istinadla yazıb.
Mənbələrə görə, bu, "Minski Moskvadan geosiyasi baxımdan uzaqlaşdırmağı hədəfləyən uzunmüddətli, daha geniş strategiyanın bir hissəsidir".
Amma Belarusun avtoritar lideri Aleksandr Lukaşenko noyabrın 26-da Qırğızıstanda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Putin deyib ki, onlar Bişkekdə "dostların əhatəsindədirlər".
Sentyabrın 11-də Belarusda Lukaşenkonun əfv fərmanı ilə 52 siyasi məhbus azadlığa çıxıb. Onların arasında Sergey Tixanovski və AzadlıqRadiosunun Belarus xidmətinin jurnalisti İqar Losik də olub. Casusluqda ittiham olunmuş 14 əcnəbi də azad edilib.
Bu əfv ABŞ prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Con Koulun Minskə səfəri fonunda gerçəkləşib.
Noyabrın 5-də ABŞ Maliyyə Nazirliyi Belarusa məxsus "Belavia" dövlət aviaşirkətini, yüksəkvəzifəli Belarus rəsmilərinin və Lukaşenkonun ailə üzvlərinin istifadə etdiyi "Bombardier Challenger 850" biznes təyyarəsini sanksiya siyahısından çıxarıb. Bu sanksiyalar 2021-ci ilin dekabrında tətbiq edilmişdi.
Tramp avqustda demişdi ki, Vaşinqton və Minsk daha 1300 məhbusun azadlığa buraxılmasını müzakirə edir.
"Reuters" yazır ki, tərəflər bu dəfə razılığa gələ bilsə, Belarusda bir dəfəyə ən böyük siyasi məhbus qrupu azadlığa çıxa bilər. Belarusun "Vyasna" hüquq-müdafiə mərkəzi ölkə koloniyalarında 1246 siyasi məhbusun cəza çəkdiyini bildirir.
Lukaşenko özü 2006-cı ildən ABŞ sanksiyaları altındadır.
Ermənistanda meşə yanğınları davam edir
Noyabrın 25-də Ermənistanda yüzlərlə yanğınsöndürən, polis əməkdaşı, sıravi vətəndaşlar meşə yanğınlarını söndürməyə çalışıblar. Ölkədə havaların qeyri-adi isti keçməsi yanğınları gücləndirib.
Yanğınlar ötən həftəsonu ölkənin şərqi Geğarqunik vilayətinin Ttucur kəndi ətrafındakı dağ otlaqlarında başlayıb. Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) noyabrın 24-də həmin ərazidə yanğının, əsasən, söndürüldüyünü, amma 80 hektaradək otlaq sahəsinin yandığını açıqlayıb.
Son günlər Geğarqunikin digər yerlərində, ölkənin daha beş vilayətində də yanğınlar baş verib. Ən təhlükəlisi isə şimal-şərqi Tavuş vilayətinin meşəlik ərazilərində müşahidə olunub.
Noyabrın 25-də Tavuşun Navur kəndinin cəmi bir neçə kilometrliyində yanğın şiddətlənib, kənd sakinləri də yanğınsöndürənlərə qoşularaq alovu söndürməyə çalışıblar. Kənd başçısı Mher Niqoyan AzadlıqRadiosunun erməni xidmətinə deyib ki, səylərə baxmayaraq, yanğın böyüyüb: "Hazırda hava çox istidir və bu şəraitdə yanğını söndürmək çətindir".
DİN sözçüsü Narek Sarkisyan deyib ki, ümumilikdə 1830 yanğınsöndürən, polis və meşə təsərrüfatı işçisi Ermənistanda son illərin ən böyük meşə yanğınları ilə mübarizə aparır. Onlara Ermənistan ordusuna məxsus helikopter də yardım göstərir, yanan otlaq və meşə sahələrinə su tökür.
Nazirlik yanğınların əsas səbəbi barədə şərh verməyib. Kənd sakinlərini quru ot, bitki və yarpaqları yandırmamağa çağıran video yayıb.
Krasnodar məhkəməsi azərbaycanlı biznesmenin aktivlərini milliləşdirib
Rusiyanın Krasnodar diyarında arbitraj məhkəməsi həbs edilmiş azərbaycanlı biznesmenin aktivlərini, o cümlədən Tuapse dəniz limanını milliləşdirib. "Kommersant" yazır ki, məhkəmə Şahlar Novruzovun aktivlərini dövlət nəfinə keçirib.
Milliləşdirilən aktivlər arasında "Tuapse Dəniz Kommersiya Limanı" MMC-nin (TMKP) nizamnamə kapitalındakı 100% pay, "TMKP Müəssisəsi", Temryuk dəniz yükləmə terminalı və "Dar Frut" şirkətinə məxsus obyektlər var.
İstintaqın versiyasına görə, Tuapse limanı ərazisindəki körpü və bir neçə bina 1994-cü ildən qanunsuz sövdələşmələr nəticəsində Novruzovun, eləcə də digər cavabdehlərin nəzarətinə keçib. Onlar "İnjtransstroy" korporasiyasının meneceri Oleq Basin və Britaniyanın Vircin adalarında qeydiyyatdan keçmiş "Vonixel Limited" şirkətidir.
Tuapse Dəniz Kommersiya Limanı (TMKP) və "TMKP Müəssisəsi" əsasən Türkiyədən gətirilən meyvə-tərəvəz məhsullarını konteynerlərlə qəbul etməklə məşğuldur.
Ş.Novruzov Krasnodarda "Köhnə Bakı" restoranının, TMKP-nin, "Dar Frut"un, "Podqornı" kənd təsərrüfatı kooperativinin sahibidir. O, həmçinin "Kubanprodukt" MMC-nin keçmiş baş direktorudur. Bu şirkət hazırda onun qardaşı Ramin Novruzova məxsusdur. 2024-cü ildə biznesmenin bütün şirkətlərinin ümumi gəliri təxminən 279 milyon rubl (3.5 milyon ABŞ dolları) təşkil edib.
Novruzov sentyabrın əvvəlində xüsusilə irimiqyaslı dələduzluq işi üzrə həbs edilib.
Tailandda kremasiyaya gətirilən qadının tabutda sağ olduğunu görüblər
Tailandda kremasiya üçün məbədə gətirilən qadın tabutun içində hərəkət etməyə başlayıb.
AP yazır ki, Banqkokun kənarında yerləşən bir buddist məbədi özünün Facebook səhifəsində video yayıb. Pikap maşınının arxa hissəsində ağ tabutda bir qadın görünür, o, qollarını və başını yüngülcə tərpədir.
65 yaşlı qadını məbədə maşınla qardaşı bir əyalətdən gətiribmiş.
Məbədin meneceri agentliyə deyib ki, tabutdan zəif taqqıltı səsi eşidərək onu açıblar. Qadının gözlərini azacıq açdığını, tabutun yanını taqqıldatdığını görüblər.
Qadının qardaşı deyib ki, bacısı təxminən iki ildir yataq xəstəsidir, iki gün öncə nəfəs almadığı görüb. Onu tabuta qoyub, 500 kilometrlik yol gedərək Banqkokdakı xəstəxanaya aparıb. Qadın orqanlarını bağışlamaq istədiyini deyibmiş. Amma xəstəxana rəsmi ölüm şəhadətnaməsi olmadığı üçün qadını qəbul etməyib.
Sözügedən məbəd pulsuz kremasiya xidməti göstərdiyindən qardaş onlara müraciət edib, lakin yenə də sənəd olmadığı üçün məbəd qadını qəbul etməyib. Ölüm şəhadətnaməsinin necə almağı izah edəndə tabutdan səs gəlib. Bundan sonra onları yaxınlıqdakı xəstəxanaya göndəriblər. Məbəd qadının xəstəxana xərclərini ödəyəcəyini bildirib.
Tramp administrasiyası Bayden dövrü qaçqınlarını yenidən araşdıracaq
ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyası keçmiş prezident Co Bayden dövründə ölkəyə gəlmiş bütün qaçqınları yenidən araşdıracaq. "Reuters" gördüyü daxili hökumət memorandumunu "misilsiz qərar" adlandırır. Agentlik yazır ki, bu, ABŞ-yə sığınmış minlərlə insanla bağlı işlərin yenidən açılmasına səbəb ola bilər.
Memorandumu ABŞ vətəndaşlıq və immiqrasiya xidmətinin (USCIS) direktoru Co Edlou imzalayıb. Qərar 2021-ci il yanvarın 20-dən 2025-ci il fevralın 20-dək gəlmiş 233 minədək qaçqına aid edilir. Bayden dövrü qaçqınlarının daimi yaşayış üçün müraciətlərinin işlənməsi də dayandırılır.
USCIS şərh üçün müraciətə cavab verməyib.
Respublikaçı Tramp yanvarda prezident postuna keçincə, dünyanın müxtəlif yerlərindən ölkəyə qaçqın qəbulunu dondurub. Bayden administrasiyası isə 2024-cü maliyyə ilində 100 mindən çox qaçqın qəbul edib.
USCIS memorandumunda deyilir ki, ABŞ-də olan insanların qaçqın meyarlarına cavab vermədiyi müəyyən edilərsə, onların qaçqın statusu ləğv olunacaq. İddia olunur ki, Bayden administrasiyası sürət, say göstəricilərini keyfiyyətli müsahibələrdən, detallı təhlükəsizlik yoxlamalarından üstün tutub.
Tramp oktyabrın sonlarında 2026-cı maliyyə ili üçün qaçqın qəbul limitini 7 min 500 nəfər təyin edib ki, bu da rekord dərəcədə azdır. Üstəlik, ağdərili cənubi afrikalıların qəbuluna üstünlük veriləcəyi açıqlanıb.
Demokratlar qaçqın proqramının belə kəskin kiçildilməsini tənqid edirlər.
İsrail 'Hizbullah'ın hərbi liderini öldürdüyünü bildirir
İsrail bazar günü – noyabrın 23-də Beyrutun cənubuna hava zərbəsi ilə "Hizbullah" qruplaşmasının hərbi liderini öldürdüyünü bildirir.
ABŞ və İsrail "Hizbullah"ı terror təşkilatı kimi tanıyır. Amma bu qruplaşma Livanda qanuni siyasi qüvvə kimi fəaliyyət göstərir.
İsrail ordusunun bəyanatına görə, Livan ətrafına zərbələrdə "Hizbullah"ın baş qərargah rəisi Əli Təbatəbaini hədəfə alıb.
"Hizbullah" da bəyanatında Təbatəbainin ölümünü təsdiqləyib, onu "ən böyük cihadçı komandir" adlandırıb. "Hizbullah" rəsmisi Mahmud Qmati İsrailin zərbəsinin qırmızı xətti keçdiyini, qruplaşmanın cavab verəcəyini bildirib.
Çoxmərtəbəli binaya dəyən zərbədə beş nəfər öldürülüb, 28 nəfər yaralanıb.
ABŞ 2016-cı ildə Təbatəbaiyə sanksiyalar tətbiq edib, onun barəsində informasiya üçün 5 milyon dollar vəd edib.
İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu televiziya ilə qısa bəyanatında deyib ki, İsrail "Hizbullah"ın qüvvələrini yenidən qurmasına icazə verməyəcək, Livan hökumətindən qruplaşmanın tərksilah olunması öhdəliyini yerinə yetirməsini gözləyir.
Livan prezidenti Cozef Aun beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailin hücumlarını dayandırmağa çağırıb.
Bir həftədən sonra Papa Leonun Beyruta səfəri gözlənilir.
Son aylar ilk dəfədir İsrail Beyrutu vurur. 2023-2024-cü illərdə İsraillə "Hizbullah" arasında konflikt kəskinləşib, sonradan atəşkəs əldə olunub. Amma İsrail o vaxtdan Livana gündəlik zərbələri davam etdirir, "Hizbullah"ın silah anbarlarını, döyüşçülərini hədəfə aldığını bildirir.
İsrail qruplaşmanın rəhbərliyini, ovaxtkı lideri Həsən Nəsrullahı məhv edib.
Belarus 31 ukraynalını azad edib
Belarusun avtoritar lideri Aleksandr Lukaşenko 31 ukraynalı vətəndaşı əfv edərək azadlığa buraxıb. Bu, ABŞ prezidenti Donald Trampla əldə edilmiş razılaşmanın tərkib hissəsi olaraq gerçəkləşib.
Ukraynanın məhbus mübadiləsi üzrə koordinasiya komitəsi noyabrın 22-də Belarus rəsmilərindən mülki şəxsləri təhvil aldıqlarını bildirib.
"Belarusda saxlanılan və iki ildən 11 ilədək müxtəlif həbs cəzalarına məhkum edilmiş qadın və kişilər Ukraynaya qayıdırlar", – komitə Telegram-da yazıb və ABŞ prezidenti Trampa təşəkkür edib.
Həmin şəxslərin hansı ittihamlarla saxlanıldığı aydın deyil. Ukrayna rəsmiləri onların "Ukraynayönlü mövqeyinə görə saxlanılan, Ukraynaya kömək etməkdə günahlandırılan mülki qadın və kişilər" olduğunu bildirib.
Lukaşenko Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yaxın müttəfiqidir. O, son bir ildə Qərblə münasibətləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə bir neçə dəfə məhbusların buraxılmasına razılıq verib.
Belarus lideri bununla Qərbin sanksiyaları yumşaldacağına ümid edir. Sanksiyalar isə onun Rusiyanın 2022-ci ilin fevralında Ukraynanın tammiqyaslı işğalında dəstəyinə görə tətbiq edilib.
Daha öncə azadlığa çıxan məhbuslar işgəncə və pis rəftar hallarından danışıblar.
Tramp isə daha çox məhbusun azad edilməsi niyyəti ilə Belarus üzrə xüsusi elçi təyin edib.
ABŞ prezidenti avqustda Lukaşenko ilə telefonla danışaraq çoxlarını təəccübləndirib. O, sentyabrda bildirib ki, ölkənin saxladığı yüzlərlə siyasi məhbusun bir çoxunun azad ediləcəyinə inanır.
"Onların 1400-dən (Belarusdakı siyasi məhbus sayı) çoxunu azad edəcəklərinə inanıram", – Tramp sentyabrın 5-də jurnalistlərə deyib, bunun yaxın gələcəkdə baş verə biləcəyini əlavə edib.
Gündəm