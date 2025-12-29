Sosial şəbəkələrdə hökuməti tənqid edən müəllim həbs olunub

Sosial şəbəkələrdə, prezident də daxil, hökumətin siyasətini tənqid edən ictimai fəal Dəyanət Çələbiyev həbs olunub.
AzadlıqRadiosunun bilgisinə görə, D.Çələbiyev dekabrın 22-də saxlanılıb. İki gün sonra Xətai rayon Məhkəməsində hakim Rəfael Sadıxovun (onun hakimlik səlahiyyətlərinə bir neçə gün öncə xitam verilib-red.) qərarıyla onun haqqında həbs-qətimkan tədbiri seçilib.
İngilis dili müəllimi olan D.Çələbiyev bir nəfərə xəsarət yetirməkdə suçlanır. Ona Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4-cü (xuliqanlıq niyyətiylə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bu maddənin sanksiyasında 6 ildən 11 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
D.Çələbiyev özünü təqsirli bilmir və heç kimə xəsarət yetirmədiyini, şərlənərək həbs olunduğunu deyir.
44 yaşlı ictimai fəalın üç övladı var.
D.Çələbiyev bu ilin mayında da həbs olunmuşdu. O zaman İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu (xırda xuliqanlıq) və 535.1-ci (polisin qanuni tələbinə tabe olmama) maddələriylə ona 30 sutka inzibati həbs cəzası verilmişdi. O, polisə müqavimət göstərməsi haqda yazılanları yalanlamış, sosial şəbəkələrdə yazdıqlarına, hökumətin ünvanına tənqidlərinə görə cəzalandırıldığını söyləmişdi.
Xatırlatma
Son illər bir çox ictimai-siyasi fəal kiməsə bıçaqla xəsarət yetirmək ittihamıyla həbs olunub. Onların arasında işçi hüquqlarını qoruyan Afiyəddin Məmmədov, AXCP sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi olmuş Kənan Zeynalov (Basqal), bu partiyanın başqa bir üzvü - Zamin Salayev, ictimai fəallar Əhməd Məmmədli, Nicat İbrahim, keçmiş diplomat Emin İbrahimov və başqaları var.
Bu şəxslərin hamısı özünü təqsirli bilmir, heç kimə xəsarət yetirmədiklərini bildirirlər. Deyirlər ki, zərərçəkmiş qismində tanınan şəxslər qəfildən qarşılarına çıxıb və bıçaqlandığını iddia edərək özünü yerə yıxıb.
Hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladığı siyahılara görə, indi Azərbaycan həbsxanalarında 400-ə yaxın siyasi məhbus var.
Rəsmilər, bir qayda olaraq, ölkədə heç kimin peşə fəaliyyətinə görə, siyasi səbəblərlə həbs edilmədiyini deyir, adı həmin siyahılarda yer alanların törətdikləri cinayət üzündən cəzalandırıldığını vurğulayırlar.