Azərbaycanda boşanmalar artır, nikahlar azalır
Bu ilin ilk iki ayında qeydə alınan nikahların sayı 5 mini bir qədər keçdiyi halda, boşanmaların sayı artıq 3 mini ötüb. Sosioloq Üzeyir Şəfiyevin fikrincə, bir çox hallarda insanlar liberal dəyərləri yanlış anlayır, nəticədə hər hansı kiçik münaqişə boşanma ilə yekunlaşır: "Azərbaycanda boşanmalar "bum" xarakteri alıb. Sanki cəmiyyətdə "o boşandısa, mən də boşanım" kimi yanlış bir yanaşma formalaşıb. Boşanma halları barədə nə qədər çox yazılır və danışılırsa, bu tendensiya insanlar üçün bir o qədər adiləşir".