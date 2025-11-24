Dünya xəbərləri
Belarus 31 ukraynalını azad edib
Belarusun avtoritar lideri Aleksandr Lukaşenko 31 ukraynalı vətəndaşı əfv edərək azadlığa buraxıb. Bu, ABŞ prezidenti Donald Trampla əldə edilmiş razılaşmanın tərkib hissəsi olaraq gerçəkləşib.
Ukraynanın məhbus mübadiləsi üzrə koordinasiya komitəsi noyabrın 22-də Belarus rəsmilərindən mülki şəxsləri təhvil aldıqlarını bildirib.
"Belarusda saxlanılan və iki ildən 11 ilədək müxtəlif həbs cəzalarına məhkum edilmiş qadın və kişilər Ukraynaya qayıdırlar", – komitə Telegram-da yazıb və ABŞ prezidenti Trampa təşəkkür edib.
Həmin şəxslərin hansı ittihamlarla saxlanıldığı aydın deyil. Ukrayna rəsmiləri onların "Ukraynayönlü mövqeyinə görə saxlanılan, Ukraynaya kömək etməkdə günahlandırılan mülki qadın və kişilər" olduğunu bildirib.
Lukaşenko Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yaxın müttəfiqidir. O, son bir ildə Qərblə münasibətləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə bir neçə dəfə məhbusların buraxılmasına razılıq verib.
Belarus lideri bununla Qərbin sanksiyaları yumşaldacağına ümid edir. Sanksiyalar isə onun Rusiyanın 2022-ci ilin fevralında Ukraynanın tammiqyaslı işğalında dəstəyinə görə tətbiq edilib.
Daha öncə azadlığa çıxan məhbuslar işgəncə və pis rəftar hallarından danışıblar.
Tramp isə daha çox məhbusun azad edilməsi niyyəti ilə Belarus üzrə xüsusi elçi təyin edib.
ABŞ prezidenti avqustda Lukaşenko ilə telefonla danışaraq çoxlarını təəccübləndirib. O, sentyabrda bildirib ki, ölkənin saxladığı yüzlərlə siyasi məhbusun bir çoxunun azad ediləcəyinə inanır.
"Onların 1400-dən (Belarusdakı siyasi məhbus sayı) çoxunu azad edəcəklərinə inanıram", – Tramp sentyabrın 5-də jurnalistlərə deyib, bunun yaxın gələcəkdə baş verə biləcəyini əlavə edib.
UNESCO siyahısına salınmış Hirkan meşələri yanır, İran yardım istəyir
2019-cu ildən UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına salınmış qədim Hirkan meşələrində yanğın üç həftədir davam edir. İran beynəlxalq yardım istəyib.
Yanğın oktyabrın 31-də Mazandaran vilayətinin Elit kəndi yaxınlığında başlayıb. Hələlik yanğını söndürmək mümkün olmayıb. Hirkan meşələri dünyada ən qədim və ən çox biomüxtəlifliyə malik ekosistemlərdən biridir.
İran prezidenti Məsud Pezeşkianın müavini Məhəmməd Cəfər Qaimpənah noyabrın 21-də X platformasında yazıb ki, "dost ölkələrdən tez bir zamanda yardım istəmək üçün hazırlıqlar görülüb".
Qaimpənah hansı ölkələrin nəzərdə tutulduğunu yazmayıb. İranın Ətraf Mühit İdarəsinin rəhbəri Şina Ənsari daha sonra bildirib ki, Türkiyə yanğınların söndürülməsinə yardım üçün iki xüsusi su təyyarəsi, bir helikopter və səkkiz nəfərlik heyət göndərəcək. Ənsari əlavə edib ki, lazım gələrsə, İran Rusiyadan da yardım istəyə bilər.
Rəsmilərin iddiasına görə, yanğın bir neçə gündən sonra nəzarət altına alınıb, amma bir həftə öncə ikinci dəfə alovlanıb.
Ekoloji fəallar, yerli sakinlər isə yanğının üç həftədir fasiləsiz davam etdiyini, heç vaxt tam söndürülmədiyini bildirirlər. Çətin relyef, qeyri-adi isti hava, quru yarpaqların, yıxılmış ağacların topalanması yanğının davamlılığına və yayılmasına səbəb olur.
İnternetdə yayılan gecə görüntüləri dağıntının miqyasını və fövqəladə hal qrupları ilə könüllülərin alovlarla ağır mübarizə apardığını göstərir.
Mazandaranın Təbii Sərvətlər İdarəsinin rəhbəri Mehrdad Xəzai-Pul yanğının əsas səbəbini insan səhlənkarlığı ilə əlaqələndirib, təbii amillərin əsas səbəb olmadığını deyib: "Təəssüf ki, bəziləri ehtiyatsız davranaraq yanğına səbəb olub".
Hirkan meşələrinin təxminən 660 min hektar Mazandaran vilayətində yerləşir. Xəzər dənizinin cənub sahilləri boyunca uzanan meşələrin yaşı 40 milyon ildən çoxdur. UNESCO-nun məlumatına görə, burada 500 ilədək yaşı olan ağaclar var.
Ternopolda Rusiyanın zərbəsindən ölənlərin sayı 31-ə çatıb
Artıq üçüncü gündür Rusiyanın Ternopolda çoxmərtəbəli yaşayış binasına zərbəsindən sonra axtarış-xilasetmə işləri gedir. Hücum nəticəsində həlak olanların sayı 31-ə çatıb.
Xilasedicilər dağıntılar altından daha üç nəfərin – bir qadının və iki uşağın meyitini çıxarıblar.
Bu haqda Ukrayna Milli Polisi məlumat yayıb.
Həlak olanların altısı uşaqdır, 90-dan çox xəsarət alan var, onların arasında 18 uşaq var.
Polisin həlak olanların şəxsiyyətinin müəyyənləşdirildiyini, hələ də itkin düşənlərin axtarışının getdiyini bildirir.
Noyabrın 19-na keçən gecə Rusiya ordusu Ukraynanın qərb bölgələrinə zərbələr endirib. Ternopolda doqquzmərtəbəli yaşayış binası qismən dağılıb, digər doqquzmərtəbəli binada yanğın olub. Ukrayna binaya Rusiyanın X-101 raketinin düşdüyünü bildirir.
19 noyabr
Ukrayna Rusiyaya ATACMS raketləri ilə hücum etdi
Ukrayna noyabrın 18-də Voronejə ABŞ istehsalı olan dörd uzaqmənzilli ATACMS raketi ilə zərbə endirib. Bunu Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi (MN) bildirir.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı bir gün öncə bildirmişdi ki, Rusiyanın ərazisində bir hərbi obyektə zərbə endirmək üçün ATACMS-dən istifadə olunub. Bu, müharibə başlayandan bəri ilk belə haldır. Qurum neçə raketin buraxıldığını, hansı istiqamətdə atıldığını dəqiqləşdirməyib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, bütün raketlər vurulub, yerə düşən qalıqlar uşaq evinin, herontologiya mərkəzinin və şəxsi evin damlarına ziyan vurub. Rusiya MN vurulduğu bildirilən raketlərin qalıqlarının fotolarını dərc edib.
Qurum Xarkov vilayətində ATACMS raketlərinin buraxılış qurğularının cavab zərbəsi ilə məhv edildiyini bildirib. Amma bu məlumat müstəqil təsdiqlənməyib
İndiyədək Ukrayna bu raketlərlə Rusiyanın işğal etdiyi ərazilərə zərbələr endirib.
ABŞ 2023-cü ildən Ukraynaya ATACMS uzaqmənzilli ballistik raketlər verir. O zaman Vaşinqton Ukraynanın Rusiya ərazisini vurmasına qadağa qoymuşdu, bu qadağa sonradan aradan qaldırıldı. 2025-ci ilin sentyabrında ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Kit Kelloq Ukraynanın Rusiyanın dərinliyinə zərbələr endirə biləcəyini təsdiqləmişdi.
Qazaxıstanda 'rusofobiya ilə mübarizəçi' məhkum edilib
Qazaxıstanın Kokşetau şəhərindən bloqer, "şimallı qazax" ləqəbli Aslan Toleqenov milli ədavəti qızışdırmaq və saxta məlumatlar yaymaq maddələri üzrə 3 il 9 ay həbsə məhkum edilib.
O, sosial şəbəkələrdə və YouTube kanalında Qazaxıstanın Rusiya ilə əlaqələrini möhkəmləndirməyə çağırır, Qərb mövzularını dəstəkləməməyi təbliğ edirdi. Deyirdi ki, Qazaxıstan strateji baxımdan Rusiyaya yönəlsə, ölkədə təhlükəsizlik, sabitlik və ardıcıl inkişaf olar. O, iki ölkə arasında ortaq mədəni dəyərlərdən, iqtisadi əməkdaşlığın qarşılıqlı faydasından danışırdı.
Videolarından birində Toleqenov deyib ki, onun ana dili rus dilidir və Rusiyaya Orta Asiyada iqtisadiyyatın, elm və mədəniyyətin inkişafına görə təşəkkür edib. Rusiya təbliğat mediası bloqeri "Qazaxıstanda rusofobiya" mövzusunda müsahibələrə dəvət edib.
"Fikrimcə, bloqerlərdən kütləvi informasiya vasitələrinə qədər bu istiqamətdə texniki provokasiyalarla Rusiyaya və ruslara qarşı nifrəti artırmağa çalışırlar", –Toleqenov bildirib.
Toleqenovun qapalı keçən məhkəmədə günahını etiraf etdiyi bildirilir.
AzadlıqRadiosunun qazax xidməti hökmün sosial şəbəkələrdə fəal müzakirə olunduğunu yazır. Deputat Ermurat Bapi cəzanı yüngül sayır. Bloqerin tərəfdarları isə Qazaxıstan hakimiyyətini onu azad etməyə çağırırlar. Onlar "şimallı qazaxa azadlıq" həştəqi ilə Toleqenova dəstək videoları paylaşırlar.
Qazaxıstan Cinayət Məcəlləsinin 174-cü maddəsi milli ədavəti qızışdırmağa görə cəza nəzərdə tutur və ölkənin iki ən böyük etnik qrupu olan qazaxlara, həm də ruslara qarşı təhqiredici ifadələrə qarşı tətbiq olunur.
Noyabrın 3-də Karaqanda məhkəməsi 22 yaşlı Alika Muxamadiyevanı qazaxlar və müsəlmanlar haqqında təhqiredici şərhlərə görə 3 il yarım müddətinə həbsə məhkum edib. Azyaşlı övladı olduğuna görə cəza təxirə salınıb.
Bu ilin iyununda isə Şimali Qazaxıstan vilayətində hamilə Jansla Darxambayeva 2 il həbs cəzasına məhkum edilib. Onun TikTok-da Rusiya prezidenti Vladimir Putini Qazaxıstan torpaqlarını qaytarmağa çağırdığı və rusları təhqir etdiyi bildirilir.
Gerasimov Kupyanskın tutulduğunu deyir, Ukrayna təkzib edir
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Valeri Gerasimov Xarkov vilayətindəki Kupyansk şəhərinin "azad olunduğunu" bildirib, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı isə bu iddianı təkzib edib.
Gerasimov noyabrın 20-də "Qərb" qoşun qruplaşmasının komanda məntəqələrindən birində prezident Vladimir Putinə məruzə edib. Baş qərargah rəisi bildirib ki, Rusiya hərbçiləri Kupyanskı və Xarkov vilayətinin Volçansk şəhərinin 80 faizindən çoxunu "azad ediblər". Bundan əlavə, Gerasimov Pokrovsk ərazisinin 70-75 faizindən çoxunun Rusiyanın nəzarətində olduğunu iddia edib.
Ukrayna Baş Qərargahı isə Kupyanskın hələ də Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin nəzarəti altında olduğunu bildirib. Ukrayna ordusuna görə, "şəhər və onun ətraflarında düşmənin şəhərə sızmış diversiya-kəşfiyyat qruplarının aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi üçün əks-diversiya tədbirləri və xüsusi əməliyyatlar davam edir".
"Yampolda da oxşar vəziyyət müşahidə olunur. Yaşayış məntəqəsi yaxınlığında qoşunlarımızın axtarış-zərbə əməliyyatları davam edir. Xarkov vilayətində Volçanskın guya 80 faizinin və Pokrovskun 70 faizinin ələ keçirilməsi barədə bəyanatlar da həqiqətə uyğun deyil", – Ukrayna Baş Qərargahı bildirir.
Türkiyədə mərc oyunları üzrə istintaq genişlənir
Türkiyənin futbol liqalarında daxili mərc oyunları ilə bağlı istintaqın daha da genişlənəcəyi gözlənir. Noyabrın 20-də prokuror məşqçilərin, şərhçilərin, klub başçılarının da istintaqa cəlb olunacağını bildirib.
Peşəkar liqalarda bəzi rəsmilərin oyunlara mərc qoyduğu açıqlanandan sonra Türkiyə Futbol Federasiyası (TFF) noyabrın əvvəlində 149 hakim və hakim köməkçisini vəzifədən çıxarıb.
Ötən həftə əməliyyat genişlənib, yüksək liqa klublarından birinin rəhbəri daxil səkkiz nəfər həbs olunub. Federasiya bütün liqalardan mindən çox oyunçunu uzaqlaşdırıb. İkinci və üçüncü liqalarda oyunlar iki həftəlik dayandırılıb.
"Növbəti günlərdə yeni bir əməliyyat keçirə bilərik. Futbolumuzu tam təmizləmək istəyirik", – İstanbulun baş prokuroru Akın Gürlek NTV-yə deyib. O, Türkiyənin UEFA, İnterpol ilə əməkdaşlıq etdiyini söyləyib. Hakimiyyət orqanları Monteneqro, Kipr və Gürcüstanda qeyri-qanuni qumar oynamaqda şübhəli bilinən türkiyəliləri də izləyir. Prokuror hazırda türkiyəli şübhəlilərin qeyri-qanuni mərc üçün yararlandığı xarici mərc platformalarından cavab gözlədiklərini əlavə edib.
TFF məsələni şərh etməsə də, federasiya prezidenti İbrahim Hacıosmanoğlu etiraf edib ki, "türk futbolunda mənəvi böhran" yaşanır.
Federasiyanın araşdırması üzə çıxarıb ki, Türkiyənin peşəkar liqalarındakı 571 hakimdən 371-nin mərc hesabı var.
Türkiyənin idman intizamı qaydalarına görə, oyunun nəticəsinə, gedişatına təsir göstərməkdə və ya bunun üçün ödəniş almaqda təqsirli bilinən şəxslər idmandan ömürlük uzaqlaşdırılır. Bu pozuntuları klub rəhbərləri törədirsə, klub təmsil edildiyi liqadan kənarlaşdırılır, məsuliyyət daşıyanlar cərimələnir.
Rusiya dronu AzadlıqRadiosu jurnalistinin də olduğu evakuasiya avtomobilini vurub
Noyabrın 20-də səhər Rusiya dronu Donetsk vilayətinin Liman şəhərinə dinc sakinləri çıxarmağa gedən evakuasiya maşınına zərbə endirib.
Avtomobildə AzadlıqRadiosunun layihələrindən biri "Donbass Reallii" müxbiri Sergey Qorbatenko, iki polis əməkdaşı və "Plain Compassion Crisis Response" humanitar təşkilatının amerikalı könüllüsü olub.
Hücum nəticəsində sükan arxasında olan amerikalı könüllü üzündən qəlpə yaraları alıb.
"Gedirdik və qəfildən səs eşitdik. Nə baş verdiyini tam anlamadım. Mən ABŞ-dəyəm, buraya insanları çıxarmağa gəlmişik. İndi bir az çaşqınam", – könüllü Devon Masser ilkin tibbi yardımdan sonra deyib.
Avtomobil tamamilə yanıb.
AzadlıqRadiosunun macar xidməti bağlanır
Azad Avropa/Azadlıq Radiolarının (RFE/RL) macar xidməti 21 noyabr gecəyarıdan bağlanır. Bu xidmət beş il öncə macarıstanlılara dəqiq və müstəqil xəbərlər çatdırmaq üçün bərpa olunmuşdu.
Xidmət izləyicilərinə müraciətində bildirir ki, komandası "Macarıstandakı auditoriyanı müstəqil jurnalistika ilə təmin etməkdən ötrü fədakarlıqla çalışıb".
Xidmətin hazırladığı kontent onlayn əlçatan qalacaq.
"Oxucularımızın bizə göstərdiyi etimada, diqqətə və dəstəyə görə dərin minnətdarlıq hissi duyuruq", – bəyanatda deyilir.
AzadlıqRadiosunun prezidenti və baş icraçı direktoru Stiv Kapus macar xidməti jurnalistlərinin işini yüksək qiymətləndirib: "Onların peşəkarlığı, fədakarlığı və missiyamıza sarsılmaz töhfəsi uğurumuza mənalı təsir göstərib, onların bu quruma gətirdiyi hər bir şeyə görə dərin minnətdarıq".
Macar xidməti 2020-ci ildə ABŞ Konqresinin tapşırığı ilə bərpa olunub. Daha öncə əvvəl xidmət 1950–1993-cü illərdə fəaliyyət göstərib.
AzadlıqRadiosu daxil ABŞ-nin maliyyələşdirdiyi yayımçılara nəzarət edən ABŞ Qlobal Media Agentliyi (USAGM) noyabrın 5-də Konqresə radionun macar xidmətini bağlamaq niyyətini bildirib. Xidmət 2025-ci il noyabrın 21-dən bağlanır.
"Yeni fəaliyyətimizin ilk günündən auditoriyanın diqqətinə və dəstəyinə görə minnətdarıq. Onlara unikal və orijinal hekayələr təqdim etmək bizdən ötrü şərəf olub", – macar xidmətinin rəhbəri Tibor Voveş belə deyib.
Nyu-Yorkda uşaqları zəhərli konfetlə öldürmək istəyən gürcüstanlı özünü təqsirli bilib
Gürcüstan vətəndaşı Mixeil Çxikvişvili Bruklin Federal Məhkəməsində nifrət cinayətlərinə çağırış, bomba və ritsin zəhərinin hazırlanması təlimatlarını yaymaqda özünü təqsirli bilib. O, ağ irqin üstünlüyünü təbliğ edən, zorakı ekstremist "Maniac Murder Cult" (Manyak Qətl Kultu) təşkilatının liderlərindən biridir. Məlumatı ABŞ Ədliyyə Nazirliyi yayıb.
Məlumata görə, Çxikvişvili "Mişka", "Mixeil", "Qəssab komandir" və "Qəssab" ləqəbləri ilə tanınıb. O, yəhudi icmasına və irqi azlıqlara qarşı partlayışlar, zəhərlənmə hücumlarının təşkili üçün başqalarını cəlb edib. Çxikvişvili Nyu-Yorkda çoxsaylı qurbanlara səbəb olacaq terror aktının planlaşdırılmasında, buna təhrikdə də ittiham olunur.
Çxikvişvili 2024-cü ilin iyulunda Moldovada saxlanılıb, bu ilin mayında ABŞ-a ekstradisiya edilib.
Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FTB) rəhbəri Keş Patel deyib ki, o, "yəhudilərə və irqi azlıqlara qarşı dəhşətli qəsd planında iştirakını qəbul edib, hətta bayramlarda uşaqları zəhərli konfetlərlə öldürməyi planlaşdırıb".
ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Çxikvişvilinin 2022-ci ilin iyunundan Bruklində yaşadığını bildirir. Onun Nyu-Yorkda kütləvi zorakılığa təhrik etdiyi şəxslərdən biri FTB-nin gizli agenti olub.
İttiham aktına görə, Çxikvişvili 2023-cü ilin noyabrında Yeni il ərəfəsində Nyu-Yorkda kütləvi qırğın törətmək üçün terror aktını planlaşdırmağa başlayıb. Plana əsasən, icraçılardan biri Santa Klausa bənzər geyimdə irqi azlıqlara zəhərli konfetlər paylamalı idi.
Ədliyyə Nazirliyi Çxikvişvilinin dünya üzrə bir neçə hücum və qətlə səbəb olduğunu bildirir. Bu ilin yanvarında Tennessi ştatının Neşvil şəhərində 17 yaşlı məktəbli bir nəfəri öldürüb, birini yaralayıb və sonra intihar edib; hücum onlayn yayımlanıb, cinayətkarın manifestində Çxikvişvili və "Maniac Murder Cult"a istinad olunub. 2024-cü ilin avqustunda isə Türkiyənin Əskişəhir şəhərində bir şəxs məscidin yaxınlığında beş nəfərə bıçaqla xəsarət yetirib; o, nasist simvollu taktiki jilet geyinib, Çxikvişvilinin "Nifrətçinin təlimatı"nı və digər zorakılığı təşviq edən materiallar yayıb.
ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Çxikvişvilini maksimum 40 il həbs cəzası gözlədiyini bildirib.
İspaniya 'Meta' ilə bağlı araşdırma aparacaq
İspaniya hökuməti "Facebook" və "Instagram"ın sahibi "Meta" şirkətinin istifadəçilərin gizliliyini pozub-pozmadığını araşdıracaq. Ölkənin baş naziri Pedro Sançes noyabrın 19-da belə bir açıqlama verib.
Sançesin ofisinin bildirdiyinə görə, araşdırma bir neçə beynəlxalq tədqiqat mərkəzinin apardığı tədqiqatlara əsaslanır. Belə ki, şirkətin "Android" cihaz istifadəçilərinin internet fəaliyyətini izləmək üçün gizli mexanizmdən istifadə etdiyi iddia olunur.
"İspaniyada qanun hər hansı alqoritmdən və ya böyük texnologiya platformasından üstündür. Hüquqlarımızı pozan hər kəs bunun nəticəsinə qatlanacaq", – Sançes deyib.
Hökumətin mövqeyinə görə, "Meta" şirkəti təhlükəsizlik və məxfiliklə bağlı Avropa İttifaqının məlumatların qorunması üzrə ümumi qaydalarını (GDPR), bəzi digər qanunları pozmuş ola bilər.
"Meta" ölkənin aşağı palatasının komitəsi qarşısında ifadə verməyə çağırılacağı açıqlanıb.
Şirkətin bu açıqlamaya münasibəti bəlli deyil. Amma "Meta" indiyədək istifadəçi datasını qaydalara uyğun idarə etdiyini bildirib.
Gürcüstan XİN Brüsselin insan haqları üzrə dialoqu təxirə salmasını tənqid edir
Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Avropa İttifaqının Tbilisi ilə insan hüquqlarının müdafiəsinə dair dialoqu təxirə salması ilə bağlı bəyanat yayıb. Qurum qeyd edir ki, Aİ-nin Gürcüstanla bütün səviyyələrdə dialoqu dayandırmasına baxmayaraq, Tbilisi insan hüquqları ilə bağlı qarşıdakı görüşü Brüssel ilə əməkdaşlıq imkanı, Gürcüstanın tez-tez tənqid olunduğu məsələlərin müzakirəsi üçün fürsət kimi qiymətləndirirdi.
"...Avropa tərəfi sözügedən görüşü tamamilə qəbuledilməz və əsassız bəhanə ilə təxirə saldı. Bu mövzudan növbəti siyasi manipulyasiya üçün istifadə olunması ciddi şübhələr doğurur və elə təəssürat yaradır ki, Avropa Xarici Fəaliyyət Xidməti görüşün keçirilməsində səmimi maraqlı olmayıb", – bəyanatda deyilir.
AzadlıqRadiosunun gürcü xidməti xəbər verir ki, görüşün təxirə salınmasına nümayəndə heyətinə sanksiya altında olan məmurun salınması səbəb olub. Söhbətin daxili işlər nazirinin müavinindən getdiyi güman edilir. Avropa diplomatlarına görə, Gürcüstan sanksiya tətbiq edilən şəxslərin iştirakında israr edib, bu isə Aİ üçün qəbuledilməzdir. Brüssel vurğulayıb ki, görüş "Gürcüstan tərəfinin yaratdığı maneələr ucbatından" təxirə salınıb.
Gürcüstan daxili işlər nazirinin beş müavini var: Şalva Tadumadze, Aleksandr Daraxvelidze, Mariam Tabatadze, Roland Mesxi və Giorgi Saxokiya. Onlardan ikisi –Tadumadze və Daraxvelidze müxtəlif ölkələrin sanksiyaları altındadır.
Sanksiya altında olan digər nazir müavini Giorgi Butxuzi noyabrın 11-də vəzifədən azad edilib və yerinə Saxokiya təyin olunub.
Aİ hələlik Gürcüstanın yüksəkvəzifəli məmurlarına vahid sanksiyalar tətbiq etməyib. Ayrı-ayrı ölkələr isə "Gürcü Arzusu" təmsilçilərinə məhdudiyyətlər açıqlayıb.
Ötən il noyabrın sonunda Gürcüstan Avropaya inteqrasiyanın 2028-ci ilədək dayandırılmasını elan edib. O vaxtdan parlament binası qarşısında nümayişlər keçirilir. Etirazçılar növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini, saxlanmış bütün nümayişçilərin buraxılmasını tələb edirlər.
ABŞ Konqresi 'Epşteyn dosyesi'nin açıqlanmasına səs verib
Noyabrın 18-də ABŞ Konqresi Ədliyyə Nazirliyi üzərinə maliyyəçi Cefri Epşteynlə bağlı bütün sənədləri açıqlamaq öhdəliyi qoyan qanun layihəsini təsdiqləyib. Prezident Donald Tramp qanunu imzalayacağını bildirib. Yetkinlik yaşına çatmayanlara qarşı seksual cinayətlərə görə məhkum edilmiş Epşteyn yeni məhkəmə prosesini gözləyərkən intihar etmişdi.
Konqresin bu addımından öncə prezident respublikaçı konqresmenləri qanun layihəsini dəstəkləməyə çağırmışdı. Prezident Tramp və respublikaçı fraksiyanın rəhbərliyi aylarla "Epşteyn dosyesi"nin ictimailəşdirilməsinə qarşı çıxıb, bunu Epşteynin qurbanlarının maraqlarını qorumağın vacibliyi ilə əsaslandırıblar.
"Epşteyn işi" ABŞ-də böyük diqqət çəkib, bunun əsas səbəblərindən biri onun ölkənin siyasi və maliyyə dairələrində geniş əlaqələrinin olmasıdır. Epşteynin tanışları və dostları arasında keçmiş prezident Bill Klinton, Nyu-York meri Maykl Blumberq də var idi. 90-cı illərdə D.Tramp da onunla dostluq edib. Epşteyn arxivində onların bir çoxu ilə yazışmalar saxlanılır.
Ağ evə gəldikdən sonra Donald Tramp federal istintaq zamanı toplanmış "Epşteyn dosyesi"ni açıqlamağa söz versə də, bu vəd yerinə yetirilməyib və bir neçə respublikaçı konqresmen buna görə prezidenti tənqid edib. Qanun layihəsinin təşəbbüskarları da elə həmin qanunvericilər olublar.
"Bu, bir partiyanın deyil, cəmiyyətin tələbidir", – qanun layihəsinə son, həlledici imzanı atan demokrat Adelita Qrixalva deyib.
Ukraynanın keçmiş baş nazir müavini iki aylıq həbs olunub
Ukraynanın Korrupsiyaya Qarşı Ali Məhkəməsi "Energoatom"dakı mənimsəmə işi üzrə keçmiş baş nazir müavini Aleksey Çernışovu 60 sutka həbsə məhkum edib. Ona 51.6 milyon qrivna (təxminən 1.23 milyon dollar) girov qarşılığında azadlığa çıxmaq imkanı verilib. Bu barədə AzadlıqRadiosunun Ukrayna xidmətinin müxbiri məhkəmə zalından xəbər verib. Çernışova bu iş üzrə qanunsuz varlanma ittihamı irəli sürülüb.
Hakim ittiham tərəfinin vəsatətinin qismən təmin olunduğunu bildirib.
Çernışov məhkəmənin həbs qərarını "şok və absurd" adlandırıb, şübhələrin əsassız olduğunu deyib.
İclasda prokurorluq təmsilçisi keçmiş məmurun 55 milyon qrivna (1.3 milyon dollar) girov qarşılığında həbs olunmasını xahiş edib. İttihama görə, bu, Çernışovun mümkün qanunsuz varlandığı bildirilən məbləğə bərabərdir.
NABU bildirib ki, detektivlər şübhəliyə və onun etibar etdiyi şəxsə ümumilikdə 1.2 milyon ABŞ dollarından çox və təxminən 100 min avro nağd pul verilməsi faktını azı üç epizod üzrə sənədləşdiriblər. Sübutlar arasında vəsaitlərin verilməsinin detallarının müzakirə olunduğu gizli dinləmə yazıları da var.
Prokuror onu da deyib ki, "Professor" ləqəbli fiqurantlardan birinin Çernışovun həyat yoldaşı Svetlana olduğu ehtimal edilir.
İttihamları rədd edir
Çernışovun vəkilləri və özü ittihamları rədd edirlər. Keçmiş baş nazir müavini deyib ki, "Energoatom"la heç bir əlaqəsi olmayıb, istintaqın ona qanunsuz yolla əldə edilmiş pulun verilməsini sübut edən dəlilləri yoxdur.
Çernışov məhkəmədə bildirib ki, istintaq materiallarında adı keçən digər fiqurantları tanımır. O, həmçinin SAPO və NABU əməkdaşlarının ona aid etdikləri "Çe Qevara" ləqəbi barədə heç nə bilmədiyini deyib. Ancaq etiraf edib ki, lent yazılarındakı səs onunkuna bənzəyir.
Keçmiş məmur istintaqın "pulyuma məkanı" adlandırdığı ofisdə olduğunu təsdiqləyib. İttihama görə, Çernışov məhz orada pul alıb. O isə iddia edir ki, həmin yerə intellektual klub görüşünə gedib.
Təqsirli bilinsə, Çernışovu 5 ildən 10 ilədək azadlıqdan məhrum etmə və 3 il müddətinə vəzifə tutma qadağası gözləyir.
Ukraynanın Milli Antikorrupsiya Bürosu (NABU) Ukrayna AES-lərinin operatoru "Energoatom" şirkətində genişmiqyaslı mənimsəmə sxeminin aşkarlandığını bildirir. NABU-nun məlumatına görə, bu sxem vasitəsilə 100 milyon dollar leqallaşdırılıb.
Tramp Səudiyyənin vəliəhd şahzadəsi ilə görüşəcək
Noyabrın 18-də ABŞ prezidenti Donald Tramp Səudiyyə Ərəbistanının de-fakto lideri, vəliəhd şahzadə Məhəmməd bin Salmanla görüşəcək. "Reuters" Vaşinqtonun Səudiyyəyə F-35 qırıcıları satışının, krallıqla bir sıra biznes sazişlərinin müzakirə olunacağını yazır.
MBS kimi tanınan bin Salman 2018-ci ildən bəri ilk dəfədir ABŞ-yə gedir. Həmin il Səudiyyənin agentləri ölkənin İstanbuldakı konsulluğunda Səudiyyənin tənqidçisi Camal Xaşoqini qətlə yetiriblər. ABŞ kəşfiyyatı jurnalistin tutulması və qətlinə məhz bin Salmanın göstəriş verməsi qənaətinə gəlib. Vəliəhd şahzadə əməliyyata sifariş verdiyini dansa da, krallığın de-fakto lideri olaraq məsuliyyətini etiraf edib.
Bin Salmanın Vaşinqtondakı isti qarşılanması isə Xaşoqinin qətlinin münasibətlərdə yaratdığı gərginliyin düzəlməsi əlaməti olacaq.
Trampın mayda krallığa səfəri zamanı Səudiyyə 600 milyard dollarlıq investisiya öhdəliyi götürüb. Ağ evdən yüksəkvəzifəli bir rəsmi "Reuters"ə deyib ki, ABŞ-Səudiyyə arasında texnologiya, istehsal, müdafiə və digər sahələr üzrə anlaşmalar gözlənilir.
ABŞ prezidenti noyabrın 18-də jurnalistlərə deyib: "Biz F-35-ləri Səudiyyəyə satacağıq". O, Səudiyyənin 48 ədəd qırıcı təyyarə almaq üçün müraciət etdiyini bildirib.
Vaşinqtonun Səudiyyəyə ilk dəfə F-35 satacaq, Yaxın Şərqdə hərbi balansı dəyişdirə bilər. İndiyədək regionda F-35-ə sahib yeganə ölkə İsrail olub.
BMT Təhlükəsizlik Şurası ABŞ-nin Qəzzada sülh planını təsdiqlədi
Noyabrın 17-də BMT Təhlükəsizlik Şurası Qəzzada sülhün qurulmasına dair qətnaməni təsdiqləyib. Bu sənədin əsas müddəaları ABŞ prezidenti Donald Trampın bu regionda sülh planına əsaslanır.
Qətnamə layihəsini ABŞ təqdim etmişdi. Sənəddə bir neçə ərəb ölkəsinin hərbçilərindən ibarət Beynəlxalq Sabitləşdirmə Qüvvələrinin yaradılması, ərazini müvəqqəti idarə olunması üçün Trampın rəhbərliyi ilə Sülh Şurasının qurulmasını nəzərdə tutur. Qətnamədə eləcə də bir neçə ilkin şərt yerinə yetirilərsə, Fələstin dövlətinin yaradılması ehtimalından da söz açılır.
Qətnaməni Təhlükəsizlik Şurasının 13 üzvü dəstəkləyib, Rusiya və Çin bitərəf qalıb. Müşahidəçilər bunu Tramp administrasiyasının ciddi diplomatik qələbəsi kimi qiymətləndirirlər.
"Bu, tarixi əhəmiyyətə malik bir andır", – ABŞ prezidenti D.Tramp özünün sosial şəbəkə səhifəsində yazıb.
Qətnamənin qəbulu Rusiyanın mövqeyinə görə sual altında idi, çünki Rusiya bir müddət öncə öz qətnamə layihəsini təklif edib, daha çox Fələstin dövlətinin yaradılmasına diqqət ayrılıb. Ərəb və müsəlman ölkələri isə ABŞ-nin təqdim etdiyi layihəni dəstəkləyirdi.
Sənəddə deyilir ki, beynəlxalq kontingent Qəzza zolağının silahsızlaşdırılmasına, silahlı qruplardan silahların yığılması, Qəzzada təhlükəsizliyin təmin edilməsinə, sərhədlərin qorunmasına cavabdeh olacaq. Noyabrın 17-də ABŞ və Aİ-nin terrorçu saydığı HƏMAS Fələstin qruplaşması qətnaməni tənqid edib, beynəlxalq kontingentin neytral qüvvə olmayacağını, onu tərksilah etməyə cəhd göstərərsə, işğal tərəfini dəstəkləmiş olacağını bildirib.
Qətnamə Beynəlxalq Sabitləşdirmə Qüvvələrinə öz missiyasını yerinə yetirmək üçün gərəkən bütün tədbirləri görmək səlahiyyəti verir. Bu isə silah tətbiqinə icazə anlamına gəlir. Qəzza beynəlxalq kontingentin nəzarətinə keçdikdən sonra İsrail ordusu ərazidən çıxacaq.
