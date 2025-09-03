Politoloq Bəhruz Səmədov haqqında 15 il həbs hökmü qüvvədə saxlandı

Dövlətə xəyanət ittihamıyla 15 il həbs cəzasına məhkum edilmiş politoloq Bəhruz Səmədov haqqında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində çıxarılmış hökm qüvvədə saxlanıb. Onun hökmdən verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Sentyabrın 3-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Elmar Rəhimovun sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası buna qərar verib.
Politoloqun apellyasiya şikayətinə qapalı ortamda və məhkəmə istintaqı aparılmadan, sübutlar araşdırılmadan baxılıb. O, apellyasiya məhkəməsinin gedişində buna etiraz edib, məhkəməsinin açıq keçirilməsini istəyib.
"Apellyasiya məhkəməsində vəkil 20-yə yaxın vəsatət qaldırıb, heç biri təmin olunmayıb. Qapalı məhkəmə keçirib, elan etdilər ki, "hökm qüvvədə qalır". Heç bir sübut yox, gənc adamı 15 il həbsxanada çürüdürlər", - B.Səmədovun tək ailə üzvü olan nənəsi Zibeydə Osmanova belə deyib.
Cinayət törətmədiyi halda, bir ildən çoxdur həbsdə saxlandığını vurğulayan politoloq apellyasiya məhkəməsinin qərarına etiraz olaraq sentyabrın 4-dən quru aclığa başlayacağını açıqlayıb.
B.Səmədov hazırda Umbakı Penitensiar Kompleksində saxlanılır.
Xatırlatma
Praqadakı Karlov Universitetinin doktorantura pilləsində təhsil alan B.Səmədov ötən il avqustun 21-dən həbsdədir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmüylə Cinayət Məcəlləsinin 274-cü (dövlətə xəyanət) maddəsiylə təqsirli bilindiyindən ona 15 il həbs cəzası kəsilib. Gənc fəal Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarıyla əməkdaşlıqda təqsirli sayılıb. O özünü təqsirli bilmir, sülhpərvər çıxışlarına görə cəzalandırıldığını deyir.
B.Səmədov müharibə əleyhinə yazıları ilə seçilib, özəlliklə Azərbaycan və Ermənistan arasında 2020-ci ildəki 44 günlük savaş və iki il öncə Qarabağda keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı rəsmi Bakının mövqeyi ilə üst-üstə düşməyən açıqlamalar verib.
Gənc fəal ötən ilin avqustunda saxlanıldığı zaman Bakıya məzuniyyətə gəlibmiş.