2026, 23 Yanvar, Cümə, Bakı vaxtı 01:12

Yeni hesabat: Azərbaycanda qadınların orta maaşı kişilərin maaşının 68.8 faizinə bərabərdir

İş saatından əlavə iş, qeyri-bərabər maaş, təhlükəsizlik qaydalarının yetərsizliyi, işçilərin birləşmə azadlığının olmaması - Azərbaycan əmək hüquqları sahəsində Avropa standartlarına cavab verə bilməyib. Bunu Avropa Sosial Hüquqlar Komitəsi sonuncu - 2025-ci il üzrə hesabatında yazır.

