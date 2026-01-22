Yeni hesabat: Azərbaycanda qadınların orta maaşı kişilərin maaşının 68.8 faizinə bərabərdir
İş saatından əlavə iş, qeyri-bərabər maaş, təhlükəsizlik qaydalarının yetərsizliyi, işçilərin birləşmə azadlığının olmaması - Azərbaycan əmək hüquqları sahəsində Avropa standartlarına cavab verə bilməyib. Bunu Avropa Sosial Hüquqlar Komitəsi sonuncu - 2025-ci il üzrə hesabatında yazır.
Arxiv
-
Yanvar 22, 2026
Azərbaycan bircə Rusiya və Belarusdan geri qalır
-
Yanvar 21, 2026
Prezident Əliyevin oğlu Davosda: O, hansı vəzifəni tutur?
-
Yanvar 21, 2026
Makler: Ev alanların 90 faizi Rusiyadan, Ukraynadan gələnlərdir
-
Yanvar 21, 2026
Trampın milyardlıq təklifinə Əliyev niyə 'hə' deyib?
-
-
Yanvar 20, 2026
Azərbaycana investisiyalar azalır