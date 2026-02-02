Azərbaycan ABŞ-İran savaşına mane ola bilərmi?
Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Nəsib Nəsibli bildirir ki, Azərbaycan üçün daha ciddi məsələ İranın nüvə dövlətinə çevrilməsi təhlükəsidir: "İranda nüvə araşdırmalarının dayandırılması tələbi və bununla bağlı Amerika, İsrailin fəaliyyətləri obyektiv olaraq Azərbaycan Respublikasının maraqlarına xidmət edir".
Arxiv
-
Fevral 02, 2026
Azərbaycanda hər 11 gəncdən biri iş tapa bilmir
-
Yanvar 31, 2026
Bakı üçün yeni tramvay sərfəlidirmi?
-
Yanvar 30, 2026
Ermənilərin reinteqrasiyası proqramı arxivə göndərildi?
-
Yanvar 30, 2026
İranda müharibə başlasa, Azərbaycanı nə gözləyir?
-
Yanvar 29, 2026
'Kərimə dövləti' qurmaqda suçlananlar aclıq aksiyası keçirir
-
Yanvar 28, 2026
Azərbaycan Arazın o tayından qaçqın axınına hazırdırmı?