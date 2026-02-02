Keçid linkləri

2026, 03 Fevral, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 00:07

Azərbaycan ABŞ-İran savaşına mane ola bilərmi?

Azərbaycan ABŞ-İran savaşına mane ola bilərmi?
Azərbaycan ABŞ-İran savaşına mane ola bilərmi?

Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Nəsib Nəsibli bildirir ki, Azərbaycan üçün daha ciddi məsələ İranın nüvə dövlətinə çevrilməsi təhlükəsidir: "İranda nüvə araşdırmalarının dayandırılması tələbi və bununla bağlı Amerika, İsrailin fəaliyyətləri obyektiv olaraq Azərbaycan Respublikasının maraqlarına xidmət edir".

