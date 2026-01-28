Keçid linkləri

2026, 28 Yanvar, çərşənbə, Bakı vaxtı 23:19

Azərbaycan Arazın o tayından qaçqın axınına hazırdırmı?

Brüsseldə yaşayan təbrizli yazar Ümid Nəccari bildirir ki, İrana mümkün müdaxilədə ən çox təsirlənəcək qruplardan biri elə etnik azərbaycanlılar ola bilər: "Qarabağ müharibəsi Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsi, hərbi gücü və regional aktor kimi rolunu da açıq şəkildə ortaya qoydu. Bu da güneyli soydaşlarımızın "Azərbaycan dövləti bizi tək buraxmaz" düşüncəsini gücləndirdi".

