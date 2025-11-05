Həbsdəki işçi hüquqları fəalından xəbər var

Həbsdə olan işçi hüquqları fəalı Ayxan İsrafilovun Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürüldüyü bildirilir. Bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.
Onların sözlərinə görə, fəal həbs müddətinin üçdə ikisini tamamladığı ilə bağlı şərti azadlığa buraxılması üçün məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə onun vəsatətini təmin etməyib və A.İsrafilov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib.
Yaxınlarının əlavə etməsinə görə, onun şikayəti üzrə noyabrın 12-də apellyasiya iclası təyin olunub və A.İsrafilov saxlanıldığı 10 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsindən Bakı İstintaq Təcridxanasına (BİT) köçürülür.
Habelə onların qeyd etməsinə görə, o, ailə üzvləri ilə telefon danışığında bildirib ki, BİT-də qapalı rejim hökm sürür, bu isə onun səhhəti üçün əlverişli deyil.
“İstintaq təcridxanası isə qapalı şəraitdir. Bu birbaşa olaraq mənə verilən hökmə əsasən hüquq pozuntusudur”, - açıqlamaya görə, o söyləyib.
Yaxınlarının vurğulamasına görə, fəalın ayağında zədə var, o, idman hərəkətləri etməlidir, qapalı rejimdə isə bu mümkün deyil. Onların sözlərinə görə, A.İsrafilov həm də bildirib ki, BİT-də ona ailə üzvləri ilə yalnız şüşə arxasında görüşə biləcəyi deyilib: “O əlavə edib ki, onun saxlanıldığı 10 kvadrat metrlik kamerada 6 nəfər qalır”.
Hələlik, bu məlumata rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
A.İsrafilov 2023-cü ilin avqustunda saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 234.1-1-ci (narkotik vasitələri saxlama və yayma) maddəsi ilə ötən il aprelin 2-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. A.İsrafilov ittihamı qəbul etmir.
2022-ci ildə yaradılan "İşçi Masası" Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının dörd üzvü – sədr Afiəddin Məmmədov, üzvləri Ayxan İsrafilov, Elvin Mustafayev və Möhyəddin Orucov hazırda həbsdədir. Onlar müxtəlif ittihamlarla üzləşsələr də, ittihamların hamısını qurama, siyasi sayırlar.