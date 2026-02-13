Azərbaycan xəbərləri
Ata Abdullayev azadlığa buraxılıb
Həbsdə olan Ata Abdullayevin azadlığa buraxıldığı bildirilir.
Yerli saytların məlumatına görə, bununla bağlı fevralın 13-də Xəzər rayon Məhkəməsi qərar verib.
A.Abdullayev vaxtından öncə azadlığa buraxılmaq üçün Xəzər rayon Məhkəməsinə müraciət etmişdi.
Məhkəmənin çıxardığı qərara əsasən, onun cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edildiyi vurğulanır.
Hələlik, A.Abdullayevin özü ilə danışmaq mümkün olmayıb.
Özünü bloqer kimi təqdim edən A.Abdullayev 2021-ci ilin martında həbs edilmişdi. O, Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2 (hədə-qorxu ilə tələb etmə) maddəsi ilə təqsirli bilinərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü il 7 il azadlıqdan məhrum olunmuşdu. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi və Ali Məhkəmə hökmü qüvvədə saxlamışdı.
O, özü ittihamı qəbul etmirdi.
İndiyədək müxtəlif qalmaqallarda adı keçən A.Abdullayevin daha əvvəl də bir sıra məsələlərlə bağlı mühakimə edildiyi bildirilir.
AXCP Gənclər Komitəsinin sədrinin saxlandığı deyilir
Fevralın 13-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) Gənclər Komitəsinin sədri Emil Səlim saxlanıb. Bu barədə AXCP-dən bildirilib.
Bundan öncə həmin partiyadan onun təqib edildiyi ilə bağlı iddialar yayılmışdı.
Bu məlumatlara Daxili İşlər Nazirliyi və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Son illər AXCP-nin bir çox üzvləri vaxtaşırı inzibati qaydada həbs edilir. Hazırda partiyanın 20-dən çox fəalı da uzunmüddətli həbsdədir. Onların arasında AXCP sədri Əli Kərimli də var. Həmin şəxslər müxtəlif ittihamlarla üzləşsələr də, partiya onların siyasi sifarişlə həbs edildiyini açıqlayıb.
Hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahıya görə, Azərbaycan həbsxanalarında hazırda ümumilikdə 340 siyasi məhbus var. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, ölkədə siyasi fəaliyyətə görə həbslərin olması ilə bağlı deyilənləri əsassız sayırlar. Onlar vurğulayırlar ki, həmin şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
İlham Əliyev Almaniyaya gedib
Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etmək üçün fevralın 13-də Almaniya Federativ Respublikasına gedib.
Fevralın 13-də 62-ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransı (MSC 2026) işə başlayıb.
Dünyada təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə olunduğu bu konfransda 60 dövlət, hökumət başçısı, 120 ölkədən 200-dən çox nazir, habelə beynəlxalq qurumlardan 40-dan çox rəsmi şəxsin iştirak etdiyi bildirilir.
Bir neçə gün əvvəl yayımlanan "Münxen Təhlükəsizlik Hesabatı – 2026"da dünyanın, eləcə də beynəlxalq təşkilatların təhlükəli bir dövrə qədəm qoyduğu qeyd edilir.
Konfrans fevralın 15-də başa çatacaq.
Qeyri-neft-qaz sektorunda vergi 90 milyon manata yaxın artıb. Səbəblər...
Son bir ildə Azərbaycanda ölkə büdcəsinə vergi daxilolmaları 9.27 faiz azalıb.
Rəsmi rəqəmlərə görə, bu ilin yanvarında Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 2 milyard 50.3 milyon manat daxil olub ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 209.6 milyon manat və ya 9.27 faiz azdır.
Əvəzində ayrıca qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları 88.9 milyon manat və ya 6.5 faiz artıb. Yanvarda bu sektordan daxilolmalar 1 milyard 467.1 milyon manat təşkil edib, büdcəyə proqnozdan əlavə 42.1 milyon manat ödənilib.
Vergilərin 71.6 faizi qeyri-neft-qaz, 28.4 faizi isə neft-qaz sektorunun payına düşüb. Ötən il isə bu nisbət fərqli idi – müvafiq olaraq, 61 və 39 faiz.
Xatırlatma
Son illər Azərbaycanda bir sıra sahələrdə vergi və rüsumlar artırılıb. Üstəlik, bu ildən etibarən 7 illik güzəşt ləğv edilərək özəl sektorda çalışan şəxslər gəlir vergisinə cəlb olunublar.
Ekspertlər bunun biznes və vətəndaşların güzəranına mümkün mənfi təsirlərindən narahatdırlar. Onlar deyir ki, bu il maaş və pensiyalarda artım vergi, rüsum, cərimə artımlarına adekvat deyil.
Neft-qaz sektorunda vergi daxilolmalarının azalmasına gəldikdə isə, ekspertlər xatırladırlar ki, son bir ildə həm neft hasilatı azalıb, həm də "qara qızıl"ın qiymətində ucuzlaşma baş verib.
Prezident: 'Keçən il çox mütəşəkkil və aqressiv kiberhücuma məruz qalmışıq'
"Kibertəhlükəsizlik üzrə əsas hədəflər müəyyən edilməlidir". AZƏARTAC-ın xəbərinə görə, bunu prezident İlham Əliyev fevralın 11-də "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirədə deyib.
Onun sözlərinə görə, bu sahə də kritik sahələrdən biridir. "Biz keçən il çox mütəşəkkil və aqressiv kiberhücuma məruz qalmışıq. Biz onun mənbəyini də bilirik və lazımi tədbirlər də görülmüşdür ki, özümüzü bu ciddi problemlərdən qoruya bilək. Ona görə bu sahəyə ciddi diqqət göstərilməlidir. Bizdə artıq fəaliyyət göstərən Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi var, onun işi daim diqqət mərkəzində olmalıdır", - Əliyev vurğulayıb.
Xatırlatma
Prezident konkret ölkə adı çəkməyib. Ötən il hakimiyyətə yaxın bir sıra media orqanlarında bu məsələ ilə bağlı Rusiyanın adı hallanıb. Amma belə iddiaları nə Azərbaycanın, nə də Rusiyanın rəsmi qurumları təsdiqləyib.
Azərbaycanda Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi 2023-cü ildə yaradılıb.
Yanacaq 5-10 faiz bahalaşıb, inflyasiya cəmi 1 faiz yüksəlib?
2026-cı ilin yanvarında 2025-ci ilin yanvarına nisbətən inflyasiya 5.7 faiz təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) vurğulayır ki, qida məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları üzrə bu 7.1 faiz, qeyri-qida məhsulları üzrə 3.5 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə isə 5.6 faiz olub.
İnflyasiya 2026-cı ilin yanvarında əvvəlki aya nisbətən 1.5 faiz təşkil edib.
Tarif Şurasının qərarı ilə yanvarın 1-dən Aİ-92 markalı benzinin 1 litri 5 qəpik (5 faiz), dizelin 1 litri isə 10 qəpik (10 faiz) bahalaşıb.
DSK-nın açıqladığı rəqəmlərə, bir qayda olaraq, müstəqil ekspertlər şübhə ilə yanaşırlar. Onların fikrincə, Azərbaycanda DSK SSRİ dönəmində olduğu kimi fəaliyyət göstərir, rəqəmləri hökumətin maraqlarına uyğunlaşdırır. Qurumda belə fikirləri qəbul etmirlər.
DSK ötən il inflyasiyanın 5.2 faiz olduğunu demişdi. Müstəqil iqtisadçılara görə isə, ötən il inflyasiya ikirəqəmli olub.
Üstəlik, müstəqil iqtisadçılar hesab edirlər ki, bu ilin əvvəlində benzinin 5, dizel yanacağının 10 faiz artdığı, vergi və rüsumların yüksəldiyi halda aylıq inflyasiyanın cəmi 1.5 faiz göstərilməsi heç inandırıcı deyil.
Rəşad İsmayılov bir il əvvəl boşalan nazir postunu tutdu
Rəşad İsmayılov Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı bu gün, fevralın 10-da Sərəncam imzalayıb.
R.İsmayılov bu təyinata qədər ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini olub.
Onun sələfi Muxtar Babayev isə ötən il fevralın 5-də vəzifəsindən azad edilərək Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi təyin olunub.
M.Babayev ekologiya və təbii sərvətlər naziri vəzifəsini 2018-ci il aprelin 23-dən tuturdu.
Azər Mursaqulov DSK sədri təyin edildi
Azər Mursaqulov Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) sədri təyin edilib.
Prezident İlham Əliyev bu barədə fevralın 10-da Sərəncam imzalayıb.
Yeni sədr kimdir?
1981-ci ildə doğulan A.Mursaqulov 2007-2010-cu illərdə Maliyyə Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən nazirin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi, 2010-12-ci illərdə Vaşinqtonda, Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş qərargahında Fondun icraçı direktorunun müşaviri, 2012-2019-cu illərdə isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Borclarının İdarə Edilməsi Agentliyində şöbə müdiri və direktor müavini vəzifələrində çalışıb.
2019-cu ildən bu təyinata qədər də Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borclarının və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru olub.
9 fevral
Tahir Budaqov 47 günün başçısını əvəz edəcək
Tahir Budaqov Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) sədri vəzifəsindən azad edilib. O, prezidentin başqa bir sərəncamı ilə Bakı şəhəri Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib.
T.Budaqov 2015-ci ildən DSK-ya rəhbərlik edirdi. O, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) sədrinin müavini, Mərkəzi Aparatın rəhbəridir.
Həmin vəzifədən öncə isə o, Bakının qonşu Nizami rayonuna rəhbərlik edib.
DSK-nın açıqladığı rəqəmlərə, bir qayda olaraq, müstəqil ekspertlər şübhə ilə yanaşırlar. Onların fikrincə, Azərbaycanda DSK SSRİ dönəmində olduğu kimi fəaliyyət göstərir, rəqəmləri hökumətin maraqlarına uyğunlaşdırır. Həmin ekspertlər, üstəlik, hesab edirlər ki, bu hal Budaqovdan öncə də elə belə olub.
Amma DSK-da belə tənqidləri əsassız sayırlar.
Xatırlatma
Ötən il dekabrın 29-da prezident Elxan İbrahimovu Bakı şəhəri Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad etmişdi. O, həmin vəzifəyə noyabrın 12-də təyin edilmişdi.
Həmin vaxt E.İbrahimovun cəmi 47 günün tamamında vəzifəsini itirməsi yerli mediada ona qarşı tənqid və iddiaların yönəlməsinə səbəb olmuşdu. Amma onun özü bu məsələyə münasibət bildirməmişdi.
Şiferin qadağan olunması layihəsi parlamentdən keçdi
Asbest və tərkibində asbest olan materialların dövriyyəsinin qadağan olunması ilə bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin fevralın10-da keçirilən iclasında üçüncü oxunuşda da qəbul edildi. Sənədi prezident də təsdiqlədiyi halda, gələn il iyulun 1-də qüvvəyə minəcək.
26 dekabr
Azərbaycanda şifer qadağan olunur
Asbest və tərkibində asbest olan materialların dövriyyəsi qadağan ediləcək. Bu, Milli Məclisdə bu gün, dekabrın 26-da müzakirəyə çıxarılan "Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.
Qanun qəbul ediləcəyi halda, 2027-ci il iyulun 1-də qüvvəyə minəcək.
Layihə səsverməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.
Statistika
Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) məlumatına əsasən, son illər qeyd edilən məhsulların ölkəyə idxalı artıb. Azərbaycana 2024-cü ildə 1 min 45 ton asbest (+76.8 faiz) və 27 min 634 ton tərkibində asbest olan təbəqələr (-8.6 faiz) idxal edilib.
Asbest tərkibli dam örtükləri (şifer) ölkədə ümumi dam örtüyü fondunun 29 faizini təşkil edir.
Avropa təcrübəsi
Elmi araşdırmalardan onun insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaratdığı açıqlandıqdan sonra bir sıra ölkələrdə (əsasən ABŞ və Avropa ölkələrində) asbest və asbest tərkibli məhsulların istifadəsi qadağan edilib. Asbest liflərinin havaya qarışaraq nəfəs yollarına daxil olması müxtəlif xəstəliklərin, o cümlədən ağciyər xəstəliklərinin yaranma riskini artırdığı vurğulanır.
Azərbaycanda bundan öncə…
Azərbaycanda bundan öncə, 2000-ci illərin əvvəlində də asbest və tərkibində asbest olan materialların dövriyyəsinin qadağan edilməsi gündəmə gəlmişdi. Hətta belə iddialar var idi ki, evləri və başqa tikililəri şiferlə örtülən vətəndaşlara bunun dəyişdirilməsi üçün dövlət kompensasiya da verəcək. Amma sonradan bu deyilənlər gerçəkləşməmişdi.
Azərbaycanda evlərin şiferlə örtülməsi daha çox Aran rayonlarında yayılıb. Bu onların evləri sərin saxlaması ilə izah edilirdi.
Baş redaktorun həbs müddəti artırıldı
Fevralın 9-da "Hürriyyət" qəzetinin və HürriyyətTV-nin baş redaktoru Vüqar Məmmədovun məhkəməsi olub.
Hüriyyət.org-un məlumata görə, baş redaktorun həbs müddəti 3 ay 13 gün uzadılıb.
Hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə ittiham olunan baş redaktor ittihamı qəbul etmir.
20 noyabr
Vüqar Məmmədov ev dustaqlığına buraxılmayıb
Noyabrın 20-də Səbail rayon Məhkəməsində "Hürriyyət TV"nin həbsdə olan baş redaktoru Vüqar Məmmədovun (Tofiqoğlu) səhhətinə görə, ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı vəsatətinə baxılıb. Hakim Ülviyyə Şükürova vəsatəti təmin etməyib.
Müdafiə tərəfinin fikrincə, məhkəmə zamanı V.Məmmədovun ürək ağrılarının güclənməsi, təzyiqinin düşməsi səbəbindən davamlı qaytarması bir daha sübut edir ki, onun sağlıq durumunda ciddi problem var.
31 oktyabr
'Hürriyyət'in baş redaktoru Vüqar Məmmədov həbs edilib
Oktyabrın 31-də "Hürriyyət" qəzeti və "Hürriyyət TV"nin baş redaktoru Vüqar Məmmədov (Tofiqoğlu) hakim önünə çıxarılıb. Bu barədə "Hürriyyət" qəzeti məlumat yayıb.
Səbail rayon Məhkəməsinin qərarı ilə V.Məmmədov 3 ay 13 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Vurğulandığına görə, o, hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə ittiham olunur.
"Hürriyyət" Səbail rayon Məhkəməsinin bu qərarını sifarişli və tamamilə əsassız hesab edir.
30 oktyabr
'Hürriyyət TV'nin baş redaktoru Vüqar Məmmədov saxlanılıb
"Hürriyyət TV" internet televiziyasının, eyniadlı qəzetin baş redaktoru Vüqar Məmmədov (Tofiqoğlu) saxlanılıb.
AzadlıqRadiosunun məlumatına görə, oktyabrın 29-da Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) əməkdaşları bu media orqanlarının yerləşdiyi redaksiyada əməliyyat keçirib. Redaksiyada axtarış aparılıb, kompüterlər, sənədlər götürülüb.
"Vüqar Məmmədovla yanaşı, başqa əməkdaşlar da saxlanılaraq DTX-ya aparılıb. Lakin onlar sonradan buraxılıb", – AzadlıqRadiosunun əldə etdiyi məlumatda bildirilir.
V.Məmmədovun saxlandığını onun yaxınları da AzadlıqRadiosuna təsdiqləyib. Əlavə ediblər ki, redaksiyadan sonra evdə də axtarış aparılıb.
"Hürriyyət"in redaksiyasında əməliyyat keçirilməsi, baş redaktorunun saxlanması barədə məlumatlara DTX-dan şərh almaq mümkün olmayıb.
V.Məmmədov 2023-cü ilin iyununda "Hürriyyət TV"nin efirində qadağan edilmiş məlumatın yayılmasında günahlandırılaraq 1 ay həbs olunmuşdu.
V.Məmmədov Azərbaycan Demokrat Partiyasının (ADP) sədri Sərdar Cəlaloğlunun, hazırda xaricdə yaşayan hüquqşünas Qurban Məmmədovun bacısı oğludur.
Q.Məmmədov barəsində Baş Prokurorluqda araşdırma gedir. O, bəzi digər mühacirlər kimi, dövlət əleyhinə və kütləvi iğtişaşlara çağırışlarda suçlanır.
Xaricdə yaşayan bəzi bloqerlər barədə bu və digər ittihamlarla qiyabi həbs qərarı çıxarılıb. Onlar ittihamları qəbul etmir, tənqidi çıxışlarına görə təqib olunduqlarını deyirlər.
Naxçıvana yeni baş naziri təyin olunub
Prezident İlham Əliyevin təqdimatı əsasında Naxçıvan Ali Məclisinin qərarı ilə Cabbar Musayev muxtar respublikanın yeni baş naziri təyin olunub. C.Musayev indiyədək Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsində çalışıb.
C.Musayevdən öncə baş nazir Ceyhun Cəlilov idi. Ötən il noyabrın 12-də C.Cəlilov prezidentin Naxçıvan MR-da səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilib. 2022-ci ildən yaradılan bu vəzifəni ona qədər Fuad Nəcəfli tuturdu. Prezident onun fəaliyyətindən narazılığını dilə gətirmişdi.
Xatırlatma
1995-ci ildən Naxçıvan MR Ali Məclisinə sədrlik edən Vasif Talıbovun dörd il öncə, 2022-ci ildə istefaya göndərilməsi muxtar respublikada dəyişikliklərə səbəb olub. Həmin il dekabrın 22-də prezident Əliyev ora öz səlahiyyətli nümayəndəsini göndərdi. Daha sonra muxtar respublikada bir çox vəzifəli şəxslər mənimsəmə və başqa ittihamla istintaqa cəlb edildilər.
Naxçıvan MR 1924-cü ildə yaradılıb. Onun Azərbaycanın başqa əraziləri ilə quru sərhədi yoxdur. Türkiyə, Ermənistan və İran İslam Respublikası ilə qonşudur.
AAYDA sədri dəyişdi
Saleh Məmmədov Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı prezident İlham Əliyev bu gün, fevralın 6-da sərəncam imzalayıb.
Onun başqa bir sərəncamı ilə Vüsal Nəsirli həmin qurumun sədri təyin edilib. O, bundan öncə əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini olub.
Son illər bu nazirlikdən əlilliyin təyinatı ilə bağlı çoxsaylı şikayətlər olub. Bir sıra müharibə veteranları şikayətləniblər ki, "Qarabağ döyüşlərində müxtəlif xəsarət alsalar da, əlillik statusu ala bilmirlər". Nazirlik şikayətlərin bir çoxunu əsassız sayıb.
1978-ci ildə doğulan V.Nəsirli 2009-2013-cü illərdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyində "Bərk məişət tullantılarının vahid idarəçiliyi" layihəsinin direktor müavini, 2013-2018-ci illərdə isə həmin nazirliyin Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq şöbəsinin müdir müavini vəzifələrində işləyib.
Saleh Məmmədov...
S.Məmmədov AAYDA sədri vəzifəsini 2017-ci ildən tuturdu. O, bu müddət ərazində ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı bəzən həm bir sıra ekspertlərin və həm də dövlət başçısının özünün tənqidləri ilə üzləşib.
Azərbaycanda yol tikintisi və təmiri ilə bağlı daim şikayətlər eşidilib. Habelə, bu sahədə korrupsiya hallarına yol verilməsi ilə bağlı iddialar səslənib. Amma cavabdeh şəxslər və hüquq-mühafizə orqanları belə iddiaları, əsasən, doğru saymayıblar.
Üstəlik, bəzi ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycanda bir sahədə dönüş yaratmaq və pozuntu hallarını aradan qaldırmaq hansısa kadrlardan tam olaraq asılı deyil. Onların fikrincə, uğur bütünlükdə ölkə miqyasında islahatlardan asılıdır. İslahatlar məsələsi isə Azərbaycanda illərdir mübahisə mövzusuna çevrilib.
Bakıda müəllim güllə yarası alıb
Fevralın 6-da saat 9 radələrində Binəqədi rayonunda yerləşən özəl "İdrak" liseyinin qarşısında bir müəllimənin odlu silahla vurulduğu bildirilir.
Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hadisə ilə bağlı 10-cu sinif şagirdi saxlanılıb.
Məlumata görə, o, atasına məxsus ov silahı ilə məktəbə gələrək müəlliməyə xəsarət yetirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Məsələyə saxlanan şagirdin yaxınları və zərərçəkən tərəfdən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Şahidlərin "Report"a verdiyi məlumata görə, hadisə tənəffüs zamanı baş verib. Bildirilir ki, güllə müəllimənin boyun nahiyəsinə dəyib.
Müəllim əməliyyat olunub
"İdrak" liseyindən Kliniki Tibbi Mərkəzə (KTM) hospitalizasiya olunan 1997-ci il təvəllüdlü qadın üzərində boyun nahiyəsində yad cismin xaric edilməsi əməliyyatı uğurla icra olunub.
"Trend"in xəbərinə görə, bu barədə KTM-in mətbuat katibi Ruzbeh Məmməd məlumat verib.
"Hazırda pasiyentin müalicəsi tibb müəssisəsinin Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Həyatı üçün təhlükə yoxdur", - qurumun rəsmisi əlavə edib.
Hadisə ilə bağlı Binəqədi rayon Prokurorluğunda cinayət işi açılıb.
Bundan əvvəl Azərbaycanda müəllimlərin şəxsi zəmində odlu silahdan öldürülməsi halı baş verib. Amma yaxın tarixdə hansısa şagirdin məktəbə gələrək odlu silahdan müəlliminə xəsarət yetirməsi kimi insident xatırlanmır.
Bununla belə, son illər Azərbaycanda yeniyetmələr arasında cinayətlərin artması ilə bağlı açıqlamalar var. Rəsmi məlumatlara görə, 2024-2025-ci tədris ilində məktəblilər tərəfindən və ya məktəblilərə qarşı 40-dan çox cinayət hadisəsi qeydə alınıb.
Kürdəmirdə ictimai fəalın 30 sutka həbs edildiyi bildirilir
Fevralın 3-də Kürdəmir rayon Məhkəməsinin qərarı ilə ictimai fəal Mövsüm Məmmədovun 30 sutka həbs edildiyi bildirilir.
Əlavə edilir ki, M.Məmmədov İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 388-1.1 (informasiyanın istifadə edilməsi, yayılması və mühafizəsi) maddəsi ilə ittiham olunur.
Bu barədə onun yaxınları məlumat verib. Onların bildirməsinə görə, M.Məmmədov fevralın 2-də sosial şəbəkədə polisə aparılması ilə bağlı status paylaşıb: "Daha sonra onun polisə getməsi ilə bağlı olan və başqa tənqidi statusları silinib".
Bu məlumatı rəsmi qurumlardan dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb.
M.Məmmədov sosial şəbəkələrdə mövcud hakimiyyəti kəskin tənqid etməsi, Kürdəmir rayonunun problemləri ilə bağlı yazıları ilə tanınırdı.
Bundan əvvəl də Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə tənqidi statuslarına görə fəalların polisə aparılması, orada haqlarında protokol tutularaq məhkəmələrə göndərilmələri və sutkalıq həbs olumalarına dair çoxsaylı şikayətlər səslənib. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, iddia edirlər ki, ölkədə heç kim fikir və tənqidi mövqeyinə görə təqib olunmur.
Orxan Baxışlı 30 sutka həbs edilib
AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı Orxan Baxışlı bu gün, fevralın 3-də Xətai rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib.
Ona İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 (Xırda xuliqanlıq) və 535.1-ci (Polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama) maddəsi ilə ittiham verilib.
AXCP-nin bir üzvünün saxlandığı, daha birinin isə yerinin bilinmədiyi deyilir
Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) bir üzvünün saxlandığı, başqa birinin isə yerinin bilinmədiyi deyilir.
Bu barədə AXCP-dən məlumat veriblər.
Partiyadan bildirildiyinə görə, Quba rayon şöbəsinin fəalı Elmar Fərzəliyevi dünən, fevralın 2-də polis saxlayıb. "Elmar Fərzəliyevin narkotiklə şərlənməsi haqqında xəbər var", - partiyadan qeyd edilib.
Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyi və başqa cavabdeh rəsmi qurumlardan dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb.
Partiyadan əlavə edildiyinə görə, fevralın 2-də səhər bir tanışı ilə görüşmək məqsədilə evdən çıxan Gənclər Komitəsi fəalı, keçmiş məhbus Orxan Baxışlıdan isə bir gündür heç bir xəbər almaq mümkün olmayıb. "Ailəsi müvafiq qurumlara müraciət etsə də, hələ heç bir cavab ala bilməyiblər…", - partiyadan vurğulanıb.
Bu məlumata da rəsmi qurumlardan münasibət almaq cəhdləri nəticə verməyib.
O.Baxışlı bundan əvvəl də həm inzibati, həm də cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. O, 2018-ci ilin mayında həbs olunmuşdu. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 (satış məqsədilə külli miqdarda narkotik əldə etmə, saxlama) maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. O.Baxışlı onda 6 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Sonradan Ali Məhkəmə satış məqsədini ittihamdan xaric edib, maddəni 234.1-ə tövsif edərək cəzanı da 3 ilə qədər azaltdı.
O.Baxışlı 2021-ci ilin martında prezidentin imzaladığı əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb. O, onda ittihamı qəbul etməmişdi və bunu siyasi saymışdı.
Xatırlatma
Son illər AXCP-nin bir çox üzvləri vaxtaşırı inzibati qaydada həbs edilir. Hazırda partiyanın bir neçə üzvü sutkalıq, 20-dən çox fəalı isə uzunmüddətli həbsdədir. Onların arasında AXCP sədri Əli Kərimli də var. Həmin şəxslər müxtəlif ittihamlarla üzləşsələr də, partiya onların siyasi sifarişlə həbs edildiyini açıqlayıb.
Hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahıya görə, Azərbaycan həbsxanalarında hazırda ümumilikdə 340 siyasi məhbus var. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, ölkədə siyasi fəaliyyətə görə həbslərin olması ilə bağlı deyilənləri əsassız sayırlar. Onlar vurğulayırlar ki, həmin şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.