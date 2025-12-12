Aİ Rusiya aktivlərinin müddətsiz dondurulması proseduruna başlayıb

Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin səfirləri dekabrın 11-də Aİ-də Rusiya aktivlərinin uzunmüddətli dondurulması proseduruna başlamağa səs veriblər. Bu barədə X platformasında AzadlıqRadiosunun müxbiri Rikard Yozvyak yazıb.
Bu, Ukraynaya kredit ayrılmasında Rusiya aktivlərindən təminat kimi istifadəsinə doğru ilk addım sayılır. Ukraynanın həmin kreditləri Rusiyanın bu ölkənin bərpası üçün ödəyəcəyi vəsait hesabına qaytara biləcəyi gözlənilir.
Aİ ölkələrinin səfirləri Avropa Komissiyasına fövqəladə səlahiyyətlərin verilməsinə səs veriblər. Bu isə Rusiya aktivlərinin müddətsiz dondurulmasına imkan verəcək. Hazırda aktivlərin dondurulması məsələsi hər altı aydan bir səsverməyə çıxarılır və üzv ölkələrin yekdilliyi tələb olunur.
Yeni mexanizm aktivlərin müsadirəsi deyil. Amma, məsələn, Macarıstan dondurmanın uzadılmasına qarşı çıxarsa, aktivləri qaytarmaq riski yaranmayacaq.
Şərhçilərə görə, bu addım aktivlərdən "reparasiya krediti" üçün girov kimi yararlanmağa yol açır. Sözügedən mexanizm Aİ ölkələrinin ixtisaslaşmış səs çoxluğu ilə qəbul oluna bilər, yekdillik tələb olunmayacaq.
Rusiya aktivlərinin böyük hissəsi Belçikada dondurulub və Brüssel bu təşəbbüsə qarşı çıxır. Lakin ölkə təmsilçiləri Rusiya aktivlərinin müəyyən vaxt ərzində Ukraynanın dəstəklənməsi üçün istifadəsinin qaçılmaz olduğunu etiraf edirlər. Belçikanın baş naziri Bart de Vever Aİ ölkələrinin hamısının mümkün risklərə görə birgə məsuliyyət daşımasını, yetərincə maliyyə təminatı tələb edib. Brüsselin başqa şərtləri də var.
Media ABŞ-nin də reparasiya kreditinə qarşı çıxdığını yazır. ABŞ Ukraynanın bərpası üçün Rusiyanın vəsaitlərinin bir hissəsindən, Amerika şirkətlərin vasitəçiliyi ilə istifadəsini təklif edir.
Reparasiya krediti ilə bağlı qərarın gələn həftə Aİ liderlərinin görüşündə qəbul ediləcəyi gözlənilir. Rusiya bu tədbiri aktivlərin müsadirəsinə bərabər sayır, qarşılıqlı addım atılacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib.