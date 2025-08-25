Dünya xəbərləri
ABŞ Rusiya və Çinlə birlikdə nüvə silahlarını azaltmaq istəyir - Tramp
ABŞ prezidenti Donald Tramp rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə nüvə tərk-silahı məsələsini müzakirə etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, mövzu Putinin Alyaskaya səfəri zamanı müzakirə olunub, liderlər Çini dialoqa qoşmaq niyyətindədirlər.
"Ən çox nüvə silahı bizdədir", - deyən Tramp "Rusiya ikincidir. Çin isə üçüncüdür. Çin çox geridədir, lakin beş ildən sonra bizə çatacaqlar" – fikrini ifadə edib. O, Putinlə dialoqu "yaxşı" adlandırıb, bildirib ki, Rusiya prezidenti ilə "hər söhbət" yaxşıdır.
Avqustun 14-də Ankoricə getməzdən əvvəl Rusiya prezidenti Təhlükəsizlik Şurasına nüvə silahı məsələlərini Ukrayna üzrə mümkün sazişə daxil edə biləcəyini deyib. Onun sözlərinə görə, Vaşinqtonla gələcək danışıqlar zamanı strateji hücum silahlarına nəzarət sahəsində razılığa gəlmək mümkündür.
ABŞ və Rusiya arasında nüvə silahlarına nəzarət üzrə sonuncu müqavilə - START III 2026-cı ildə başa çatır. Saziş yalnız qismən yerinə yetirilir — Moskva Ukraynanın işğalı başlanandan sonra iştirakını dayandırdığını bildirib. Müqaviləyə əsasən, ayrı-ayrılıqda ABŞ və Rusiya istifadəyə hazır vəziyyətdə 1550-dən çox nüvə başlığı saxlaya bilməz. Daşıyıcıların ümumi sayı 700 ilə məhdudlaşır. Müqavilə digər ölkələrin, o cümlədən Çinin strateji silahlarını əhatə etmir.
Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun (SIPRI) hesablamalarına görə, bu ilin yanvarına dünyada 12 min 241 nüvə başlığı vardı. Çoxu Rusiya və Birləşmiş Ştatların payına düşür - müvafiq olaraq 4 min 309 və 3 min 700.
SIPRI-nin məlumatına görə, Çinin arsenalında 600 döyüş başlığı var, lakin Pekin öz nüvə potensialını digər nüvə gücləri ilə müqayisədə daha sürətlə artırır. Pentaqon hesab edir ki, 2027-ci ilə qədər Çinin arsenalındakı nüvə başlıqlarının sayı mini keçə bilər.
Adam Kadırova qatılmadığı çempionatda medal verilib
Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırovun 17 yaşlı oğlu Adam Kadırova qatılmadığı taktiki atəş üzrə çempionatda “Çeçen Respublikasının Müdafiəçisi” medalı verilib. Bu haqda Ramzan Kadırov bildirib.
Yarışlarda Rusiya və bir neçə ölkənin xüsusi təyinatlı güc bölmələri iştirak edib. Belarus, Smolensk vilayəti və Rusiya hərbçilərinin işğal etdiyi Xerson vilayətinin komandaları ilk üçlükdə yer alıblar.
Çeçenistan rəhbəri bildirib ki, oğlu Adam döyüşçülərə təbriklərini çatdırıb, onların yüksək hazırlıq səviyyəsini, dözümlülüyünü və peşəkarlığını vurğulayıb, qalib komandalara kubok və medallarını təqdim edib. Onun özünə medalı respublikanın Daxili işlər naziri Aslan İrasxanov verib.
A.Kadırovun medala hansı xidmətlərinə görə layiq görüldüyü açıqlanmayıb. Çeçenistan rəhbərinin sərəncamına əsasən, bu mükafat “hərbi, xidmət və vəzifə borcunu yerinə yetirərkən, Çeçenistan Respublikasının ərazisində vətəndaşların konstitusiya hüquqlarının qorunması zamanı həyati təhlükəli şəraitdə şəxsi cəsarət və şücaətə görə” verilir.
Adam Kadırov Çeçenistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi, təhlükəsizlik təminatı şöbəsinin rəisi və atasının köməkçisi, Qəzza sakinlərinə humanitar yardımın təşkili üzrə kurator, həmçinin Ukraynada döyüşən Şeyx Mansur və Baysangur Benoyev batalyonlarının, Vladimir Putinin adını daşıyan Rusiya xüsusi təyinatlı universitetinin Qudermesdəki filialının və Çeçenistan DİN-in kuratorudur.
Adam Kadırov “Quran”ın yandırılmasında suçlanan Nikita Jıraveli istintaq təcridxanasında döyəndən sonra ona medalların verilməsinə və yüksək vəzifələrə təyin edilməsinə başlanılıb. 2024-cü ilin fevralında Jıravel dini hisslərin təhqiri ittihamı ilə, noyabrda isə dövlətə xəyanət ittihamı ilə məhkum olunub. V1.RU nəşri yazıb ki, Jıravel ümumilikdə 14 il koloniyada saxlanacaq.
İran ümid edir ki, Rusiya qazının Azərbaycan üzərindən tədarükü tezliklə başlayacaq
İran ümid edir ki, yaxın gələcəkdə Rusiya qazının Azərbaycan üzərindən tədarükünə başlamaq mümkün olacaq. Bunu İranın Rusiyadakı səfiri Kazem Cəlali TASS-a müsahibəsində bildirib.
“Ümid edirik ki, bu, yaxın zamanda mümkün olacaq. Hazırda “Qazprom”la danışıqlar aparırıq, demək olar ki, bütün məsələlər artıq həll edilib. Amma qiymət məsələsində ortaq məxrəcə gəlmək lazımdır. Bu məsələ də həll olunsa, iş başlayacaq”, – səfir deyib.
Rusiyanın energetika naziri Sergey Tsivilyov isə daha öncə bildirmişdi ki, 2025-ci ildə mövcud infrastruktur vasitəsilə Azərbaycan üzərindən Rusiya qazının tədarükləri başlayacaq və illik həcmi 1,8 milyard kubmetrədək olacaq.
Avqustun 22-də Rusiya və Azərbaycanın gələcək birgə iş üçün istiqamətləri müəyyənləşdirdiyi açıqlanıb. İki ölkə arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Həştərxanda keçirilən 23-cü iclasında Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk deyib ki, enerji sahəsində əməkdaşlıq və nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı prioritetdir.
Overçuk vurğulayıb ki, prioritetlər sırasında regionda nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı üzrə birgə iş, qarşılıqlı hesablaşmalarda müstəqil maliyyə sisteminin gücləndirilməsi, enerji sahəsində əməkdaşlıq, sənaye kooperasiyasının inkişafı və Xəzər dənizində əməkdaşlıq yer alır.
Kim Çen In Ukraynaya qarşı döyüşən hərbçilərini təltif etdi
Şimali Koreya lideri Kim Çen In Rusiya ordusu sıralarında Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı müharibədə iştirak edən əsgərləri mükafatlandırıb. Bu barədə Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi (KCNA) məlumat yayıb.
Agentliyin xəbərində deyilir ki, "şiddətli, ölümcül, qanlı döyüşlərdə bu əsgərlər Koreya Xalq Ordusunun sarsılmaz və görkəmli ideoloji-mənəvi üstünlüyünü və döyüş qabiliyyətini, koreyalıların əyilməz ruhunu bütün dünyaya nümayiş etdiriblər".
Mərasimdə həlak olan Şimali Koreya əsgərlərinin ailə üzvləri də iştirak edib.
Şimali Koreyanın Rusiyaya dəstək məqsədilə öz hərbçilərini göndərməsi barədə 2024-cü ilin oktyabrında məlumat yayılıb. Rusiya bunu 2025-ci ilin aprelində təsdiqləyib.
Şimali Koreya Rusiyanı sursat və raketlərlə təmin etməkdə davam edir. İyunda Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu bildirib ki, Kim Çen In Rusiyanın Kursk bölgəsini minalardan təmizləmək üçün minatəmizləyənlər və inşaatçılar göndərəcək.
Apreldə Cənubi Koreyadan olan deputatlar kəşfiyyat məlumatlarına istinad edərək bildirib ki, Şimali Koreya qoşunlarının Ukraynaya qarşı müharibədə ümumi itkiləri təxminən 4 min 700 nəfərdir, onlardan da 600-ü həlak olub.
'Reuters': Putin Ukraynaya bəzi tələblərini güzəşt kimi görür
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna qoşunlarının tam çıxarılmasını tələb etmədən Zaporojye və Xerson vilayətlərində cəbhə xəttinin dondurulmasının mümkünlüyünü güzəşt kimi qiymətləndirir. Bununla belə, o, digər şərtlərindən imtina etmir. Bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən yazıb.
Hazırda Zaporojye və Xerson vilayətlərinin təxminən 73 faizi, Donetsk vilayətinin isə 88 faizi Rusiyanın nəzarətindədir. Putin Donetsk və Luqansk vilayətlərinin bütövlükdə Rusiyanın nəzarətinə keçməsini tələb edir.
Daha əvvəl Rusiya dörd bölgəyə tam nəzarəti və Xarkov, Sumi, Dnepropetrovsk vilayətlərinin ərazilərinin bir hissəsinin Moskvanın yurisdiksiyasına verilməsini, həmçinin ilhaq edilmiş Krımın Rusiya ərazisi kimi tanınmasında təkid edib.
Moskvanın siyasi tələbləri sırasında Ukraynanın NATO-ya üzv olmaqdan imtinası, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsini dayandırılacağı vədi, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə məhdudiyyətlər və Qərb qoşunlarının Ukrayna ərazisinə yerləşdirilməsinin qadağan edilməsi də daxildir.
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski dəfələrlə bəyan edib ki, ölkə ərazilərinin kiməsə verilməsi konstitusiyaya ziddir.
Ukrayna prezident aparatının rəhbərinin müşaviri Mixail Podolyak İtaliyanın "La Repubblica" qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, Ukrayna hazırkı cəbhə xətti boyunca münaqişəni dondurmağa və bir sıra əraziləri "de-fakto" itirilmiş kimi tanımağa hazırdır, lakin gələcəkdə bu torpaqları diplomatik və iqtisadi yollarla qaytarmağı planlaşdırır.
Podolyak Putinin strategiyasını atəşkəs olmadan uzunmüddətli danışıqlar kimi xarakterizə edib. Onun sözlərinə görə, təcavüzkar tərəfə güzəştlər etmək müharibənin bitməsi ilə nəticələnməyəcək və Avropa Rusiyanın fundamental təhlükə olduğunu başa düşür.
Ukraynalı rəsmi vurğulayıb ki, təhlükəsizliyin təminatı üçün Ukrayna Rusiya ərazisinə çata bilən raketlərə malik olmalıdır.
Donald Trampın danışıqlarda iştirakını şərh edən Podolyak qeyd edib ki, ABŞ prezidenti vəziyyəti aydın başa düşür və mürəkkəb prosesi effektiv şəkildə sürətləndirib.
Tramp: Co Bayden Ukraynaya yalnız müdafiəyə icazə verdi
ABŞ prezidenti Donald Tramp "True Social" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında keçmiş prezident Co Baydenin Kiyevə işğalçı ölkəyə - Rusiyaya hücum etməyə icazə vermədiyini yazıb.
"İşğalçı ölkəyə hücum etmədən müharibəni udmaq çox çətin, hətta mümkünsüzdür. Bu, güclü müdafiəsi olan böyük bir idman komandasına hücum etməyə icazə verməməyə bənzəyir. Belə halda qələbə şansı yoxdur! Ukrayna ilə Rusiya məsələsində də vəziyyət eynidir. Olduqca bacarıqsız Co Bayden Ukraynaya cavab hücumu etməyə icazə vermədi, yalnız müdafiə olunmağa şərait yaratdı. Bunun nəticəsi nə oldu? Amma bütün bunlara baxmayaraq, əgər mən prezident olsaydım, bu müharibə heç vaxt baş verməzdi - ŞANS SIFIR. Qarşıda maraqlı dövr bizi gözləyir!!!", - Tramp yazıb.
ABŞ prezidenti hər hansı təfərrüat açıqlamayıb.
Digər bir postunda isə Tramp Alyaskada Vladimir Putinlə görüşündən çəkilmiş fotoların və ABŞ vitse-prezidenti Riçard Niksonun SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri Nikita Xruşşovla 1959-cu ildə Moskvada keçirilən Amerika sərgisindəki görüşünün fotolarının kollajını paylaşıb.
ABŞ prezidenti bu yazıya şərh əlavə etməyib. 1950-ci illərin sonu ABŞ və SSRİ arasında münasibətlərin istiləşməsi dövrü kimi xarakterizə olunur.
Trampın bu postu Rusiya və Ukrayna prezidentləri arasında mümkün danışıqlar barədə xəbərlər fonunda paylaşılıb.
Tramp bazar ertəsi açıqlamasında bildirib ki, o, Putin və Zelenskinin 2021-ci ildən bəri ilk dəfə üzbəüz görüşünü təşkil etməyə çalışacaq. Onun bu açıqlaması Ağ evdə Zelenski, Avropa liderləri və NATO baş katibi ilə görüşündən sonra verilib. Qərb mətbuatının mənbələri Putinin Trampın təklifinə razılıq verdiyini iddia ediblər. Lakin, hələlik, Kreml bunu rəsmi şəkildə təsdiqləməyib. Rusiya XİN rəhbəri Sergey Lavrov isə bildirib ki, prezidentlərin sammiti üçün hazırlıq tələb olunur.
"The Guardian"ın mənbələri bildirib ki, Tramp Zelenski ilə Putinin görüşünü təşkil etmək cəhdlərindən vaz keçib. Onların sözlərinə görə, ABŞ prezidenti qərara gəlib ki, Moskva və Kiyev nümayəndələri birbaşa danışıqları özləri təşkil etməlidirlər.
"Görüşün baş tutub-tutmayacağı isə hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalır", - "The Guardian" yazır.
'Şimal axını'nı partlatmaqda şübhəli bilinən ukraynalı saxlanılıb
2022-ci ildə "Şimal Axını" qaz kəmərlərinə ziyan vuran partlayışlarla əlaqədar İtaliyada bir Ukrayna vətəndaşı saxlanılıb.
Şübhəli şəxs Almaniyanın məxfilik qanunlarına uyğun olaraq alman prokurorları tərəfindən yalnız "Serqiy K." kimi təqdim edilib.
Almaniya federal prokurorluğunun bildirdiyinə görə, o, 2022-ci ilin sentyabrında Danimarkanın Bornholm adası yaxınlığında Baltik dənizinin dibində "Şimal Axını 1" və "Şimal Axını 2" kəmərlərinə partlayıcı qurğular yerləşdirdiyi iddia edilən qrupun üzvü olmaqda ittiham olunur.
Almaniya prokurorluğunun məlumatına görə, Serqiy K. və onun əlbir olduğu şəxslər partlayıcı maddələri Almaniyanın Rostok limanından yola düşən yelkənli yaxta ilə daşıyıblar. Gəmi isə saxta şəxsiyyət sənədlərindən istifadə edilərək yerli şirkətdən icarəyə götürülüb.
Rusiyanın "Qazprom" şirkətinə məxsus olan və Avropanın böyük enerji şirkətləri tərəfindən birgə maliyyələşdirilən "Şimal axını" kəmərləri Moskva ilə münasibətləri gərginləşmiş Ukrayna və Polşa kimi tranzit dövlətlərdən yan keçərək Rusiya qazını birbaşa Almaniyaya çatdırmaq üçün çəkilib.
Qərb hökumətləri əvvəlcə Rusiyanı partlayışlara görə ittiham edib, Moskva isə bu iddiaları rədd edərək əvəzində ABŞ, Britaniya və Ukraynanı günahlandırıb.
"Şimal Axını" layihəsinə sahib olan konsorsiumun tərkibində alman şirkətləri olduğu üçün Almaniyanın istintaq orqanları insidenti araşdırıb. 2024-cü ilin avqustunda alman istintaqçıları ilkin araşdırmanı yekunlaşdıraraq hadisədə Ukrayna vətəndaşı Volodimir Z. adlı şəxsi ittiham edib və onun barəsində rəsmi həbs orderi çıxarılıb.
Partlayışdan sonra yayılan müxtəlif xəbərlərdə Ukrayna əməliyyatçıları ittiham olunub və onların Ukrayna dövlətindən asılı olmayaraq hərəkət etdikləri ehtimal olunub. Almaniyanın keçmiş kəşfiyyat rəhbəri Avqust Hanninq 2024-cü ilin avqustunda "Die Welt" qəzetinə bildirib ki, guya Polşa və Ukrayna prezidentləri arasında hücumla bağlı razılaşma olub. Ancaq Polşa prezidentinin ofisi iddianı təkzib edib. Ukrayna hökuməti də hücumla bağlı məsuliyyət daşımadığını bəyan edib.
Hadisənin baş verdiyi sular Danimarka və İsveçə aid olduğu üçün bu ölkələr də istintaq aparıb, ancaq 2024-cü ildə insidentlə bağlı istintaq işi bağlanıb. Danimarka polisi partlayışların "qaz xətlərinə qarşı qəsdən sabotaj" nəticəsində baş verdiyini bildirib, lakin heç bir şübhəli müəyyən edilməyib və cinayət işini davam etdirmək üçün əsas olmadığı vurğulanıb.
Dağıstan-Azərbaycan sərhədində 'düşmənə yardım'da şübhəli sayılan şəxs saxlanıb [Video]
Rusiya xüsusi xidmət orqanları iddia edir ki, oğurlanmış məxfi sənədləri ölkədən çıxarmaq istəyən xarici vətəndaş saxlanıb.
Dağıstanın "Yaraq-Kazmalyar" buraxılış məntəqəsində Rusiya-Azərbaycan sərhədini keçərkən saxlanılan Yadulla Rufullayevin vətəndaşlığı qeyd edilmir.
Sosial şəbəkələrdə yayılan əməliyyat çəkilişindən aydın olur ki, o, azərbaycanca danışır, rusca pis bilir
Ona aid olduğu deyilən yük maşınında Azərbaycan pasportu vərəqlənir
Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (FSB) məlumatına görə, saxlanılan şəxsi Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti (SBU) məxfi əməkdaşlığa cəlb edib və "Rusiya hərbi-sənaye kompleksinin sirr daşıyıcılarından birinə hücum nəticəsində" əldə olunmuş xidməti materialları çıxarmağa cəhd göstərib. İddialara görə, SBU agenti olduğu bildirilən qardaşının göstərişi ilə hərəkət edən Rufullaev sonradan Ukraynaya göndərmək məqsədilə Kurqan vilayətində xəlvəti yerdə saxlanan sənədləri və mobil telefonunu götürüb.
AzadlıqRadiosunun həmin görüntülərin hansı şəraitdə çəkildiyini, etirafların həqiqiliyini müstəqil mənbələrdən yoxlamaq imkanı yoxdur.
Y.Rufullayev barəsində "düşmənə yardım etmək" maddəsi ilə cinayət işi açılıb və həmin maddə 15 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutur.
Nobel mükafatı laureatları belaruslu siyasi məhbuslarla bağlı Trampa üz tutublar
"Reuters"in xəbərinə görə, 19 Nobel mükafatı laureatı ABŞ prezidenti Donald Trampa açıq məktubla müraciət edərək onu 1300 siyasi məhbusun azadlığı üçün Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya təzyiq göstərməyə çağırıb.
Məktubda Lukaşenko ilə telefon danışığında siyasi məhbuslar məsələsini qaldırdığı üçün Trampa təşəkkür edilib və ABŞ prezidentinin bu istiqamətdə daha çox iş görməsi istənilib.
Məktubda vurğulanıb ki, siyasi məhbusların azad olunması yalnız Belarus xalqı üçün ədaləti bərpa etməyəcək, həm də barışıq və dialoqa yol açacaq.
Məktubu imzalayanlar arasında Nobel Sülh Mükafatı laureatı Oskar Arias, ədəbiyyat üzrə laureatlar Svetlana Aleksiyeviç və Herta Müller, həmçinin fizika, kimya, tibb və iqtisadiyyat üzrə 16 laureat var.
Onlar həmçinin ölkədə siyasi motivli təqiblərə son qoymağa çağırıblar ki, Lukaşenko 2020-ci ildə mübahisəli seçkilərlə bağlı küçə etirazlarını yatırdıqdan sonra kütləvi şəkildə xaricə qaçan belarusların geri qayıtması asanlaşsın.
Xatırlatma
Avqustun ortalarında Tramp "Truth Social" şəbəkəsində Lukaşenko ilə söhbəti barədə yazaraq bildirib ki, o, 16 məhbusun azad olunmasına görə Lukaşenkoya təşəkkür edib. Belarus hakimiyyəti iyunda müxalifətçi Sergey Tixanovski, AzadlıqRadiosunun Belarus xidmətinin keçmiş jurnalisti İqor Karney, Minsk Dilçilik Universitetinin keçmiş dosenti Natalya Dulina və bir neçə digər siyasi məhbusu əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxıb. Onların əksəriyyəti Litvaya aparılıb.
Tramp həmçinin bildirib ki, uzun illər insan haqlarının pozulmasına və Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibəyə verdiyi dəstəyə görə Qərb ölkələrinin boykot etdiyi Lukaşenko ilə görüşü səbirsizliklə gözləyir. Lukaşenko Trampı Minskə səfərə dəvət edib.
Lukaşenko ölkədə siyasi məhbusların mövcudluğunu dansa da, vətəndaşların etirazlara və fərqli düşüncələrə görə təqibi bugünə qədər davam edir.
ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin hakimlərinə yeni sanksiyalar qoyub
ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) daha dörd hakim və prokuroruna sanksiya tətbiq edib. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici aktivlərə nəzarət idarəsinin saytında məlumat verilib.
Dövlət katibi Marko Rubio Vaşinqtonun qərarını belə izah edib ki, BCM "milli suverenliyi görməməzlikdən gəlməyə davam edir" və ABŞ-nin siyasi motivli hesab etdiyi ABŞ və İsrail vətəndaşlarına qarşı istintaq hərəkətləri həyata keçirir. Rubionun bəyanatında BCM-in hərəkətləri "milli təhlükəsizliyə təhdid" adlandırılıb.
İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Birləşmiş Ştatların qərarını alqışlayaraq bunu "İsraili və İsrail ordusunu gözdən salmağa yönəlmiş yalan kampaniyasına qarşı ədalətli addım" adlandırıb. Sanksiyaya məruz qalanlar arasında fransalı hakim Nikolya Qiyu da var. O, Qəzza zolağında İsrail ordusu ilə HƏMAS arasında gedən müharibədə insanlığa qarşı törədildiyi iddia olunan cinayətlər üzrə məhkəmə prosesinə sədrlik edir. BCM daha əvvəl bu işlə bağlı İsrail baş naziri Netanyahunun həbsinə order verib. Bu qərar İsrail və ABŞ-nin kəskin tənqidinə səbəb olub.
Sanksiyalara məruz qalanlar arasında ABŞ hərbçilərinin iştirakı də daxil olmaqla Əfqanıstanda törədildiyi iddia olunan cinayətlərin araşdırılmasında iştirak edən kanadalı hakim Kimberli Prost da var. Sanksiyalar həmçinin iki prokuror köməkçisinə də şamil olunub.
İyunda ABŞ eyni əsaslarla artıq dörd BCM hakiminə sanksiya qoymuşdu. Fevralın 13-də isə Maliyyə Nazirliyi Netanyahunun həbsinə order çıxarılması təşəbbüsü ilə çıxış edən BCM prokuroru Kərim Əhməd Xana sanksiya tətbiq edib. Bu qərar ABŞ prezidenti Donald Trampın BCM-ə qarşı sanksiyalar barədə fərmanından sonra verilib. Həmin qərar məhkəmənin Vaşinqtonun və onun müttəfiqlərinin, həmçinin İsrailin maraqlarına toxunan istintaq əməllərinə cavab olaraq qəbul edilib.
Nə ABŞ, nə də İsrail Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvüdür və onun yurisdiksiyasını tanıyır. Lakin 120-yə yaxın ölkə, o cümlədən Aİ ölkələrinin əksəriyyəti BCM-i tanıyır.
Qazaxıstan məhkəməsi AzadlıqRadiosunun iddiasını təmin etməyib
Astana məhkəməsi AzadlıqRadiosunun (RFE/RL) Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) qarşı qaldırdığı iddianı təmin etməyib.
Bu barədə radionun Qazaxıstan xidməti məlumat yayıb.
Ötən il qəbul edilmiş qanuna əsasən, Qazaxıstanda xarici media əməkdaşlarının fəaliyyəti qadağan olunub. XİN əvvəlcə AzadlıqRadiosunun Qazaxıstan xidmətinin yeddi, sonra isə daha doqquz jurnalistinə akkreditasiya verməkdən imtina edib. Bu gün məhkəmə ilk yeddi jurnalistlə bağlı qərar çıxarıb.
Daha əvvəl bir sıra beynəlxalq insan haqları təşkilatları Qazaxıstan hökumətinin akkreditasiya verməməsini pisləyib. "Human Rights Watch" bu qərarı "mediaya qarşı açıq hücum" adlandırıb. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası (IFJ) bunu "mətbuat azadlığına və jurnalistlərin öz peşəsi ilə məşğul olmaq hüququna hücum" kimi xarakterizə edib.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi (CPJ) isə Qazaxıstan hakimiyyətini AzadlıqRadiosunun Qazaxıstan xidməti əməkdaşlarına akkreditasiya verməyə çağırıb və qeyd edib ki, "AzadlıqRadiosunun cəsarətli reportajları Qazaxıstan mediasında mərkəzi yer tutur".
Tramp: ABŞ Ukraynada Avropa qüvvələrinə havadan dəstək verə bilər
ABŞ prezidenti Donald Tramp avqustun 19-da bildirib ki, Rusiya və Ukrayna arasında sülh razılaşması əldə olunduqdan sonra Avropa təhlükəsizlik qüvvələri Ukraynaya göndəriləcəyi təqdirdə onlara havadan dəstək verməyə hazırdır.
Tramp televiziyaya müsahibəsində deyib ki, Avropa ölkələri öz qoşunlarını Ukraynaya göndərməyə hazırdır. "Onlara kömək etməyə hazırıq, xüsusən də biz hava məkanından danışırıqsa, çünki heç kimin bizim kimi arsenalı yoxdur", - Tramp qeyd edib. O, bu dəfə də Amerika qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsini istisna edib.
"The Wall Street Journal" isə yazır ki, Ukrayna ərazisindən kənarda olacaq ABŞ hərbi təyyarələri Avropanın (sülhməramlı) kontingentinə hava dəstəyini təmin etmək üçün istifadə oluna bilər - ABŞ bu qüvvələri qorumaq üçün Ukrayna yaxınlığında hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirə bilər, həmçinin hərbi nəqliyyat təyyarələri Avropa qoşunlarını və hərbi texnikasını daşıya bilər.
Keçən həftə Alyaskada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdən sonra prezident Tramp Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin rəhbəri general Den Keynə Ukrayna ərazisində yerləşdirilə biləcək beynəlxalq qüvvələri dəstəkləmək üçün variantlar hazırlamağı tapşırıb.
Trampın sözlərinə görə, o, Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh sazişinə riayət olunmasının təminatçısı kimi Avropa hərbçilərinin Ukrayna ərazisində yerləşdirilməsinə Putinin razılıq verəcəyini gözləyir.
Moskva NATO qüvvələrinin belə əməliyyatda iştirakının onun üçün qəbuledilməz olduğunu israr etməkdə davam edir.
Macarıstan Rusiya neftinə görə Ukraynanı günahlandırıb
Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto X platformasındakı paylaşımında bildirib ki, onun ölkəsinə gedən neft kəmərinə hücumdan sonra Rusiyadan ölkəyə neft nəqli dayandırılıb. Siyartonun sözlərinə görə, Kiyev enerji infrastruktura yenidən hücum edib və bununla da "Budapeştin enerji təhlükəsizliyinə zərbə vurub".
Macarıstanın XİN rəhbəri hadisənin dəqiq nə vaxt və harada baş verdiyini açıqlamayıb. O, Rusiya energetika nazirinin müavini Pavel Sorokinə istinadən qeyd edib ki, mütəxəssislər boru kəmərinin işini təmin edən transformator yarımstansiyasının bərpası üzərində işləyirlər. Neft tədarükünün nə vaxt bərpa olunacağı, hələlik, məlum deyil.
Siyarto iddia edib ki, Brüssel və Kiyev Macarıstanı Ukraynadakı müharibəyə cəlb etməyə çalışır. "Ukraynanın enerji təchizatımıza təkrar hücumları da eyni məqsədə xidmət edir", - macar nazir əlavə edib.
Nazir bu müharibənin onların müharibəsi olmadığını vurğulayaraq "ukraynalı qərar qəbul edənlərə xatırlatma: Macarıstandan alınan elektrik ölkənizin elektrik enerjisi ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayır", - deyə əlavə edib.
Ukrayna xarici işlər naziri Andriy Sibiqa macarıstanlı həmkarının ittihamlarına X platformasından cavab verib. O, bu müharibəni dayandırmayan tərəfin Moskva olduğunu xatırladıb.
"Macarıstana illərdir deyilir ki, Moskva etibarsız tərəfdaşdır. Buna baxmayaraq, Macarıstan Rusiyadan asılılığını saxlamaq üçün hər cür səy göstərib. Hətta genişmiqyaslı müharibə başlayandan sonra belə. İndi siz şikayətlərinizi və hədələrinizi Moskvadakı dostlarınıza göndərə bilərsiniz", - ukraynalı nazir qeyd edib.
Tacikistan hökuməti falçıya gedənləri cərimələmək istəyir
Tacikistan hökuməti falçı və cadugərlərin xidmətindən istifadəyə görə cərimələrin tətbiqini nəzərdə tutan qanun layihəsini parlamentə təqdim edib. Bu barədə AzadlıqRadiosunun tacik xidməti sənəd layihəsinə istinadən məlumat yayıb.
Əgər qanun layihəsi təsdiqlənərsə, bu, ölkənin İnzibati Xətalar Məcəlləsinə daxil ediləcək. Cadugər və falçıların yanına getməyə görə 375–750 somo (40.27-80.5 ABŞ dolları) cərimə tətbiq olunması təklif edilir.
Tacikistanın İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən, cadugərlik və falçılıqla məşğul olmaq inzibati məsuliyyətə səbəb olur. Belə ki, fiziki şəxslər 6 min–7 min 500 somo (645-805 dollar) cərimə və ya 10-15 gün müddətinə inzibati həbs oluna bilərlər.
Əgər bir il ərzində eyni pozuntu təkrar olunarsa, cadugərlik və falçılıqla məşğul olan şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. Ölkənin Cinayət Məcəlləsində bu halla bağlı 1 ildən 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur.
Pakistanda daşqın və torpaq sürüşməsində 300-dən çox insan həlak olub
Pakistanın şimal-qərbində baş vermiş torpaq sürüşməsi və daşqınlar nəticəsində 340-dan çox insan həlak olub.
Bəzi sakinlər təhlükəli əraziləri tərk etmək barədə onlara xəbərdarlıq edilmədiyini bildirərək hakimiyyət orqanlarını günahlandırıblar. Sakinlərin sözlərinə görə, ucqar bölgələrdə belə elanlar üçün ənənəvi üsul olan məscidlərdən heç bir xəbərdarlıq yayılmayıb.
Hökumət isə bildirib ki, erkən xəbərdarlıq sistemi mövcuddur, lakin qəfil yağan güclü yağışlar səbəbindən daşqın xəbərdarlıqlar verilməzdən əvvəl baş verib.
Avqustun 15-də başlayan qəfil leysan daşqınlara səbəb olub, nəticədə onlarla ev dağılıb, yollar su altında qalıb. Ölkənin Xayber-Paxtunxva əyalətində azı 344 nəfər həlak olub. Pakistanın şimalında yerləşən bu dağlıq əyalətdə ən çox zərər çəkən Buner rayonudur. Yerli rəsmilər bildirib ki, burada 10-12 kənd qismən torpaq altında qalıb.
Əyalətin xilasetmə agentliyinin sözçüsü Bilal Əhməd Faizinin sözlərinə görə, təbii fəlakət nəticəsində Bunerdə azı 208 nəfər həlak olub. O qeyd edib ki, dağıntılar altından cəsədləri çıxarmaq üçün 2 minə yaxın xilasedici prosesə cəlb olunub.
Əyalətin fövqəladə hallar xidməti avqustun 17-də daha 54 cəsədin tapılması barədə məlumat yayıb. Rəsmilər daha əvvəl 150-dən çox sakinin itkin düşdüyünü bildirmişdi.
Xilasetmə əməliyyatı davam edərkən güclü yağış axtarış prosesini son dərəcə çətinləşdirir. Daşqınlar nəticəsində elektrik xətləri və mobil qüllələr zədələndiyi üçün ərazidə elektrik enerjisi və mobil siqnallar yoxdur.
Pakistan Meteorologiya Departamenti isə Xayber-Paxtunxva da daxil olmaqla bir neçə bölgədə yeni yağışların olacağını proqnozlaşdırıb. Avqustun 17-də verilən açıqlamada bildirilib ki, yağışların avqustun 21-dək davam edəcəyi gözlənilir.
Son aylarda baş verən daşqınlar Pakistanın müxtəlif bölgələrində ciddi itkilərə səbəb olub.
Pakistanın Milli Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi bildirib ki, iyundan iyulun sonunadək yağan yağışlar zamanı baş verən daşqınlar nəticəsində əksəriyyəti qadınlar və uşaqlar olmaqla, demək olar, minə yaxın insan ölüb və ya xəsarət alıb.
Mütəxəssislər isə bildirir ki, son illərdə daşqınların artmasının səbəblərindən biri iqlim dəyişikliyidir. İqlim dəyişikliyi nəticəsində yağışlar əvvəlki kimi geniş ərazilərə uzun müddət ərzində bərabər paylanmaq əvəzinə, kiçik ərazilərdə qəfil və şiddətli leysan şəklində yağır.
