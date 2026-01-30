Dünya xəbərləri
Tramp: Putin Ukraynaya hava zərbələrinə bir həftə ara verməyə razılaşıb
ABŞ prezidenti Donald Tramp deyir ki, soyuq havada rusiyalı həmkarı Vladimir Putindən Kiyevə və digər şəhərlərə bir həftə atəş açmamağı xahiş edib.
"Heç vaxt indiki kimi soyuq olmayıb. Şəxsən prezident Putindən Kiyevə və digər şəhərlərə bir həftə atəş açmamağı xahiş etdim, razılaşdı", – Tramp deyib.
Kreml hələlik bu informasiyanı təsdiqləməyib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski isə Trampın bəyanatını alqışlayıb. O, həmin məsələnin ötən həftəsonu BƏƏ-də üçtərəfli danışıqlarda müzakirə olunduğunu deyib.
"Razılaşmaların icra olunmasını gözləyirik. Deeskalasiya addımları müharibəni bitirmək üçün real proqresə töhfə verir", – Zelenski X-də yazıb.
Yanvarda Ukraynada havanın temperatur mənfi 20 dərəcəyədək düşüb. Rusiyanın hava zərbələri isə ölkə boyunca istilik və elektrik infrastrukturuna ağır zərbə vurub.
Yanvarın 29-da Kiyevdə 400-dən çox yaşayış binasının istiliksiz qaldığı bildirilir. Digər vilayətlərdə də enerji verilişində fasilə yaranıb.
Həmin gün Rusiyanın çoxsaylı hücumlarından Ukraynada azı 6 nəfər həlak olub.
Fevralın 1-də Əbu-Dabidə Ukrayna və Rusiya arasında danışıqların yeni raundu gözlənilir.
İrana hücum ehtimalı nefti bahalandırır
Yanvarın 29-da Asiya bazarlarında neft 1.5 faizdən çox bahalanıb. Bu, ABŞ-nin İrana mümkün hücumu ilə bağlı narahatlıqların artması fonunda baş verir. İran Yaxın Şərqdə əsas neft istehsalçılarından biridir.
"Brent" markalı neftin füçersləri 1.5 faiz bahalaşaraq bir bareli 69.39 dollara yüksəlib.
ABŞ-nin "West Texas Intermediate" (WTI) markalı nefti isə 1.06 dollar və ya 1.7 faiz artaraq 64.27 dollara çatıb.
ABŞ prezidenti Donald Trampın İranı nüvə proqramını dayandırması üçün hərbi zərbə ilə hədələyib, ABŞ-yə məxsus hərbi-dəniz qrupu regiona gəlib.
İran Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatında (OPEC) gündəlik 3.2 milyon barel hasilatla dördüncü ən böyük istehsalçıdır.
Dünyanın ən böyük neft istehlakçısı olan ABŞ-də xam neft ehtiyatlarının qəfil azalması da qiymətləri dəstəkləyib. Ötən həftə ABŞ-nin xam neft ehtiyatları 2.3 milyon barel azalaraq 423.8 milyon barelə düşüb.
Bəzi təhlilçilər geosiyasi risklərin qarşıdakı aylarda qiymətləri daha da yüksələcəyini proqnozlaşdırır.
"Citi" təhlilçilərinin fikrincə, geosiyasi eskalasiyanın davam etməsi "Brent" markalı neftin barelini 72 dollaradək yüksəldə bilər.
Aİ Ermənistana 20 milyonluq yardım paketinə razılıq verir
Avropa İttifaqının (Aİ) səfirləri Ermənistana "ölümcül olmayan" hərbi yardım üçün 20 milyon avroluq paketi təsdiqləyiblər.
AzadlıqRadiosunun Avropa üzrə redaktoru Rikard Yozvyak paketin Ermənistan Silahlı Qüvvələri üçün tibbi avadanlıqları əhatələdiyini xəbər verir.
Paket ötən ilin yazında təklif edilmişdi. Amma Macarıstan onun təsdiqlənməsini bloklamışdı. Azərbaycan ilə yaxın münasibətləri olan Viktor Orban hökuməti Bakıya da oxşar təklifin irəli sürülməsini vacib saymışdı. Amma Budapeşt dekabrda vetonu qaldıracağını bildirmişdi.
Bu paket Aİ-nin Avropa Sülh Fondu (EPF) çərçivəsində indiyədək Ermənistana təqdim etdiyi ən böyük yardım paketidir. EPF beş il öncə yaradılıb, Brüssel onun vasitəsilə üçüncü ölkələrə hərbi təlim missiyalarını və hərbi avadanlıq ixracını maliyyələşdirir.
Ermənistan 2024-cü ildə EPF-dən ilk dəfə 10 milyon avroluq maliyyə alıb. Brüssel iyunda keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində ölkəyə dəstəyi artırmaq niyyətindədir. Aİ-nin mövqeyincə, Rusiya Yerevanın qərbyönlü kursunu dəyişmək üçün ona təzyiq göstərəcək.
Rusiyada bir ildə miqrant uşaqların sayı 25 faiz azalıb
Rusiyada bir il ərzində xarici vətəndaş olan yetkinlik yaşına çatmayanların sayı təxminən 25 faiz azalıb. Açıqlamanı Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) rəsmi nümayəndəsi İrina Volk verib.
Volk detalları açıqlamayıb. Son bir neçə ildə Rusiyada miqrasiya qanunvericiliyi sərtləşdirilib. Miqrant uşaqların rus dili imtahanı vermədən məktəblərə qəbulu yasaqlanıb, valideynlər Rusiya ərazisində qanuni qaldıqlarını təsdiqləməyə məcbur edilib. Nəticədə ötən ilin sentyabrında xarici vətəndaşların uşaqlarının 87.5 faizi məktəblərə qəbul ola bilməyib.
DİN təmsilçisi xatırladıb ki, 2026-cı il yanvarın 28-dən nazirlik ilə təhsil qurumları arasında xarici uşaqlarla bağlı məlumat mübadiləsi üzrə qanun qüvvəyə minir. Dediyinə görə, bu yenilik yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbilərin Rusiyada qalmasına nəzarət məqsədi daşıyır. Gələcəkdə bu məlumatlar əcnəbinin rəqəmsal profilinə daxil ediləcək.
"DumaBinqo" layihəsi hesablayıb ki, 2021-ci ildən bəri Dövlət Duması 73 antimiqrasiya qanun layihəsinə baxıb. Onlardan 38-i 2024-cü ildə "Krokus"dakı terror aktından sonra müzakirə olunub. Əsas qanunlardan biri Rusiyada miqrasiya qanunvericiliyini pozan bütün xarici vətəndaşların salındığı, nəzarət olunan şəxslər reyestri olub. Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodin 2025-ci ilin oktyabrında DİN-in məlumatlarına istinadla deyib ki, sentyabrın 1-dək bu reyestrdə 770 min miqrant olub, onların üçdə birini qadınlar və uşaqlar təşkil edib.
FSB-yə interneti söndürmək hüququ veriləcək
Dövlət Duması Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (FSB) rabitəni məhdudlaşdırmaq səlahiyyətlərini genişləndirən qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. "Rabitə haqqında" qanuna dəyişikliklər parlamentə noyabrda təqdim edilib. Layihədə FSB-yə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə təkcə mobil rabitənin deyil, stasionar interneti də söndürmək səlahiyyəti verilir. Rabitə operatorları isə bu halda abonentlər qarşısında maddi məsuliyyətdən azad edilir.
Sənədin izahat hissəsində deyilir ki, qanun layihəsi Rusiya FSB-sinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə təhlükəsizliyin təmin edilməsi, terrorçuluqla mübarizədə münasibətlərin tənzimlənməsinə yönəlib. Nəzərdə tutulan tədbirlərin sosial-iqtisadi, maliyyə və digər mənfi nəticələrə, eləcə də biznesə hər hansı zərər vurmayacağı bildirilir.
Sənədin ilkin müzakirəsi zamanı rəqəmsal inkişaf nazirinin müavini İvan Lebedev bildirib ki, bu dəyişikliklərə ehtiyac rabitə operatorlarına qarşı çoxsaylı məhkəmə iddialarından yaranıb. O, dron hücumları zamanı mobil rabitənin işini məhdudlaşdırmağın vacibliyini də vurğulayıb.
Rusiyada dron hücumları fonunda mobil internet vaxtaşırı məhdudlaşdırılır. Təkcə regionlarda deyil, Moskva və Sankt-Peterburq da daxil, iri şəhərlərdə də fasilələr qeydə alınır. Hakimiyyət orqanları bunu prezidentin səfərləri və Qələbə Günü paradının məşqləri zamanı təhlükəsizliyin təmin olunması ilə izah edir.
Daha öncə oxşar məhdudiyyətlər taksi xidmətlərinin, çatdırılma sistemlərinin, onlayn bankların işində problemlərə səbəb olub, şirkətlərin narazılığına yol açıb.
Zelenski Gürcüstana səfir təyin edib
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski diplomat Mixail Brodoviçi Gürcüstana səfiri təyin edib. Bu vəzifə 2022-ci ildən boş idi.
M.Brodoviç 1990-cı illərdən Xarici İşlər Nazirliyində çalışır. 2015-2022-ci illərdə o, Ukraynanın Sloveniyadakı səfiri olub.
Rusiya Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı işğala başlayandan sonra Kiyevlə Tbilisinin münasibətlərinin pisləşməsi "Gürcü Arzusu"nun mövqeyi ilə əlaqələndirilir.
2022-ci ilin martında Zelenski Ukraynanın Gürcüstandakı səfiri İqor Dolqovu geri çağırıb, iyunda onu vəzifədən azad edib.
2024-cü ilin sentyabrında Ukrayna Gürcüstandakı müvəqqəti işlər vəkili Mixail Xarişini geri çağırıb. XİN bunu "səbəblər kompleksi" ilə izah edib.
Gürcüstanın Ukraynadakı səfiri Giorgi Zakaraşvili 2023-cü ildə Kiyevi tərk edib. Onda Zelenski bildirib ki, Rusiya Gürcüstan hakimiyyətinin əli ilə Ukrayna vətəndaşı Mixail Saakaşvilini öldürür. Gürcüstan səfirinə isə məsləhətləşmələr üçün Tbilisiyə qayıtmağı təklif edib.
AŞPA bürosu Rusiya müxalifəti üçün platformanı təsdiqləyib
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) bürosu Rusiya demokratik qüvvələrinin platformasının tərkibini təsdiqləyib. Bu platforma avropalı parlament üzvləri ilə dialoq aparacaq.
Platformanın tərkibinə 10 nəfər salınıb. Vəkil, Dövlət Dumasının keçmiş deputatı Mark Feyqin, müxalifət siyasətçiləri Vladimir Kara-Murza və Mixail Xodorkovski, şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harri Kasparov, "Memorial" hüquq müdafiə mərkəzinin həmsədri Oleq Orlov, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun (FBK) keçmiş əməkdaşı Lyubov Sobol platformada yer alıb.
Platformaya Rusiyanın yerli xalqlarını təmsil edən beş nəfər də daxil edilib.
Quruma AŞPA prezidenti Teodoros Rusopulos rəhbərlik edəcək. Almaniya, İspaniya, Macarıstan, Rumıniya və Kiprdən təmsilçilər strukturun işinə qatılacaq.
AŞPA 2025-ci ilin oktyabrın əvvəlində Rusiya demokratik qüvvələri ilə dialoq üçün platformanın yaradılması haqqında qətnamə qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, AŞPA Rusiya müxalif və vətəndaş təşəbbüsləri ilə təmasları "pərakəndə formatlardan strukturlaşdırılmış dialoqa" keçirir.
Platformada iştirak üçün meyarlardan biri 2023-cü ildə Rusiyadan olan müxalifətçi və fəalların qəbul etdiyi "Berlin bəyannaməsi"ni imzalamaqdır. FBK bu sənədi imzalamayıb, onun manipulyasiya aləti olduğunu bildirib.
Qətnamənin qəbulundan sonra FBK-nın siyasi layihələr üzrə rəhbəri Leonid Volkov AŞPA-nı tənqid edib. O bildirib ki, "AŞPA-nın əhəmiyyəti xeyli azalıb, lakin bəzi həmkarlara elə gəlir ki, Assambleya yenə vacibdir".
"Kimsə hesab edə bilər ki, AŞPA-da dinləmələr vasitəsilə nəyəsə nail olmaq olar. Kimsə hər hansı vəsiqə, formal status almağı, vizit kartında nəsə yazmağı çox istəyir", – Volkov yazıb.
Tramp Minneapolisdəki atışma ilə bağlı hər şeyi nəzərdən keçirdiyini deyir
Tramp administrasiyası Minneapolisdəki ölümcül atışma ilə bağlı "hər şeyi nəzərdən keçirir və qərar açıqlanacaq". Bunu prezident Donald Tramp yanvarın 25-də "The Wall Street Journal"a müsahibədə deyib.
Prezident immiqrasiya əməkdaşlarının Minneapolisdən çıxarılmasını nəzərdən keçirəcəyini də bildirib.
"Bir məqamda çıxacağıq. Yaxşı işlər görmüşük, onlar da fenomenal iş görüblər. Orada maliyyə fırıldaqları üzrə fərqli adamlar təyin edəcəyik", – Tramp deyib, amma agentlərin nə vaxt gedəcəyi ilə bağlı qrafik açıqlamayıb.
Yanvarın 24-də Minneapolisdə Aleks Pretti adlı şəxs öldürülüb. Bu, yanvarda federal immiqrasiya əməkdaşlarının törətdiyi ikinci belə qətldir.
Tramp administrasiyası Prettinin əməkdaşlara hücum etdiyini, onların özünümüdafiə üçün atəş açmağa məcbur qaldıqlarını bildirib. Amma videogörüntülərdə Prettini bir qrup əməkdaşın saxladığı, ona dəfələrlə atəş açıldığı görünür.
Yanvarın əvvəlində immiqrasiya əməkdaşları 37 yaşlı, üç uşaq anası Rene Qudu güllələyərək qətlə yetirib. Son insidentin immiqrasiya polisinin reydi zamanı baş verdiyi bildirilir. Şahidlərin dediyinə görə, Aleks "qeyri-leqal" əcnəbinin saxlanmasını telefona çəkərkən onu yerə yıxıblar, kürəyindən altı güllə açıblar.
Ötən ilin dekabrından Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi Minnesotada qanunsuz mühacirlərin saxlanması üzrə irimiqyaslı əməliyyat keçirir. Prezident Trampın göstərişi ilə ştata 3 minə yaxın federal agent göndərilib. Minnesota sakinləri onların ştatda olmasına etiraz edirlər.
Fransa Ukraynaya 500 kilometri vuran dronlar göndərib
Fransanın "EOS Technologie" şirkəti Ukraynaya bir neçə "Rodeur 330" zərbə dronu çatdırıb. Bu dronların uçuş məsafəsi 500 km-ə qədərdir, havada 5 saat qala bilərlər.
Xəbəri "France Presse" agentliyi "France 24"ə istinadla yayıb.
Şirkətin rəhbəri Jan-Mark Zuliani deyib ki, Ukraynaya dron verməklə Qərb istehsalçıları onları sahədə sınaqdan keçirmək imkanı qazanır. Onun dediyinə görə, ukraynalılar müharibənin gedişatında "dünyada misilsiz təcrübə qazanıblar".
İstehsalçı şirkətin məlumatına görə, "Rodeur 330"un sürəti 120 km/saata qədərdir, 5 min metr hündürlüyə qalxa bilir.
Ukrayna hökuməti daha öncə bildirib ki, ölkədə 500 km-dən də uzağa uça bilən dronlar hazırlanır və istehsal edilir. Bu dronlar Rusiyanın dərinliklərini vurmaq üçün də istifadə olunub. Qərb müttəfiqlərindən alınan silahlar arasında "Rodeur 330" ən uzaqvuran dronlardandır.
Ukraynaya əvvəllər verilmiş ATACMS, "Storm Shadow" raketlərinin uçuş məsafəsi 500 km-dən azdır.
Qızılın qiyməti 5 min dolları keçib
Yanvarın 26-da qızılın qiyməti 5 min dolları keçərək rekord təzələyib. "Reuters" yazır ki, investorlar geopolitik qeyri-müəyyənliklər fonunda bu etibarlı aktivə yatırım edirlər.
Fevral ayı üçün qızıl füçersləri (GCcv1) 1.6 faiz artaraq 5 min 56 dollara yüksəlib.
Qızıl 2025-ci ildə 64 faiz bahalanıb, bu isə 1979-cu ildən bəri ən böyük illik artımdır. Qiymətlər bu il 17%-dən çox artıb.
capital.com-un aparıcı bazar təhlilçisi Kayl Rodda sonuncu təkanı "faktiki ABŞ administrasiyasına və ABŞ aktivlərinə inam böhranı" adlandırır, ötən həftə Tramp administrasiyasının bəzi qərarları ilə başladığını deyir.
ABŞ prezidenti Donald Tramp ötən həftə Avropa müttəfiqlərinə tarif tətbiqindən qəfil geri çəkilib. O, Qrenlandiyanı ələ keçirmək üçün təzyiq məqsədilə müttəfiqlərə tarif tətbiq olunacağını demişdi.
Həftəsonu isə Tramp deyib ki, Kanada Çinlə ticarət razılaşması bağlayarsa, ona 100 faiz tarif tətbiq edəcək.
ABŞ prezidenti fransalı həmkarı Emmanuel Makronu Sülh Şurasına qoşulmağa sövq etmək üçün fransız şərabları və şampanlarına 200 faiz tariflə hədələyib.
Təhlilçilər bu il qızılın qiymətinin 6 min dollara yaxınlaşacağını gözləyirlər.
'Bloomberg': ABŞ ÜST-dən çıxıb, 260 milyon dollar borcunu ödəməyib
ABŞ Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından (ÜST) rəsmən çıxıb və təxminən 260 milyon dollarlıq borcunu ödəməyib. Xəbəri "Bloomberg" agentliyi yayıb.
Qurumdan çıxma prosesinin 2026-cı il yanvarın 22-də tamamlandığı bildirilir. ABŞ prezidenti Donald Tramp 2025-ci ilin yanvarında prezidentlik postuna keçən kimi ÜST ilə əlaqələri kəsməyə qərar verib, səbəb kimi qurumun COVID-19 pandemiyasına reaksiyasında səhvləri göstərib.
ABŞ Səhiyyə və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin məlumatına görə, ÜST-nin təşəbbüslərinə bütün maliyyə və kadr dəstəyi dayandırılıb, amerikalılar qurumun bütün ofislərindən və qərargahından geri çağırılıb. ABŞ həmçinin təşkilatın rəhbər orqanlarında və işçi qruplarında iştirakını dayandırıb.
Konqresin 1948-ci il qətnaməsinə görə, təşkilatdan çıxmaq üçün ABŞ bir il əvvəl bildiriş verməli, bütün borcları ödəməlidir. ABŞ Səhiyyə və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin yüksəkvəzifəlisi agentliyin jurnalistlərinə deyib ki, qanunda təşkilatdan çıxmadan öncə borcun ödənilməsi tələbi yoxdur.
"Verilən vədlər yerinə yetirilib. ÜST amerikalıların həyatını xilas edə biləcək vacib məlumatların vaxtında və dəqiq mübadiləsinə mane oldu, sonra bu uğursuzluqları "ictimai sağlamlıq maraqları" adı altında gizlətdi", – dövlət katibi Marko Rubio və səhiyyə naziri Robert Kennedinin bəyanatında vurğulanıb.
Bəyanatda ABŞ-nin ölkələrlə və "nüfuzlu səhiyyə qurumları" ilə işləyəcəyi vurğulanır.
Aİ İranın nazirinə, təhlükəsizlik rəsmilərinə sanksiya tətbiq edəcək
Avropa İttifaqı (Aİ) İranın daxili işlər nazirinə, 14 digər aparıcı rəsmiyə etirazların zorakılıqla yatırdılmasındakı roluna görə sanksiyalar təklif edib. AzadlıqRadiosu bu haqda sənədləri görüb.
İranda dekabrın 28-də başlanan milli valyutanın kəskin ucuzlaşmasına etirazlar sonra rejimə qarşı nümayişlərə çevrilib, amma qanlı şəkildə yatırdılıb.
Aİ-nin xarici işlər nazirləri yanvarın 29-da Brüsseldə görüşəcəklər. Onlar İran rəsmilərinə qarşı aktivlərin dondurulması, viza qadağaları kimi tədbirlər tətbiq edə bilərlər.
Əsas hədəfdə daxili işlər naziri İsgəndər Mömini, İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) təhlükəsizlik bölmələridir. Onlar yüzlərlə etirazçının ölümündə günahlandırılırlar.
Baş prokuror Məhəmməd Müvəhhidi Azad nümayişçiləri iğtişaşlarda "Allaha qarşı ədavət" ittihamı ilə ölüm cəzasıyla hədələdəyinə görə sanksiyaya məruz qala bilər.
Ali baş komandan müavini olan Mömini isə "küçə etirazlarını boğan" qüvvələrə komandanlıq edib, - Aİ-nin sənədində deyilir.
ABŞ-də yerləşən HRANA insan haqları təşkilatı yanvarın 22-də 4 min 900-dən çox ölümün təsdiqləndiyini, onlardan 201-nin təhlükəsizlik qüvvələri olduğunu bildirib. 9 min 300-dən çox ölüm isə araşdırılır.
İspaniyada bazar günündən bəri üçüncü qatar qəzası baş verib
İspaniyanın cənub-şərqindəki Kartaxena şəhərində sərnişin qatarı tikinti kranına çırpılıb, bir neçə nəfər yaralanıb, birinin vəziyyəti ağırdır. Xəbəri TVE dövlət televiziyası yayıb.
Bazar günü Andalusiya regionunda sürət qatarlarının toqquşmasında azı 43 nəfər həlak olub.
Yanvarın 20-də isə Kataloniyada qatar qəzasında maşinist ölüb.
İspaniyanın "Adif X" dəmiryol operatoru sosial şəbəkəsində bildirib ki, bugünkü qəzanın baş verdiyi xətdə hərəkət dayandırılıb, səbəb "dəmir yoluna aid olmayan kranın infrastruktura müdaxiləsi"dir, amma əlavə detal açıqlanmayıb.
Rusiyada məktəblilərə dron yığmağı öyrədəcəklər
Rusiyada məktəblilərə dron yığmağı və onları idarə etməyi də öyrədəcəklər. Bu bacarıq "Vətənin təhlükəsizliyi və müdafiəsinin əsasları" (VTMA) fənnində öyrədiləcək. Əvvəllər fənn "Həyat təhlükəsizliyinin əsasları" kimi tanınırdı. Bu haqda "RİA Novosti" dövlət agentliyi yanvarın 21-də yazıb. Hökumətin təsdiqlədiyi VTMA fənni üzrə məktəb kabinetləri üçün avadanlıqlar siyahısı açıqlanıb.
"Mel" nəşrinə görə, təsdiqlənmiş siyahıya 90-dan çox müxtəlif avadanlıq və vəsait daxildir. Əsas siyahıda "Kalaşnikov" avtomatının və "Makarov" tapançasının maketləri, qumbara maketləri, təcili tibbi yardım vasitələri, əleyhqazlar, dozimetrlər, ümumqoşun mühafizə dəstləri, sanitar xərəklər, əsgər qazanı, çadırlar və gecəgörmə cihazları yer alır.
Əlavə tədris vasitələri siyahısına isə dronlar üzrə tədris-metodik material dəstləri, dronların hazırlanması üçün komplektlər, pilotaj üçün proqram-aparat kompleksi, dron-konstruktor, eləcə də aeroyarışlar üçün proqram təminatı salınıb.
Dronlardan Ukraynadakı müharibədə fəal istifadə olunur. Müharibə başlayandan sonra Rusiyada "Şahed" (Qeran) zərbə dronlarını genişmiqyaslı istehsal olunmağa başlanıb, prosesə yetkinlik yaşına çatmayanlar da cəlb olunub. Jurnalist araşdırmalarına görə, bu iş xüsusilə Tatarıstandakı "Alabuqa Politex" kollecində aparılır.
ABŞ hərbçiləri Venesuela sahillərində daha bir tankeri ələ keçirib
Yanvarın 20-də ABŞ hərbçiləri Venesuela sahilləri yaxınlığında "Sagitta" adlı tankeri ələ keçiriblər. Dekabrın əvvəlindən ABŞ Sahil Mühafizəsi Venesuela nefti ilə yüklənmiş, Vaşinqtonun sanksiyalarını pozan yeddinci tankeri saxlayır.
"The Associated Press" yazıb ki, "Sagitta" tankeri Liberiya bayrağı altında üzür, sahibi Honkonqdan bir şirkətdir. O, 2022-ci ildə Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra ABŞ-nin sanksiyalarına məruz qalıb. Tankerin yerini göstərən transponder söndürülüb, sonuncu dəfə iki ay öncə Baltik dənizindən çıxanda aktivləşdirilib.
Tramp administrasiyasının təmsilçiləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, onlar müsadirə olunan neftin satışından gəliri Venesuelanın neft infrastrukturunun bərpasına xərcləməyi planlaşdırırlar. Prezident Donald Tramp yanvarın 20-də bildirib ki, ABŞ artıq dünya bazarlarında satılan 50 milyon barel Venesuela nefti alıb, bu isə neft qiymətlərində "əhəmiyyətli" azalmaya səbəb olur.