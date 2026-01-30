Ərdoğan Pezeşkiana deyib ki, Türkiyə İran-ABŞ arasında vasitəçi ola bilər

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsinin İran-ABŞ gərginliyin azaldılması üçün vasitəçilik etməyə hazır olduğunu bildirib. Ərdoğan bunu yanvarın 30-da İran prezidenti Məsud Pezeşkianla telefon danışığında deyib. Bu haqda Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.
"Prezident Ərdoğan Türkiyənin İran və ABŞ arasında gərginliyin azaldılması və məsələlərin həlli məqsədilə vasitəçi rolunu üzərinə götürməyə hazır olduğunu vurğulayıb", –administrasiyanın X sosial şəbəkəsində yaydığı bəyanatda deyilir.
O da vurğulanır ki, Ərdoğan hazırda Türkiyədə səfərdə olan, türkiyəli həmkarı ilə danışıqlar aparan İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçini də qəbul edəcək.