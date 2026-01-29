Əraqçi: İran silahlı qüvvələrinin 'barmaqları tətikdədir'

İranın silahlı qüvvələrinin "barmaqları tətikdədir" və ABŞ-nin istənilən hərbi zərbəsinə güclü cavab verməyə hazırdır. Bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi yanvarın 28-də deyib.
Nazirin sözlərinə, ötən il İsraillə 12 günlük münaqişədən sonra İran istənilən hücuma "daha güclü, sürətli və dərin" cavab verməyə qadirdir.
Amma Əraqçi onu da əlavə edib ki, Tehran hələ də "ədalətli, balanslı və qarşılıqlı faydalı" nüvə sazişinə açıqdır.
İranın ali dini rəhbərinin baş müşaviri Əli Şamxani də yanvarın 28-də X platformasında xəbərdarlıq edib ki, hücum baş verərsə, İslam Respublikası "dərhal, hərtərəfli və misli görünməmiş" cavab verəcək, "Təl-Əvivin ürəyini və təcavüzkarın bütün tərəfdarlarını hədəf alacaq".
Rubio: Etirazlar yenidən alovlanacaq
Hazırda İrana hücum planı yoxdur, amma regionda hərbi qüvvələrin artırılması "ağıllı və ehtiyatlı" addımdır. Bunu ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Senatın Xarici əlaqələr komitəsinin iclasında deyib.
Rubio qeyd edib ki, rejim "dəhşətli" repressiya üsullarına əl atıb və iranlı snayperlər etirazçıları öldürüb. O, İranda rejimin heç vaxt indiki kimi zəif olmadığını, etirazları tətikləmiş iqtisadi durğunluğu yoluna qoya bilmədiyini vurğulayıb.
Dövlət katibinin sözlərinə görə, etirazlar hazırda səngisə də, böyük ehtimalla yenidən alovlanacaq.
Etirazlarda öldürülənlərin sayı ilə bağlı Dövlət Departamentinin qiymətləndirməsi haqda suala cavabında Rubio "Şübhəsiz ki, minlərlədir" deyib.