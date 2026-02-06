Oman danışıqları başlayıb

Omanda İran və ABŞ rəsmiləri arasında kritik danışıqlar başlayıb.
ABŞ-nin nümayəndə heyətinə Stiv Uitkoff, İran təmsilçilərinə isə xarici işlər naziri Abbas Əraqçi rəhbərlik edir.
Danışıqların dəqiq gündəmi bəlli deyil. Amma Vaşinqtonun son günlər hərbi gəmilərini Yaxın Şərq sularına göndərməsi dəqiqdir.
"Bu danışıqlar getdiyi vaxtda İran rejiminə xatırlatmaq istəyirəm ki, prezidentin ixtiyarında diplomatiyadan başqa xeyli seçim var, o, dünya tarixində ən güclü ordunun ali baş komandanıdır", – Ağ evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt fevralın 5-də jurnalistlərə deyib.
Əraqçi görüşdən öncə sosial media postunda yazıb ki, Tehran danışıqlara "yaxşı" inamla gedir, danışıqlar bərabər əsasda keçirilməlidir.
"Bərabər mövqe, qarşılıqlı sayqı, qarşılıqlı inam ritorika deyil, davamlı razılaşmanın tələbi, sütunlarıdır", – o yazıb.
Əraqçi Omanın xarici işlər naziri Bədr əl-Busaidi ilə səhər görüşəndən sonra jurnalistlərə söyləyib ki, "İran ABŞ-nin aşırı tələbləri və avantürasından özünü qorumağa hazırdır".
Tərəflər arasında son konfrontasiya İranda iki həftə çəkən iğtişaşlar fonunda yaranıb. İnsan haqları qrupları minlərlə etirazçının öldürüldüyünü bildirir. Tramp isə İranı etirazçıların həbs, yaxud edam olunacağı halda vurmaqla hədələmişdi.
Tramp hərbi variantları açıq saxlayır, amma həm də İranın nüvə proqramını cilovlamağa çalışır. Tehran nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu bildirir.
Vaşinqton Türkiyədə çoxtərəfli sammit keçirməkdə, Tehran isə Omanda ikitərəfli görüşdə israr edirdi. Regional tərəfdaşların müdaxiləsindən sonra ABŞ Məsqətə razılaşıb.
Dövlət katibi Marko Rubio fevralın 4-də deyib ki, ABŞ danışıqların yalnız nüvə üzrə aparılmasında maraqlı deyil.
Rubio həmçinin İran rəhbərliyi ilə xalqı arasında kəskin xətt çəkərək deyib ki, "İranın dini səviyyədə rəhbərliyi İran xalqını əks etdirmir".