2025, 15 Avqust, Cümə, Bakı vaxtı 17:00
Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ prezidenti Donald Trampın təsviri olan matryoşkalar.
Dünya

Tramp və Putin Alyaskada görüşür

Bu gün, avqustun 15-də Alyaska ştatının Ankoric şəhərində ABŞ prezidenti Donald Tramp və Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüşür. Görüşdə liderlər Ukraynadakı münaqişənin sülh yolu ilə həllini müzakirə edəcəklər. Bu, 2021-ci ildə Putinin Cenevrədə ovaxtkı Ağ ev rəhbəri Co Baydenlə görüşündən bəri iki ölkə başçıları arasında ilk üzbəüz danışıqlar olacaq.

Alyaskada Ukraynaya dəstək aksiyası

Ankoricdə ABŞ və Rusiya prezidentlərinin sammiti ərəfəsində Ukraynaya dəstək və Vladimir Putinin gəlişinə qarşı mitinq keçirilib. BBC xəbər verir ki, aksiyada bir neçə yüz adam iştirak edib.

"Anchorage Daily News"un məlumatına görə, Alyaskada minə yaxın ukraynalı qaçqın yaşayır.


Tramp Ukraynada dərhal atəşkəsin mümkünlüyünə şübhə edir

ABŞ prezidenti Donald Tramp Alyaskadakı görüşün Ukraynada dərhal atəşkəs haqqında razılaşmaya gətirib çıxaracağına əmin deyil. Bu barədə o, avqustun 14-də "Fox News"a müsahibəsində bildirib.

"Mən dərhal atəşkəsə nail olacağımıza əmin deyiləm, amma düşünürəm ki, bu baş verəcək. Bilirsiniz, dərhal sülh razılaşması, sülhün sürətli əldə edilməsi məni daha çox maraqlandırır", - Tramp deyib. O, Putinlə danışıqların uğursuz olması ehtimalını 25 faiz qiymətləndirib.

Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, irəli qaçmaq və nəticələri proqnozlaşdırmağa çalışmaq səhv olardı. Onun sözlərinə görə, Alyaskada Rusiya-Amerika sammitinin yekunlarına dair hər hansı sənədin imzalanması planlaşdırılmır: "Gözlənilmir, heç nə hazırlanmayıb və çətin ki, burada hər hansı sənəd olsun".

'Tramp yolu' Putinlə Trampın masasında – 'Qafqaz üçün yeni Ukrayna ssenarisi...'

Putin və Trampın Alyaskada planlaşdırılan görüşündən gözləntilər nədir? Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Vaşinqton razılaşması da masada varmı? Təhlilçilər bunu istisna etmirlər.

'Tramp yolu' Alyaskada müzakirə oluna bilərmi?
Tramp Alyaska sammitindən sonra 'tez' üçtərəfli görüş istəyir

ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib ki, rusiyalı həmkarı Putinlə görüşü "normal" keçərsə, dərhal Ukrayna lideri Zelenskinin də iştirakı ilə üçtərəfli sammit keçirmək istərdi. Ancaq xəbərdarlıq edib ki, istədiyi cavabları ala bilməsə, ikinci görüş olmayacaq.

"Birinci görüşdən daha məhsuldar olacaq ikinci görüşümüzü keçirmək şansımız çox yüksəkdir", - o vurğulayıb.

"Lazımi cavabları almadığım üçün məqsədəuyğun olmadığını hiss etsəm, ikinci görüş baş tutmaya bilər", - Ağ evin rəhbəri fikrini yekunlaşdırıb.

Davamı

