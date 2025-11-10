Zelenskinin keçmiş biznes ortağının evində axtarış. Mindiçin ölkədən çıxdığı bildirilir

Noyabrın 10-da Ukrayna Milli Antikorrupsiya Bürosunun (NABU) detektivləri "Kvartal 95" studiyasının həmtəsisçisi, işadamı Timur Mindiçin evində axtarış aparıblar. Mindiç istintaq hərəkətlərindən bir neçə saat öncə ölkəni tərk edib.
"Ukrainska Pravda"nın məlumatına görə, Mindiç ABŞ Federal Təhqiqat Bürosunun (FBI) pul yuyulması ilə bağlı istintaqında fiqurant kimi çıxış edə bilər.
"Kvartal 95" prodakşn şirkəti o vaxt komediyaçı olan, hazırda Ukraynanın prezidenti Volodimir Zelenski ilə birlikdə 2003-cü ildə yaradılıb. T.Mindiç Zelenskinin keçmiş biznes ortağıdır.
İyulda Ukrayna Ali Radası NABU və Korrupsiya ilə Mübarizə üzrə İxtisaslaşmış Prokurorluğun (SAPO) səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran, onları baş prokurorun tabeliyinə verən qanun qəbul edib. Ukraynada və dünyada qanunun əleyhinə etiraz aksiyaları keçirilib. Bundan sonra Ali Rada bu dəfə NABU və SAPO-nun müstəqilliyinin bərpası haqqında prezident Zelenskinin təqdim etdiyi qanuna səs verib.
NABU enerji sektorunda böyük əməliyyat aparıldığını bildirir
Ukrayna Milli Antikorrupsiya Bürosu (NABU) bildirib ki, enerji sektorunda "yüksəksəviyyəli" cinayətkar təşkilatın korrupsiya fəaliyyətini ifşa etmək məqsədilə genişmiqyaslı əməliyyat aparır. Əməliyyat Korrupsiya ilə Mübarizə üzrə İxtisaslaşmış Prokurorluq (SAPO) ilə birlikdə gerçəkləşdirilir.
NABU noyabrın 10-da bildirib ki, istintaq 15 ay davam edib, bu müddətdə təxminən min saatlıq audioyazı toplanıb: "Yüksəksəviyyəli bir cinayətkar təşkilatın fəaliyyəti sənədləşdirilib... Onun üzvləri dövlət sektorundakı strateji müəssisələrə, xüsusən "Energoatom" Səhmdar Cəmiyyətinə təsir göstərmək üçün genişmiqyaslı korrupsiya sxemi qurublar".
Əlavə detallar açıqlanmayıb.
Ukraynanın korrupsiyaya qarşı mübarizədə qazandığı irəliləyiş alqışlanır. Amma Qərb hökumətləri, beynəlxalq təşkilatlar və ekspertlər bildirirlər ki, rüşvət və korrupsiya hallarının tam aradan qaldırılması üçün hələ çox iş görülməlidir.
"Korrupsiya riskləri yüksəkdir"
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) bu ilin əvvəlində hesabatında yazırdı ki, "Rusiyanın Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı işğalı şəraitində korrupsiya riskləri hələ də yüksəkdir".
İyulda AzadlıqRadiosunun araşdırması Ukraynanın yüksəkvəzifəli gömrük rəsmisinin ailəsinin bahalı daşınmaz əmlak və avtomobillərə malik olduğunu üzə çıxarıb.
Moskva 2022-ci ilin fevralında Ukraynaya genişmiqyaslı hücuma başlayandan az öncə Anatoli Komar gömrük xidmətinin neft, qaz və digər enerji məhsullarının idxal-ixrac rüsumlarını toplayan şöbəsinin rəisi olub. Həmin dövrdə Komarın aylıq maaşı təxminən 2 min dollar idi, ailənin əsas gəlir mənbəyi isə onun həyat yoldaşı Mariya sayılırdı. Mariya tur bələdçisi kimi çalışır, onlayn kurslar təklif edirdi. Onun rəsmi gəliri xeyli yüksək – ayda təxminən 8 min dollar göstərilib.
Lakin ailənin xərclərinin təhlili onların bu səviyyədə yaşayışını təmin etmək üçün daha yüksək gəlirə malik olduqlarını göstərir.
AzadlıqRadiosunun müxbiri Komardan dəbdəbəli həyat tərzinin necə maliyyələşdirildiyini soruşduqda o, şəxsi məsələlər barədə şərh verməyəcəyini deyib. Təkrar soruşulduqda isə Komar bir "xeyli varlı xaç atası"nın ona maliyyə dəstəyi göstərdiyini deyib, amma detallı danışmayıb.