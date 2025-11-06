'Tələyə düşən' 1 milyon AZN: Həşəratları yox edəcəkdi, amma işə yaramadı
Zaqatalanın Faldarlı kənd sakini Novruz Hacızadə deyir ki, rayonda zərərverici həşəratlar yayılıb, amma görülən tədbirlər qənaətbəxş deyil: "Ağacdan hər tərəfinə yapışqan, ya nəsə dərman vurulmuş tələ asıblar. O da üç-beş dənəsi yapışıb, məhv olub, qalanları da qalıb. Adamlara deyirlər ki, yığın onları, yandırın mexaniki üsullarla azaldın".
Arxiv
-
Noyabr 05, 2025
Monqolustandan gətirilən ətlərdən istifadə etmək olarmı?
-
-
-
Noyabr 04, 2025
Qarabağdakı vergi güzəştləri Naxçıvana da tətbiq ediləcək
-
-