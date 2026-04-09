Sitalçay sakinləri yolu bağlayıb [Video]

Dünən, aprelin 8-də Xızı rayonu Sitalçay kəndinin bir qrup sakini etiraz aksiyası keçirib.
Yerli sakinlərin AzadlıqRadiosuna verdiyi məlumata görə, evini su basmış şəxslər kəndin içindən keçən yolu bağlamaqla yerli qurumların biganə münasibətinə etirazlarını bildiriblər.
Kənd sakinləri deyirlər ki, bir çoxlarının evlərini su basdığından evlərini tərk edib qohum-əqrəbaya sığınıblar. Şikayətlərə görə, həm seldən evləri ziyan çəkib, həm də əşyalar, avadanlıq sıradan çıxıb. Onlar eyni vəziyyətlə ötən il də üzləşdiklərini vurğulayırlar.
Aksiya yerinə polislər, daha sonra isə icra hakimiyyətindən gəliblər. Sakinlərin sözlərinə görə, şikayətlərin müsbət həll ediləcəyi ilə bağlı onlara müəyyən vədlər verilib.
Olaya ayrılıqda Daxili İşlər Nazirliyi və Xızı rayon İcra Hakimiyyətindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Son həftələr yağış Bakı və ölkənin bir çox bölgəsində fəsadlar doğurub. Bəzi ərazilərdə küçələri, həyətləri və evləri su basıb.
Əslində son illər Bakı və ətraf ərazilərdə güclü yağış zamanı eyni problemlər yaranır. Hətta 2024-cü ilin oktyabrında sel Sabunçu rayonunda tuneli basarkən iki nəfər həlak olmuşdu.
Ekspertlər problemi, əsasən, son illər paytaxt Bakı və ətraf yaşayış məntəqələrində yeni tikinti işlərinin plansız aparılması ilə izah edirlər. Üstəlik, vurğulayırlar ki, son iki onillikdə ölkədə su və kanalizasiya problemlərinin həllinə böyük pullar ayrılıb. Onların fikrincə, əgər həmin vəsaitlərdən səmərəli istifadə edilsəydi, problem bu səviyyəyə çatmazdı.