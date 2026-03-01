Martın 1-nə keçən gecə İranın dövlət mediası ali lider Əli Xameneinin bir gün öncə ABŞ və İsrailin hava zərbələri ilə öldürüldüyünü təsdiqləyib.
Dövlət mediası 86 yaşlı liderin ölümünə görə 40 günlük dövlət matəminin başladığını, idarələrin, şirkətlərin yeddi gün bağlı qalacağını elan edib.
Media onun bəzi xəbərlərdə deyildiyi kimi, bunkerdə deyil, öz ofisində öldürüldüyünü bildirir.
“Tarixin ən pis adamlarından olan Xamenei öldürülüb”, – bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp fevralın 28-də "Truth Social" platformasında yazıb.
Tramp Xameneinin ABŞ-nin İsraillə sıx işləyən kəşfiyyat və müasir izləmə sistemlərindən yayına bilmədiyini, onunla birlikdə digər liderlərin də qətlə yetirildiyini bildirib.
Trampdan öncə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Xameneinin hücumlarda öldürülməsinin “əlamətləri” olduğunu söyləyib.
İyunda gizlənmişdi
Xameneinin ölümü ölkənin digər liderlərinə böyük zərbə sayılır.
İran rəsmiləri daha öncə ali liderin öldürüldüyünü təkzib etmişdi. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Baqeyi demişdi ki, Xamenei də, prezident Məsud Pezeşkian da sağıdır, komandanlığı “möhkəm idarə edir”.
Xamenei 1989-cu ildə, islam respublikasının qurucusu Ruhulla Xomeyninin ölümündən sonra ali lider postuna keçəndən İranı sərt şəkildə idarə edib.
Ötən iyunda İsraillə 12 günlük müharibə vaxtı Xamenei əsasən gizlənib, ictimaiyyət qarşısına çox az çıxıb.
O, idarəçiliyi dövründə bir neçə böhranı öhdəsindən gəlib. 1999-cu ildə tələbə etirazları, 2009-cu ildə seçkilərin nəticələrinə qarşı nümayişlər, 2019-cu ildə kütləvi etirazları güc strukturları qəddarlıqla yatırdıb.
2022-23-cü illərdə isə İranı "Qadın, Həyat, Azadlıq" etirazları çalxalayıb. 22 yaşlı kürd qadının guya hicab qaydasını pozduğuna görə saxlandıqdan sonra ölümü etirazlara səbəb olub.
İran lideri kim olacaq?
ABŞ televiziyası Trampdan soruşub ki, ABŞ İran rəhbərliyinin digər üzvlərinin də hava zərbələrində öldürüldüyünə inanırmı.
“Çoxu öldürülüb. Bütün qərarları verənlərin çoxu artıq yoxdur”, – NBC-yə görə Tramp deyib.
Prezidentin dediyinə görə, ABŞ rəsmilərinin hakimiyyətdəki vəzifələri kimin dolduracağı barədə “yaxşı fikirləri var”, amma detallı danışmayıb.