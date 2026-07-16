Ukraynanın müdafiə naziri vəzifədən çıxarılıb

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski müdafiə naziri Mixaylo Fedorovu vəzifəsindən azad edib. Hökumətdə kadr dəyişiklikləri çərçivəsində Yuliya Sviridenko da baş nazir postundan uzaqlaşdırılıb.
Gənc texnokrat Fedorov hökumətdə rəqəmsal transformasiya islahatlarına rəhbərlik etmiş, müharibədə dronların inkişafını prioritetə çevirmişdi. O, iyulun 15-də sosial şəbəkə paylaşımında vəzifədən çıxarıldığını təsdiqləyib.
Fedorovun altı ay nazirliyi dövründə Ukraynanın döyüş meydanında mövqeyi xeyli güclənib. Ukrayna qüvvələri dəfələrlə Rusiyanın neft emalı zavodlarına zərbələr endirib, ölkədə yanacaq qıtlığı yaradıb, Prezident Vladimir Putini çətin vəziyyətə salıb.
"Müdafiə naziri kimi Ukrayna xalqına xidmət etmək mənim üçün böyük şərəf idi", – Fedorov bildirib. Zelenski isə hələlik, bu qərarla bağlı açıqlama verməyib.
Fedorov nazir olduğu dövrün uğurları sırasında Rusiya qoşunlarının Starlink peyklərinə çıxışının məhdudlaşdırılmasını qeyd edib, bunun Rusiyanın dronlardan səmərəli istifadəsini ciddi azaltdığını vurğulayıb.
Ukrayna mediası Fedorovun vəzifədən kənarlaşdırılmasının arxasında müdafiə xərclərinə cavabdeh digər hökumət üzvləri ilə "sistemli münaqişə"sinin dayana biləcəyini yazıb.
“Başqa vəzifəyə təyin oluna bilər”
Kiyev Amerika Universitetinin prezidenti, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanının keçmiş xüsusi müşaviri Den Rays AzadlıqRadiosuna bildirib ki, Fedorov hökumətdə başqa yüksək vəzifəyə təyin oluna bilər. Onun sözlərinə görə, Fedorovun baş nazir və ya Ukraynanın ABŞ-yə səfiri təyin edilməsi də mümkündür, ancaq Zelenskinin planlarını “bilmirsiniz”.
"Qısa müddətdə möhtəşəm iş gördüyünü düşünürəm. Məncə, o, Ukrayna-ABŞ münasibətlərinin inkişafına böyük töhfə verə bilər. Amma Prezident Zelenskinin nə istədiyini zaman göstərəcək ", – Rays Fedorov barədə deyib.
Zelenski iyulun 12-də hökumətdə dəyişikliklərə start verildiyini elan edib. O deyib ki, bu addımlar yenilənmiş siyasi strategiya üçün zəruridir.
İyulun 15-də Zelenski ölkənin ən iri dövlət neft və qaz şirkəti olan "Naftoqaz"ın baş icraçı direktoru Sergey Koretskini baş nazir vəzifəsinə namizəd kimi dəstəklədiyini açıqlayıb.
"Naftoqaz" dövlət büdcəsinin əsas gəlir mənbələrindən biridir, siyasi baxımdan güclü korporasiyadır.
"Ağıllı telefonda dövlət" konsepsiyası
Hazırda 34 yaşı olan Fedorov 2019-cu ildə Ukraynanın ilk rəqəmsal transformasiya naziri təyin edilib. Bu vəzifə sovet dövründən qalmış köhnə dövlət xidmətlərinin müasirləşdirilməsi məqsədi daşıyırdı.
Bir vacib məsələ də uzun illər qeyri-şəffaf qalmış bürokratik proseslərin şəffaflaşdırılması, kök salmış korrupsiya mexanizmlərinin aradan qaldırılması idi.
Ukraynalılar "ağıllı telefonda dövlət" konsepsiyası kimi təqdim olunan bu islahatlara geniş dəstək verdi. Fedorovun uğurları nəticəsində o, baş nazirin müavini vəzifəsinə yüksəldi, səlahiyyətləri genişləndirildi.
Fedorov bu ilin yanvarında müdafiə naziri təyin olunub.
Hərbi təcrübəsinin olmaması Ukrayna ordusunda müəyyən narazılıq doğursa da, onun rəhbərliyi dövründə dron istehsalı sürətləndi. Bu sahə Ukraynanın müharibə dövründə ən uğurlu innovasiyalardan sayılır.
Son həftələr Ukrayna dronlar vasitəsilə Rusiyanın dərinliklərində bir sıra hədəflərə zərbələr endirib.
Kremlin enerji aktivlərinə, o cümlədən neft terminallarına, dənizdəki tankerlərə hücumlar Kiyevin Rusiyaya "uzaqmənzilli sanksiyalar" kampaniyasının bir hissəsi adlandırılır.
Rusiyanın enerji obyektlərinə dron zərbələri ölkədə ciddi yanacaq qıtlığına səbəb olub. Hətta adətən belə böhranlardan kənarda qalan Moskvada da yanacaqdoldurma məntəqələrində uzun növbələr yaranıb, bu, sürücüləri narazı salıb.