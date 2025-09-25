Dünya xəbərləri
Ukrayna Rusiyanın Su-34 bombardmançısını vurduğunu bildirir
Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Zaporojye istiqamətində Rusiyanın Su-34 qırıcı-bombardmançı təyyarəsini vurduğunu bildirir.
Təyyarənin səhər saat 4:00 radələrində vurulduğu açıqlanıb. Ukrayna təyyarənin Zaporojyeyə idarə olunan aviabombalarla hücumlar etdiyini deyir.
Ukrayna həmçinin Rusiyanın işğal etdiyi Krımda iki An-26 təyyarəsinin və radiolokasiya stansiyalarının məhv edildiyini açıqlayıb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi (QRU) yayıb.
"Yarımadaya reyd zamanı Ukrayna hərbi kəşfiyyatının xüsusi təyinatlıları Rusiya işğalçılarının iki An-26 nəqliyyat təyyarəsini yandırıblar. Düşmənin suüstü RLS-i və MР-10М1 "Mıs M1" sahilyanı RLS-i məhv edilib", – qurum bildirib.
Rusiya, hələlik, bu məlumatı şərh etməyib.
Rusiyada orduya çağırış ilboyu aparılacaq
Rusiya Dövlət Duması yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək, yəni ilboyu hərbi xidmətə çağırışla bağlı qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. Bu haqda "İnterfaks" məlumat yayıb.
Qanun hərbi komissarlıqlara imkan verəcək ki, ilboyu çağırışçılarla bağlı tibbi müayinələr və psixoloji seçim aparsın, çağırış komissiyalarının iclaslarını keçirsin. Çağırış vərəqələri də konkret ayla bağlı olmadan göndəriləcək. Bu, çağırış məntəqələrinə düşən yükün bərabər paylanmasına, çağırışın keyfiyyətinin artırılmasına imkan yaradacaq, - qanun layihəsinin izahında belə deyilir.
Çağırışçıların hərbi hissələrə əvvəlki kimi ildə iki dəfə – yazda və payızda göndəriləcək.
Qanunun 2026-cı il yanvarın 1-də qüvvəyə minəcəyi gözlənilir.
Paşinyan Rusiyaya gedib
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyaya işgüzar səfərə yola düşüb. O, sentyabrın 25-də Moskvada "Beynəlxalq Atom Enerjisi Həftəsi" konfransında iştirak edəcək.
Kreml bir gün öncə bildirib ki, tədbirə Rusiya prezidenti Vladimir Putin, həmçinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Qrossi, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Myanmanın müvəqqəti prezidenti Min Aun Hlayn, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Efiopiya baş naziri Abiy Əhməd qatılacaq.
Sonuncu dəfə Ermənistanın baş naziri ilə Rusiya prezidenti avqustun 31-də Çində, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində görüşüb.
Son vaxtlar Rusiyanın Cənubi Qafqazda nüfuzunun zəiflədiyi, Azərbaycanla Ermənistanın Moskvanın təsirindən çıxmağa çalışdığı fikirləri səslənir. İki ölkənin avqustun 8-də Vaşinqtonda görüşü, orada sülh sazişinin paraflanması bu fikirləri gücləndirib. Rəsmi Bakının da Moskva ilə münasibətlərində soyuqluq yaşanır. Amma bəzi təhlilçilər Rusiyanın Cənubi Qafqazı asanlıqla əldən verməyəcəyini deyirlər.
Rusiyada keçmiş məmur Ermənistan konsulluğunda ölü tapılıb
"Rosreyestr" və "Rosimuşestvo"da müxtəlif vəzifələrdə çalışmış Boris Avakyan Ermənistanın Sankt-Peterburqdakı konsulluğunda ölü tapılıb. O, bir gün əvvəl Kronştadt rayon Məhkəməsindən qaçmışdı.
İlkin məlumatlarda intihar versiyasından söz açılır.
Media Avakyanın tualetə qapandığını yazır. Konsulluq əməkdaşları fövqəladə hallar və təcili tibbi yardımı çağırıblar. Xilasedicilər qapını açanda keçmiş məmur huşsuz vəziyyətdə olub. Həkimlər onun öldüyünü təsdiqləyiblər.
Ermənistan vətəndaşı olan Avakyan 4 milyard rubldan çox məbləğdə gömrük rüsumlarının ödənilməsindən yayınma işi üzrə ittiham olunurdu. Digər təqsirləndirilənlər arasında "Cartier" butikinin keçmiş sahibi, işadamı Dmitri Zarubin, daha 18 nəfər də var.
İş üzrə məhkəmə 2024-cü ilin aprelində başlayıb. Avqustda Avakyan Müdafiə Nazirliyi ilə Kremlin Ukraynadakı təcavüzkar müharibəsində iştirak üçün müqavilə imzalayıb. Bu səbəbdən iş üzrə icraat müvəqqəti dayandırılıb, o, həbsdən buraxılıb. Sonradan isə cəbhəyə getməkdən yayındığı üçün proses bərpa olunub.
Avakyan sentyabrın 23-də barəsində qətimkan tədbiri seçilmək üçün məhkəməyə aparılıb. O, fasilə vaxtı məhkəmə binasından qaçaraq Ermənistan konsulluğuna sığınıb. Avakyan ekstradisiya üçün müraciət etmək istədiyini bildirib. Amma o, Ermənistanda da sərhədi qanunsuz keçmək və çirkli pulların yuyulması ittihamları ilə axtarışda olub.
Avakyanın vəkili "Mash"a deyib ki, müvəkkili onunla sonuncu dəfə yerli vaxtla saat 02:30-da əlaqə saxlayıb. Vəkilin sözlərinə görə, onlar gələcək strategiyanı müzakirə ediblər və Avakyanın səsi ona kədərli gəlməyib.
"Baza" yazır ki, ilkin məlumatlara görə, Avakyan Ermənistan tərəfinin Rusiya istintaq orqanları ilə əməkdaşlığa razılıq verməsindən sonra belə bir addıma qərar verib.
Ermənistanın Baş Konsulluğu fəaliyyətini dayandırıb, vətəndaşların qəbulu sentyabrın 25-dən bərpa olunacaq.
Ermənistanda atışmada biri icma rəhbəri olmaqla iki nəfər öldürülüb
Ermənistanda Yerevanın bir neçə kilometrliyində, Armavir vilayətinin Merdzavan yaşayış məntəqəsində ötən gecə atışma olub. Biri icma sədri Volodya Qriqoryan olmaqla iki nəfər öldürülüb, bir nəfər xəsarət alıb.
Digər ölən şəxs isə kriminal polis əməkdaşı Karen Abramyandır. Atışma vaxtı o, xidməti vəzifə başında deyil, Qriqoryanla birlikdə olub.
Mart seçkilərində Parakar icmasında müxalifətdə olan "Həyat üçün ölkə" partiyasının təmsilçisi V.Qriqoryan qalib gəlib. Onun "Birlik" bloku səslərin 57 faizindən çoxunu qazanıb. İcmada növbədənkənar seçkilər ozamankı bələdiyyə başçısı, hakim "Mülki Müqavilə" partiyasından Lüdviq Gülnazaryanın istefasından sonra təyin olunmuşdu. O, qanlı insidentdə iştirakına görə istefa vermişdi. Ötən ilin noyabrında baş vermiş insidentdə bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb. Yaralılardan birinin L.Gülnazaryan olduğu bildirilirdi.
Parakar icması doqquz kənddən ibarətdir, ən böyüyü Parakardır.
Ermənistan İstintaq Komitəsindən AzadlıqRadiosuna bildirib ki, Merdzavan kəndində atışma və qətllə bağlı cinayət işi başlanılıb.
Baş nazir Nikol Paşinyan hadisəni pisləyib. O, həlak olanların ailə üzvlərinə və Parakar sakinlərinə başsağlığı verib. Baş nazir vurğulayıb ki, ölkənin hüquq-mühafizə orqanları qısa müddətdə bu cinayətdə əli olan bütün şəxsləri müəyyən etməlidir.
Paşinyan onu da qeyd edib ki, Parakarda ardıcıl zorakılıq aktlarının qarşısını almaq üçün hansı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməli olması barədə təhlil aparılmalı, nəticələr çıxarılmalıdır.
Rusiya Hakimlər Şurasının sədri Viktor Momotovun aktivlərinin müsadirəsi tələb olunur
Rusiya Baş Prokurorluğu Hakimlər Şurasının sədri Viktor Momotovun aktivlərinin müsadirə olunmasını tələb edib. Bu haqda "Kommerstant" qəzeti xəbər yayıb. Baş Prokurorluq Momotova qarşı iddia qaldıraraq onun azı 9 milyard rubl dəyərində aktivlərinin müsadirəsini istəyib.
İddia ərizəsində deyilir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin yasaqlanmasına baxmayaraq, Momotov Moskva və digər altı regionda otel biznesində iştirak edib. Onun biznes ortağının "Marton" otellər şəbəkəsinin sahibi Andrey Marçenko olduğu bildirilir. İddia ərizəsində ona "cinayətkar aləmin Krasnodar təmsilçisi" deyilir.
Momotovun "Pokrovskiye" cinayətkar qruplaşmasının təşkilatçıları ilə əməkdaşlıq etdiyi iddia olunur. Prokurorluğun ərizəsində deyilir ki, qruplaşma "hakimiyyətdən korrupsiya yoluyla istifadə, zorla ələ keçirmə, ədalətsiz məhkəmə qərarları hesabına aktivlər formalaşdırıb".
Baş Prokurorluq iddia edir ki, Momotov vəzifəsindən yararlanaq "öz aktivlərini kapitala çevirib, otellərin tikintisi üçün yeni daşınmaz əmlak obyektlərinin leqallaşdırılmasına kömək edib, bu tikintilər qanunvericiliyin tələblərinə zidd aparılıb".
İdarənin versiyasına görə, Momotov Marçenkoya 11 daşınmaz əmlak obyektinin məhkəmə yolu ilə leqallaşdırılmasında köməklik göstərib. Marçenko və ona bağlı şəxslər 44 torpaq sahəsi və 51 daşınmaz əmlak obyektinin qeydiyyatını gerçəkləşdiriblər və onların əsasında "Marton" otellər şəbəkəsi yaradılıb.
RBK-nin bilgisinə görə, otellər fərdi yaşayış evləri adı ilə istifadəyə verilib. Hakim orqanlar bunu məhkəmələrdə mübahisələndirməyə çalışsa da, Momotov buna mane olub.
Baş Prokurorluq Hakimlər Şurasının sədri olan Momotovdan 100-ə yaxın daşınmaz əmlak obyektinin müsadirəsini tələb edir. Bu əmlak üçüncü şəxslərin adına qeydiyyatdan keçirilib.
Momotov və Marçenkonu 500 milyon rubl dəyərində vergidən yayınmaqda da ittiham edirlər.
Kopenhagen və Oslo aeroportları naməlum dronlara görə işi dayandırmalı olub
Sentyabrın 23-nə keçən gecə Kopenhagenin "Kastrup" və Oslonun "Gardermoen" aeroportları naməlum dronların aşkarlanmasına görə uçuşları bir neçə saatlığa dayandırmalı olub. Bu haqda "Reuters" yazır.
Danimarka polisi bildirib ki, Kopenhagen hava limanı ərazisində iki və ya üç böyük dron müşahidə edilib və hava məkanı bağlanıb.
"Kopenhagen polisi bu dronlarla bağlı aktiv istintaqa başlayıb. Dronlar itib, onları tuta bilməmişik", – Kopenhagen polisinin köməkçisinin müavini Yakob Hansen jurnalistlərə deyib.
Onun sözlərinə görə, Danimarka və Norveç rəsmi orqanları əməkdaşlıq edərək bu iki insident arasında əlaqənin olub-olmadığını araşdıracaq.
Kopenhagen polis rəisi Yens Yespersen isə mətbuat konfransında bildirib ki, "mövcud heç bir dəlil həmin dronların arxasında duran şəxslərin insanlara zərər vermək niyyətinin olduğunu göstərmir".
Uçuşları izləyən "FlightRadar"ın bilgisinə görə, Kopenhagen aeroportunda təxminən 50 reys alternativ hava limanlarına yönləndirilib. İşin bərpasından sonra hava limanı bəzi reyslərin hələ də gecikdiyini bəyan edib. Sərnişinləri öz aviaşirkətləri ilə əlaqə saxlayaraq məlumatı dəqiqləşdirməyə çağırıblar.
Fransa da Fələstin dövlətini tanıyıb
Fransa prezidenti Emmanuel Makron sentyabrın 22-də Fələstin Dövlətinin rəsmən tanıdıqlarını elan edib. Bu bəyanat Fransa və Səudiyyə Ərəbistanının BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargahında təşkil etdiyi sammitdə səsləndirilib. Sammit İsrail və Fələstin münaqişəsinin ''iki dövlət'' prinsipi əsasında həllinə həsr olunub.
Makron Fələstin Dövlətini tanımaq niyyətini bir neçə ay əvvəl açıqlamışdı. O, BMT tribunasından çıxışında bu qərarın sülhə yol açacağını deyib.
Bir gün öncə Böyük Britaniya, Avstraliya, Kanada və Portuqaliya da Fələstin Dövlətini tanıdıqlarını bildiriblər. Malta, Andorra, Belçika, Lüksemburq və San-Marino da bu addımı atacaqlarını bəyan ediblər. İsrail bu qərarı tənqid edir. Birləşmiş Ştatlar isə bildirir ki, Fələstin ərazilərinin dövlət quruluşu məsələləri yalnız İsrail-Fələstin danışıqları çərçivəsində həll olunmalıdır. Almaniya və İtaliya da Fələstin Dövlətinin tanınmasına dair çağırışları dəstəkləməyib.
Bir vaxtlar Britaniya mandatı altında olan Fələstin ərazisində yəhudi (İsrail) və ərəb (Fələstin) dövlətlərinin yaradılması BMT qətnamələrində də nəzərdə tutulub. İsrail 1948-ci ildə müstəqilliyini elan edib, 1967-ci ildən sonra İordan çayının Qərb sahilini və Qəzza zolağını nəzarətə götürüb. Bundan sonra qurulan Fələstin Milli Administrasiyası yalnız Qərb sahilinin bir hissəsini idarə edir. Qəzza zolağında isə 2007-ci ildən bəri ABŞ və Aİ-nin terrorçu təşkilat kimi tanıdığı, İsraillə müharibə vəziyyətində olan HƏMAS qruplaşması hakimiyyətdədir.
Fələstin Muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas Nyu-Yorkdakı konfransa videobağlantı ilə qoşulub. O, HƏMAS-ın 2023-cü ilin oktyabrında İsrailə hücumunu pisləyib, təşkilatı silahları muxtariyyət hakimiyyətinə təhvil verməyə çağırıb.
Rusiyada Krımın keçmiş baş nazir müavini həbs olunub
Rusiyanın Kabardin-Balkar Respublikası ərazisində Dövlət Dumasının keçmiş deputatı Ruslan Balbek saxlanılıb. O, həmçinin Ukraynanın ilhaq olunmuş Krım yarımadasına Rusiyanın təyin etdiyi hökumətdə baş nazir müavini olub. Balbeki Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Krımdakı idarəsinin əməkdaşları saxlayıb və məhkəmə onun barəsində həbs qərarı çıxarıb.
R.Balbek daha öncə kompüter məlumatlarına qanunsuz müdaxilə və böhtanla bağlı federal axtarışa verilmişdi. Ona ittihamların konkret nədən ibarət olduğu açıqlanmır. Krımın ilhaqınadək Balbek bizneslə məşğul olub, Krım tatar xalqının qurultayının nümayəndəsi kimi çıxış edib. Onun Məclisin lideri Mustafa Cəmilovla münaqişələri olub.
Mənimsəməyə görə məhkum olunan Balbek polisə hücum işi üzrə həbs edilib, sonradan azadlığa buraxılıb. 2014-cü ilə qədər Ukraynada hakimiyyətdə olan Regionlar Partiyasının deputat köməkçisi olub. Rusiya Krımı ilhaq edəndən sonra Balbek yarımadada Rusiya hakimiyyət strukturlarında karyera qurmağa başlayıb. ''Current Time''ın yazdığına görə, o, Krım tatarlarını təmsilçisi kimi prezident Vladimir Putinlə görüşə qatılıb. İki il Rusiyanın Krıma təyin etdiyi hökumətdə baş nazir müavini vəzifəsində çalışıb. Krımın keçmiş prokuroru Natalya Poklonskaya ilə birlikdə VII çağırış Dövlət Dumasının deputatı olub –2021-ci ilin oktyabrınadək. ''Vahid Rusiya'' partiyasının üzvü olan Balbekin sonrakı karyerası barədə məlumat yoxdur.
Balbekin informasiyaya qanunsuz müdaxilə və böhtanla bağlı işlər üzrə axtarışda olması barədə məlumat Rusiyada avqustun ortalarında yayılıb. DİN onun işi ilə bağlı əlavə detallar açıqlamır.
Ukrayna və Rusiya bir-birinə dron hücumları edib
Sentyabrın 22-sində səhər Rusiya ordusu Zaporojyedə mülki infrastrukturu və sənaye obyektlərini vurub, 3 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Məlumatı vilayət administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov yayıb.
Hava zərbələri nəticəsində 15 çoxmərtəbəli və 10 fərdi yaşayış evinə, qeyri-yaşayış obyektlərinə ziyan dəydiyi açıqlanıb. Bir fərdi ev tamamilə dağılıb.
Ötən gecə Dnepropetrovsk vilayətinin Nikopol və Sinelnikovo rayonları da Rusiya dronlarının hücumuna məruz qalıb. Yaralanan yoxdur.
Kiyev vilayətinə dron hücumları çoxmərtəbəli yaşayış binasında və bir neçə fərdi evdə yanğına səbəb olub. Bir nəfər qəlpə yarası alıb.
Sumı şəhərində sənaye obyektlərinə, bir təhsil ocağına ziyan dəyib, yaralanan var.
Ukrayna sentyabrın 22-nə keçən gecə Rusiyanın Ukraynaya 141 dron göndərdiyini, onlardan 132-sinin vurulduğunu bildirir.
Krımda “Foros” sanatoriyası vurulub
Ötən gecə Rusiyanın ilhaq etdiyi Krıma Ukraynanın dron hücumları nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Məlumatı yarımadaya Rusiya təyin etdiyi hakimiyyət orqanları verib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bildirdiyinə görə, “partlayıcı döyüş başlıqları” ilə təchiz edilmiş dronlar Krımın kurort zonasında mülki obyektlərə hücum edib.
Krıma təyin olunmuş başçı Sergey Aksyonov deyib ki, “Foros” sanatoriyasının ərazisində bir neçə obyektə və bir məktəb binasına ziyan dəyib. Şagirdlər distant təhsilə keçirilib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi əlavə edib ki, sentyabrın 22-nə keçən gecə Krım və Rusiyanın vilayətləri üzərində ümumilikdə 114 Ukrayna dronu vurulub.
Ukrayna Krıma zərbələrlə bağlı şərh verməyib. Daha öncə Ukrayna hərbi kəşfiyyatı ilhaq olunmuş Krımda 3 Rusiya Mi-8 helikopterinin və “Nebo-U” radiolokasiya stansiyasının məhv edildiyini bildirmişdi.
Rusiya isə bu məlumatı təsdiqləməyib.
Tramp Əfqanıstandakı Baqram bazasını ABŞ-nin nəzarətinə qaytarmaq istəyir
Kabil Vaşinqtonun tələbi ilə Baqram aviabazasını Vaşinqtonun nəzarətinə qaytarmasa, Əfqanıstanı "pis nəticələr" gözləyir. Belə bir xəbərdarlıqla ABŞ prezidenti Donald Tramp çıxış edib. O, “Truth Social” platformasında yazıb ki, bu bazanı 2001-ci il 11 sentyabr terrorundan sonra amerikalılar inşa ediblər və o, ABŞ-yə qaytarılmalıdır.
Tramp əlavə edib ki, son günlər Vaşinqton bu məsələni Əfqanıstan ilə müzakirə edib. O, bazanın geri alınması üçün hərbi güc tətbiqini istisna etməyib. “Biz bu barədə danışmayacağıq. Əfqanıstan bunu etməsə, atacağım addımı görəcəksiniz”, – o deyib.
Baqram aviabazası ABŞ ordusunun Əfqanıstanda apardığı 20 illik müharibədə əsas dayaq nöqtəsi olub. Bazada fast-fud restoranları, mağazalar və həbsxana kompleksi də yerləşib. 2021-ci ildə ABŞ ordusu Əfqanıstandan çıxandan sonra Baqram da daxil olmaqla digər bazalar, “Taliban” ekstremistlərinin nəzarətinə keçib.
Taliban hakimiyyəti ABŞ-nin bölgəyə qayıtması ehtimalına açıq etiraz bildirib.
Ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, ABŞ-nin Baqramı yenidən tutması faktiki yeni bir hərbi müdaxilə demək olar. Bundan ötrü 10 mindən çox hərbçi və müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri tələb olunacaq.
Ekspertlərə görə, bazanın yenidən işə düşməsindən ötrü böyük resurslar, ciddi müdafiə qüvvələri gərəkəcək. Hətta “Taliban” razılaşsa belə, ABŞ qüvvələri Əfqanıstanda mövcud olan “İslam Dövləti” və “Əl-Qaidə” kimi terrorçu qrupların hücumları ilə üzləşə bilər.
Baqram xarici hücumlar qarşısında da zəif duruma düşə bilər. Ekspertlər xüsusilə İranın raket imkanlarını vurğulayırlar. İyunda ABŞ-ın İranın nüvə obyektlərinə endirdiyi zərbələrə cavab olaraq Tehran Qətərdə böyük bir Amerika aviabazasını raketlərlə vurub.
19 sentyabr
Birləşmiş Ştatlar Əfqanıstanda "Taliban" hakimiyyəti altında olan Baqram hərbi bazasını geri qaytarmağa çalışır. Bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib və bunu həm ekstremist qruplaşmanın ABŞ-nin yardımına ehtiyacı, həm də bazanın Çinin nüvə silahlarına yaxınlığı ilə izah edib.
"Onu geri almağa çalışırıq, bu, bir qədər sensasiyalı xəbər ola bilər", – Tramp sentyabrın 18-də Londonda Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer ilə birgə mətbuat konfransında söyləyib.
Trampın dediyinə görə, "Taliban" rəhbərliyinin onlardan istədikləri şeylər var. Amma bazanı qaytarmaq istəyinin əsas səbəblərindən biri odur ki, "Çin nüvə silahlarını oradan bir saatlıq məsafədə istehsal edir. Yəni, bir çox şeylər baş verir".
Tramp mayda Kabilin 40 kilometrliyində yerləşən bu geniş aviabazanın itirilməsinə görə təəssüfünü bildirmişdi. O, bazanı Çinin ələ keçirdiyini iddia etmişdi.
Tramp, digər rəsmilər bazanı "geri almaq" ifadəsinin arxasında nə durduğunu deməyiblər.
"Taliban" Trampın bu fikirlərini, hələlik, şərh etməyib.
"Taliban" hakimiyyəti ölkədə bir sıra problemlər, təbii fəlakətlər, yoxsulluqla üzləşib. Onlar beynəlxalq ictimaiyyətlə əlaqələri yaxşılaşdırmağa çalışırlar. Amma Rusiyadan başqa "Taliban"la diplomatik münasibətlər quran ölkə yoxdur.
Baqram bazası vaxtilə Əfqanıstanda ən böyük ABŞ hərbi bazası idi. 2021-ci ilin iyulunda ABŞ qoşunları bu ölkədən xaotik şəkildə çıxdı, "Taliban" hakimiyyəti ələ keçirdi. Bundan sonra Baqram da "Taliban"a təhvil verildi.
Bu bazanı 1950-ci illərdə Sovet İttifaqı tikib.
Vaxtilə bu bazada 100 mindən çox ABŞ hərbçisi xidmət edib.
ABŞ-də TikTok-un investorları onlar ola bilər – Tramp açıqladı
ABŞ prezidenti Donald Tramp TikTok-un Amerika seqmenti üzrə sövdələşməyə qatılan bəzi investorların adlarını açıqlayıb. Oracle şirkətinin həmtəsisçisi Larri Ellison, Dell şirkətinin rəhbəri Maykl Dell, 21st Century Fox media holdinqinin təsisçisi Rupert Merdokun oğlu Laklan Merdok da onların sırasındadır.
Tramp bildirib ki, sövdələşmədə “nəhəng” məbləğdən söz gedir.
“Reuters” yazır ki, ABŞ ilə TikTok-un sahibi ByteDance Çin şirkəti arasında razılaşma platformanın Amerika aktivlərinin ABŞ-də investorların nəzarətinə verilməsini, məlumatların, milli təhlükəsizliyin qorunması ilə bağlı tədbirləri əhatələyir.
ABŞ-dakı istifadəçilərin bütün məlumatları Oracle şirkətinin ABŞ-dəki bulud infrastrukturunda saxlanılacaq. TikTok-un tövsiyə alqoritmi qorunacaq, yenidən təhlil olunaraq ABŞ-da, ByteDance-in nəzarətindən kənar fəaliyyət göstərəcək.
TikTok-un ABŞ-dakı aktivləri amerikalı investorlara veriləcək. İdarə heyətində yeddi nəfər təmsil olunacaq. ByteDance-nin bircə təmsilçisi şirkətdə 20 faizdən az paya sahib olacaq. Bu tədbirlər ABŞ hökumətinə məlumatlara nəzarət, milli təhlükəsizlik, kiber təhlükəsizlik üzrə gərəkən icazələrə çıxış imkanı yaratmaq üçün nəzərdə tutulub.
Keçən ilin yazında ABŞ Nümayəndələr Palatasının qəbul etdiyi qanuna görə, TikTok ByteDance-dən ayrılmazsa, ölkədə bloklana bilər. Donald Tramp bu biznesin satış qoyuduğu möhləti bir neçə dəfə uzadıb. Nəhayət sentyabrın 16-da Çin tərəfi ilə TikTok-la bağlı razılığa gəlindiyini bildirib.
Rusiya yenə də Estoniyanın hava məkanını pozub
Sentyabrın 19-da Estoniya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Rusiyanın bu ölkədəki müvəqqəti işlər vəkilini çağıraraq hava məkanının pozulması ilə bağlı etiraz bildirib, nota təqdim edib.
XİN bildirir ki, hava məkanının pozulması Finlandiya körfəzi üzərində baş verib. Rusiyaya məxsus üç MİQ-31 qırıcısı Estoniya hava məkanına icazəsiz daxil olub, orada 12 dəqiqə qalıb.
"Rusiya bu il artıq dördüncü dəfədir ki, Estoniyanın hava məkanını pozur və bu, qəbuledilməzdir. Bu gün baş verən insident, üç döyüş təyyarəsinin hava məkanımıza daxil olması görünməmiş dərəcədə həyasız addımdır", – Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna bildirib.
Estoniya NATO-nun və Avropa İttifaqının üzvüdür. NATO bəyan edib ki, qırıcı təyyarələri Rusiya təyyarələrini havada müşayiət edib.
Son vaxtlar Rusiya dronları NATO və Aİ üzvləri - Polşa və Rumıniya ərazisinə də girib.
Avropa Komissiyası Rusiyaya 19-cu sanksiya paketini razılaşdırıb
Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini təqdim edib.
Qurumun rəsmi təmsilçisi Paula Pinyo deyib ki, yeni məhdudiyyətlər kriptovalyuta, bank sektoru və energetikanı əhatə edəcək.
Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayenin dediyinə görə, yeni sanksiya siyahısına "kölgə donanması"ndan 118 gəmi də salınıb. Bununla da Aİ-nin sanksiyalarına məruz qalan Rusiya gəmilərinin sayı 560-ı keçib.
Yeni sanksiya paketinin əsas maddələrindən biri Rusiyadan Avropaya mayeləşdirilmiş təbii qazın (LNG) idxalına qadağa qoyulmasıdır. Rusiyanın "Rosneft" və "Qazpromneft" enerji şirkətləri də sanksiyalara məruz qalacaq. Qadağalar neft emalı müəssisələrini, üçüncü ölkələrdə, o cümlədən Çində yerləşən əlaqəli strukturları da əhatələyəcək.
Sanksiyalar təsirini göstərir
Avropa Komissiyası Rusiyanın bir sıra banklarına, həmçinin sanksiyalardan yayınmağa çalışan üçüncü ölkələrin maliyyə qurumlarına da tranzaksiya qadağası açıqlayır.
Fon der Lyayen məhdudiyyətlərin Rusiya iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurduğunu deyib: "Əsas faiz dərəcəsi 17 faizdir, inflyasiya yüksəkdir, ölkənin maliyyə resurslarına və gəlirlərə çıxışı davamlı azalır".
Aİ artıq Rusiya mənşəli xam neftin dəniz yolu ilə idxalını yasaqlayıb. Rusiya neftinin barelinə 47.6 dollar qiymət həddi qoyulub. 2025-ci ilin yayınadək bu hədd 60 dollar idi. Daha öncəki plana əsasən, Aİ 2028-ci il yanvarın 1-dək Rusiya neft və qazından imtinaya hazırlaşırdı.
Estoniya hökuməti sentyabrın 18-də bildirib ki, 2026-cı il yanvarın 1-dən Rusiyadan mayeləşdirilmiş təbii qazın (LNG) idxal və alışına qadağa qoyacaq. Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna deyib ki, Rusiya imperialist ambisiyalarından əl çəkməyib, Ukraynaya genişmiqyaslı hücumu davam etdirir və qlobal təhlükəsizliyi sarsıdır: "Rusiyanın təcavüzə görə ödəyəcəyi bədəlini qaldıracağıq, onun hərbi maşınını qidalandıran gəlirləri azaltmağın yollarını axtaracağıq".
Putin PA başçısının müavini Kozakı vəzifədən azad edib
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Prezident Administrasiyası başçısının müavini Dmitri Kozakı vəzifəsindən azad edib. Bununla bağlı fərman hüquqi aktlar portalında dərc olunub.
"İnterfaks" agentliyi mənbələrə istinadla Kozakın gələcək karyerası barədə fərqli yozumları təqdim edib: onun Şimal-Qərb Federal Dairəsində prezidentin nümayəndəsi təyin oluna biləcəyi, yaxud bizneslə məşğul olacağı bildirilir. RBK da ikinci versiya haqda yazıb.
Ukrayna əsilli Kozak 1990-cı illərdən Putinlə işləyib. Son 25 ildə Putinin hakimiyyəti dövründə isə Prezident Administrasiyası və hökumətdə yüksək vəzifələr tutub. O, Minsk razılaşmalarının Ukrayna ilə müzakirəsində Rusiyanın danışıqlar qrupuna rəhbərlik edib.
Versiyalar
2022-ci il fevralın 21-də Kozak Ukrayna ilə danışıqları davam etdirməyi təklif edirdi. O, Ukraynaya qarşı tammiqyaslı müdaxilədən bir gün öncə Təhlükəsizlik Şurasının iclasının açıq hissəsində danışmışdı. Avqustda isə "The New York Times" mənbələrə istinadla yazırdı ki, Kozak müharibədən öncə Putini mümkün nəticələr, Ukrayna ordusu və cəmiyyətinin ciddi müqaviməti ilə bağlı xəbərdar edib. Müharibə başlayandan sonra da onun atəşkəsə nail olmağa çalışdığı, amma təkliflərini Putinin rədd etdiyi bildirilir. "The New York Times" yazır ki, Kozak bu ilin avqustunda sülhlə ilə bağlı daha bir plan təqdim edib.
ABŞ-nin Müharibə Araşdırmaları İnstitutu Kozakın istefasıyla bağlı yazır ki, onun Ukraynadakı müharibə ilə bağlı baxışları Putinin ətrafında olanlarla uyğun gəlməyib.
Fərqli versiyalar da var. Kozakın aparatdaxili mübarizədə birinci müavin Sergey Kiriyenkoya uduzduğu deyilir. Daha bir ehtimala görə, Putin ondan mühüm məsələlərin həlli üçün qeyri-rəsmi elçi kimi yararlanmağı planlaşdırır.
Bir müddət öncə "The Insider" araşdırma nəşri D.Kozakın PA-da keçmiş SSRİ ölkələrini kurasiya etdiyini yazmışdı. Putin avqustun sonunda "Prezident Administrasiyasının işini optimallaşdırmaq" məqsədilə xarici ölkələrlə regionlararası və mədəni əlaqələr üzrə prezident idarəsini ləğv edib. Nəşr qeyd edirdi ki, sözügedən idarə 2005-ci ildə, Ukraynada "narıncı inqilab"dan bir il sonra yaradılıb. Amma Kreml keçmiş SSRİ ölkələrində "yumşaq güc"ü irəlilətməyə nail olmayıb, ayrılan pullar mənasız tədbirlərə xərclənib, rəhbərlik isə daim dəyişib.
