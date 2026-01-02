Dünya xəbərləri
Ukrayna daha iki 'Patriot' alıb
Ukrayna ordusu daha iki "Patriot" zenit-raket kompleksi qəbul edib. Bu haqda ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Bundan öncə nazir Denis Şmıqal Almaniya hökuməti ilə tədarük üzrə razılaşmaların əldə olunduğunu bildirmişdi.
Ukrayna tərəfinin bildirdiyinə görə, iki batareyanın döyüş sursatsız qiyməti 2 milyard dollardan çoxdur. "Patriot" kompleksləri hava hücumundan müdafiə sisteminin əsas elementlərindən biridir, hava və raket təhdidlərindən müdafiə üçün nəzərdə tutulub.
Kiyev Qərb tərəfdaşlarına dəfələrlə müraciət edərək əlavə "Patriot" kompleksləri, onlar üçün raketlər istəyib. ABŞ prezidenti Donald Tramp iyulda deyib ki, Avropa ölkələri Ukraynaya öz ehtiyatlarından komplekslər verəcək, Vaşinqton sonradan onların yerini yeni sistemlərlə dolduracaq. Tramp Avropaya 17 "Patriot" kompleksinin göndərilməsi üçün hazırlıq gördüklərini, bu komplekslərin böyük hissəsinin sonucda Ukraynaya veriləcəyini açıqlayıb.
Berlin sentyabrda Kiyevə iki "Patriot" qurğusunun verildiyini, noyabrda isə daha iki kompleksin göndəriləcəyini, bunların pulunu Danimarka, Litva və Norveçin ödədiyini bildirib.
Rusiya Ukraynaya hərbi yardımı qınayır.
Mamdani Qurana and içərək Nyu-York meri vəzifəsinə başlayıb
Nyu-Yorkun seçilmiş meri Zöhran Mamdani Yeni il gecəsi rəsmən vəzifəsinin icrasına başlayıb. Andiçmə mərasimi Yeni ilin ilk dəqiqələrində Manhettendə, şəhərin ən qədim stansiyalarından biri, artıq fəaliyyətini dayandırmış "City Hall" metro stansiyasında keçirilib.
Mamdaninin yanında xanımı Rama Duvaci də mərasimdə olub.
"Nyuyorklular, Yeni iliniz mübarək, həm bu tuneldə, həm də onun üstündə olanlar", – Mamdani deyib.
Şəhər tarixində ilk dəfə Nyu-York meri Qurana and içib. Mamdani üç Qurandan istifadə edib: atasının saxladığı Quran, XVIII və ya XIX əsrin əvvəllərinə aid kiçik Quran, nənəsi və babasının yadigarı Quran. Əvvəllər mer vəzifəsinə seçilənlər İncilə and içiblər. Amma qanunla andiçmədə dini kitabdan istifadə tələbi yoxdur.
Nyu-York ştatının qanunlarına görə, yeni mer yanvarın 1-də vəzifəsinin icrasına başlayır, mərasimin gecə yarısından sonra keçirilməsi adət halını alıb.
Demokrat partiyasından olan Z.Mamdani sosialistdir, 34 yaşı var. O, müsəlmandır, Uqandada doğulub. Nyu-York meri seçkiləri 2025-ci ilin noyabrında olub.
Mamdaninin qələbəsi Konqresə bu ilin noyabrında keçiriləcək aralıq seçkilərinə təsir göstərə bilər. Bu seçki ABŞ Konqresinə nəzarət məsələsini həll edəcək. Mamdani seçki kampaniyasında, əsasən, yaşayış səviyyəsi ilə bağlı məsələlərə fokuslanıb, respublikaçı prezident Donald Trampı sərt tənqid edir. Ötən bir ildə Trampın reytinqi iqtisadi problemlərdən dolayı düşüb.
Mamdani andiçmədən sonra çıxışında seçki kampaniyasının əsas vədlərinə – məhdudiyyətsiz uşaq baxımı, əlçatan kirayələr, pulsuz avtobus xidmətinə toxunub.
"Biz bütün nyuyorklulara cavab verəcəyik, demokratiyamızı satın ala bildiyini düşünən milyarder, yaxud oliqarxa yox. Demokrat sosialist kimi seçilmişəm, demokrat sosialist kimi idarə edəcəyəm", – o deyib.
Nyu-Yorkun əhalisi 9 milyondur.
İsveçrədə dağ-xizək kurortunda partlayış olub. Ölənlər var
İsveçrənin Kran-Montana dağ-xizək kurortundakı "Le Constellation" barında partlayış və sonrakı yanğın nəticəsində azı 40 nəfər ölüb, təxminən 100 nəfər yaralanıb.
"Reuters"in məlumatına görə, partlayış yerli vaxtla saat 01:30 radələrində Yeni ilin gəlişinin qeyd olunduğu barda baş verib. Polis rəsmisinin sözlərinə görə, hadisə zamanı içəridə 100-dən çox insan olub.
Hüquq-mühafizə qurumları partlayışın mənbəyinin araşdırıldığını bildiriblər. Jurnalistlərin məlumatına görə, partlayışa pirotexnikadan istifadə səbəb ola bilərdi.
Barın ətrafı mühasirəyə alınıb, ərazi üzərində uçuşlar qadağan edilib. RTS telekanalının xəbərinə görə, İsveçrənin cənub-qərbindəki xəstəxanalar "ağır yanıqları olan xəstələri" müalicə etmək üçün səfərbər olunub.
Kran-Montana kurortu İsveçrə Alp dağlarının mərkəzində, Vale kantonunda yerləşir.
Rusiya MN 'Putinin iqamətgahına dron hücumu' barədə mətbuat konfransı keçirib
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi "Putinin iqamətgahına hücum" barədə mətbuat konfransı keçirib. İki gün öncə baş verdiyi deyilən hücumu Ukrayna dronlarının gerçəkləşdirildiyi iddia olunur. Xəbəri Rusiyanın Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin başçısı, general-mayor Aleksandr Romanenkov açıqlayıb.
Moskva bu hücum barədə daha öncə bəyanatlar səsləndirib. Putin ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə telefon söhbətində bu haqda danışıb. Bəzi ölkə prezidentləri “hücumu” qınayıb.
Romanenkov hücumun dekabrın 28-də axşam 8-ə 20 dəqiqə işləmiş uzaq məsafəli təyyarə tipli dronlarla gerçəkləşdirildiyini bildirib. Hədəfin Putinin Novqorod vilayətindəki iqamətgahı olduğunu deyib. Romanenkov dəqiqləşdirməsə də, bu iqamətgah Valday şəhəri yaxınlığındadır. 91 dronun hamısının vurulduğu açıqlanıb.
MN “vurulan dronlardan” birinin görüntülərini də yayıb. Onun “Çaklun-B” dronu olduğu bildirilir.
Heç bir itki, yaxud ziyan olmadığı qeyd olunur.
“Mojem obyasnit” layihəsi Novqorod vilayətinin 14 sakini ilə danışıb. Onlar “hücum” günlərində dron təhlükəsinə dair SMS almadıqlarını deyiblər. Valday sakinləri dron, partlayış səsi eşitmədiklərini söyləyiblər.
MN isə bu məlumatları təkzib etmək üçün İqor Bolşakov kimi təqdim etdiyi sakinin dediklərini yayımlayıb. O, dekabrın 29-da Putinin iqamətgahına yönələn dronların səsini eşitdiyini deyib.
Tramp Putinlə söhbətindən sonra “hücum”un “həssas vaxtda” baş verdiyini, “bunun onun xoşuna gəlmədiyini” vurğulayıb.
Bir sıra qərb liderləri isə Rusiyanın “hücum”la bağlı bəyanatlarına skeptik yanaşıblar. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski isə bu iddianı "yalan" adlandırıb/
Tuapseyə dron hücumu olub, neft emalı zavodu yanıb
Dekabrın 31-nə keçən gecə Ukrayna dronları Rusiyanın Krasnodar diyarında yerləşən Tuapse şəhərinə hücum edib. İki nəfər xəsarət alıb, limanda körpü zədələnib, “Rosneft”ə məxsus neft emalı zavodu, yaşayış evlərinə ziyan dəyib.
Yerli hakimiyyət orqanları Tuapsedə zavod ərazisində 300 kvadratmetr sahədə baş vermiş yanğının söndürüldüyünü təsdiqləyib. Tuapse limanındakı yanğın da söndürülüb.
Tuapse neft emalı zavodu dəniz terminalı ilə birlikdə “Rosneft”ə daxildir. Şirkətə Vladimir Putinin yaxın dostu və silahdaşı olan İqor Seçin rəhbərlik edir. Ukrayna 2025-ci ilin mart və noyabrında Tuapsedə neft infrastrukturuna zərbələr endirib.
Ötən gecə Yaroslavl vilayətində Rıbinsk şəhərinə də dron hücumu olub. Yanacaq anbarının yandığı bildirilir.
Ukrayna bir neçə aydır Rusiyanın neft emalı zavodlarına, yanacaq anbarlarına zərbələr endirir. Kiyev bunları qanuni hərbi hədəf sayır. Çünki neft, benzin və dizel ya cəbhədə istifadə olunur, ya da satılır, qazanılan vəsait Ukraynada müharibəyə yönəldilir. Ukrayna hərbçiləri hələlik, son hücumları şərh etməyiblər.
Rusiya Ukraynanın bir neçə vilayətinə zərbələr endirib
Dekabrın 31-nə keçən gecə Rusiya Ukraynanın Odessa vilayətinə hücum edib. Vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Kiper yaşayış binalarına, logistika və enerji infrastrukturuna zərbələr endirildiyini bildirib.
“Bir neçə çoxmərtəbəli yaşayış binasının fasadları və şüşələri zədələnib. Binalardan birində mənzillərdə yanğınlar baş verib. Mülki avtomobillərə də yanğın nəticəsində ziyan dəyib”, – o yazıb.
Şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Lısak isə dörd nəfərin xəsarət aldığını, onlardan 3-nün uşaq olduğunu deyib, vəziyyətləri orta ağırdır. Daha bir yaralı, 42 yaşlı kişi isə ağır vəziyyətdədir.
“Həkimlər, xilasedicilər və şəhər xidmətləri hadisə yerində çalışır”, – Lısak bildirib.
Onun sözlərinə görə, səhər saatlarında Odesanın bir hissəsində elektrik enerjisi, su və istilik təchizatı olmayıb.
Dnepropetrovsk vilayətinin rəhbəri Vladislav Qayvanenkonun dediyinə görə, dekabrın 31-nə keçən gecə Rusiya ordusu dronlar ilə vilayətin Sinelnikov rayonuna hücum edib, iki kişi xəsarət alıb. Nikopol rayonuna isə FPV-dronlar və artilleriya zərbələri qeydə alınıb. Bir fərdi ev, iki avtomobil və elektrik ötürücü xətt zərər görüb.
Kiyev vilayətinin rəhbəri Nikolay Kalaşnik də bu regionda dron hücumları nəticəsində dağıntılar olduğunu bildirib:
“Dron hücumu nəticəsində Belaya Tserkov şəhərində çoxmərtəbəli yaşayış binası zədələnib. Birinci mərtəbədən altıncı mərtəbəyədək pəncərələr sınıb, eyvanlar zədələnib. Sakinlər arasında yaralananlar barədə məlumat daxil olmayıb”.
Qazaxıstan prezidenti 'LGBT təbliğatı'nı qadağan edən qanunu imzalayıb
'LGBT mənsubluğu nə Qazaxıstan qanunvericiliyinə, nə də beynəlxalq qanunvericiliyə görə hüquqpozma sayılır'
Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayev “pedofiliyanın və qeyri-ənənəvi cinsi oriyentasiyanın təbliğinin” yasaqlanmasını nəzərdə tutan qanunu imzalayıb.
Ölkə Senatı sənədi dekabrın 18-də təsdiqləyib. Düzəlişlərin müzakirəsi dekabrın 4-də olmalıydı, Tokayevin Avropa Şurası prezidentı Antoniu Koşta ilə görüşü fonunda təxirə salınmışdı.
Ədliyyə nazirinin müavini Botagöz Jakselekova parlamentin yuxarı palatasının iclasında bildirib ki, LGBT mənsubluğu hüquq pozuntusu sayılmayacaq: “LGBT mənsubluğu nə Qazaxıstan qanunvericiliyinə, nə də beynəlxalq qanunvericiliyə görə hüquqpozma sayılır. Buna görə məsuliyyət müəyyən etmirik. Söhbət yalnız təbliğatdan gedir. LGBT-nin açıq təbliği ilə bağlıdır”.
Doqquz beynəlxalq və Qazaxıstanın hüquq müdafiə təşkilatı isə hakimiyyəti bu qanunun qəbulundan imtina etməyə çağırıb. Onların fikrincə, dəyişikliklər LGBT fərdlərinin hüquqlarını və ictimaiyyətdə görünməsini kəskin məhdudlaşdıracaq.
“Bu normalar təkcə özünü LGBTI icmasına aid edən insanlara deyil, həm də jurnalistlər, alimlər, rəssamlar, hüquq müdafiəçiləri və vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinə birbaşa təhdid yaradır. Bu şəxslər həmin qrupların hüquqlarının işıqlandırılması və müdafiəsi, eləcə də LGBTI hüquqları barədə ictimai məkanda və ya onlayn müsbət fikirlərin səslənməsinə görə inzibati məsuliyyətlə üzləşə bilərlər”, – hüquq müdafiəçilərinin birgə bəyanatında deyilir.
Ermənistanda milyarder Samvel Karapetyan ev dustaqlığına buraxılıb
Ermənistanda məhkəmə “Taşir” qrupunun rəhbəri Samvel Karapetyanın girov qarşılığında ev dustaqlığına buraxılmasına qərar verib. Vəkili Aram Vardevanyan müdafiə tərəfinin vəsatətinin qismən təmin olunduğunu deyib.
Girovun məbləği açıqlanmayıb.
Karapetyan bu ilin iyununda hakimiyyəti ələ keçirməyə çağırışlar ittihamı ilə həbs olunub. Ona həmçinin ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulması, suverenlikdən imtina və konstitusiya quruluşunun zorakılıqla devrilməsi ittihamları irəli sürülüb. Karapetyan Erməni Apostol Kilsəsinin ölkə hakimiyyəti ilə münaqişəsində açıq şəkildə kilsənin tərəfini tutandan sonra onun təqibi başlayıb.
Milyarderin həbsindən sonra Ermənistan prezidenti Vaagn Xaçatryan Karapetyana məxsus “Ermənistan Elektrik Şəbəkələri”nin milliləşdirilməsinə imkan verən qanunları imzalayıb. İyulda isə sahibkar Stokholm Ticarət Palatasında arbitraj məhkəməsini qazanıb. Məhkəmə Ermənistan hakimiyyətinə “Ermənistan Elektrik Şəbəkələri”nin aktivlərinin müsadirəsinə gətirib çıxara biləcək hərəkətləri qadağan edib.
Karapetyan Rusiyada “Taşir” şirkətlər qrupuna və “Rio” ticarət-əyləncə mərkəzləri şəbəkəsinin sahibidir. “Forbes”un Rusiya milyarderləri reytinqində 44-cü yerdədir, sərvəti 3,2 milyard dollar qiymətləndirilir.
Usmanov 10 milyon avro ödəyəcək. Almaniya prokurorları istintaqı dayandıracaq
Almaniya milyarder Alişer Usmanovla razılığa gəlib, 10 milyon avro qarşılığında onun xarici ticarət qanunvericiliyinin pozması iddiaları üzrə istintaqı bağlayacaq. "Reuters" bunu Almaniya prokurorları və Usmanovun Almaniyadakı vəkillərinə istinadla yazır. Rusiya və Özbəkistan vətəndaşı olan milyarder Avropa İttifaqının (Aİ) sanksiyaları altındadır.
Vəkillər və prokurorlar bəyanatlarında Usmanovun bu şərtlə razılaşdığını, məbləğin tam ödənilməsinə göstəriş verdiyini bildiriblər.
İstintaq 2022-ci ilin aprel-sentyabrında Bavariyanın Rottax-Eqern şəhərciyində göl kənarındakı iki evin təhlükəsizliyi üçün 1.5 milyon avro ödəniş olunması iddiası ilə bağlıdır.
İstintaqın versiyasına görə, Usmanov Aİ-nin sanksiya qaydalarını pozub, zinət əşyaları, rəsmlər və şərabları Almaniyanın ixraca nəzarəti orqanı olan BAFA-ya bəyan etməyib. Usmanov isə hər hansı qanun pozuntusunu inkar edirdi.
"Bloomberg Billionaires Index"də Usmanovun sərvəti 18.8 milyard dollar göstərilir. O, Ukraynada müharibə başlayandan sonra Aİ və ABŞ sanksiyalarına, səyahət qadağasına məruz qalıb.
Vəkillərinə görə, milyarderin ödənişlərdə adı hallanan şirkətlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur, o, sözügedən mülklərin sahibi olmayıb, yaxud onlara nəzarət etməyib. Onlar Aİ sanksiyalarının bu istintaqa birbaşa aidiyyəti olmadığını bildirirlər.
Münhen prokurorları ödəniş alındıqdan sonra icraatın dayandırılacağını deyiblər. 8.5 milyon avro Bavariya xəzinəsinə, 1.5 milyon avro isə məhbusların rifahı üzrə dövlət assosiasiyasına yönəldiləcək.
Usmanovun vəkilləri bildiriblər ki, işin bağlanması ilə vaxta və resurslara qənaət olunacaq. Onların sözlərinə görə, bu ödəniş nə cərimə, nə də cəza formasıdır.
2024-cü ilin noyabrında Almaniya prokurorları oxşar şərtlərlə Usmanova qarşı çirkli pulların yuyulması üzrə istintaqı da dayandırmışdılar.
Rusiya Corc Vaşinqton Universitetini 'arzuolunmaz' elan etdi
Rusiya Baş Prokurorluğu Corc Vaşinqton Universitetinin ölkə ərazisində fəaliyyətini "arzuolunmaz" elan edib.
Qurumun iddiasına görə, universitetin nəzdində fəaliyyət göstərən analitik mərkəz "xüsusi hərbi əməliyyatla bağlı Rusiyanı nüfuzdan salmağa yönəlmiş anti-Rusiya çıxışları, hesabatları üçün platforma rolunu oynayır".
Kreml Ukraynadakı təcavüzkar müharibəyə "xüsusi hərbi əməliyyat" deyir.
Baş Prokurorluq həmçinin universitetin Rusiyada "xarici agent" kimi tanınan xarici media qurumlarını, fiziki şəxsləri və təşkilatları maliyyələşdirdiyini bildirib.
"Eyni zamanda, universitetin işə saldığı media resursu burada ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı xarici agentlərin və arzuolunmaz birliklərin materiallarını sistemləşdirir, beynəlxalq təcrid haqda nəşrlər tirajlanır, Vaşinqtondakı hakimiyyətə ölkəmizə qarşı sanksiya təzyiqini gücləndirməyə çağırışlar səsləndirilir", – qurumun məlumatında deyilir.
Corc Vaşinqton Universiteti 1821-ci ildə qurulmuş özəl tədqiqat universitetidir. Təhsil ocağının nəzdində Avropa, Rusiya və Avrasiya Araşdırmaları İnstitutu fəaliyyət göstərir.
Türkiyə və Ermənistan bəzi pasport sahibləri üçün vizanı pulsuz edir
2026-cı il yanvarın 1-dən Türkiyə və Ermənistanın diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri elektron vizanı (e-viza) pulsuz əldə edə biləcəklər. Bu haqda hər iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri məlumat yayıb.
Tərəflər bu addımın Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması prosesi çərçivəsində atıldığını bildiriblər. İki ölkənin xarici işlər nazirlikləri oxşar mətnli bəyanat yayıblar.
"Türkiyə və Ermənistan bir daha iki ölkə arasında heç bir ilkin şərtsiz... normallaşma prosesini davam etdirmək öhdəliklərini təsdiqləyir", – bəyanatda deyilir.
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bir gün öncə Türkiyə ilə intensiv və çox müsbət dialoqun aparıldığını, "böyük, hiss olunacaq" irəliləyiş əldə etməyin vaxtı çatdığını demişdi.
Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədləri 1990-cı illərdən bağlıdır, iki qonşu ölkə arasında rəsmi diplomatik əlaqə olmayıb. Bunun əsas səbəbi Azərbaycanla Ermənistan arasında 30 ildən çox davam edən müharibə olub. Digər ziddiyyət isə 20-ci əsrin əvvəllərində Osmanlı Türkiyəsində ermənilərin kütləvi öldürülməsi ilə bağlıdır. Yerevan həmin hadisələri "soyqırımı" adlandırır, Ankara isə ölü sayının şişirdildiyini, ölənlərin vətəndaş müharibəsi nəticəsində həlak olduğunu bildirir.
Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra Türkiyə ilə Ermənistan da əlaqələri normallaşdırmaq yönündə fəaliyyət göstərib, barışıq, sərhədlərin açılması üzrə xüsusi elçilər təyin ediblər.
ABŞ-nin Venesuela ərazisinə zərbə endirdiyi ehtimal olunur
ABŞ prezidenti Donald Tramp amerikalı hərbçilərin sahilboyu ərazidə narkotiklərin yükləndiyi liman qurğusuna zərbə endirdiyini bildirib. Bunu prezident dekabrın 29-da İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşündə deyib.
Tramp zərbənin hansı ölkənin ərazisinə endirildiyini açıqlamayıb. Amma şərhçilər Trampın Venesuelanı nəzərdə tutduğunu ehtimal edirlər. İki gün öncə D.Tramp radiomüsahibəsində deyib ki, ABŞ Venesuelada gəmilərin yola salındığı iri bir obyekti məhv edib. Dekabrın 29-da jurnalistlərin Venesueladakı partlayışla bağlı sualına cavabında prezident "narkotiklərin qayıqlara yükləndiyi dokda böyük partlayış nəticəsində" yükləmə zonasının məhv edildiyini bildirib.
Ağ ev və Pentaqon təmsilçiləri hələlik prezidentin bu bəyanatlarını şərh etməyiblər. Prezident Trampın bildirdiyi zərbə gerçəkdən də Venesuelaya endirilibsə, bu, həmin ölkə ərazisinə ilk belə zərbə sayılar. İndiyədək ABŞ hərbi-dəniz qüvvələri Karib dənizində sürətli qayıqları məhv edib. Pentaqon iddia edir ki, həmin qayıqlar narkotiklərin ABŞ-yə qeyri-qanuni daşınması üçün istifadə olunur.
Son aylar Tramp həm Venesuela ərazisində, həm də digər ölkələrdə narkokartellərlə əlaqəli obyektlərə zərbələrin mümkünlüyü barədə xəbərdarlıq edib. Ağ ev bildirir ki, Karib dənizində əməliyyatın məqsədi ABŞ-yə narkotik axınının önləməkdir.
Venesuela rəhbəri Nikolas Maduro isə ABŞ-nin onun ölkəsinə müdaxiləyə hazırlaşdığını, onu hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq istədiyini iddia edir.
Rusiyada beynəlxalq məhkəmələrin qərarları icra olunmayacaq
Prezident Vladimir Putin Rusiyada xarici məhkəmələrin qərarlarının icra olunmamasını nəzərdə tutan qanunu imzalayıb.
Sənədə əsasən, səlahiyyətləri beynəlxalq müqaviləyə və ya BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsaslanmayan beynəlxalq məhkəmə orqanlarının qərarları da icra olunmayacaq.
Bu qanun Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) hökmlərinə şamil ediləcək. Bunu Rusiya Hüquqşünaslar Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Vladimir Qruzdev bir müddət öncə deyirdi. NSP vəkillər bürosunun tərəfdaşı İlya Raçkovun sözlərinə görə, Ukrayna ilə bağlı mümkün tribunalın qərarları da məhdudiyyətlərə məruz qalacaq.
2023-cü ilin martında BCM Putin və uşaq hüquqları üzrə müvəkkil Mariya Lvova-Belovanın həbsinə order verib. Onlar Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərindən uşaqların qanunsuz deportasiyasına görə məsuliyyət daşımaqda ittiham olunurlar. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi, keçmiş müdafiə naziri Sergey Şoyqu, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Qerasimov, Rusiya Hərbi-Hava Qüvvələrinin komandanı Sergey Kobılaş və Rusiya Qara Dəniz Donanmasının keçmiş komandanı Viktor Sokolov barəsində də həbs orderləri verilib.
Dekabrın 12-də Rusiya məhkəməsi BCM-in prokurorunu və səkkiz hakimini qiyabi olaraq 3 il yarımdan 15 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edib. Onlar bilərəkdən təqsirsiz şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlbində, qanunsuz cinayət işi başlamaqda, qanunsuz həbs, beynəlxalq qoruması olan şəxslərə hücumun hazırlanmasında təqsirli biliniblər.
Türkiyədə İŞİD silahlıları ilə toqquşmada üç polis həlak olub
Dekabrın 29-da Türkiyənin şimal-qərbində şübhəli "İslam Dövləti" (İŞİD) silahlıları ilə toqquşmada üç polis əməkdaşı həlak olub. Əməliyyatda altı silahlı da öldürülüb. Açıqlamanı daxili işlər naziri Ali Yerlikaya verib.
"Reuters" şahidə və dövlət mediasına istinadla İŞİD-ə qarşı polis əməliyyatının davam etdiyini xəbər verir.
İstanbulun cənubundakı Yalova vilayətində toqquşma yerində atışma səsləri eşidilib. Şahid polisin yaraqlıların olduğu güman edilən evdə gecə əməliyyatı keçirdiyini bildirib.
Yaxınlıqdakı yol bağlanıb, əməliyyatın hələ də davam etdiyi açıqlanıb. Ərazidə polis helikopterinin uçduğu, yaxınlıqdan tüstü qalxdığı, bir neçə təcili yardım, yanğınsöndürən maşının gəldiyi xəbər verilir.
Türkiyə polisi ötən həftə 115 şübhəli İŞİD üzvünü saxladığını, onların Milad və Yeni il bayramında hücumlar planlaşdırdığını bildirib.
"TRT Haber" yaralı polislərin xəstəxanaya aparıldığını, vəziyyətlərinin ağır olmadığını xəbər verib.
NTV-nin məlumatına görə, şübhəlilər əməliyyata başlayan polisə atəş açıblar. Qonşu Bursa vilayətindən əraziyə xüsusi polis qüvvələri göndərilib.
İstanbul prokurorluğu ötən həftə bildirirdi ki, İŞİD silahlılar qeyri-müsəlmanlara qarşı hücumlar planlaşdırır.
Təxminən 10 il öncə cihadçı qruplaşma Türkiyədə mülki hədəflərə hücumlarda günahlandırılıb. İstanbulda gecə klubuna və əsas aeroporta hücumda onlarla adam öldürülüb.
İranda bir ildə 1900-dən çox insan edam edilib
İranda bir ildə 1 min 922 nəfər edam olunub. Onların 1 min 681-i kişi, 59-u qadın, ikisi isə yetkinlik yaşına çatmayanlardır. Bu məlumat İranın "Human Rights Activists News Agency" (HRANA) hüquq müdafiə təşkilatının illik hesabatında yer alıb. Bu ilin edam sayı 2024-cü ildəkindən iki dəfə çoxdur, son 11 ilin ən yüksək səviyyəsidir.
Edamların əksəriyyəti gizli və ya rəsmi elansız gerçəkləşdirilib. 10 edam açıq icra olunub. Agentlik qeyd edir ki, bu il çıxarılan ölüm hökmlərinin sayı 2024-cü illə müqayisədə 21.4 faiz azalıb.
Edam cəzası daha çox adamöldürmə (47.55 faiz) və narkotiklər ilə bağlı cinayətlərə görə (46.10 faiz) icra olunub.
"The Daily Telegraph" qəzeti iranlı fəallara istinadla yazır ki, İsraillə 12 günlük münaqişədən sonra İran hakimiyyəti ölüm cəzasını son 30 ildə ən fəal tətbiqinə başlayıb.
Avqustda məhkəmə hakimiyyətinin rəhbəri Qulamhüseyn Möhsüni Ejei bildirib ki, hakimiyyət casusluqda şübhəli bilinən şəxslərə qarşı bu cəzanı qətiyyətlə tətbiq edəcək.
Çin Tayvan ətrafında təlimlərə başlayıb
Dekabrın 29-da Çin Tayvan ətrafında təlimlərə başlayıb. "Ədalət missiyası 2025" adlı təlimlərə əsgərlər, hərbi gəmilər, qırıcı təyyarələr, artilleriya cəlb olunub. Ada isə mümkün hücumu dəf etmək məşqləri keçirir, ABŞ istehsalı texnikanı sərgiləyir.
Çin təlimlərdə real atəş açıldığını, quru və dəniz hədəflərinə zərbələrin simulyasiya olunduğunu bildirib. Təlimlər iki gün çəkəcək, adanın əsas limanlarının bloklanması, mühasirəyə salınması üzrə məşqlər aparılacaq.
Tayvanın aparıcı təhlükəsizlik rəsmisi "Reuters"ə deyib ki, ada ətrafında Çinin onlarla hərbi qayığı, təyyarəsi əməliyyat aparır, bəziləri Tayvan sahilindən 24 dəniz mili (44.5 kilometr) olaraq təyin olunan bitişik zonaya "bilərəkdən" yaxınlaşır.
2022-ci ildən bəri altıncı dəfədir Çin belə böyük təlim keçirir. O zaman ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosi demokratik idarə olunan adaya səfər edib.
Çin son vaxtlar ərazi iddialarını gücləndirib. Daha öncə isə Yaponiyanın baş naziri Sanae Takaiçi deyib ki, Çin Tayvana hücum edərsə, Tokio buna hərbi cavab verər.
Təlimlərdən 11 gün öncə isə ABŞ Tayvana 11.1 milyard dollarlıq silah satılacağını elan edib. Bu, Çinin müdafiə nazirliyinin etirazına səbəb olub, ordu cavabında "zorakı" tədbirlərə əl atılacağını bildirib.
Təhlilçilərin fikrincə, Pekinin təlimlərinin rutin hərbi məşqlər, yoxsa mümkün hücuma hazırlıq olduğu aydın görünmür. Bu strategiyanın məqsədi isə ABŞ və müttəfiqlərinə hücumla bağlı minimum xəbərdarlıq etməkdir.
"Bu təlimlər "Tayvan müstəqilliyi" separatçı qüvvələri və xarici müdaxilə qüvvələrinə ciddi xəbərdarlıqdır", – Şərq Komandanlığının sözçüsü Şi İ deyib.
Tayvan hökuməti təlimləri pisləyib.