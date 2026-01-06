Paris görüşündən Ukraynanın təhlükəsizliyi ilə bağlı 'konkret öhdəliklər' gözlənilir

Yanvarın 6-da azı 30 Qərb ölkəsinin liderləri, Rusiya ilə müharibədə Kiyevi dəstəkləyən "İstəklilər koalisiyası" Parisdə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşəcəklər.
ABŞ prezidenti Donald Trampın elçiləri Stiv Uitkoff və Cared Kuşner də toplantıya qatılacaq. Dövlət katibi Marko Rubionun da iştirakına ümidlər vardı, amma AzadlıqRadiosunun Avropa üzrə redaktoru Rikard Yozvyak bu ehtimalın az olduğunu yazır.
Həftəsonu milli təhlükəsizlik üzrə müşavirlər görüşüb, yanvarın 5-də hərbi planlaşdırma üzrə toplantı keçirilib. Avropa rəsmilərinin AzadlıqRadiosuna dediyinə görə, onlar ümid edirlər ki, Paris görüşü ABŞ, Ukrayna və digər Avropa ölkələrinin eyni mövqedə olmasını təmin edəcək.
Fransa prezidenti Emmanuel Makron deyib ki, danışıqlardan sonra Ukraynanın təhlükəsizliyi ilə bağlı "konkret öhdəliklər" təqdim olunacağına ümid edir. Məqsəd atəşkəs halında sülhməramlı qüvvənin tərkibi və yerləşdirilməsinə aydınlıq gətirməkdir.
Bəzi rəsmilərin sözlərinə görə, bu qüvvə 15 min - 20 min hərbçidən ibarət olacaq. Bəziləri bu rəqəmin 30 minə yaxın olmasını istəyir.
Hərbi planlar hələ açıqlanmasa da, qoşunlar əsasən Fransa və Böyük Britaniyadan gələcək, quru və hava komponentinə rəhbərlik edəcəklər. Türkiyə isə Qara dənizdə nəqliyyat marşrutlarının təhlükəsizliyinə cavabdeh olacağını bildirib.
Amma potensial "İstəklilər koalisiyası" qüvvəsinin təmas xəttinə nə qədər yaxın yerləşdiriləcəyi aydın deyil. AzadlıqRadiosunun əlaqə saxladığı əksər avropalı rəsmilər inanırlar ki, onlar Ukrayna qoşunlarını dəstəkləmək və təlim keçmək üçün Qərbi Ukraynaya yerləşdiriləcək.
Cavabsız suallar
Bir Avropa diplomatına görə, Rusiyanın potensial hücumuna necə reaksiya vermək məsələsi hələ həllini tapmayıb: "Hələ də müzakirə edirik ki, cavab atəşi açacağıq, yoxsa qaçacağıq".
ABŞ-dən təhlükəsizlik zəmanətlərinə gəlincə, Brüssel və Kiyev Vaşinqtonun "möhkəm dayaq" təmin edəcəyinə getdikcə daha nikbin yanaşır. Amma bunun hansı formada olacağı da aydın deyil.
Anonim danışan avropalı rəsmilər deyiblər ki, ABŞ qüvvələri yerdə atəşkəsi müşahidə edə bilər. Amma koalisiya Vaşinqtonun logistika və kəşfiyyat məsələlərində də dəstək verəcəyinə ümid edir.
ABŞ prezidenti Donald Tramp ötən ilin noyabrında Zelenskiyə 28-bəndlik sülh təklifini qəbul etməsi üçün təzyiq göstərib. Bu plan daha çox rusiyayönlü təsiri bağışlayıb.
Ukrayna isə Avropa müttəfiqləri ilə 20-bəndlik planı razılaşdırıb, burada Kiyevin maraqları daha çox nəzərə alınıb, xüsusilə də təhlükəsizlik zəmanətləri və ərazi bütövlüyü məsələləri.
Avropalılarla görüşdə Zelenskinin daha çox təhlükəsizlik zəmanətlərində israr edəcəyi gözlənilir.
Çətin məsələlər
Ukraynanın baş danışmanı Ruslan Umerov bu yaxınlarda deyib ki, "mövqelərin böyük hissəsi, sülh planının 90 faizi artıq razılaşdırılıb, detallar üzərində iş gedir".
Bu detallar arasında ən çətin məsələlərdən biri ərazi güzəştləridir. Ukrayna təmas xəttinin dondurulmasını, yaxud Donbas vilayətinin bütünlükdə demilitarizasiya zonası elan olunmasını təklif edir.
Digər bir məsələ Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına nəzarətlə bağlıdır. Kiyev Ukrayna və Rusiyanın stansiyanı birgə idarə etməsi ideyasını rədd edir, ABŞ-nin oradan istehsal olunan enerjini Moskvaya satmasına üstünlük verir.
Brüsseldə çox az adam Rusiyanın bu məsələlərə razılaşacağını düşünür, axı, Kreml hələ də döyüş meydanında özünü qalib sayır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin son həftələrdə bir neçə dəfə bəyan edib ki, Moskva "xüsusi hərbi əməliyyat"ın məqsədlərinə ya razılaşma, ya da güc yoluyla nail olacaq.
Avropa İttifaqı bunu nəzərə alaraq yeni sanksiyalar paketi hazırlayır. Bu, dörd ilə yaxındır gedən genişmiqyaslı işğal dövründə 20-ci sanksiya paketi olacaq, yanvarın sonlarında üzv dövlətlərin təsdiqləməsi üçün təqdim ediləcəyi gözlənilir.