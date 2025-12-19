Tramp Ukrayna danışıqlarında 'hansısa' nəticədən danışır, Makron Rusiya ilə əməkdaşlıqdan

ABŞ prezidenti Donald Tramp dekabrın 18-də deyib ki, Ukraynada müharibəni bitirməyi hədəfləyən danışıqlar "hansısa nəticəyə yaxınlaşır". Bu həftəsonu ABŞ-də Rusiya təmsilçiləri ilə görüş gözlənilir.
"Reuters"in xəbərinə görə, Tramp Oval ofisdə onu da deyib ki, "ümid edirəm, Ukrayna sürətlə davranacaq".
"Hər dəfə ukraynalılar çox yubananda Rusiya fikrini dəyişir", - Tramp sözlərinə əlavə edib.
Həftəsonu Trampın elçiləri Stiv Uitkoff və Cared Kuşner Mayamidə Rusiya nümayəndə heyəti ilə görüşməlidir. Qərb Rusiya ilə Ukrayna arasında münaqişənin dayandırılması üçün razılaşma əldə etməyə çalışır.
Dekabrın 14-15-də Uitkoffla Kuşner Berlində Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşüblər. ABŞ təmsilçilərinin sözlərinə görə, onlarda elə bir təəssürat yaranıb ki, tərəflər razılaşmadan o qədər də uzaq deyillər, amma ən kəskin məsələ – Ukrayna ərazisinin bir hissəsinə nəzarətlə bağlı Rusiyanın tələbi həll edilməmiş qalır.
Fransa prezidenti Emmanuel Makron isə deyir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə yenidən əlaqə yaratmağın Avropa üçün "faydalı" olacağına inanır. Bunu BBC yazır.
"İnanıram ki, bu müzakirəni yenidən aparmaq üçün düzgün çərçivə tapmaq avropalılar kimi bizim və ukraynalıların marağındadır", – Makron bildirib. Onun sözlərinə görə, avropalılar "gələn həftələrdə" bunu gerçəkləşdirməyin yolunu tapmalıdırlar.
Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov dekabrın 18-də deyib ki, Moskva Vaşinqtonla kontakta hazırlaşır, avropalılar və Ukrayna təmsilçiləri ilə danışıqlardan sonra Amerikanın sülh planının nə qədər dəyişdiyini anlamaq istəyir.