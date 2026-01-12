Tramp: İran danışıqlar aparmaq istəyir

ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib ki, İran rəhbərliyi Vaşinqtonla danışıqlar aparmaq üçün əlaqə saxlayıb. Tramp bundan öncə Tehranı kütləvi anti-hökumət etirazlarını qəddarcasına yatırmasına cavab olaraq hərbi müdaxilə ilə təhdid edib.
"İranın rəhbərləri zəng ediblər", – Tramp yanvarın 11-də "Air Force One" təyyarəsində jurnalistlərə deyib. "Görüş təşkil olunur... Danışıq aparmaq istəyirlər", – o əlavə edib.
Amma Tramp onu da deyib ki, "görüşdən əvvəl hərəkətə keçmək lazım gələ bilər", amma detalları açmayıb.
İranın nələri müzakirə edəcəyi də indilik aydın deyil. İki ölkə əvvəllər Tehranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı vasitəçilərlə danışıqlar aparıb.
ABŞ, digər Qərb ölkələri etirazçılara qarşı hökumətin sərt addımlarını pisləyib. Daha öncə isə İranın nüvə silahı hazırlamağa cəhd etdiyini deyərək Tehrana sanksiyalar tətbiq ediblər. İran iddiaları rədd edir.
Tramp yanvarın 11-də demişdi ki, ABŞ ordusu ilə birlikdə İranda mümkün variantları nəzərdən keçirirlər. Son 15 gündə hökumətə qarşı etirazlar 500-dən çox insanın öldürüldüyünə dair təsdiqlənməmiş məlumatlar gəlir.
"Ordu bunu araşdırır, çox güclü variantlara baxırıq", – Tramp jurnalistlərə deyib. O, İranın müxalifət liderləri ilə təmasda olduğunu əlavə etsə də, konkret detallara toxunmayıb.
Trampın dediklərinə Tehrandan hələlik reaksiya gəlməyib.
Yanvarın 13-də Trampın seçimləri olacaq
ABŞ mediası isə Trampın açıqlamalarından öncə yazıb ki, ABŞ lideri İranda etirazların qəddarlıqla yatırdılmasına cavab vermək variantları barədə bilgiləndirilib.
"Axios", "The New York Times", "The Wall Street Journal" onun İrandakı etirazlara dəstək üçün bir neçə variantı nəzərdən keçirdiyini yazıb. Prezidentin son açıqlamaları da bu yazılanları təsdiqləyir.
"The Wall Street Journal" yanvarın 13-də prezidentə spesifik variantların təqdim olunacağını yazıb.
Mümkün addımlara hərbi zərbələr, İran ordusuna qarşı gizli kiber silahların istifadəsi, İran hökumətinə əlavə sanksiyalar daxil ola bilər, - qəzet yazıb.
Bu arada insan haqları qrupları və hökumət mediası yanvarın 11-də İranda etirazlar, həbslər, zorakılıq haqda xəbər verib. Artıq nümayişlər üçüncü həftəyə girib.
Hökumət yanvarın 12-də tərəfdarlarını yürüşlərə çıxmağa, ABŞ və İsrailin "terrorçu" hərəkətlərini pisləməyə çağırıb.
ABŞ-də iranlı fəalların təşkilatı olan İnsan Haqları Xəbər Agentliyi (HRANA) yanvarın 11-də bildirib ki, son 15 gündə 544 nəfər öldürülüb, azı 10 min nəfər həbs olunub.
Bu informasiyanı müstəqil təsdiqlətmək mümkün deyil, ölkədə internet demək olar, tam qapanıb. Telefon xidmətlərinə də məhdudiyyətlər qoyulub.
Tramp yanvarın 11-də onu da deyib ki, İranda internetin bərpası üçün milyarder İlon Maskla danışacaq. Maskın "SpaceX" şirkəti Ukrayna kimi münaqişə zonasını peyk internet xidməti ilə təmin edir.
ABŞ prezidentinin son bir həftədə İrana sərt xəbərdarlığını İranın mühacirətdə olan keçmiş vəliəhd şahzadəsi, müxalifət fiquru Rza Pəhləvi dəstəkləyib.
"Dünya sizin milli inqilabınızı dəstəkləyir, cəsarətinizə heyrandır", – o, yanvarın 11-də video müraciətində deyib.
BMT, Avropa İttifaqı, Qərb hökumətləri İranda etiraz hərəkatına dəstək bildiriblər.
"Müharibə səhnələri"
Etirazlar isə getdikcə daha kəskinliklə yatırdılır. Tehranın şərqindən bir kişi yanvarın 10-da AzadlıqRadiosunun fars xidmətinə müsahibəsində şəhərdəki vəziyyəti "müharibə səhnələri" ilə müqayisə edib.
Təhlükəsizliyinə görə adını açıqlamayan həmin şəxs deyib ki, son vaxtlar gecələr İran paytaxtında pnevmatik silah səsləri eşidilir, küçə və dalanları nəzarətdə saxlamaq üçün məhəllələrin üzərində dronlar fasiləsiz uçur.
Etirazlara qiymətlərin sürətlə artması, yüksək inflyasiya və milli valyutanın kəskin ucuzlaşması səbəb olub. Bu etirazlar İslam Respublikası üçün son illər ən ciddi çağırışa çevrilib.
İran prezidenti Məsud Pezeşkian iğtişaşlarda xariclə əlaqəli terrorçuları günahlandırıb, ABŞ ilə İsraili ölkədə xaos və qarışıqlıq yaratmağa cəhddə ittiham edib.
"Xalqın narahatlıqları varsa, bunları aradan qaldırmaq borcumuzdur, amma daha böyük borcumuz odur ki, bir qrup iğtişaşçının bütün cəmiyyəti alt-üst etməsinə imkan verməyək", – prezident yanvarın 11-də televiziya ilə çıxışında deyib.