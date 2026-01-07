İrandakı etirazçılar xaricdən müdaxilə yox, daxildən dəyişiklik istəyirlər

İranda iqtisadi problemlərə etirazlar genişlənərək ölkənin dini hakimiyyəti üçün ən böyük təhdidə çevrilib.
İrandakı fəallar AzadlıqRadiosunun Radio Fərda fars xidmətinə deyiblər ki, etirazlar bir çox iranlının dini isteblişmentin getməsini istədiyini göstərir.
Onların fikrincə, dəyişiklik ölkə daxilindən gəlməlidir, xaricdən müdaxilə ilə yox. ABŞ xəbərdarlıq edib ki, nümayişçilərə qarşı sərt repressiyalar halında hərbi müdaxilə edə bilərlər.
“Gördüyümüz odur ki, insanlar ortaq məxrəcə gəlirlər. Artıq təkcə müəllimlər, bir sosial qrup etiraz etmir. Bu dəfə səsi olmayanlar ittifaq qurublar”, – Tehranda yaşayan siyasi fəal və insan haqları müdafiəçisi Mehdi Mahmudian deyib.
Mahmudianın sözlərinə görə, etirazçılar artıq ruhanilərin üstünlük təşkil etdiyi siyasi sistemdə islahatlar tələb etmir, köklü dəyişiklik istəyirlər.
“İslam Respublikasının özü dəyişməlidir və bu dəyişiklik təməldən baş verməlidir”, – o vurğulayıb.
Durum daha xaotikdir
2022-ci ildə “Qadın, Həyat, Azadlıq” aksiyalarından bəri İranda hazırda ən genişmiqyaslı etirazlar keçirilir. Hakimiyyət həmin etirazları zorakılıqla yatırdıb, yüzlərlə nümayişçi öldürülüb.
Son etirazlarda da onlarla adam öldürülüb, azı min nəfər həbs olunub. Fəalların fikrincə, bu, hakimiyyətin əhalinin legitim şikayətlərini dinləmək istəmədiyini göstərir.
Etirazların katalizatoru rolunu artan inflyasiya, milli valyutanın sürətlə ucuzlaşması oynayıb.
İlahiyyatçı və insan haqları fəalı Sedige Vasmagi deyir ki, həyat səviyyəsinin pisləşməsi cəmiyyətin böyük hissələrinin dönüş nöqtəsini keçdiyini göstərir.
“Bu gün əhalinin iqtisadi durumu əvvəlkindən daha xaotikdir”, – o, Radio Fərda-ya deyib.
Fəal hakimiyyətin indi daha zəif mövqedə olduğunu, genişlənən təzyiqlərin isə durumu daha da radikallaşdıra biləcəyini söyləyir.
Hərbi müdaxilə lazım deyil, dəstək pis olmaz
Fəallar İrana xaricdən müdaxilə istəmədiklərini vurğulayırlar. Mahmudian beynəlxalq dəstəklə müdaxilənin aydın sərhədini cızır:
“Dəstək və müdaxilə eyni şey deyil. Beynəlxalq qurumlar beynəlxalq hüquq çərçivəsində dəstək göstərə bilərlər və göstərməlidirlər, amma istənilən hərbi hücum, yaxud xarici hərbi müdaxilə birmənalı pislənilir”.
Vasmagi də eyni mövqeni bölüşür, xaricdən müdaxilənin etirazların legitimliyinə zərbə vuracağını deyir.
“Şəxsən mən xaricdən hərbi müdaxiləyə qarşıyam. Qlobal ictimaiyyət dinc etirazları dəstəkləməlidir, amma müdaxilə olmamalıdır”.
İnsan haqları fəalı Motahare Guney son ayların inflyasiyasının əhalinin dəyişiklik istəyinə dəlalət etdiyini söyləyir.
“Adamların daha islam respublikasından gözləntisi yoxdur. Onlar aydın deyirlər: Bu sistemi istəmirik”.
Guney son günlər izdihamın təhlükəsizlik qüvvələrinin üstünə yürüməsini əhalinin artıq itirmək qorxusu olmaması ilə izah edir.
“Bu mesajın dünyaya çatmasını istəyirik. Bu siyasi isteblişmenti istəmirik”, – Guney bildirir.
Məqaləni AzadlıqRadiosunun İran üzrə yazarı Kian Şərifi Radio Fərda əməkdaşlarının aldığı müsahibələr əsasında yazıb.