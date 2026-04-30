Tərtər olaylarında işgəncədən ölən hərbçilərlə bağlı Avropa Məhkəməsində kommunikasiya başlayıb

9 il öncə Tərtər olayları zamanı işgəncə nəticəsində həyatını itirmiş hərbçilərin ailə üzvlərinin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayəti üzrə kommunikasiya başlayıb. Məhkəmə polkovnik Saleh Qafarovun həyat yoldaşı və hərbi qulluqçu Elçin Quliyevin anasının şikayəti əsasında Azərbaycan hökumətinə sorğu göndərib.
Natəvan Qafarova və Validə Əhmədova Avropa Məhkəməsinə şikayətlərində göstəriblər ki, ailə üzvləri dövlətə xəyanət ittihamıyla dindirmə zamanı işgəncəyə məruz qalıb və nəticədə həyatlarını itiriblər.
Hərbi Prokurorluq cinayət işi başlayıb, rəsmi qərarda iddia olunub ki, polkovnik Qafarovun ölümünə səbəb dindirmə zamanı özünü pəncərədən atması nəticəsində aldığı xəsarətlər olub. E.Quliyevin isə dindirmə vaxtı ona yetirilən xəsarətlərdən ölməsi haqda rəy verilib.
İntihar həddinə çatdırma yox, qəsdən adam öldürmə...
Şikayətçilər Avropa Məhkəməsinə ərizələrində vurğulayıb ki, S.Qafarovun intihar həddinə çatdırılması, həmçinin onların hər ikisinə ağır xəsarət yetirmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və s. ittihamlarla 5 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onların hərəsinə 5-6 il həbs cəzası kəsilib.
Lakin bu nəticə onları qane etmir. Həm N.Qafarova, həm də V.Əhmədova ərizələrində Avropa Konvensiyasının 2 (yaşamaq hüququ) və 3-cü (işgəncə, insan ləyaqətini alçaldan münasibət və pis raftara məruz qalmamaq hüququ) maddələrinin pozuntusundan şikayətləniblər. Onlar bildirir ki, ailə üzvləri işgəncə altında öldürülüb, lakin yerli istintaq və məhkəmə orqanları effektiv araşdırma aparmayıb. Özəlliklə iddia edirlər ki, bu cinayətlərdə birbaşa əli olan və həmin olaylara görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin hamısı cəzalandırılmayıb.
Şikayətçilər hesab edir ki, Tərtərdə işgəncə nəticəsində həyatını itirmiş hərbçilərin ölümünə görə təqsirləndirilən şəxslərə intihar həddinə çatdırma və s. yox, birbaşa qəsdən adam öldürmə ittihamı verilməliydi.
N.Qafarova ərizəsində həyat yoldaşına münasibətdə Konvensiyanın 8-ci (şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ) maddəsinin pozulduğunu da vurğulayıb. Yada salıb ki, polkovnik Qafarov heç bir təqsiri olmadığı halda, işgəncə altında öldürülməsi bir yana, üstəlik, ailəsinə onu normal şəkildə dəfn etməyə, uzun müddət məzarını ziyarət etməyə də imkan verilməyib.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətinə ünvanladığı sorğuda suallar qoyub ki, şikayətçilərin ailə üzvləri işgəncəyə, insan ləyaqətini alçaldan münasibət və pis rəftara məruz qalıbmı? Onların yaşamaq hüququ pozulubmu? Bu olaylarla bağlı effektiv araşdırma aparılıbmı?
“Hansı ədalətli araşdırmadan söhbət gedə bilər?”
Şikayətçilər Azərbaycanda istər istintaq zamanı, istərsə də məhkəmədə vəsatətlər qaldıraraq, keçmiş hərbi prokuror, hazırda isə Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Xanlar Vəliyevin, Tərtər olayları zamanı onun müavini olmuş, indi isə Abşeron rayon prokuroru Şəfahət İmranovun, Müdafiə naziri Zakir Həsənovun, keçmiş Baş Qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun, sabiq korpus komandiri Hikmət Həsənovun və başqa yüksək vəzifəli şəxslərin cəzalandırılmasını tələb ediblər.
“Bu adamlar heç olmasa, məhkəməyə çağrılıb dindirilmədən hansı ədalətli araşdırmadan söhbət gedə bilər? Dəfələrlə vəsatət verilsə də, şahid qismində belə, çağırıb dindirmədilər. Tərtər işgəncələrilə bağlı ədalətli araşdırma aparıldığını demək absurddur. Gözdən pərdə asmaq üçün məhkəmə keçirdilər”, - V.Əhmədova AzadlıqRadiosuna bildirib.
S.Qafarovun ölümündən sonra üzərində bir il ərzində dövlətə xəyanət ittihamı qalıb. Onun haqqında Cinayət Məcəlləsinin 274-cü (dövlətə xəyanət) maddəsiylə başlanmış cinayət işinə 2018-ci il mayın 4-də bəraətverici əsaslarla xitam verilib.
E.Quliyev haqqında qərar isə 2022-ci il yanvarın 31-də ləğv olunub və ona da rəsmi şəkildə bəraət verilib.
Xatırlatma
2017-ci ilin mayında Tərtərdə əsgər və zabitlərə qarşı kütləvi işgəncələr nəticəsində 11 nəfər həyatını itirib.
2021-ci ilin dekabrında – “Tərtər işi” üzrə yenidən istintaq başlanandan sonra toplam 452 nəfər zərərçəkmiş qismində tanınıb. Onların arasında həmin olaylar zamanı işgəncələrə məruz qalanların özləri ilə yanaşı, həyatını itirən şəxslərin hüquqi varisi qismində tanınan ailə üzvləri də var.
Tərtər işgəncələrinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanlardan bütövlükdə üç qrup üzrə 13 nəfər hakim önünə çıxarılıb. Onlara 4 il 10 aydan 13 ilədək həbs cəzası kəsilib. Ancaq onlar özlərini təqsirli bilmir və hökmdən yuxarı instansiya məhkəmələrinə şikayət veriblər.
Hökmdən narazı qalan zərərçəkən tərəf də verilən cəzanı çox yüngül sayır. Onların fikrincə, düzgün araşdırma aparılmadığından Tərtər olaylarının gerçək təşkilatçıları məsuliyyətdən kənarda saxlanılıblar.