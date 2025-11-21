Azərbaycan xəbərləri
Mobil telefonlar aksiz dərəcəsinə cəlb olunacaq və bahalaşacaq
Mobil telefonlar aksiz dərəcəsinə cəlb olunacaq. Fiziki şəxslərin şəxsi istifadəsi üçün ölkəyə gətirilən 1 ədəddən artıq mobil cihazın qeydiyyatına 100 manat dövlət rüsumu alınacaq.
Bu, Milli Məclisin bu gün, noyabrın 21-də keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Vergi Məcəlləsi və "Dövlət rüsumu haqqında" Qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.
Vergi Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyə görə, ölkəyə idxal olunan mobil cihazların hər ədədi üçün 20 manat aksiz vergisi tutulacaq. Fiziki şəxsin öz istifadəsi üçün il ərzində ölkəyə gətirdiyi 1 ədəd mobil cihaz aksizdən azad olunacaq.
"Dövlət rüsumu haqqında" Qanuna təklif edilən dəyişikliyə əsasən isə, fiziki şəxslərin il ərzində ölkəyə gətirdikləri 1 ədəddən artıq mobil cihazın qeydiyyatı üçün 100 manat dövlət rüsumu alınacaq.
Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səsverməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.
Ekspertlər hesab edirlər ki, bu xaricdən gətirilən telefonları bahalaşdıracaq. Onlar xatırladıblar ki, 2026-cı ilin büdcə layihəsində vergi daxilolmalarının artırılması nəzərdə tutulur.
Ermənistanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Azərbaycana gəlib
Ermənistanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən ibarət qrupun bu gün, noyabrın 21-də Azərbaycan paytaxtı Bakıya səfər etdiyi bildirilir.
Ölkənin yerli saytlarının məlumatına görə, bu səfər oktyabrın 21-i və 22-də Azərbaycan nümayəndə heyətinin Ermənistan paytaxtına səfərinə cavab olaraq həyata keçirilir.
Oktyabrın 22-də Yerevanda Ermənistan və Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) nümayəndələrinin iştirakı ilə ikitərəfli dəyirmə masa keçirilmişdi. Tədbir Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın iştirakı ilə baş tutub. Görüş təşəbbüsü sülh gündəliyini bu il avqustun 8-də Vaşinqtonda qəbul olunmuş Birgə Bəyannamə ruhunda təbliğ etmək məqsədi daşıyıb.
Bu il avqustun 8-də 30 ildən çox münaqişədə olmuş Azərbaycan və Ermənistanın rəsmiləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Oval ofisdə ABŞ prezidentinin iştirakı ilə tərəflər görüşün nəticələri haqda bəyannamə də imzalayıblar. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq. TRIPP adlanan bu marşrut Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacaq.
Paraflanan mətində tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır. Sənəddə habelə mübahisəli məsələlərin müzakirələrlə həlli vacib sayılır.
Vüqar Məmmədov ev dustaqlığına buraxılmayıb
Noyabrın 20-də Səbail rayon Məhkəməsində "Hürriyyət TV"nin həbsdə olan baş redaktoru Vüqar Məmmədovun (Tofiqoğlu) səhhətinə görə, ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı vəsatətinə baxılıb. Hakim Ülviyyə Şükürova vəsatəti təmin etməyib.
Müdafiə tərəfinin fikrincə, məhkəmə zamanı V.Məmmədovun ürək ağrılarının güclənməsi, təzyiqinin düşməsi səbəbindən davamlı qaytarması bir daha sübut edir ki, onun sağlıq durumunda ciddi problem var.
31 oktyabr
'Hürriyyət'in baş redaktoru Vüqar Məmmədov həbs edilib
Oktyabrın 31-də "Hürriyyət" qəzeti və "Hürriyyət TV"nin baş redaktoru Vüqar Məmmədov (Tofiqoğlu) hakim önünə çıxarılıb. Bu barədə "Hürriyyət" qəzeti məlumat yayıb.
Səbail rayon Məhkəməsinin qərarı ilə V.Məmmədov 3 ay 13 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Vurğulandığına görə, o, hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə ittiham olunur.
"Hürriyyət" Səbail rayon Məhkəməsinin bu qərarını sifarişli və tamamilə əsassız hesab edir.
30 oktyabr
'Hürriyyət TV'nin baş redaktoru Vüqar Məmmədov saxlanılıb
"Hürriyyət TV" internet televiziyasının, eyniadlı qəzetin baş redaktoru Vüqar Məmmədov (Tofiqoğlu) saxlanılıb.
AzadlıqRadiosunun məlumatına görə, oktyabrın 29-da Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) əməkdaşları bu media orqanlarının yerləşdiyi redaksiyada əməliyyat keçirib. Redaksiyada axtarış aparılıb, kompüterlər, sənədlər götürülüb.
"Vüqar Məmmədovla yanaşı, başqa əməkdaşlar da saxlanılaraq DTX-ya aparılıb. Lakin onlar sonradan buraxılıb", – AzadlıqRadiosunun əldə etdiyi məlumatda bildirilir.
V.Məmmədovun saxlandığını onun yaxınları da AzadlıqRadiosuna təsdiqləyib. Əlavə ediblər ki, redaksiyadan sonra evdə də axtarış aparılıb.
"Hürriyyət"in redaksiyasında əməliyyat keçirilməsi, baş redaktorunun saxlanması barədə məlumatlara DTX-dan şərh almaq mümkün olmayıb.
V.Məmmədov 2023-cü ilin iyununda "Hürriyyət TV"nin efirində qadağan edilmiş məlumatın yayılmasında günahlandırılaraq 1 ay həbs olunmuşdu.
V.Məmmədov Azərbaycan Demokrat Partiyasının (ADP) sədri Sərdar Cəlaloğlunun, hazırda xaricdə yaşayan hüquqşünas Qurban Məmmədovun bacısı oğludur.
Q.Məmmədov barəsində Baş Prokurorluqda araşdırma gedir. O, bəzi digər mühacirlər kimi, dövlət əleyhinə və kütləvi iğtişaşlara çağırışlarda suçlanır.
Xaricdə yaşayan bəzi bloqerlər barədə bu və digər ittihamlarla qiyabi həbs qərarı çıxarılıb. Onlar ittihamları qəbul etmir, tənqidi çıxışlarına görə təqib olunduqlarını deyirlər.
Azərbaycanda yumurta bahalaşıb
Son günlər Azərbaycanda yumurta bahalaşıb. İstər paytaxt Bakı, istərsə də ölkənin bölgələrində yaşayan sakinlərin AzadlıqRadiosuna bildirməsinə görə, bahalaşma həm kənd, həm də broyler yumurtasında özünü göstərir.
Ayrı-ayrı rayon sakinlərinin sözlərinə görə, bazarlarda kənd yumurtasının bir ədədi 45-50 qəpiyə qədər yüksəlib. Bir qədər əvvəl kənd yumurtası 40 qəpikdən belə ucuz olub.
Paytaxt sakinlərinin deməsinə görə, marketlərdə broyler yumurtalarının qiymətində də bahalaşma var. Hazırda broyler yumurtasının bir ədədi 17-20 qəpiyə təklif edilir. Bir neçə gün əvvəl isə broyler yumurtası 14-15 qəpiyə satılıb.
"Qəhvəyi yumurtalar var. Əvvəl bir ədədi 17 qəpiyə təklif edilirdi. İndi marketdə 35 qəpiyə yüksəlib", - adının çəkilməsini istəməyən bir paytaxt sakini vurğulayıb.
Rəsmilər hələlik bu məsələyə münasibət bildirməyiblər.
Ekspertlər isə bunu bir neçə səbəblə izah edirlər. Onların deməsinə görə, quş yemi və dava-dərmanında bahalaşma var. Üstəlik, onlar əlavə ediblər ki, rayonlarda ev təsərrüfatlarının sayında da azalma var.
Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, bu ilin 10 ayında 1 milyard 975.2 milyon ədəd yumurta istehsal edilib. 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən yumurta istehsalı 3 faiz artıb.
Amma bu il yumurta ixracında da artım olduğu bildirilib.
Azərbaycanda avtomobil istehsalı kəskin azalıb, idxalı artıb
Bu ilin 10 ayında Azərbaycanda avtomobil istehsalı azalıb, idxal isə artıb.
Bu barədə Azərbaycan dövlət statistika və gömrük komitələrinin hesabatlarında bildirilir.
2025-сi ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkədə 3 min 280 ədəd və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 min 153 ədəd az (-26 faiz) minik avtomobili istehsal olunub. Yanvar-oktyabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə traktorların istehsalı 13.7 faiz, yük avtomobillərinin istehsalı isə 31.6 faiz azalıb.
Hökumət rəsmiləri hələlik bunu şərh etməyiblər. Ekspertlər isə bunu yerli istehsalın lazımı bazar əldə etməməsi ilə izah ediblər. Üstəlik, onların deməsinə görə, Azərbaycanda avtomobillər istehsal olunmur, bir qayda olaraq, yığılır, çünki lazımı avadanlıqların əksəriyyəti ölkəyə xaricdən gətirilir.
Əvəzində ölkəyə avtomobil idxalında artım var. 10 ay ərzində 1 milyard 606 milyon 638 min dollar dəyərində 86 min 909 ədəd minik avtomobili gətirilib. Bu il Azərbaycana avtomobil idxalı dəyər ifadəsi ilə 308 milyon 671 min dollar (+20.8 faiz), miqdar ifadəsi ilə isə 19 min 860 ədəd (+26.8 faiz) artıb.
Qarakənd faciəsindən 34 il ötür
Azərbaycan tarixində adı "Qarakənd faciəsi" kimi xatırlanan olaydan 34 il keçir.
1991-ci il noyabrın 20-də Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında rəsmi şəxslərinin olduğu helikopter qəzaya uğrayıb. Azərbaycanın rəsmi versiyasına görə, helikopterə ərazidə olan Ermənistan silahlı qüvvələri atəş açıb.
Nəticədə içəridəki 22 nəfərin hamısı həlak olub. Onların arasında Azərbaycanın daxili işlər naziri Məhəmməd Əsədov, baş prokuror İsmət Qayıbov, dövlət katibi Tofiq İsmayılov, onun köməkçisi Rafiq Məmmədov, SSRİ Ali Sovetinin deputatları Vəli Məmmədov, Zülfü Hacıyev, Prezident Aparatının şöbə müdiri Osman Mirzəyev, Şuşa şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Cəfərov, jurnalist Alı Mustafayev, operator Fəxrəddin Şahbazov, işıqçı Arif Hüseynzadə, bundan başqa Rusiya və Qazaxıstan hərbi müşahidəçiləri də olub.
İlkin rəsmi məlumatlarda helikopterin dumana düşərək qayaya çırpılması ehtimalı irəli sürülsə də, sonradan onun vurulduğu açıqlanıb. Amma Ermənistanın rəsmi qurumları və Qarabağda ovaxtkı separatçı qurumun təmsilçiləri Azərbaycanın versiyasını təsdiqləməyiblər.
Faktla bağlı hadisənin ertəsi günü Hərbi Qarnizon Prokurorluğu cinayət işi açıb və istintaqın davam etdirilməsi üçün Respublika Prokurorluğuna verilib. Sonradan cinayət işi üzrə istintaq dayandırılıb. Səbəb hadisənin baş verdiyi ərazinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunduğu qeyd edilib. Cinayəti törədən şəxsləri müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb.
Həmin hadisə ilə bağlı bugünədək müxtəlif versiyalar səsləndirilir.
1990-cı illərin əvvəllərində Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olmuşdu. Tədricən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi və ətrafındakı 7 rayon işğal edilmişdi.
2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində isə Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Bundan sonra bölgədəki erməni əhali Ermənistana köç edib. Ermənistan baş verənləri "etnik təmizlənmə", Azərbaycan "antiterror tədbirləri" adlandırıb.
Son illər iki ölkə arasında müxtəlif formatlarda sülh danışıqları aparılıb. Nəhayət, bu il avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Vaşinqtonda sülh sazişini paraflayıblar. Sənəddə tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tanıyır, həmçinin qarşılıqlı iddiaların geri götürülməsini zəruri sayırdılar.
Mebel emalatxanasında 10 nəfərin öldüyü yanğınla bağlı hökm oxunub
"Bakı Ağac Emalı" ASC-nin ərazisində yerləşən mebel emalatxanasında 10 nəfərin ölümü, 23 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən partlayışla bağlı təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub.
Yerli saytların məlumatına görə, bu gün, noyabrın 19-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elmin Rüstəmovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Tağı İbrahimov və Toğrul Rzayev 6 il azadlıqdan məhrum edilib.
Təqsirləndirilən şəxslər ittihamları qəbul etmirdilər.
Bundan əvvəl keçirilən prosesdə bəlli olmuşdu ki, işdə zərərçəkmiş kimi tanınanlardan bəziləri ilə kompensasiya əvəzində barışıq da əldə edilib. Amma kompensasiyanı qəbul etməyənlərin olduğu da bildirilirdi.
Ötən il yanvarın 15-də Bakının Binəqədi rayonunda "Bakı Ağac Emalı" ASC-nin ərazisində yerləşən mebel emalatxanalarında 10 nəfərin ölümü, 23 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yanğınla müşayiət olunan partlayış baş vermişdi.
İbtidai istintaqla ASC-nin faktiki sahibi kimi təqdim edilən T.İbrahimov və inzibati-təsərrüfat idarəçiliyini həyata keçirdiyi bildirilən T.Rzayev təqsirləndirilən şəxslər kimi tanınaraq həbs edilmişdilər.
T.İbrahimova Cinayət Məcəlləsinin 213.3 (xüsusilə külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınma) və 225.3-cü (üzərinə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi vəzifəsi qoyulmuş şəxs tərəfindən bu qaydaların pozulması), T.Rzayevə isə yalnız 225.3-cü maddəsi ilə yekun ittiham elan edilmişdi.
T.İbrahimovun Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri Nazim İbrahimovun qardaşı olduğu bildirilir.
Saleh Rüstəmovun ölkədən çıxışına 'stop' qoyulduğu deyilir
Gədəbəy rayon İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı Saleh Rüstəmovun ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu bildirilir.
Bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. Onların vurğulamasıına görə, Rusiyada yaşayan S.Rüstəmov bacısı qızının vəfatı ilə əlaqədar vətənə gəlib. "İndi çıxıb getmək istəyir, çıxışına qadağa qoyublar. Hansı əsasa görə?", - onlar sual edirlər.
Bu məlumata Azərbaycanın rəsmi qurumlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
1997-ci ildən Rusiyada yaşayan S.Rüstəmov sahibkarlıq fəaliyyəti göstərib. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin (AXC) hakimiyyəti dönəmində (1992-1993) icra başçısı işləyib.
2018-ci il mayın 8-də o, müvəqqəti gəldiyi Azərbaycanda həbs olunub və müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) üç üzvü ilə birgə qanunsuz sahibkarlıqda, pul vəsaitlərini qanunsuz leqallaşdırmaqda təqsirləndirilib. İttihama görə, S.Rüstəmov AXCP-ni qanunsuz maliyyələşdirib. Amma o, ittihamı qəbul etməyib.
2019-cu il fevralın 27-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə S.Rüstəmov 7 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmənin qərarı ilə ona məxsus sayılan bir sıra daşınmaz əmlaklar da müsadirə olunub. (o, həmin əmlaklardan bəzilərinin başqalarına məxsus olduğunu deyib)
S.Rüstəmli 2022-ci ilin mayında əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb.
Yerli hüquq-müdafiə təşkilatları həbsdə olarkən onun adını siyasi məhbuslar siyahısına daxil etmişdilər. Amma Azərbaycan rəsmiləri ölkədə siyasi məhbusların olması fikrini qəbul etmirlər.
Onunla həbs edilən AXCP funksionerlərindən ikisi hazırda azadlıqdadır, biri isə vəfat edib.
Bakıda Azərbaycan-ABŞ beyin mərkəzlərinin birinci forumu keçirilir
Noyabrın 18-də Bakıda Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) təşkilatçılığı ilə Azərbaycan-ABŞ beyin mərkəzlərinin birinci Forumu keçirilir.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, "Ortaq Baxışlar: Strateji Tərəfdaşlıq naminə Azərbaycan-ABŞ dialoqu" adlı forumda "Vaşinqton sammitinin qiymətləndirilməsi: ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə təsirləri", "Vaşinqton sammitindən sonra Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi", "Enerji təhlükəsizliyi və bağlantılar" mövzularında sessiyalar təşkil ediləcək.
Bu il avqustun 8-də Vaşinqtonda dövlət başçıları İlham Əliyev və Donald Tramp Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması məqsədilə Strateji İşçi Qrupun yaradılması haqqında Azərbaycan Hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında Anlaşma Memorandumunu imzalayıblar.
2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib. Son illər Azərbaycan və Ermənistan arasında müxtəlif formatlarda sülh danışıqları gedib. Bu il avqustun 8-də tərəflər, nəhayət, ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə sülh sazişini paraflayıblar. Azərbaycanı Naxçıvan eksklavı ilə birləşdirəcək "Tramp yolu" (TRIPP) üzrə razılaşma əldə olunub. Bu yol ABŞ şirkətinin nəzarətinə verilməlidir.
Xatırlatma
Rəsmi Bakının ötən ilə qədər Qərb ölkələri, xüsusilə də ABŞ-la münasibətlərində ayrı-ayrı vaxtlarda gərginlik müşahidə edilib. Hətta iki il əvvəl Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın media orqanlarında ABŞ səfirliyinin Bakıda məzun tədbiri "casus şəbəkəsi ilə görüş" adı ilə təqdim olunmuşdu. Düzdür, ABŞ-ın yeni təyin olunmuş səfiri Mark Libbinin Bakıya gəlişi münasibətlərdə müəyyən yaxınlaşmaya səbəb olsa da, iki ölkə arasında münasibətlərin tam düzəldiyi müşahidə edilmirdi. Rəsmi Vaşinqtonun jurnalist həbsləri, azadlıqların boğulmasına aid çağırışları Azərbaycan hökumətində onların daxili işlərinə qarsımaq kimi reaksiyalar doğururdu. Amma ABŞ-də Trampın yenidən prezident seçilməsi iki ölkə arşında münasibətlərdə gərginlikləri aradan qaldırıb.
İqtisadçı: '1 milyon niyə işsiz kimi qeydiyyatda deyil?!'
2025-ci il noyabrın 1-də Azərbaycanda işsiz kimi 278.9 min nəfər qeydiyyata düşüb. Bununla da işsizlik səviyyəsi ölkə üzrə 5.2 faiz təşkil edib.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Amma bu rəqəmi müstəqil iqtisadçılar şübhə ilə qarsalayıblar.
"1.8 milyon rəsmi müqavilə ilə çalışır, 1.7 milyon aqrar sektorda işləyir, 845 min də VÖEN ilə qazanır - toplamda 4 milyon 345 min nəfərdir, ölkədə iqtisadi fəal əhali sayı isə 5.4 milyondur. Yaxşı, bu 1 milyon 55 min insan haradadır, nə işlə məşğuldur, niyə işsiz kimi qeydiyyatda deyil?!", - Natiq Cəfərli Facebook səhifəsində sual edir.
Xatırlatma
Hələlik, iqtisadçının bu suallarına rəsmi qurumlardan cavab almaq mümkün olmayıb. Amma rəsmilərin fikrincə, iqtisadi fəal əhalinin böyük bir hissəsi qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda hökumət rəsmiləri 2015-ci ildə dünyada neftin kəskin ucuzlaşmasından sonra qarşılarına "iqtisadiyyatın ağardılması" məqsədini qoyduqlarını açıqlayıblar. Hərçənd rəsmi muzdla çalışanların sayında son illər elə də ciddi artım yoxdur.
Amma ekspertlər deyir ki, Azərbaycanda işsiz kimi qeydiyyata düşmək iş tapmaqdan da çətin bir prosesdir. Onların hesablamalarına görə, Azərbaycanda işsiz sayı rəsmi açıqlanan rəqəmdən dəfələrlə çoxdur.
Sevinc Vaqifqızı 'Cəsarət mükafatı'na layiq görülüb
"AbzasMedia"nın həbsdə olan baş redaktoru Sevinc Vaqifqızı "Sərhədsiz Reportyorlar" (RSF) təşkilatının "Cəsarət Mükafatı"na layiq görülüb.
"AbzasMedia" xəbər verir ki, "Sərhədsiz Reportyorlar"ın 33-cü "Azad Mətbuat Mükafatları" mərasimi bu il təşkilatın yaranmasının 40 illiyi münasibətilə keçirilən "RSF Festivalı" çərçivəsində noyabrın 15-də Parisdə baş tutub.
Mükafatı S.Vaqifqızının adından "AbzasMedia"nın direktoru Günel Səfərova qəbul edib. O, Vaqifqızının tədbir iştirakçılarına ünvanladığı məktubu oxuyub.
RSF S.Vaqifqızını "prinsiplərinə sadiqliyi, təzyiqlərə baxmayaraq, inadla susmaması, ədalətsizlik qarşısında dayanıqlığı ilə ləyaqət və ümid rəmzi" kimi qiymətləndirib.
Braziliyada Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərə də azadlıq istənilib
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Braziliyada keçirilən İqlim Dəyişikliyi Konfransında (COP30) Azərbaycanda həbsdə olan jurnalist Nərgiz Absalamovaya azadlıq tələb edilib.
İnsan hüquqları fəalları N.Absalamova da daxil, bir neçə ölkədə həbsdə olan jurnalistlərin fotolarının əks olunduğu futbolkalar geyinərək "Onları azad edin" şüarı ilə aksiya keçiriblər.
COP29-a ötən il Azərbaycan ev sahibliyi etmişdi.
Xatırlatma
S.Vaqifqızı 2023-cü ilin noyabrında həbs olunub. Onunla birlikdə "AbzasMedia"nın direktoru Ülvi Həsənli, layihə koordinatoru Məhəmməd Kekalov, araşdırmaçı-jurnalist Hafiz Babalı, jurnalistlər Elnarə Qasımova, Nərgiz Absalamova və AzadlıqRadiosunun əməkdaşı, iqtisadçı Fərid Mehralızadə saxlanıblar. Onlar qaçaqmalçılıq və maliyyə cinayətlərində ittiham olunublar, lakin ittihamları rədd ediblər.
2025-ci il iyunun 20-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi "AbzasMedia işi" üzrə S.Vaqifqızı, Ü.Həsənli, S.Vaqifqızı, H.Babalı və F.Mehralızadəni 9 il, N.Absalamova və E.Qasımovanı 8 il, M.Kekalovu isə 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib.
Ümumilikdə son iki ildə, əsasən, eyni ittihamlarla 30-a yaxın jurnalist həbs olunub.
Beynəlxalq media və insan haqları təşkilatları bu həbsləri Azərbaycanda azad medianın susdurulmasına yönəlmiş kampaniya kimi qiymətləndirir.
Hökumət təmsilçiləri ölkədə heç kimin siyasi məqsədlərlə izlənmədiyini, həbs olunanların konkret cinayətlərə görə cəzalandırıldığını iddia edir.
Hökumətin etnik azlıqlarla bağlı tənqidçisinin tutulub Azərbaycana gətirildiyi deyilir
Azərbaycan hakimiyyətini etnik azlıqlara münasibətlə bağlı tənqid edən Rusiya vətəndaşı Kamal İsayevin İstanbulda saxlanılıb Bakıya gətirildiyi bildirilir. Bu barədə onun xanımı Aida İsayeva və başqa yaxınları məlumat yayıb.
Rusiyada yaşayan A.İsayeva deyir ki, K.İsayev ilə noyabrın 7-dən əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb.
Onun sözlərinə görə, noyabrın 12-də vəkil K.İsayevin bacısına zəng edərək onun İstanbulda saxlanılıb Bakıya gətirildiyini və hazırda təcridxanada olduğunu söyləyib: "Vəkil deyir ki, guya Kamal həbsin ictimailəşməsini istəmir. Mən isə bunun yalan olduğunu bilirəm. Eyni hal İqbal Əbilovun da başına gəldi".
A.İsayeva "Facebook" hesabında Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciət edərək ərinin azad olunmasına yardım göstərilməsini də xahiş edib.
Bu deyilənləri Azərbaycanın hüquq-mühafizə qurumlarından dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə milli azlıqlara bütün lazımı imkan və hüquqlar verilib.
K.İsayevin "YouTube" platformasında "Jahid Kamal", "Arya Toloş" adlı kanalları olduğu və onun Azərbaycan hakimiyyətinin etnik azlıqlarla bağlı siyasətini tənqid etdiyi bildirilir.
Bundan əvvəl Belarusda yaşayan talış mədəniyyəti tədqiqatçısı İqbal Əbilov doğmalarının yaşadığı Azərbaycana səfəri zamanı - 2024-cü il iyulun 22-də saxlanılmışdı. Ona Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 18 il həbs cəzası verib. İttihama görə, İ.Əbilov Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda və milli zəmində nifrət yaratmaq cəhdində günahlandırılır.
Əbilovun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi isə bildirir ki, o, heç bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayıb, "yeganə cinayəti" elmi obyektivlik və mədəni irsin qorunması olub.
Azərbaycanda iri- və xırdabuynuzlu mal-qara azalmaqdadır
2025-ci il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda iribuynuzlu heyvanların sayı 2 milyon 438.8 min, xırdabuynuzlu heyvanların sayı isə 6 milyon 763.7 min başa düşüb.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin aylıq hesabatında bildirilir.
Rəsmi hesabatların təhlili göstərir ki, 2024-cü ilin oktyabr ayının 1-i ilə müqayisədə iribuynuzlu heyvanların sayı 2 faiz və ya 50.5 min, xırdabuynuzlu heyvanların sayı isə 3.5 faiz və ya 242 min baş azalıb.
Nəzərə alaq ki, bu ilin doqquz ayında ölkəyə diri qoyun və keçi idxalı 271 min 971, diri iribuynuzlu heyvanların idxalı isə 89 min 610 baş təşkil edib.
Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1 faiz, o cümlədən heyvandarlıq məhsulları istehsalı 0.4 faiz, bitkiçilik məhsulları üzrə isə 1.5 faiz artıb.
Xatırlatma
Son beş ili götürdükdə heyvanların sayında azalma daha kəskindir. Qoyun və keçi sayında bu, 1 milyon 300 min civarındadır. İribuynuzlu mal-qarada isə bu 200 mindən çoxdur. Son beş ildə Azərbaycanda qoyun-keçi əti 100, dana əti isə 60 faiz bahalaşıb.
Mal-qara sayında belə kəskin azalma, əsasən, ölkədə pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi tədbirləri ilə izah edilir. Onda bir çox qoyunçuluq təsərrüfatlarının icarəyə götürdüyü torpaqlar əllərindən alınmış, iribuynuzlu mal-qara üçün belə örüş yerlərinin azaldığı bildirilmişdi.
Azərbaycanda milli dirçəlişin 37-ci ili
Noyabrın 17-si Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd edilir. Düz 37 il öncə, 1988-ci il noyabrın 17-də Bakının Lenin, indiki Azadlıq meydanında Azərbaycana ərazi iddialarına və SSRİ rəhbərliyinin bunun qarşısını almamasına etiraz olaraq mitinqlər başlayıb.
O dövrün şahidlərinin bildirməsinə görə, Sovet İttifaqı rəhbərliyinin məsələnin həllinə biganə yanaşması vətəndaşları daha da hiddətləndirdiyindən az vaxt ərzində yüz minlərlə insan hərəkata qoşulub.
Fasiləsiz mitinqlər dekabrın 5-nə kimi davam edib və həmin gün sovet ordusunun zorakılığı ilə dağıdılıb.
1992-ci ildə noyabrın 17-si bayramlar sırasına salınıb və qeyri-iş günü elan edilib.
Ondan bir il əvvəl, 1991-ci ildə isə Azərbaycanda Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qəbul edilmişdi.
Milli Dirçəliş Günü Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunsa da, 2006-cı ilin dekabrında qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərə görə, artıq qeyri-iş günü deyil.
Şirvanda zavodda qəza. Bir işçinin həlak olduğu deyilir
Bu gün, noyabrın 14-də günorta saatlarında ""Azərsilah" Müdafiə Sənayesi Holdinqi" QSC-nin strukturundakı "Sənayecihaz" Elmi-İstehsalat Müəssisəsinin Şirvan şəhərindəki zavodlarından birində istehsalat qəzası baş verib.
Bu barədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, müəssisənin bir əməkdaşı həlak olub.
"Hazırda aidiyyəti qurumlar araşdırmalar aparır", - nazirlik əlavə edir.
"Azərsilah" Müdafiə Sənayesi Holdinqi" QSC prezidentin 2023-cü il sentyabrın 9-da imzaladığı fərman ilə yaradılıb və Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.
Xatırlatma
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvanda yerləşən müəssisələrində bundan əvvəl də insan tələfatı ilə müşahidə edilən olaylar baş verib. 2023-cü ilin iyulunda nazirliyin Şirvan şəhərindəki zavodunda partlayışda bir nəfərin öldüyü, bir nəfərin isə əlindən xəsarət aldığı açıqlanmışdı.
2016-cı ildə isə həmin zavodda partlayış nəticəsində iki nəfər həlak olub, azı 10 nəfər yaralanmışdı.
Həmin olaydan bir il əvvəl, iyulun 6-da da Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvanda yerləşən "Telemexanika" zavodunda partlayış olmuşdu. Onda isə bir nəfərin öldüyü, 11 nəfərin yaralandığı deyildi.
Həmin partlayışlarla bağlı cinayət işləri açılsa da, sonradan onların təfərrüatları ilə bağlı ictimaiyyətə geniş açıqlama verilməyib.
