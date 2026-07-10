Saytların məhkəmə qərarınadək müvəqqəti bloklanması rəsmiləşdi

İnternet resurslarının fəaliyyətinin müvəqqəti məhdudlaşdırılacağı yeni hallar müəyyənləşdirilir. Bununla bağlı "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Qanuna dəyişikliklər edilir.
İyulun 10-da parlamentdə qəbul edilən dəyişiklik layihəsinə əsasən, qanunla qadağan olunmuş məlumatlar yerləşdirildikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı internet resurslarına girişi məhkəmə qərarınadək müvəqqəti məhdudlaşdıra biləcək.
Söhbət aşağıdakı hallardan gedir:
Narkotik vasitələrin təbliği: Bu maddələrin hazırlanması, istifadəsi, satışı və kultivasiyası barədə məlumatlar.
Şəxsi hüquqların pozulması: Təhqir, böhtan və şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozan kontentlər.
Təhlükəli dezinformasiya: İnsanların sağlamlığına, əmlaka və ictimai təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaradan yalan xəbərlər.
Müstəqil ekspertlər bu addımı rəqəmsal cinayətkarlıqla mübarizədə mühüm saysalar da, yeni mexanizmin saytların əsassız bloklanması riskini artıra biləcəyini də vurğulayırlar.
Azərbaycanda internet saytlarının bloklanmasına əsasən 2017-ci ilin martından başlanılıb. Həmin vaxt heç bir xəbərdarlıq edilmədən AzadlıqRadiosu (azadliq.org), "Azadlıq" qəzeti (azadliq.info), MeydanTV (meydan.tv), ölkə xaricindən yayımlanan "TuranTV" (turan.tv) və "Azərbaycan saatı" televiziya proqramının (azerbaycansaati.org) saytları bloklanıb. Yalnız 2017-ci il mayın 12-də Səbail rayon Məhkəməsi bu saytlara girişin məhdudlaşdırılması ilə bağlı rəsmi qərar qəbul edib. Həmin resurslar dövlətin maraq və təhlükəsizliyinə zidd materiallar yaymaqda günahlandırılsa da, müdafiə tərəfi məhkəmədə iddianın əsassız olduğunu bildirərək ittihamları təkzib edib. Sonrakı dövrlərdə ölkədə daha bir çox sayt bloklanıb.