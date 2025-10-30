Volodin 'xarici agent'lərin pensiyalarının xüsusi hesabda saxlanılmasını təklif edib

Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodin bildirib ki, "xarici agentlər" siyahısına salınmış Rusiya vətəndaşlarının pensiyaları xüsusi hesablara köçürülməlidir.
"Bizdə nə alınır? Ölkəsini satmış adam Parisdə gəzib dolaşır, amma pensiyasını Rusiyadan alır. Bu pullar xüsusi hesaba köçürülməlidir. Əgər pensiyasını almaq istəyirsə, qoy ölkəyə gəlsin və gördüyü işlərə görə cavab versin. Daha sonra pensiyaya heç ehtiyacı qalmaya bilər, çünki işləməli olacağı yerlərdə yemək pulsuzdur", – Volodin deyib.
2025-ci ilin martından Rusiyada qüvvəyə minmiş qanuna görə, "xarici agent"lər gəlirlərini yatırmağa xüsusi hesab açmalıdırlar. Buraya daşınmaz əmlakın və avtomobillərin satışı və icarəsindən, depozitlərdən, səhmlərdən, eləcə də intellektual fəaliyyət və brendlərin istifadəsindən əldə olunan gəlirlər daxildir. Bu vəsaitlərdən yalnız "xarici agentlər" reyestrindən çıxarıldıqdan sonra istifadə etmək mümkündür.
Bu ilin iyununda Dövlət Duması "xarici agent"lərə kəsilən cərimələrin xüsusi hesablardan tutulmasına icazə verən qanun da qəbul edib. İnzibati Məcəlləyə dəyişikliklər isə "xarici agent"ləri Rusiyadan kənarda törətdikləri iddia olunan inzibati pozuntulara görə məsuliyyətə cəlb etməyə imkan verir. Qanun həmçinin materialların düzgün qeyd olunmamasına görə cəzanı da sərtləşdirib.
Rusiya qanunvericiliyinə "xarici agent" anlayışı 2012-ci ildə salınıb. Əvvəlcə bu status yalnız xaricdən maliyyə alan və siyasi fəaliyyətlə məşğul olan qeyri-kommersiya təşkilatlarına verilirdi. Daha sonra qanun fiziki və hüquqi şəxslərə aid edilməyə başladı. Əsasən hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, aktivistlər və media bu reyestrə salınır.
"Xarici agent" statusu daşıyan şəxslər hər rüb şəxsi hesablarındakı vəsaitlərin hərəkəti barədə hesabat verməli, bütün ictimai paylaşımlarını xüsusi qeydlə yaymalıdırlar. Hesabatda hər hansı səhv, yaxud xüsusi qeydin olmaması hətta həbslə cəzalandırıla bilər.
"Xarici agent"lərin seçkilərdə iştirakı, seçki komissiyalarında üzvlük, yaxud müşahidəçilik, dövlət müəssisələrində dərs demək, ictimai tədbirlər təşkil etmək, müqavilə əsasında ordu sıralarında xidmət qadağandır.