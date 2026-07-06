Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 06 İyul, bazar ertəsi, Bakı vaxtı 23:12
Aktual

Rusiya SOCAR-ı vurdu – Bakının Moskva kursu: 'Nə yaxın, nə uzaq'

Rusiya SOCAR-ı vurdu – Bakının Moskva kursu: 'Nə yaxın, nə uzaq'
Embed
Rusiya SOCAR-ı vurdu – Bakının Moskva kursu: 'Nə yaxın, nə uzaq'

No media source currently available

0:00 0:02:45 0:00

Rusiya ordusunun Ukraynanın Nikolayev vilayətində SOCAR-a məxsus yanacaqdoldurma məntəqəsinə zərbə endirməsi Bakı ilə Moskva arasındakı münasibətləri yenidən gərginləşdirə bilərmi? Siyasi şərhçi Əhməd Əlili bildirir ki, 2024-cü ildən — AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasından bəri Azərbaycanla Rusiya arasında müəyyən diplomatik məsafə formalaşıb. Onun fikrincə, rəsmi Bakı bu məsafəni nə azaltmaq, nə də gərginliyi artırmaq marağındadır: "Hazırda rəsmi Bakı və Moskva bir sıra iqtisadi layihələrdə, xüsusən də "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin genişləndirilməsində maraqlıdırlar. Amma Rusiya tərəfindən Azərbaycanla bağlı hər hansı xüsusi istək olarsa, rəsmi Bakı bu çərçivədə Moskva ilə daha da yaxınlaşmağı öz maraqlarına uyğun hesab etmir".

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG